Un adolescent, reținut pentru infracțiuni cu caracter sexual în raport cu o copilă de doar 9 ani

08:50

Grav accident pe o trecere de pietoni din orașul Strășeni. Doi minori, o fată și un băiat, care traversau strada la zebră au fost loviți de un șofer de 19 ani. Băiatul de 14 ani a fost transportat de urgență la spital, însă la scurt timp a murit la terapie intensivă, iar fetița de 12 […]