„Vot Tak. Moldova”. Polonia a lansat un program de știri online în română pentru cetățenii moldoveni
TVR Moldova, 3 februarie 2026 11:40
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, anunță lansarea unui program de știri online în limba română de către postul public de televiziune din Polonia destinat cetățenilor Republicii Moldova care lucrează în Polonia. Programul intitulat „Vot Tak. Moldova” / „Așa e. Moldova” a fost lansată pe 2 februarie.
Acum 30 minute
11:40
Acum o oră
11:20
S.A. Loteria Națională a Moldovei anunță obținerea a două distincții importante în cadrul Blask Awards, competiție internațională care recunoaște performanța, leadershipul și bunele practici din industria de profil.
11:10
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a acestui an. Anunțul a fost făcut de președinții legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, alături de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Chișinău.
Acum 2 ore
10:40
Judecătoarea care „a băgat spaima” în polițiști, interdicție de 5 ani să ocupe funcția de judecător # TVR Moldova
Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) nu a promovat evaluarea externă, relatează „Ziarul de Gardă”. La ședința de astăzi, 3 februarie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat, cu un vot de 10 la 1, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propusă nepromovarea judecătoarei. Cu un vot „contra” a venit membra CSM, Ioana Chironeț.
10:30
Aprobat de ANRE: Tarife mai mici la gaze pentru consumatorii casnici. De când intră în vigoare? # TVR Moldova
Consumatorii casnici vor achita cu peste 2 lei mai puțin tariful pentru gazele naturale, în comparație cu actualul tarif. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în cadrul ședinței de marți, 3 februarie, noul tarif.
Acum 4 ore
09:50
Tentativă de contrabandă dejucată: Un tânăr a încercat să introducă ilegal în RM un lot de pesticide # TVR Moldova
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere frauduloasă a unui lot de comercial de substanțe chimice, pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
09:00
La prima ședință festivă, programată pentru astăzi, 3 februarie, vor participa președinții parlamentelor din statele baltice, aflați într-o vizită oficială de două zile, în R. Moldova.
08:40
Bemol Retail, compania omului de afaceri azer Rafiq Aliyev, a îngropat securea războiului împotriva fostei sale surori, ICS Danube Logistics SRL, operatorul Portului Liber Internațional Giugiulești, proprietate în prezent a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Bemol Retail SRL a declarat pentru TVR Moldova că a ajuns la o înțelegere cu Danube Logistics, și-a retras plângerile, precum și a inițiat încetarea procedurile de executare silită. Demersul Bemol Retail se înregistrează în contextul negocierilor dintre BERD și Portul Constanța cu privire la vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești.
Acum 24 ore
22:20
Temutul interlop, Ion Gușan, a fost prins la Londra, lângă Tower Bridge, după trei ani de urmărire # TVR Moldova
Ion Gușan, șeful uneia dintre cele mai temute bande din Europa, a fost capturat la Londra. În vârstă de 54 de ani, Ion Gușan fost scos din limuzina sa Mercedes Clasa S cu șofer de către ofițerii Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, potrivit thesun.co.uk.
22:00
Un accident rutier se poate produce într-o clipă, însă recuperarea se poate prelungi pentru ani întregi sau chiar o viaţă. O spun supraviețuitorii accidentelor grave, mulţi dintre care trebuie să o ia de la zero - să învețe din nou să vorbească, să gândească, să-și amintească cine sunt. Potrivit poliţiei, doar anul trecut, în Republica Moldova s-au produs peste 2.100 de accidente rutiere, iar mai mult de două mii de oameni s-au ales cu traumatisme.
21:20
La Strășeni, o mașină a lovit doi copii pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a decedat # TVR Moldova
La Strășeni, un grav accident rutier s-a produs luni seară, în jurul orei 19:00, pe șoseaua Chișinău - Ungheni. Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui Mercedes, a lovit doi minori care treceau regulamentar drumul, pe trecerea de pietoni.
21:10
Strășeni: Doi copii, loviți de un automobil pe trecerea de pietoni. Unul dintre ei a decedat # TVR Moldova
Un grav accident rutier s-a produ în această seară pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre Chișinău.
20:40
Ministerul Educaţiei şi Cercetării lansează campania naţională "Învaţă în Moldova", în parteneriat cu mai multe universităţi şi licee din Republica Moldova. Organizatorii îşi propun să promoveze instituţiile de învăţământ superior din ţară. În urma ediției precedente s-a înregistrat o creștere cu 11% a numărului de tineri admiși la studii în Republica Moldova, comparativ cu anul anterior. În prezent, șase din zece absolvenți de liceu aleg să își continue parcursul academic acasă.
19:40
La procesul lui Plahotniuc, Marian Lupu a vorbit despre activitatea lui politică, spune procurorul # TVR Moldova
Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului de la Chişinău, a fost audiat ca martor în dosarul "Frauda Bancară" în care e judecat oligarhul Vladimir Plahotniuc. Lupu a venit singur în faţa instanţei deşi magistraţii ceruseră aducerea lui cu forţa. Şedinţa s-a desfăşurat în lipsa lui Plahotniuc, care se pregăteşte să facă declaraţii pentru prima dată în faţa completului de judecată.
