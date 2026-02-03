RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan din 21.12.2025, ora 19:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de promovare a evaluării externe a judecătorului Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Plenul CSM a examinat raportul întocmit de Comisia de evaluare externă în privința magistratului. În urma analizei materialelor și a deliberărilor asupra constatărilor formulate, raportul a fost aprobat cu 12 voturi „pro", […]
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică sunt cercetați penal pentru fals în acte publice și corupere pasivă. În anul 2025, cei doi ar fi întocmit procese-verbale de constatare a încălcării regulilor de circulație pe numele altor persoane decât cele reale. „Mai exact, ca să-i scape de răspundere pe șoferii reali care au încălcat […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 4 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,09 lei, cu 1 ban mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,05 lei/litru.
Premierul R. Moldova, după întrevederea cu președinții parlamentelor din Statele Baltice: „Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european"
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 3 februarie, o întrevedere cu președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, aflați într-o vizită oficială la Chișinău. Astfel, în cadrul discuțiilor șeful Guvernului le-a mulțumit celor trei oficiali străini pentru sprijinul pe care-l oferă Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Președinții de Parlamente ale Estoniei, […]
Două incendii au izbucnit în ultimele 24 de ore în localitatea Sîrcova din raionul Rezina și în orașul Cupcini din raionul Edineț. În urma acestora, două persoane au suferit arsuri și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 2 februarie 2026, într-o gospodărie din satul Sîrcova. Un […]
(LIVE) Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova: Președinții legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin discursuri
Deputații de la Chișinău s-au întrunit astăzi, 3 februarie, în prima ședință plenară a Legislativului din sesiunea de primăvară-vară 2026. În cadrul acestei ședințe solemne, președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, aflați într-o vizită de lucru la Chișinău, susțin discursuri. Urmăriți mai jos ședința solemnă a Parlamentului de la Chișinău.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif la gaz pentru consumatorii casnici, care este cu 2 lei și 32 de bani mai mic față de cel actual. Decizia va intra în vigoare odată cu publicarea în „Monitorul Oficial". Potrivit deciziei ANRE, un metru cub de gaze va costa 14 lei […]
Căpitan rus, găsit vinovat de omor involuntar după coliziunea navală din Marea Nordului
Justiția britanică a decis luni că Vladimir Motin, căpitanul rus al unui vas port-container implicat într-o coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, este vinovat de omor involuntar, relatează Reuters și AFP. Motin, în vârstă de 59 de ani, judecat din 12 ianuarie la tribunalul Old Bailey din Londra, a fost […]
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a acestui an, marcând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Odată cu această decizie, toate cele trei State Baltice — Estonia, Letonia și Lituania — vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova, transmite MOLDPRES. […]
Începând cu data de 2 februarie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova intră în vigoare restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și de reglementare numerică, inclusiv în zona de frontieră. Potrivit autorităților, vânătoarea este interzisă pentru toate speciile de interes cinegetic pentru care au fost stabilite cote de recoltare sau de reglementare numerică. Singurele excepții sunt […]
Un băiat de 14 ani a decedat, iar o fetiță de 12 ani se află în stare gravă la spital, după ce au fost loviți de un automobil în timp ce traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni. Potrivit Poliției, accidentul s-a produs în această seară, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, în apropiere […]
O fetiță de 9 ani ar fi fost expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual într-o localitate din centrul Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, toate instituțiile abilitate se află la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a oferi asistență copilei. Totodată, în urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au […]
(VIDEO) Statele Baltice, sprijin ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova
Statele Baltice susțin cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute astăzi, 2 februarie, de către președinții parlamentelor Letoniei, Estoniei și Lituaniei, aflați într-o vizită la Chișinău. Astfel, președintele Riigikogu al Estoniei, Lauri Hussar, a subliniat că țara sa sprijină Republica Moldova în procesul de aderare la UE și […]
Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie: „Frații n-au ajutat și n-au încercat"
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi […]
Veste bună pentru cetățenii R. Moldova din Franța: Undă verde pentru preschimbarea permiselor de conducere fără examene
Începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Franța vor putea să își preschimbe permisul de conducere din Republica Moldova cu unul francez, fără a fi necesară susținerea examenelor teoretice sau practice. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate […]
Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra infrastructurii energetice, dar atacă pe front
Rusia nu a efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deși instalațiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația lui Zelenski evidențiază limitele armistițiului energetic pe termen scurt acceptat de Rusia săptămâna trecută, la cererea președintelui american […]
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Decizia a fost pronunțată astăzi, 2 februarie, de Curtea de Apel Centru. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că procurorul de caz nu a înaintat în termenul legal cererea de prelungire a arestului preventiv pe numele […]
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au ajuns la Chișinău, în această după amiază, fiind întâmpinați de șeful Legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu. Astfel, cei patru oficiali vor avea o întrevedere, urmată de o conferință de presă comună în această seară. „Bine ați venti la Chișinău, dragă Daiga, Lauri și Juozas! Vizita voastră ne […]
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, afirmă că nu a primit niciodată indicații din partea fostului său coleg de partid, Vlad Plahotniuc, care să fi dus la furtul miliardului. Declarațiile au fost făcute luni, 2 februarie, în fața instanței de judecată, unde Lupu a fost audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară", în […]
(VIDEO) Campania „Învață în Moldova", lansată oficial: Mii de elevi vor descoperi universitățile din țară
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 2 februarie, lansarea celei de-a doua ediții a campaniei de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova, intitulată „Învață în Moldova". Campania națională are drept scop informarea și motivarea absolvenților de licee și colegii să opteze pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din Republica
