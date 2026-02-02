A fost lansată licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Tg. Neamț – Tg. Frumos al Autostrăzii Unirii / A8

22:30

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a confirmat în această seară, pa platforma X despre stabilirea unui armistițiu energetic cu Kremlinul, în urma unor negocieri desfășurate în Emiratele Arabe Unite. Acordul, cu un termen de o săptămână, prevede oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și beneficiază de sprijinul Statelor Unite ale Americii, inclusiv al președintelui Donald Trump