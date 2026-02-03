Un adolescent, reținut pentru infracțiuni cu caracter sexual în raport cu o copilă de doar 9 ani
Ziua, 3 februarie 2026 10:20
Un adolescent, în vârstă de 17 ani, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi abuzat sexual o fetiță de doar 9 ani. Cazul a fost înregistrat într-o localitate din centrul R. Moldova. Polițiștii au fost sesizați despre infracțiune luni seara. În urma măsurilor speciale de investigație, ofițerii IGP și procurorii din Hâncești
• • •
Ziua Sfântului și Dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu și ocrotitorul pruncilor, și a Sfintei Proorocițe Ana
Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc astăzi pe Sfântul și Dreptul Simeon, numit în tradiția creștină „primitorul de Dumnezeu" și ocrotitor al pruncilor. Sărbătoarea este legată direct de praznicul împărătesc Întâmpinarea Domnului, când bătrânul L-a întâmpinat pe Pruncul Iisus la Templul din Ierusalim și L-a ținut în brațe, alături de Sfânta Proorociță Ana, care,
Șefa diplomației române, vizită în SUA la invitația lui Marco Rubio. Oana Țoiu participă la summitul privind mineralele critice
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, începe marți o vizită de lucru în Statele Unite, la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, urmând să participe la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, vizita are loc în perioada 3–6 februarie, iar pe 4 februarie, la Washington D.C.,
Trump vrea să creeze un stoc strategic de minerale critice de 12 miliarde de dolari pentru a reduce dependența de China
Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să creeze un stoc strategic de minerale critice, după modelul rezervelor de petrol, pentru a diminua dependența Statelor Unite de China și pentru a proteja industriile-cheie de fluctuațiilor pieței. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, proiectul ar urma să beneficieze de finanțare în valoare totală de aproape 12 miliarde
Întârzieri pentru darea în exploatare a Liniei electrice Vulcănești – Chișinău. Sistemul va fi funcțional abia în două luni
Dare în exploatare a Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău se amână până la sfârșitul lunii martie. Deși a fost supusă cu succes unor teste, sistemul nu va fi funcțional în curând din cauza unor probleme „de ordin logistic". Despre noua amânare a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că s-a convenit cu firmele
Mark Rutte ar urma să ajungă marți la Kiev. Secretarul general al NATO va susține un discurs în Parlament
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmează să ajungă marți, 3 februarie, la Kiev, unde va susține un discurs în fața parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Aleksei Goncarenko, pe canalul său de Telegram. Potrivit acestuia, vizita coincide cu deschiderea oficială a noii sesiuni parlamentare, care are loc în prima zi de marți
Un băiat de 14 ani a murit, după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni din Strășeni. Accidentul ar fi fost provocat de un tânăr polițist
Grav accident pe o trecere de pietoni din orașul Strășeni. Doi minori, o fată și un băiat, care traversau strada la zebră au fost loviți de un șofer de 19 ani. Băiatul de 14 ani a fost transportat de urgență la spital, însă la scurt timp a murit la terapie intensivă, iar fetița de 12
VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice din Ucraina. Cel puțin patru obiective energetice majore, vizate de bombardamente
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în cursul nopții, vizând în special infrastructura energetică. Cele mai grave consecințe au fost raportate în Kiev și regiunea sa, dar și în Harkov, Vinița și Odesa. Potrivit autorităților, rachetele au vizat inclusiv termocentrala de la Tripolie și o substație de 750 kV care leagă centrala
Iranul se pregătește să lanseze noi negocieri nucleare cu Statele Unite, la ordinul președintelui Masoud Pezeshkian, relatează agenția de presă Fars. Potrivit sursei citate, șeful statului iranian a dispus oficial demararea discuțiilor cu Washingtonul privind dosarul nuclear, în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat recent speranța că poate fi încheiat un acord
Strategia reformei administrației publice locale, care prevede reducerea numărului primăriilor și a raioanelor existente, intră într-o nouă etapă de consultări. Proiectul va fi discutat, în această săptămână, cu fracțiunile parlamentare, ulterior cu partidele extraparlamentare. Subiectul a fost discutat azi în cadrul Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regionale, care a stabilit un program al consultărilor.
