Statele Baltice își consolidează prezența diplomatică la Chișinău: Ambasada Estoniei, operațională din a doua jumătate a anului
Moldova1, 2 februarie 2026 18:30
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua parte a acestui an. Astfel, toate cele trei State Baltice vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, organizate pe 2 februarie, în timpul vizitei spicherilor baltici, la invitația președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
18:50
Vizita celor trei președinți de legislative din statele baltice, „mai mult decât simbolică”: „Nu suntem singuri” # Moldova1
Vizita comună a celor trei președinți de parlamente din Estonia, Letonia și Lituania la Chișinău marchează un punct de cotitură în percepția externă a Republicii Moldova. Expertul Ștefan Bejan subliniază că acest demers diplomatic depășește sfera simbolică, fiind o dovadă de solidaritate profundă și un transfer de expertiză critică de la state care au reușit să se desprindă definitiv de influența Kremlinului.
Acum 30 minute
18:30
Statele Baltice își consolidează prezența diplomatică la Chișinău: Ambasada Estoniei, operațională din a doua jumătate a anului # Moldova1
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua parte a acestui an. Astfel, toate cele trei State Baltice vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, organizate pe 2 februarie, în timpul vizitei spicherilor baltici, la invitația președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
Acum o oră
18:10
În perioada producerii fraudei bancare, autoritățile statului nu aveau pârghii legale și instituționale suficiente pentru a preveni prăbușirea sistemului bancar. Declarația îi aparține fostului președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și a fost făcută pe 2 februarie în instanță, unde a fost audiat în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc.
Acum 2 ore
17:40
Noi oportunități pentru investitorii în proiecte de energie verde: Peste 260 MW, disponibili pentru centrale solare și eoliene # Moldova1
Investitorii interesați de dezvoltarea proiectelor energetice au acum noi oportunități. Peste 260 megawați de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi disponibile, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avizele de racordare care nu au fost utilizate și au expirat.
17:20
Fetiță de nouă ani, victimă a unor acțiuni cu caracter sexual: Poliția investighează cazul # Moldova1
O minoră de nouă ani dintr-o localitate din centrul țării ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Oamenii legii se află la fața locului și investighează cazul, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
17:20
Șomajul tehnic la CFM, prelungit cu încă o lună. Aproximativ o mie de angajați rămân acasă # Moldova1
Șomajul tehnic aplicat la Calea Ferată din Moldova (CFM) a fost prelungit cu încă o lună, până pe 2 martie. Aproximativ o mie de angajați ai întreprinderii rămân temporar fără activitate, măsura fiind menținută din cauza volumelor reduse de transport feroviar. Informația a fost confirmată de directorul general al CFM, Serghei Cotelnic, pentru Teleradio-Moldova.
17:20
Pilotul britanic de Formula 1 George Russell de la echipa Mercedes a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competițional în campionatul mondial de automobilism la această clasă. Russell a afirmat că nu simte presiune, chiar dacă este considerat unul dintre favoriți. În sezonul precedent, pilotul de 27 de ani a câștigat 5 curse, însă, în cele din urmă, s-a clasat abia pe locul 4 în clasamentul general.
17:10
O minoră de nouă ani dintr-o localitate din centrul țării ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Oamenii legii se află la fața locului și investighează cazul, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
17:00
Cererea procurorului de prelungire a arestului preventiv pe numele lui Vladimir Andronachi a fost depusă cu încălcarea termenului prevăzut de lege, fapt care a determinat Curtea de Apel Centru să respingă demersul și să mențină măsura eliberării provizorii sub control judiciar a fostului deputat. Decizia a fost pronunțată pe 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului.
17:00
Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, continuând războiul agresiv împotriva țării vecine și punând, astfel, capăt „armistițiului energetic” anunțat cu patru zile în urmă. În noaptea de luni, 2 februarie, forțele ruse au lovit obiective energetice din regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Cerkasî, a declarat, într-un briefing la Kiev, primul adjunct al ministrului Energiei din Ucraina, Artiom Nekrasov.
Acum 4 ore
16:40
Mihai Popșoi: R. Moldova este mai pregătită să facă față crizelor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei # Moldova1
Republica Moldova a reușit să facă față recentelor crize energetice generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, datorită consolidării infrastructurii, diversificării surselor și sprijinului oferit de Uniunea Europeană și partenerii săi strategici. Declarația a fost făcută pe 2 februarie de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe la Bruxelles, în cadrul unui eveniment public organizat de Centrul de Politici Europene (EPC), dedicat securității, rezilienței și parcursului european al Republicii Moldova.
16:30
Cererea procurorului de prelungire a arestului preventiv în dosarul lui Vladimir Andronachi a fost depusă cu încălcarea termenului prevăzut de lege, fapt care a determinat Curtea de Apel Centru să respingă demersul și să mențină măsura liberării provizorii sub control judiciar. Decizia a fost pronunțată pe 2 februarie, în urma examinării recursurilor depuse de Procuratura Anticorupție și de apărătorul învinuitului.
