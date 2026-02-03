Testele de la bacalaureat, prea mari și complexe. La solicitarea profesorilor, numărul itemilor la examene va fi redus

12:50

Doi inspectori de patrulare sunt anchetați penal pentru luare de mită și fals în acte. Abaterile au fost depistate de Serviciul Anticorupție al Ministerului de Interne, care a constatat că cei doi polițiști îi scăpau de amenzi pe unii șoferi prin întocmirea unor procese-verbale pe numele cetățenilor străini care nici nu se aflau în R. […]