Scandal la Casa Regală a Norvegiei: Prințesa moștenitoare criticată de premier pentru relația cu Epstein. Fiul ei, arestat din nou
Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a declarat luni că prințesa moștenitoare Mette-Marit a luat decizii greșite în privința relațiilor sale cu Jeffrey Epstein, potrivit agenției Reuters. Declarația vine după publicarea unor noi documente de către Departamentul de Justiție al SUA, care arată o corespondență extinsă între prințesă și Epstein. În ultima tranșă de aproximativ 3,5
La cinci luni de la reținerea într-un dosar de spălare de bani, Vladimir Andronachi scapă de arest preventiv
Fostul deputat Vladimir Andronachi scapă de arest preventiv, la cinci luni de la reținere. Instanța a decis să nu prelungească mandatul pentru fostul parlamentar și să decidă instituirea controlului judiciar pentru politician. Astfel, Vladimir Andronachi are interdicții de a părăsi Republica Moldova. Fostul deputat a fost reținut la 2 septembrie 2025, fiind vizat în mai
Ambasada Republicii Moldova în Italia ne oferă o mostră de manipulare crasă, transmisă cel mai probabil de la centrală, prin care minte (cu pretenție de „dezminte") în legătură abuzul comis de guvernarea PAS, în urma căruia o mulțime de cetățeni riscă să fie lipsiți în mod arbitrar de cetățenie. Într-un mesaj adresat moldovenilor noștri din
FOTO | Ambasada R. Moldova în Italia, exces de zel sau manipulare? Numește cazurile lipsirii mai multor tineri de cetățenie drept „interpretări greșite și informații eronate"
Ambasada Republicii Moldova în Italia a publicat luni, 2 februarie, un anunț pe Facebook în care a decis să aducă mai multe clarificări în legătură cu scandaloasele prevederi ale Legii cetățeniei, care i-a făcut apatrizi pe mai mulți tineri, deținători ai certificatelor de naștere valabile. În comunicatul de presă, ambasada a scris că „lipsa buletinului/cărții
Primele discuții în Parlament asupra proiectului Partidului Nostru de revizuire a Legii cetățeniei
Proiectul Partidului Nostru privind revizuirea Legii cu privire la cetățenie, care să prevadă expres inclusiv faptul că certificatul de naștere reprezintă o dovadă a cetățeniei, va fi examinat la Comisia parlamentară pentru drepturile omului. Documentul, propus de formațiunea de opoziție în urma scandalului legat de pierderea cetățeniei în cazul mai multor tineri, va fi discutat
Dodon „dezgroapă" narațiunile lui Stalin și anunță o campanie de promovare și protejare a inexistentei „identități moldovenești"
Partidul Socialiștilor anunță demararea unei campanii „naționale" de promovare a „identității moldovenești", cu „mesaje patriotice și stataliste", în care „să le amintească moldovenilor că statul trebuie prețuit și protejat". Despre asta a vorbit liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei conferințe de presă în care a vorbit despre riscurile reunirii cu România și invocat din
Implementarea completă a noului sistem de traversare a frontierei UE, bazat pe date biometrice, amânată până în toamnă
Implementarea completă a noului sistem european de control al intrărilor și ieșirilor (Entry/Exit System – EES) a fost amânată până în septembrie 2026, pe fondul temerilor privind posibile blocaje majore în timpul sezonului estival, a confirmat Comisia Europeană, transmite Euronews. Inițial, sistemul urma să devină pe deplin operațional în aprilie 2026, însă autoritățile europene au
„Armistițiul energetic" s-a încheiat. Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei
Ministerul Energiei al Ucrainei a anunțat oficial că așa-numitul „armistițiu energetic" a luat sfârșit, după ce Federația Rusă a reluat atacurile asupra infrastructurii critice din țară. Potrivit autorităților de la Kiev, în urma loviturilor asupra obiectivelor energetice, mii de consumatori din regiunile Harkov, Sumî, Dnepropetrovsk și Cerkasî au rămas fără energie electrică. În cadrul unui
Doi tineri au furat un milion de lei de pe contul bancar al unei femei. Victima, înșelată în urma unui apel telefonic
Doi tineri, de 19 și 26 de ani, din raionul Leova au furat de pe contul bancar al unei femei, în vârstă de 62 de ani, peste un milion de lei. Victima, locuitoare a orașului Chișinău, a fost sunată de cei doi escroci care au indus-o în eroare sub pretextul remedierii unor defecțiuni la rețelele
Kremlinul anunță amânarea noii runde de negocieri privind Ucraina. Discuțiile vor avea loc pe 4–5 februarie
Kremlinul a anunțat că următoarea rundă de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina a fost amânată și va avea loc în perioada 4–5 februarie, la Abu Dhabi. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al președ
Mitropolia Basarabiei: Accesul la biserica din Dereneu, blocat în ciuda deciziei judecătorești # Ziua
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că, în repetate rânduri, le este îngrădit accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Ei precizează că, potrivit unei decizii judecătorești irevocabile, titularul de drept al lăcașului este Mitropolia Basarabiei. Potrivit lor, s-a întâmplat și acum câteva zile, când mai mulți oameni au blocat intrarea în biserică, […] Articolul Mitropolia Basarabiei: Accesul la biserica din Dereneu, blocat în ciuda deciziei judecătorești apare prima dată în ZIUA.md.