16:30
Șorecarul comun, sfrânciocul roșiatic, pietrarul sur, pănțărușul și coțofana – una dintre acestea poate deveni „Pasărea Anului 2026” în baza votului internauților. Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN) din Republica Moldova a lansat cea de-a treia ediție a concursului, o inițiativă menită să apropie oamenii de lumea păsărilor sălbatice.
16:10
Gropile apărute pe străzile din Chișinău după ghețușul de săptămâna trecută au fost parțial astupate, afirmă autoritățile locale, care dau vina pe „ondițiile meteorologice agresive”. Regia Exdrupo promite „intervenții la scară largă” până la sfârșitul săptămânii curente.
16:00
Moldovenii din Italia, alertați de noua lege a cetățeniei. Ambasada: „Expirarea actelor nu duce la pierderea cetățeniei” # Moldova1
Ambasada Republicii Moldova în Italia semnalează, în ultimele săptămâni, o creștere a numărului de apeluri și solicitări, generate în principal de informații eronate sau interpretări greșite apărute în contextul recentelor modificări ale legislației privind cetățenia moldovenească.
15:40
Campania „Învață în Moldova”: Peste 12.000 de elevi sunt așteptați în universitățile din R. Moldova până în luna mai # Moldova1
Liceenii din clasele absolvente sunt invitați să viziteze universitățile din Republica Moldova începând de marți, 3 februarie. Vizitele vor avea loc în cadrul campaniei naționale privind promovarea studiilor universitare „Învață în Moldova”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
15:40
Internazionale Milano își continuă parcursul sigur în campionatul intern al Italiei la fotbal! Echipa antrenorului Cristian Chivu și-a consolidat poziția de lider în clasamentul Seriei A, grație victoriei obținute în fața formației Unione Sportiva Cremonese în etapa a 23-a.
15:20
Majorarea impozitului imobiliar va consolida bugetele locale: „Noi ne aflăm acum într-un paradis fiscal” # Moldova1
Impozitul imobiliar s-ar putea tripla după reevaluarea locuințelor. Totuși, aceste schimbări nu vor duce automat la majorarea impozitelor, deoarece sunt stabilite de autoritățile locale, susțin reprezentanții Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru.
15:20
Escrocherie cu semințe inexistente de floarea-soarelui: opt inculpați, trimiși după gratii # Moldova1
Un agricultor, ademenit de o ofertă cu un preț sub nivelul pieței, a căzut în plasa escrocilor și le-a transferat 245 de mii de lei pentru un lot de semințe de floarea-soarelui care, în realitate, nu a existat niciodată. Opt persoane au fost condamnate în acest dosar, primind pedepse cuprinse între cinci și 11 ani de închisoare, iar firma creată de acestea a fost lichidată.
15:00
Echipa națională de futsal a Braziliei a cucerit pentru a 2-a oară la rând trofeul Copa America. În finală, „Seleção” a învins marea rivală, naționala Argentinei, cu scorul de 2-1.
Acum 6 ore
14:50
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi recunoscut parte vătămată în dosarul care vizează frauda bancară # Moldova1
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins cererea depusă de Veaceslav Platon prin care acesta solicita să fie recunoscut în calitate de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal cunoscut cu denumirea „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost pronunțată luni, 2 februarie, de completul de judecată, care a constatat că cererea este neîntemeiată.
14:40
Serviciul 112 va prelua apelurile automate în caz de accidente rutiere începând cu iunie 2026 # Moldova1
Serviciul 112 va fi pregătit tehnic, din luna martie 2026, pentru recepționarea apelurilor automate în cazul accidentelor rutiere. Până în iunie 2026, operatorii vor fi instruiți să gestioneze aceste apeluri „mute”, în care victima poate nu răspunde, și să colaboreze cu dispeceratele de poliție, ambulanță și pompieri pentru o intervenție coordonată.
14:40
R. Moldova, pe locul patru în topul adresărilor la CtEDO: Statul a plătit despăgubiri de peste 420 de mii de euro în 2025 # Moldova1
Republica Moldova continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) raportat la numărul populației. În anul 2025, Curtea a înregistrat 468 de cereri împotriva Republicii Moldova, iar în 45 din cele 48 de hotărâri pronunțate a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției.
14:40
Igor Dodon merge la Primărie pentru a găsi soluții la blocajul din CMC: „Cât mai tragem mâța de coadă?” # Moldova1
Socialiștii se declară hotărâți să găsească soluții la blocajul din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), care, pentru al doilea an consecutiv, nu reușește să voteze bugetul municipal. Președintele partidului, deputatul Igor Dodon, a anunțat că va merge pe 3 februarie la Primărie pentru a discuta cu consilierii formațiunii, după care va comunica acțiunile viitoare.
