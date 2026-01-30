„Ar putea fi realizată în trei ani”. În Germania se discută despre crearea unei arme nucleare europene
O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în condițiile în care garanția de securitate oferită de Statele
Iranul își ridică nivelul de alertă militară, pe fondul temerilor tot mai mari privind un posibil atac american, după ce a mobilizat aproximativ 1.000 de drone considerate „strategice", potrivit presei de stat de la Teheran. Agenția Tasnim, apropiată de Gardienii Revoluției Islamice (IRGC), a confirmat desfășurarea noilor capacități militare, prezentată drept un răspuns preventiv la
O declarație care sparge un tabu major în politica europeană vine din partea fostului ministru german de Externe, Joschka Fischer. La 77 de ani, una dintre figurile emblematice ale Verzilor germani susține deschis că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală descurajare nucleară comună, în condițiile în care garanția de securitate oferită de Statele
Activele lichide ale Fondului Național de Bunăstare, utilizate de guvernul rus pentru a compensa deficitul de venituri bugetare din petrol și gaze, ar putea fi epuizate complet în puțin peste un an, dacă se mențin prețurile actuale ale petrolului, prognozează experții Centrului de Prognoză Economică al Gazprombank, a treia bancă de stat din Rusia după
Europa descoperă, dureros, cât de puțin spațiu de manevră strategică mai are. Între o Rusie de care se teme, un război în Ucraina pe care nu îl poate opri și o Americă pe care nu o mai poate crede pe cuvânt, dar de care încă depinde, continentul pare blocat într-o capcană geopolitică. Timp de decenii,
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a avertizat joi, 29 ianuarie, pe Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces „lung şi dificil". „Elaborarea unui tratat nou va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi", a declarat la conferinţa sa
Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Vladimir Putin, miliardarul Arkadi Rotenberg, a devenit proprietarul aeroportului „Domodedovo" — cea mai mare poartă aeriană privată din Rusia, pe care autoritățile l-au confiscat anul trecut de la fostul proprietar Dmitri Kamenski și l-au naționalizat. Potrivit informațiilor publicate de RBC, în urma licitației din 29 ianuarie aeroportul
Ministrul ungar de Externe trage un semnal de alarmă în fața Consiliului UE de la Bruxelles, avertizând că un antrenament militar al forțelor UE pe teritoriul Ucrainei ar putea escalada rapid într-un conflict global. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a lansat joi, 29 ianuarie, un avertisment cu privire la planurile de desfășurare a unui
De la Groenlanda și tarife comerciale până la Iran, NATO sau migrație, Donald Trump face ceea ce știe cel mai bine: transformă politica externă într-un spectacol. Nu pentru că ar fi interesat de detalii sau soluții, ci pentru că înțelege perfect regula de aur a politicii moderne – atenția înseamnă putere, scrie Catherine De Vries
Suedia şi Finlanda solicită Uniunii Europene introducerea unei interdicţii totale asupra serviciilor maritime pentru toate navele care transportă produse energetice ruseşti, cu obiectivul de a bloca aşa-numita „flotă din umbră" sau „flotă fantomă", folosită de Rusia pentru a exporta petrol în pofida sancţiunilor occidentale impuse după invazia din Ucraina. Anunţul a fost făcut joi de
Analistul politico-militar Dmitri Snegirev subliniază că așa-numitul „armistițiu energetic" ar trebui privit în primul rând într-un context politic. Potrivit acestuia, însăși apariția unor astfel de semnale este un indicator al capacității de negociere a părților și al potențialei lor pregătiri pentru negocieri ulterioare. „Un armistițiu energetic nu este o chestiune despre cine beneficiază mai mult
O intervenție a Marinei Regale britanice a determinat echipajul navei ruse Sinegorsk să ridice ancora și să părăsească apele teritoriale britanice, după ce autoritățile au identificat o poziționare suspectă a acesteia. O navă de marfă rusă, Sinegorsk, a fost forţată să plece din apele teritoriale ale Regatului Unit după ce a ancorat în Canalul Bristol,