Stocurile de gaze din Europa au scăzut la cel mai redus nivel din 2022, pe fondul frigului și al livrărilor limitate # Ziua
Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul reducerii livrărilor și al temperaturilor scăzute din această iarnă, relatează publicația Financial Times. Potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe, la data de 29 ianuarie, depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție […] Articolul Stocurile de gaze din Europa au scăzut la cel mai redus nivel din 2022, pe fondul frigului și al livrărilor limitate apare prima dată în ZIUA.md.
ANRE propune o reducere de 14% pentru tariful la gaz. Prețul este mai mic decât cel propus de Energocom # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune o reducere a prețului pentru gaz de aproximativ 14 la sută. Agenția a publicat proiectul de decizie, în urma demersului transmis de Energocom, care prevede un tarif de 13,35 de lei, fără TVA, pentru 1000 de metri cubi, ceea ce înseamnă că prețul final va fi de 14,41 […] Articolul ANRE propune o reducere de 14% pentru tariful la gaz. Prețul este mai mic decât cel propus de Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Primăria Chișinău reia lucrările de reabilitare a străzii 31 August. Licitațiile vor lansate în curând, potrivit primarului Ceban # Ziua
Primăria Chișinău anunță reluarea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 August 1989, una dintre principalele artere din centrul capitalei. Potrivit primarului Ion Ceban, în scurt timp, vor fi lansate licitațiile, iar proiectul tehnic va fi prezentat public. Este vorba despre tronsonul dintre străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni, blocat de mai bine de doi ani. Edilul susține […] Articolul VIDEO | Primăria Chișinău reia lucrările de reabilitare a străzii 31 August. Licitațiile vor lansate în curând, potrivit primarului Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi scumpiri ale carburanților pentru marți, 3 februarie. Cel mai mult se va scumpi motorina, cu zece bani, și va costa 20 de lei și doi bani per litru. Benzina 95 se va scumpi cu 3 bani și va costa 23 de lei și 8 bani. Articolul Scumpire bruscă a motorinei, anunțată de ANRE pentru marți apare prima dată în ZIUA.md.
Ion Ceban acuză guvernarea de gestionarea proastă a crizei în energetică din 31 ianuarie: Nu a existat comunicare, toți s-au ascuns în bârlog # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică dur modul în care autoritățile centrale au gestionat în 31 ianuarie pana masivă de curent provocată de căderile de tensiune în rețelele din Ucraina. Edilul susține că lipsa de comunicare și „bâlbâielile” instituțiilor responsabile au pus în dificultate autoritățile municipale. „Condamnăm tăcerea autorităților centrale în raport cu această situație. La mai […] Articolul Ion Ceban acuză guvernarea de gestionarea proastă a crizei în energetică din 31 ianuarie: Nu a existat comunicare, toți s-au ascuns în bârlog apare prima dată în ZIUA.md.
Politicianul norvegian Arild Hermstad a nominalizat-o pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace # Ziua
Politicianul norvegian Arild Hermstad a anunțat că a nominalizat-o pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace, invocând rolul acesteia în apărarea democrației și în consolidarea statului de drept într-un context regional marcat de presiuni externe. Într-un mesaj public pe pagina sa de Facebook, Hermstad a declarat că Maia Sandu se află „în prima linie […] Articolul Politicianul norvegian Arild Hermstad a nominalizat-o pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în ZIUA.md.