19:30
Pe 31 ianuarie, zone din Republica Moldova au rămas fără curent electric timp de câteva ore, iar unii locuitori nu au mai avut nici căldură. Asta a adus un sentiment de panică și nesiguranță până când în case s-a aprins din nou lumina. Pentru ucraineni, lipsa de curent, de căldură și chiar de apă a devenit însă realitatea de zi cu zi.
19:20
19:00
Anchetă la Cahul după ce vloggerul Dima White, învinuit de trafic de copii, a filmat într-o școală # TVR Moldova
Poliţia a fost sesizată şi Direcţia Generală de Învăţământ din Cahul a început o anchetă internă după ce, săptămâna trecută, vlogger-ul Dima White, care riscă închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a fost văzut la o şcoală din Cahul.
18:40
Gazul s-ar putea ieftini cu 2,30 lei. Decizia finală a ANRE urmează să fie luată marți # TVR Moldova
Marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) decide cât vom plăti pentru gazele naturale în perioada următoare. Instituția a publicat astăzi tarifele luate în discuţie.
18:10
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere fără examene # TVR Moldova
Începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice.
18:00
Caz şocant într-o localitate din centrul Republicii Moldova. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional. Potrivit poliţiei, o minoră în vârstă de nouă ani ar fi fost agresată sexual.
17:40
17:40
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla sentința pe 27 februarie # TVR Moldova
Fostul primar al comunei Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, îşi va afla sentinţa în data de 27 februarie. Ciochină a fost judecat de accidentarea mortală a unui minor și fugă de la locul faptei. În acest dosar este judecat pentru complicitate şi un medic stomatolog.
17:30
Andronachi a fost eliberat în urma unei greșeli a procurorilor, spune Curtea de Apel Centru # TVR Moldova
Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Centru a respins, pe 2 februarie 2026, recursul Procuraturii Anticorupție împotriva unei încheieri a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 23 ianuarie 2026.
17:20
Ministerul Sănătății cere suspendarea medicului din Șoldănești, reținut de CNA pentru corupție # TVR Moldova
Percheziţii derulate astăzi de ofițerii CNA și procurori la 30 de adrese din Chişinău, Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție în care sunt vizaţi membrii mai multor comisii medicale și narcologice. Ei ar fi format o reţea care facilita ilegal eliberarea adeverinţelor necesare pentru permisele de conducere. Totul contra unor sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.
17:10
Expert: Prețurile la imobile, menținute artificial de grupuri de interese. Nu se merită de investit # TVR Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de blocaj fără precedent. Deși prețurile apartamentelor rămân la niveluri record, numărul tranzacțiilor s-a prăbușit considerabil. Analistul economic Marin Gospodarenco avertizează că actualele costuri de achiziție sunt exorbitante și nu reflectă realitatea economică a cetățenilor.
16:50
„Frații n-au ajutat și nici n-au încercat”: Fals pro-Kremlin despre pana de curent din 31 ianuarie # TVR Moldova
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute Republica Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea–Vulcănești–MGRES–Chișinău, Republica Moldova a început să primească electricitate anume din România, prin cele patru linii care traversează Prutul, testate în noiembrie 2024, arată o analiză realizată de Stop Fals.
16:40
Judocanul Ciprian Gribineț a completat palmaresul Republicii Moldova cu o medalie de bronz de la Open-ul European, organizat în Bulgaria. Elevul lui Valeriu Duminică a concurat la categoria de 81 de kilograme.
15:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile municipale urmează să lanseze licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Costul total al proiectului depășește 30 de milioane de lei.
15:40
Vrem noi sau nu, copiii cresc, iar fetițele se dezvoltă, uneori, mult mai repede. De aceea, este important încă din adolescență să fie responsabile de sănătatea lor și să viziteze un medic ginecolog. Despre cum are loc prima consultație și ce trebuie să știe adolescentele ne explică medicul ginecolog-obstetrician Elena Parpauț.
15:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă pe banca acuzaților. Despre cine este vorba? # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău anunță trimiterea în judecată a unei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, acuzată de trafic de influență într-un dosar ce vizează soluționarea unei cauze contravenționale.
15:30
Fostul deputat liberal-democrat, Ștefan Creangă, depune astăzi, 2 februarie, mărturii în dosarul „Frauda Bancară” în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
14:40
Horoscop februarie 2026: De ce trebuie să eviți investițiile și deciziile majore în această lună # TVR Moldova
Luna februarie se caracterizează prin evenimente speciale ce vor avea loc: Luna plină în Rac și Eclipsa de Soare din 17 februarie, spune numerologul şi astrologul Corina Leonte.