Rusia va lua în considerare garanții internaționale de securitate doar în cazul unei Ucraine care are relații prietenoase cu Moscova, a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de agenția Interfax, relatează Agerpres. Într-o intervenție susținută la Moscova, Lavrov a afirmat că autoritățile ruse nu cunosc detaliile eventualelor înțelegeri dintre Statele Unite și
NATO pregătește o schimbare fundamentală a modului în care protejează Flancul Estic, din Finlanda până în România. Planul vizează crearea unei „zone tampon" tehnologizate, unde senzorii, inteligența artificială și sistemele robotizate vor coopera pentru a detecta și opri o eventuală agresiune rusă încă de la primii metri. Detaliile acestui concept, denumit „Eastern Flank Deterrence Line"
Donald Trump susține că a vorbit cu Vladimir Putin și că l-ar fi convins pe liderul de la Kremlin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. Potrivit președintelui american, omologul său „a acceptat amabil". „I-am cerut personal președintelui Putin să nu bombardeze Kievul și diverse orașe timp de o săptămână, iar el a
Rusia impune condiții pentru negocierea păcii la Abu Dhabi. Ministrul de Externe Serghei Lavrov a declarat joi că Moscova vrea „liniște confidențială". Șeful diplomației ruse a spus că Moscova nu știe despre garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina, conform TVR, cu referire la presa internațională. Lavrov a continuat, în același timp, retorica manipulatorie rusească
Soluționarea problemei transnistrene a fost unul dintre subiectele discutate la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Președinta Maia Sandu a fost întrebată de către deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko cum intenționează Chișinăul să rezolve diferendul. Oficialul de la Kiev a numit regiunea separatistă a Moldovei „elefant din cameră". În opinia sa, zona reprezintă o „gaură neagră", fiind
În sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și într-una dintre filialele sale din Berlin au avut loc percheziții în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani. Potrivit publicației Der Spiegel, miercuri dimineață, în jur de 30 de ofițeri ai poliției judiciare germane au intrat în sediul principal al băncii din
Europa trebuie să ia măsuri urgente pentru a-și îmbunătăți capacitățile de apărare și pentru a face NATO „mai europeană", astfel încât alianța să își mențină puterea, a avertizat șefa diplomației UE, potrivit BBC. Kaja Kallas a spus că relația SUA-Europa a suferit „schimbări tectonice", iar Administrația Trump a zdruncinat relația transatlantică până la temelii. Totuși, a spus ea,
Ministerul rus de Interne a recomandat cetățenilor să nu își divulge informațiile personale și opiniile în chat-uri deschise, grupuri și forumuri, pentru a nu deveni ținte ale recrutorilor. Potrivit explicațiilor oferite de serviciul de presă al Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei, persoanele care atrag oameni în activități ilegale caută adesea utilizatori cu o „poziție civică
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis semnale clare de susținere față de viziunea președintelui american Donald Trump privind remodelarea ordinii mondiale. Pentru Kremlin, această abordare nu este o surpriză, ci o oportunitate care se potrivește perfect cu una dintre regulile de aur ale politicii externe ruse: divide et impera (dezbină și cucerește). „Am susținut întotdeauna
Indicele dolarului a scăzut cu 2,6% în ultimele patru zile, suferind cea mai rea serie de pierderi din luna aprilie, relatează CNN. Acest indicator, ce măsoară puterea monedei americane în raport cu un coș format din alte șase valute – între care Euro de
Retailerii și producătorii au redus sortimentul de produse alimentare din cauza scăderii puterii de cumpărare a rușilor, scrie publicația Fontanka, citând participanți din piață. Lanțurile comerciale își optimizează gamele de produse pe fondul încetinirii vânzărilor, al scăderii veniturilor populației și al reducerii suprafețelor comerciale. Această tendință a afectat inclusiv produsele lactate, se arată într-un studiu [...] Articolul Sfârșitul abundenței: retailul alimentar din Rusia taie sortimentele pe fondul sărăcirii populației apare prima dată în DISINFO.MD.