„SUA, investitor pe termen lung în R. Moldova”. Washingtonul extinde cooperarea cu Chișinăul în domeniile-cheie # Ziua
Statele Unite intenționează să consolideze relațiile cu Republica Moldova în domenii-cheie precum securitatea energetică, apărarea și comerțul, a declarat asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, aflat într-o vizită la Chișinău, în cadrul unui interviu acordat IPN. „Statele Unite sunt un investitor pe termen lung în Moldova. Lucrăm îndeaproape de peste 35 […] Articolul „SUA, investitor pe termen lung în R. Moldova”. Washingtonul extinde cooperarea cu Chișinăul în domeniile-cheie apare prima dată în ZIUA.md.
Drumarii intervin pe mai multe trasee, pentru a plomba gropile care provocă situații de risc și pagube șoferilor # Ziua
Administrația Națională a Drumurilor anunță că echipele sale din terenintervin în regim de urgență pe mai multe sectoare de drumuri naționale, pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, în urma condițiilor meteo din ultima perioadă. Lucrările se desfășoară pe următoarele tronsoane: – M1, km 41; – M1, km 64-65, în perimetrul localităților Condrița și […] Articolul Drumarii intervin pe mai multe trasee, pentru a plomba gropile care provocă situații de risc și pagube șoferilor apare prima dată în ZIUA.md.
Un șef de secție și alți medici ai Spitalului din Șoldănești, vizați într-o anchetă privind eliberarea ilegală a certificatelor pentru viitori șoferi # Ziua
Șeful Secției consultative a Spitalului din Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. Funcționarul și alți medici ai instituției sunt vizați într-o anchetă penală privind eliberarea ilegală a certificatelor pentru candidații pentru obținerea carnetelor auto. Centrul Național Anticorupție anunță că organizează aproximativ 30 de percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina. […] Articolul Un șef de secție și alți medici ai Spitalului din Șoldănești, vizați într-o anchetă privind eliberarea ilegală a certificatelor pentru viitori șoferi apare prima dată în ZIUA.md.
„Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne”. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc astăzi Întâmpinarea Domnului # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul îndreptat prăznuiesc astăzi Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale creștinătății, marcată la 40 de zile după Nașterea Domnului. Praznicul amintește momentul biblic în care Pruncul Iisus a fost dus la Templul din Ierusalim de către Fecioara Maria și Dreptul Iosif, potrivit rânduielii Legii vechi. Tradiția […] Articolul „Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne”. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc astăzi Întâmpinarea Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Mihai Popșoi merge la Bruxelles. Se va întâlni cu mai mulți comisari europeni și vicepreședinți ai Parlamentului European # Ziua
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, întreprinde, în perioada 2 – 4 februarie, o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene din Bruxelles, una dintre „capitalele” Uniunii Europene. Popșoi va avea discuții cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vice-președintele Comisiei Europene, Kaja Kallas, comisarul european pentru apărare și […] Articolul Mihai Popșoi merge la Bruxelles. Se va întâlni cu mai mulți comisari europeni și vicepreședinți ai Parlamentului European apare prima dată în ZIUA.md.
ANSA a distrus 15 tone de mărar, după ce a depistat că lotul de import conținea reziduuri de pesticid # Ziua
Un lot de 15 tone de mărar, importat din Turcia, a fost distrus de specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticid Penconazol. „Imediat, după confirmarea prezenței de pesticid, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar. Întreaga cantitate a fost sigilată […] Articolul ANSA a distrus 15 tone de mărar, după ce a depistat că lotul de import conținea reziduuri de pesticid apare prima dată în ZIUA.md.
Zi de doliu în regiunea Dnepropetrovsk din Ucraina. 16 mineri uciși după atacul asupra unui autobuz # Ziua
Autoritățile din regiunea Dnepropetrovsk au declarat zi de doliu în memoria victimelor atacului rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri în orașul Ternivka. Potrivit informațiilor oficiale, cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața, iar alte 14 au fost rănite, unele fiind în stare gravă. Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare regionale, Aleksandr Hanșa, […] Articolul Zi de doliu în regiunea Dnepropetrovsk din Ucraina. 16 mineri uciși după atacul asupra unui autobuz apare prima dată în ZIUA.md.
