Dialog de nivel înalt la Chișinău: Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european

Mercosur nu este doar o listă de țări, ci un gigant demografic care, prin simpla sa dimensiune, dictează cotațiile bursiere pe care tu le urmărești zilnic pe Euronext sau CBOT. Deși produsele din America de Sud sunt cotate la CBOT (Chicago) în dolari, prețul de referință pentru regiunea noastră rămâne Euronext (Paris). Corelația dintre CBOT și Euronext nu este perfectă din cauza diferențelor de calitate și de logistică. UE are o problemă de competitivitate în fața Chinei și a SUA. Pentru ca fabricile de tractoare (John Deere, Claas), mașini (VW, Stellantis) și giganții chimici (BASF, Bayer) din Germania, Franța sau Italia să aibă unde să vândă, UE are nevoie de piața Mercosur (270 milioane de consumatori). Se elimină taxele de până la 35% la mașini și 18% la produse chimice/farmaceutice europene. În schimb, UE acceptă importuri de materii prime agricole care, deși existau și înainte, acum intră cu taxe zero sau diminuate, prăbușind prețul de referință la bursa Euronext.