Președintele Donald Trump a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că o „armadă masivă” se îndreaptă spre Iran, mai mare decât cea trimisă în Venezuela. Marți, portavionul nuclear USS Abraham Lincoln a fost trimis în Orientul Mijlociu. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că diplomaţia combinată cu ameninţări militare „nu este nici eficientă şi nici utilă”, ca [...] Articolul „Războiul e mai probabil decât negocierea”: Iranul respinge ultimatumul lui Trump. SUA au trimis o flotă mai mare decât cea din Venezuela apare prima dată în DISINFO.MD.
Premierul Ilie Bolojan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat, miercuri, despre aderarea Republicii Moldova la UE, în cadrul întrevederii pe care au avut-o la Berlin. Premierul român a afirmat, într-o conferință de presă comună cu Friedrich Merz, că „pentru România, Republica Moldova este o prioritate strategică”, iar „stabilitatea Chișinăului și parcursul său european contează pentru întreaga regiune”. [...] Articolul Merz, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european” apare prima dată în DISINFO.MD.
Directorul adjunct al holdingului „Elicopterele Rusiei”, Vadim Ligai, a achiziționat un SUV de lux Bentley Bentayga, în valoare de aproximativ 307.000 de dolari, eludând restricțiile impuse de sancțiuni. Automobilul a fost importat în Rusia în mai 2024 printr-un lanț de intermediari din Belarus și Turcia, potrivit unei investigații realizate de TriTrace Investigations. Documentele de livrare [...] Articolul Sancțiuni ocolite: elita rusă aduce mașini de lux prin Belarus și Turcia apare prima dată în DISINFO.MD.
În declarațiile oficiale ale Rusiei privind cea mai recentă rundă de negocieri de pace, la Abu Dhabi, o nouă sintagmă, „Formula Anchorage”, a căpătat un rol proeminent în poziția publică a Moscovei, relatează CNN. „Chestiunea teritorială, care face parte din «Formula Anchorage», are, firește, o semnificație deosebită pentru partea rusă”, a declarat luni purtătorul de cuvânt [...] Articolul Ce se ascunde în spatele „Formulei Anchorage”, promovată de Moscova drept cadru pentru un acord de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
Un expert rus a afirmat recent că președintele Vladimir Putin (73 de ani) va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa, întrucât șansele de a fi înlăturat de la putere sunt foarte mici. Potrivit Daily Mail, Dr. John Kennedy, șeful programului Rusia și Eurasia din cadrul RAND Europe, i-a declarat corespondentului de externe David [...] Articolul Putin va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa. Expert: „Greu de imaginat că ar putea fi înlăturat” apare prima dată în DISINFO.MD.
Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a declarat că, prin intermediul unei bănci kazahstaneze, au fost transferate aproximativ 14 miliarde de dolari. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe dedicate combaterii criminalității financiare. Potrivit lui Tokaev, instituția financiară a „procesat” peste 7 trilioane de tenge (aproape 13,9 miliarde USD sau 12,7 miliarde euro) „dintr-o țară vecină”, [...] Articolul Rusia exportă bani murdari: Tokaev acuză transferuri ilegale prin Kazahstan apare prima dată în DISINFO.MD.
Ucraina va semna acordul de pace în 20 de puncte privind soluționarea războiului ruso-ucrainean cu Statele Unite, în timp ce Washingtonul urmează să semneze un document separat cu Rusia, a declarat ministrul de externe Andrii Sibiha, într-un interviu acordat publicației European Pravda. Acordul-cadru în 20 de puncte, aflat în prezent în centrul negocierilor este bilateral, [...] Articolul Planul de pace va fi semnat de Ucraina, SUA și Rusia, fără participarea UE apare prima dată în DISINFO.MD.