Deputații revin de azi la muncă după o vacanță de peste o lună. Mâine are loc și prima ședință plenară # Ziua
Parlamentul intră în sesiunea de primăvară, iar deputații revin la muncă după o pauză de mai bine de o lună. Mâine, 3 februarie, legislatorii se vor întruni deja în prima ședință plenară, unde vor participa și cei trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania, care azi ajung la Chișinău într-o vizită oficială. […] Articolul Deputații revin de azi la muncă după o vacanță de peste o lună. Mâine are loc și prima ședință plenară apare prima dată în ZIUA.md.
Risc sporit de accidente pe mai multe porțiuni de pe drumul M1 Chișinău – Leușeni. Mai multe gropi periculoase au dus la avarierea mașinilor, care au fost nevoite să tragă pe dreapta în urma defecțiunilor. Inspectorii de patrulare anunță că, aseară, doar în zona localităților Căpriana și Condrița au fost avariate cinci mașini. „Colegii din […] Articolul Drumul Chișinău – Leușeni, plini de gropi. Mai multe mașini au fost avariate apare prima dată în ZIUA.md.
Elon Musk anunță că măsurile pentru blocarea utilizării Starlink de către Rusia „par să fi funcționat” # Ziua
Directorul general al companiei SpaceX, Elon Musk, a declarat duminică faptul că măsurile adoptate pentru a opri utilizarea neautorizată a sistemului Starlink Inc. de către Rusia par să fi dat rezultate. Declarația a fost făcută după ce autoritățile de la Kiev au semnalat descoperirea unor terminale Starlink pe drone rusești utilizate în atacuri asupra Ucrainei. […] Articolul Elon Musk anunță că măsurile pentru blocarea utilizării Starlink de către Rusia „par să fi funcționat” apare prima dată în ZIUA.md.
Iranul trebuie să facă „concesii majore” în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Statele Unite s-au pus în situaţia de a lansa o operaţiune militară împotriva Iranului. În paralel, […] Articolul Franța cere Iranului să facă „concesii majore” ca să evite o intervenție americană apare prima dată în ZIUA.md.
După blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit aproape integral consumul de energie din surse interne # Ziua
La o zi după întreruperea parțială a alimentării cu energie electrică, Republica Moldova a reușit să-și acopere consumul aproape în totalitate din surse proprii. Potrivit datelor oficiale, la ora 12:42, producția internă a asigurat 94% din necesarul de energie electrică al țării. Doar 29,5 MW au fost importați prin cele patru linii de 110 kV, […] Articolul După blackoutul parțial, R. Moldova și-a acoperit aproape integral consumul de energie din surse interne apare prima dată în ZIUA.md.
Record mondial la Australian Open. Carlos Alcaraz, victorie istorică în fața lui Novak Djokovic # Ziua
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a scris istorie duminică, 1 februarie, după ce l-a învins pe Novak Djokovic în finala Australian Open, devenind cel mai tânăr jucător care reușește „Career Grand Slam” – câștigarea tuturor celor patru turnee majore. Liderul mondial l-a învins pe veteranul sârb în patru seturi, împiedicându-l pe Djokovic să obțină al 25-lea […] Articolul Record mondial la Australian Open. Carlos Alcaraz, victorie istorică în fața lui Novak Djokovic apare prima dată în ZIUA.md.
Elevii din Chișinău revin mâine la școală. Primarul Capitalei anunță reluarea orelor cu prezență fizică # Ziua
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, începând de luni, 2 februarie, elevii din Capitală revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, în care edilul a precizat că decizia vine în urma numeroaselor solicitări, comentarii și sugestii venite din partea elevilor, […] Articolul Elevii din Chișinău revin mâine la școală. Primarul Capitalei anunță reluarea orelor cu prezență fizică apare prima dată în ZIUA.md.
Accident grav în Turcia. Opt morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autobuz lângă Antalya # Ziua
Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte 26 au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs, marți dimineață, în sudul Turciei, în apropiere de orașul Antalya. Potrivit autorităților locale, accidentul a avut loc în jurul orei 10:20 (ora locală), când un autobuz de pasageri, care circula din Tekirdag, din nord-vestul țării, […] Articolul Accident grav în Turcia. Opt morți și zeci de răniți după răsturnarea unui autobuz lângă Antalya apare prima dată în ZIUA.md.
