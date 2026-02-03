(galerie foto) „Amintirile nu-i chinuiesc”, ci îi leagă: Băieții de la 3 Sud Est, zero aroganță după 28 de ani de carieră
Viorel Șipoș, Laurențiu Duță și Mihai Budeanu, sau 3 Sud Est au fost surprinși de CANCAN.RO la un hotel, lângă Romexpo. Băieții sunt în ochiul uraganului, se bucură de liniștea de dinaintea furtunii. Urmează săptămâni grele pentru ei, scrie Can Can.