Primarul socialist din Dereneu, Călărași, ar instiga localnicii să se opună deciziei irevocabile a Curții Supreme de Justiție, prin care biserica din localitate a trecut la Mitropolia Basarabiei. Preotul Florinel Marin, însoțit de Poliție, este acuzat că ar prelua abuziv locașul. Subiectul este intens mediatiza de canalele de propagandă pro-ruse. Prin vocile care afirmă că [...] Articolul Scandal pentru biserică: Primarul socialist din Dereneu ar instiga localnicii să se opună deciziei CSJ de a o transmite Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în DISINFO.MD.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025 au fost un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Printre provocările înregistrate se numără reziliența democratică într-un mediu informațional ostil, manipularea, presiunea economică, cele cibernetice și tentativele de destabilizare. Cazul Moldovei marchează un punct de cotitură, când UE nu [...] Articolul Georgetown University: Cum a ajutat Moldova UE să testeze capacitățile de a rezista războiului hibrid lansat de Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
Armata Națională se extinde. Astfel, Moldova va avea cu 2000 de militari mai mult, potrivit ministrului Anatolie Nosatîi. Oficialul a relatat că măsura este prevăzută în strategia aprobată în octombrie 2025, transmite Realitatea. Potrivit lui, creșterea numărului de cadre va fi efectuată gradual. „Creșterea planificată pentru numărul de militari în Armata Națională este prevăzută în [...] Articolul Moldova își mărește armata! Ministrul Apărării explică de ce trebuie mai mulți militari în țară apare prima dată în DISINFO.MD.
Maia Sandu a vorbit pe 27 ianuarie, la tribuna Consiliului Europei, despre provocările hibride, dezinformare și intențiile Rusiei de a controla Moldova, pentru a o folosi împotriva UE și Ucrainei. Conform oficialei, Kremlinul recurge în acest scop la instrumente hibride, printre care utilizarea conturilor false pe social media, manipularea informațională și destabilizări, fiind duse două [...] Articolul Sandu a declarat la Consiliul Europei că Rusia vrea să folosească Moldova contra Europei. Dodon a cerut imediat discurs, ca să apere Kremlinul apare prima dată în DISINFO.MD.
Fosta șefă a diplomației austriece, Karin Kneissl, stabilită în prezent în Rusia, riscă să rămână fără cetățenie austriacă. Partidul parlamentar NEOS a inițiat procedura de retragere a cetățeniei, acuzând-o de prejudicierea gravă a imaginii țării, scrie Kronen Zeitung. În centrul scandalului se află declarațiile recente ale fostei ministre, care i-a comparat pe austrieci cu „hiene”, [...] Articolul Karin Kneissl riscă retragerea cetățeniei austriece. Deputați: „Servește propaganda Kremlinului” apare prima dată în DISINFO.MD.
Cetățeni ai Bangladeshului care sperau să obțină un loc de muncă civil în Rusia au ajuns, de fapt, în linia întâi a războiului împotriva Ucrainei. Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, zeci, poate chiar sute de bangladeșeni au fost recrutați prin înșelăciune, promițându-li-se slujbe civile bine plătite, dar au ajuns în armata rusă. Unul [...] Articolul „Noi te-am cumpărat!” Mărturii șocante despre cum sunt folosiți migranții în războiul Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
Datele oficiale privind inflația în Rusia — 5,6% pentru anul 2025 — sunt în contradicție flagrantă cu percepția populației. Potrivit unui sondaj realizat de Fundația pentru Opinie Publică (ФОМ), inflația resimțită de cetățeni a fost de 14,5%, aproape de trei ori mai mare decât cea raportată de autorități. În primele săptămâni din 2026, inflația oficială [...] Articolul Inflația reală o bate pe cea oficială: cetățenii ruși resimt prețuri tot mai mari apare prima dată în DISINFO.MD.