14:30
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi recunoscut parte vătămată în dosarul „Frauda bancară” # Moldova1
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins cererea depusă de Veaceslav Platon prin care acesta solicita să fie recunoscut în calitate de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal cunoscut sub numele de „Frauda bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost pronunțată luni, 2 februarie, de completul de judecată, care a constatat că cererea este neîntemeiată.
14:20
Primarul capitalei, nemulțumit de modul în care a fost gestionată comunicarea în cazul penei de curent din 31 ianuarie # Moldova1
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat autoritățile centrale de „lipsă de reacție” în contextul penei de curent care a afectat mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala, pe 31 ianuarie. Potrivit lui Ceban, orașul de un milion de locuitori a rămas, practic, „singur” în fața situației critice. Ministerul Energiei respinge acuzațiile.
14:00
Numărul accidentelor grave, în scădere: Câte persoane au decedat în lunile ianuarie din ultimii 11 ani # Moldova1
Numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției. Tendința descendentă a fost confirmată și în luna ianuarie 2026, când au fost raportate 135 de accidente rutiere, un număr considerabil mai mic în comparație cu anii anteriori, chiar dacă am avut zile cu ghețuș pe drumuri.
13:50
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea scădea sub nivelul solicitat de Energocom, potrivit proiectului de hotărâre publicat pe 2 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noile prețuri sunt, deocamdată, consultate public.
13:30
FCSB a învins cu greu formația Csikszereda Miercurea-Ciuc într-un meci din Superliga românească de fotbal. În cadrul etapei a 24-a, pe o ninsoare continuă, bucureștenii au câștigat primul meci din anul 2026, scor 1:0.
13:30
„Au ales să lichideze 600 de primării și să lase 300”: Primarul capitalei critică reforma administrației publice locale demarată de Guvern # Moldova1
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, nu privește cu ochi buni reforma administrației publice locale implementată de Guvern cu scopul de a întări capacitatea administrațiilor publice locale de a absorbi mai eficient fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
13:10
Funcție nouă pentru fostul purtător de cuvânt al Guvernului. Daniel Vodă: „Sunt sigur că va fi o experiență profesională solidă” # Moldova1
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, va activa în sectorul nonguvernamental. El s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) începând cu data de 2 februarie.
13:10
Moțiune de cenzură „în câteva săptămâni”: PSRM va cere vot de neîncredere pentru Guvernul Munteanu # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) are în vedere înaintarea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea Cabinetului de Miniștri al premierului Alexandru Munteanu, învestit pe 1 noiembrie anul trecut. Intenția a fost anunțată de liderul formațiunii, deputatul Igor Dodon, într-o conferință de presă pe 2 februarie.
Acum 8 ore
12:30
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina | Medic-șef, reținut pentru fapte de corupție: „Pune-i acolo că-i sănătos” # Moldova1
Medicul-șef al Secției consultative de la Spitalul raional Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de luni, 2 februarie, în rezultatul a circa 30 de percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina. Investigațiile oamenilor legii vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto.
12:20
O magistrată de la Curtea de Apel Centru riscă până la șapte ani de închisoare pentru trafic de influență # Moldova1
O judecătoare de la Curtea de apel Centru riscă șapte ani de închisoare și o amendă de până la 200 de mii de lei pentru trafic de influență.
12:20
Echipa de fotbal feminin a clubului englez Arsenal Londra a câștigat ediția inaugurală a FIFA Champions Cup. În finală, discipolele antrenoarei olandeze Renee Slegers au învins cu scorul de 3:2 formația braziliană Corinthians Sao Paolo. Champions Cup a reunit la start echipele campioane din cele 6 confederații continentale afiliate Federației Internaționale de Fotbal. Partida disputată pe Emirates Stadium a fost plină de dramatism.
12:10
„Sunt prevăzute resurse”: Primăria Chișinău promite să repare strada 31 August, la trei ani după descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani # Moldova1
Strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului ar urma să fie reparată în 2026, la trei ani de la abandonarea șantierului, după descoperirea caldarâmului vechi de peste 150 de ani, iar specialiștii au pus problema conservării acestuia. Cel puțin, așa promit autoritățile locale.
12:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Anunțul a fost făcut public luni, 2 februarie, de politicianul norvegian, care a argumentat că Maia Sandu se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”, într-un context marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.
12:00
Raportorii Comisiei de la Veneția vin la Chișinău pentru a evalua legea privind combaterea corupției electorale # Moldova1
O delegație a Comisiei de la Veneția va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-5 februarie, pentru a se documenta și a pregăti un aviz privind legea votată de Parlament în vara anului trecut, menită să combată eficient fenomenul corupției electorale.
11:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Anunțul a fost făcut public luni, 2 februarie, de politicianul norvegian, care a argumentat că Maia Sandu se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”, într-un context marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.
11:30
Cel mai mare salariu minim din UE, de aproape nouă ori mai mare decât cel stabilit în R. Moldova # Moldova1
Salariul minim din R Moldova rămâne mult în urma retribuțiilor achitate în Uniunea Europeană. Mai exact, acesta este de aproape două ori mai mic decât cel achitat în Bulgaria, statul cu cele mai mici salarii din UE.
11:20
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina: Medic-șef, reținut pentru fapte de corupție # Moldova1
Medicul-șef al Secției consultative de la Spitalul raional Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de luni, 2 februarie, în rezultatul a circa 30 de percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina. Investigațiile oamenilor legii vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto.
11:20
Selecționata Danemarcei este noua campioană europeană la handbal masculin. În finala disputată la Herning, echipa condusă de Nikolai Jacobsen a învins reprezentativa Germaniei cu scorul de 34:27. Danezii dețin acum toate cele trei coroane din handbalul masculin, după ce au cucerit laurii olimpici în 2024 la Paris și titlul mondial anul trecut. La ediția din acest an, danezii au suferit o singură înfrângere: - 29:31 în fața Portugaliei, în ultimul meci din prima fază a grupelor.
11:10
Percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina: un medic-șef, reținut într-o anchetă de corupție # Moldova1
Circa 30 de percheziții sunt desfășurate luni, 2 februarie, de ofițerii anticorupție în Chișinău, Șoldănești și Rezina, într-o anchetă ce vizează corupția din sistemul medical și eliberarea ilegală a certificatelor pentru conducători auto. În urma acțiunilor, un medic-șef dintr-un spital raional a fost reținut.
Acum 12 ore
10:40
Pana de curent din 31 ianuarie a fost cauzată de vulnerabilitățile sistemului ucrainean și de o defecțiune pe linia Vulcănești - MGRES, afirmă Junghietu # Moldova1
Pana de curent electric, produsă în dimineața zilei de 31 ianuarie, a fost generată de mai mulți factori, inclusiv de vulnerabilitățile existente în sistemul electroenergetic ucrainean, aflat sub presiune constantă, precum și de o defecțiune tehnică produsă pe linia Vulcănești - Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
10:30
Primii turiști din R. Moldova care vor ajunge în Antarctica: Chișinăul intră pe piața turismului de lux # Moldova1
Turismul din Republica Moldova începe să țină pasul cu tendințele internaționale de lux, iar una dintre direcțiile care câștigă tot mai mult teren este cea a tururilor private. Acestea sunt concepute pentru un segment foarte restrâns de turiști, interesați de confort absolut, intimitate deplină și experiențe personalizate, fără constrângeri de buget.
10:20
Experiențe unice și confidențialitate maximă: R. Moldova intră pe piața turismului de lux # Moldova1
Turismul din Republica Moldova începe să țină pasul cu tendințele internaționale de lux, iar una dintre direcțiile care câștigă tot mai mult teren este cea a tururilor private. Acestea sunt concepute pentru un segment foarte restrâns de turiști, interesați de confort absolut, intimitate deplină și experiențe personalizate, fără constrângeri de buget.
09:50
„Un act de război”: Capturarea lui Maduro de către SUA distruge relațiile internaționale, afirmă Medvedev # Moldova1
Răpirea de către Statele Unite (SUA) a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a distrus relațiile internaționale și ar putea fi considerat de Caracas „un act de război”, afirmă Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. Acesta nu exclude declanșarea „unui conflict global”, afirmând că „situația este foarte periculoasă”.
09:30
Vicepremierul Mihai Popșoi, în vizită la Bruxelles: discuții pentru aprofundarea dialogului cu UE # Moldova1
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 2–4 februarie, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni de rang înalt. Printre aceștia se numără înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.
09:30
STUDIU | 86% din capitalul străin injectat în R. Moldova vine din UE: Întreprinderile străine achită salarii de aproape două ori mai mari # Moldova1
Fluxurile globale de investiții străine directe au scăzut cu 11% în 2024, marcând al doilea an consecutiv de regres. În pofida acestui fapt, Republica Moldova a reușit să mențină un curs stabil, iar 86% din participațiile de capital străin au provenit din Uniunea Europeană, accelerând convergența economică a statului cu standardele europene.
09:20
Agenția de investiții a lansat o campanie de promovare a produselor de export ale R. Moldova: Primii producători despre care a scris BBC # Moldova1
Agenția de Investiții din Moldova a lansat o campanie internațională de comunicare menită să promoveze produsele de export ale Republicii Moldova și să consolideze imaginea țării ca partener competitiv și de încredere pe piețele internaționale. Primele materiale din cadrul campaniei au fost publicate de BBC, una dintre cele mai prestigioase instituții media la nivel global.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.