Cod galben de ger în nordul R. Moldova. Temperaturi de până la minus 20 de grade în următoarele zile # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis duminică, 1 februarie, o avertizare de Cod Galben de vreme geroasă pentru nordul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în intervalul 1 februarie, ora 20:00 – 3 februarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, în perioada vizată, vremea va fi deosebit de rece, mai ales pe timpul nopții și al dimineții. Temperaturile […] Articolul Cod galben de ger în nordul R. Moldova. Temperaturi de până la minus 20 de grade în următoarele zile apare prima dată în ZIUA.md.
Volodimir Zelenski: Ucraina, SUA și Rusia se vor întâlni la Abu Dhabi pe 4–5 februarie pentru noi negocieri de pace # Ziua
Ucraina, Statele Unite ale Americii și Rusia vor participa, pe 4 și 5 februarie, la o nouă rundă de negocieri de pace la Abu Dhabi, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația vine în contextul incertitudinilor legate de discuțiile planificate inițial pentru 1 februarie și de formatul acestora – bilateral sau trilateral, cu participarea […] Articolul Volodimir Zelenski: Ucraina, SUA și Rusia se vor întâlni la Abu Dhabi pe 4–5 februarie pentru noi negocieri de pace apare prima dată în ZIUA.md.
India va cumpăra petrol din Venezuela „în loc de cel din Iran”. Trump: „China este binevenită să i se alăture” # Ziua
Președintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat sâmbătă că India va începe să achiziționeze petrol venezuelean în locul celui provenit din Iran, într-un pas pe care l-a descris ca parte dintr-un acord deja conturat între Washington și New Delhi privind sursele de energie. „India vine și va cumpăra petrol venezuelean, în loc să-l […] Articolul India va cumpăra petrol din Venezuela „în loc de cel din Iran”. Trump: „China este binevenită să i se alăture” apare prima dată în ZIUA.md.
Noapte albă la Tudora. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru deblocarea camioanelor blocate # Ziua
Polițiștii de frontieră au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a acorda ajutor mai multor camioane rămase blocate în satul Tudora, din cauza poleiului format pe carosabil. Potrivit autorităților, echipele din cadrul SPF Tudora-1, în colaborare cu drumarii locali, au împrăștiat material antiderapant (nisip), iar cu ajutorul unui tractor au reușit să deblocheze […] Articolul Noapte albă la Tudora. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru deblocarea camioanelor blocate apare prima dată în ZIUA.md.
Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # Ziua
Autoritățile din Iran au anunțat oficial că forțele armate ale statelor din Uniunea Europeană, inclusiv armata germană – Bundeswehr – sunt considerate „organizații teroriste”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, ca răspuns direct la decizia UE de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste. Uniunea Europeană a […] Articolul Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iran se află în „discuții serioase” cu Statele Unite ale Americii în vederea încheierii unui acord care să împiedice Teheranul să obțină arme nucleare. Declarația a fost făcută pe 31 ianuarie, la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timpul unui zbor spre Florida. „Nu știu dacă […] Articolul Donald Trump: Iranul poartă „discuții serioase” cu SUA privind programul nuclear apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina investighează pana masivă de curent care a afectat și R. Moldova. Zelenski exclude un atac extern sau cibernetic # Ziua
Autoritățile ucrainene investighează pana majoră de curent produsă sâmbătă dimineață, care a afectat mai multe regiuni din Ucraina și Republica Moldova. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, că, în acest moment, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Într-un discurs adresat populației, sâmbătă seara, liderul de la Kiev a precizat că […] Articolul Ucraina investighează pana masivă de curent care a afectat și R. Moldova. Zelenski exclude un atac extern sau cibernetic apare prima dată în ZIUA.md.
Școlile din Bălți continuă lecțiile online încă două zile, din cauza temperaturilor extrem de scăzute # Ziua
Școlile din municipiul Bălți vor continua procesul educațional în regim online pentru încă două zile, din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov, care a precizat că decizia a fost luată pentru a proteja sănătatea și siguranța elevilor. „Din cauza gerului puternic, am decis să prelungim învățământul la […] Articolul Școlile din Bălți continuă lecțiile online încă două zile, din cauza temperaturilor extrem de scăzute apare prima dată în ZIUA.md.