Fostul prim-ministru britanic Harold Wilson spunea cândva că „o săptămână este o perioadă foarte lungă în politică”. Ultimele zile sugerează însă că afirmația sa a fost, dacă nu greșită, atunci cel puțin prea modestă. În doar o săptămână, declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibila „deținere” a Groenlandei, slăbiciunea Europei și criticile la adresa contribuțiilor [...] Articolul ANALIZĂ // Aliații occidentali se pregătesc pentru un nou carusel politic cu Donald Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Consecințele deciziei-surpriză prin care al doilea om din lanțul de decizie militară de la Beijing a fost înlăturat și pus sub anchetă pentru spionaj și corupție par să-l ajungă din urmă pe Xi Jinping. Generalul Zhang Youxia a fost arestat la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA și că [...] Articolul Ce se întâmplă în China după ce Xi a decapitat conducerea armatei. Imagini cu camioane militare în Beijing, publicate pe rețele sociale apare prima dată în DISINFO.MD.
Banca Centrală Europeană ar trebui să se pregătească din timp pentru un scenariu de criză în cazul unei amenințări militare din partea Rusiei, a declarat Gediminas Šimkus, membru al Consiliului de Guvernare al BCE și guvernator al Băncii Centrale a Lituaniei, într-un interviu acordat Reuters, potrivit The Moscow Times. Acesta a afirmat că inflația din zona [...] Articolul Banca Centrală Europeană propune pregătirea sistemului financiar pentru un război cu Rusia: Ar putea crește brusc cererea de numerar apare prima dată în DISINFO.MD.
Administrația Trump se așteaptă ca un acord de pace între Rusia și Ucraina să fie încheiat până la 15 mai anul acesta, susține deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko, membru al partidului Solidaritatea Europeană, care citează surse din interiorul negocierilor. În caz contrar, Washingtonul ar urma să se retragă complet din procesul de mediere. „Dacă nu ajungem [...] Articolul Termenul limită pe care i l-ar fi dat Trump lui Zelenski pentru a se înțelege cu Putin: „Dacă nu ajungem la un acord, se vor retrage” apare prima dată în DISINFO.MD.
Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, i-a propus președintelui Vladimir Putin legalizarea cazinourilor online. Potrivit a două surse citate de Kommersant, ideea a fost transmisă într-o scrisoare adresată șefului statului. Siluanov propune anularea interdicției privind activitatea cazinourilor online, crearea unui Centru Unic de Evidență a Pariurilor, similar cu cel folosit pentru casele de pariuri, precum [...] Articolul Când statul mizează pe viciu: Rusia ar putea legaliza cazinourile online pentru a strânge un miliard de euro pentru război apare prima dată în DISINFO.MD.
