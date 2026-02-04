Cardurile SIM vor putea fi achiziționate numai pe baza prezentării documentelor

08:45

Uniunea Europeană este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu Statele Unite pentru a dezvolta o „Foaie de parcurs a parteneriatului strategic” în termen de trei luni. Acest parteneriat se va concentra pe găsirea de surse alternative de minerale critice, care sunt componente esențiale ale tehnologiei moderne, fără a depinde de China, a informat Logos Press.