14:10
Consiliul Superior al Magistraturii insistă pe crearea poliţiei judecătoreşti şi protejarea prin lege a magistraţilor. Solicitarea vine după ce, în ultima perioadă, mai mulţi judecători au fost agresaţi la locul de muncă. Ultimul caz a avut loc săptămâna trecută, când o femeie a intrat în timpul unei şedinţe de la Judecătoria Centru din Chişinău şi a lovit un magistrat cu un obiect dur în cap. Agresoarea a fost reţinută pentru 72 de ore, iar judecătorul a avut nevoie de îngrijiri medicale.
14:10
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează să fie audiat în dosarul „Frauda Bancară" # TVR Moldova
Astăzi, 2 februarie, fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează să depună mărturii în dosarul „Frauda Bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
13:30
ANI a găsit la o activistă „Șor” de la Edineț avere nejustificată de 1,2 milioane de lei # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat la fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a Partidului „Șor”, Svetlana Panciuc, avere nejustificată în valoare de 1.204.700 de lei pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023. În noiembrie 2025, Judecătoria Chișinău a condamnat-o pe Svetlana Panciuc la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a Partidului „Șor” și a dispus confiscarea de la activistă a peste 4,8 milioane de lei.
12:40
12:30
„Scriu sănătos, dar o să ne calce pe drum”: CNA, interceptările în cazul certificatelor medicale # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat înregistrări audio din dosarele în care au avut loc percheziții ample la Chișinău, Șoldănești și Rezina, vizând fapte de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. În acest caz, medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut.
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor.
Ieri
11:40
Weekend cu mii de încălcări rutiere: 30 de șoferi, înlăturați de la volan pentru alcool și droguri # TVR Moldova
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.470 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere
11:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md.
11:20
Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului la cea de-a 68-a ediţie a Premiilor Grammy, pentru piesa Wildflower, producând surpriza serii la Los Angeles, în timp ce Lady Gaga a fost recompensată cu trofeul pentru cea mai bună înregistrare dance/pop pentru hitul Abracadabra de pe albumul Mayhem, în cadrul ceremoniei prezentate de Trevor Noah la Los Angeles.
11:10
Donald Trump, după criticile prezentatorului Premiilor Grammy: „Noah, o să mă distrez cu tine!” # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump l-a ameninţat luni cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul Trevor Noah, gazda celei de-a 68-a ediţii a Premiilor Grammy, unde politica sa de imigrare a fost aspru criticată, din cauza unei aluzii pe care a făcut-o la afacerea Epstein, relatează TVRINFO.RO.
11:00
De astăzi, deputaţii din Republica Moldova revin la muncă după vacanţă, iar Parlamentul intră în sesiunea de primăvară 2026, care va dura până la sfârşitul lunii iulie.
10:40
Percheziții de amploare la Chișinău, Șoldănești și Rezina: un medic-șef reținut pentru corupție # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții ample în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Un medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut într-un dosar de corupție.
09:10
A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco # TVR Moldova
În Italia s-a dat startul unuia dintre cele mai aşteptate evenimente din an. Este vorba despre celebrul carnaval de la Veneţia, care are loc timp de aproape trei săptămâni. Mii de localnici şi mai ales turişti au umplut Piaţa San Marco şi au purtat măşti, care mai de care mai elaborate şi misterioase.
09:10
Nume grele în dosarul Epstein: fostul prinț Andrew și un ex-șef al diplomației slovace # TVR Moldova
Printre numele celebre care apar la fiecare tranșă publicată din notoriul dosar Epstein, unul este controversat, și singurul pe care purtătorul a trebuit la propriu să și-l schimbe: fostul prinț Andrew al Marii Britanii, căzut în dizgrație, repudiat de Casa Regală și acum cunoscut simplu ca Andrew Mountbatten, după numele de familie al tatălui său. Noile dezvăluiri în ceea ce privește comportamentul său sunt cumplite, și vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Iar dosarul Epstein se lărgește și asupra altor personalități, un faimos diplomat britanic și chiar un fost șef al diplomației slovace.
08:50
Acces limitat în Chișinău, 2–4 februarie, din cauza vizitei oficiale a liderilor baltici # TVR Moldova
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 02-04 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală.
08:30
1 februarie 2026
20:40
Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei. Zelenski: Situația energetică din Kiev - dificilă # TVR Moldova
Următoarea rundă de negocieri între oficialii americani, ruși și ucraineni va avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski, pe o rețea socială, citat de presa de la Kiev. Între timp, Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, dar a ocolit, din nou, Kievul. Totuși, locuitorii capitalei Ucrainei trec prin momente dificile din cauza frigului, relatează tvrinfo.ro.
20:10
Cetăţenii Republicii Moldova care lucrează peste hotare au trimis mai mulţi bani acasă, în 2025. Sumele au depăşit 1,66 miliarde de dolari. Comparativ cu anul anterior, remitenţele au crescut cu peste 3%, iar majoritatea vin din statele Uniunii Europene. Bani trimişi de cei care lucrează în străinătate continuă să aibă un rol important în economia Republicii Moldova.