Sistemul bancar din Rusia s-a confruntat în 2025 cu cea mai puternică creștere a datoriilor restante la creditele ipotecare din ultimele decenii. Potrivit RBC, care citează datele „Scoring Bureau”, la sfârșitul anului, cetățenii ruși acumulaseră întârzieri la plata creditelor ipotecare și a dobânzilor în valoare de 276 miliarde de ruble (aprox. 2,7 miliarde euro). Pe [...] Articolul Sistemul bancar rus sub presiune: restanțele la ipoteci ating niveluri-record apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Dezechilibrele structurale acumulate în economia rusă pe parcursul celor patru ani de agresiune militară ridică semne serioase de întrebare cu privire la posibilitatea realizării obiectivului stabilit de Vladimir Putin privind reluarea creșterii economice în 2026. Potrivit unei analize Reuters, motoarele de creștere sunt epuizate, iar resursele statului – practic secătuite. Stabilitatea afișată în anii 2023–2024 [...] Articolul Reuters: Stagnare, datorii, scădere de venituri – adevărata față a economiei ruse în 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
Discuțiile privind viitorul conducerii Ceceniei s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul informațiilor tot mai insistente despre deteriorarea stării de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Surse apropiate Kremlinului și partidului Rusia Unită au declarat pentru publicația de investigații IStories că situația este tratată cu maximă seriozitate la Moscova, iar autoritățile „lucrează” la un plan pentru a evita [...] Articolul Cum se pregătește Rusia pentru moartea lui Ramzan Kadîrov. Succesorul trebuie să mențină Cecenia sub controlul Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
Un caz cutremurător din armata rusă ridică semne serioase de întrebare privind trimiterea militarilor răniți sau invalizi în zonele de conflict activ din Ucraina. Sergentul Roman Bairamov, în vârstă de 46 de ani, care fusese rănit grav la bazin și picioare în noiembrie 2025, a fost trimis înapoi pe front în decembrie, deși se afla [...] Articolul Sergent rus rănit grav, trimis pe front în scaun cu rotile. Practici inumane în armata lui Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
Un incident îngrijorător a avut loc în după-amiaza zilei de 26 ianuarie, când o dronă-kamikaze de tip „Shahed”, aparținând Federației Ruse, a fost observată zburând liber deasupra centrului Kievului. La scurt timp, alte aparate fără pilot au fost semnalate pe malul stâng al Niprului, iar martorii au remarcat posibilitatea ca acestea să fie echipate cu [...] Articolul Cum au ajuns dronele Shahed rusești aproape nevăzute în centrul capitalei ucrainene apare prima dată în DISINFO.MD.
Rusia a recunoscut pentru prima dată că un atac cu o rachetă ucraineană i-a scufundat nava de război emblematică din Marea Neagră, pentru ca ulterior să șteargă declarația și să revină la versiunea oficială potrivit căreia crucișătorul cu rachete ghidate Moskva s-a scufundat în urma unui „accident”, scrie CNN. Moskva era una dintre cele mai importante [...] Articolul Rusia a admis oficial pentru prima dată că ucrainenii i-au scufundat nava-amiral în Marea Neagră apare prima dată în DISINFO.MD.
Fondatorul celui mai mare holding metalurgic din Rusia, „Rusal”, Oleg Deripaska, și-a șters de pe canalul său de Telegram toate postările critice la adresa războiului din Ucraina și a autorităților ruse, notează publicația Vajnîie Istorii. Au fost eliminate toate publicațiile anterioare datei de 1 noiembrie 2025, inclusiv postarea în care invazia era calificată drept „nebunie” [...] Articolul Oligarhul rus Oleg Deripaska se autocenzurează: de pe Telegram dispar mesajele anti-război și criticile la adresa Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
Teorii false privind accidentul feroviar din Spania, soldat cu zeci de morți și sute de răniți, s-au răspândit în mediul online, în timp ce anchetatorii lucrează în continuare pentru a descoperi ce a cauzat coliziunile feroviare mortale, potrivit Euronews. Pe 18 ianuarie, în Adamuz, sudul Spaniei, trei vagoane dintr-un tren operat de compania privată Iryo au [...] Articolul Sabotaje rusești și fonduri deturnate: Teoriile false despre accidentele feroviare din Spania s-au răspândit pe rețelele sociale apare prima dată în DISINFO.MD.
Membri ai Partidului Republican din Congresul SUA i-au averitzat pe secretarul de stat american Marco Rubio și pe alți oficiali înalți de la Casa Albă asupra unei posibile proceduri de demitere („impeachment”) a președintelui Donald Trump, dacă acesta decide invadarea Groenlandei, au declarat surse politice pentru Reuters, informează The Moscow Times. Astfel, conform surselor citate, atât [...] Articolul Congresmenii republicani îl avertizează pe Trump asupra unei posibile proceduri de demitere, dacă decide să atace Groenlanda apare prima dată în DISINFO.MD.
