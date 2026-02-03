Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 3 februarie 2026 07:10
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026 este despre conștientizare și asumare. Fie că înveți să asculți mai mult, să îți depășești limitele sau să pui granițe sănătoase, fiecare pas contează. Astrele îți reamintesc că evoluția nu este întotdeauna spectaculoasă, dar este profundă și necesară. Ai încredere în proces și în tine. Descoperă ce îți rezervă
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026 este despre conștientizare și asumare. Fie că înveți să asculți mai mult, să îți depășești limitele sau să pui granițe sănătoase, fiecare pas contează. Astrele îți reamintesc că evoluția nu este întotdeauna spectaculoasă, dar este profundă și necesară. Ai încredere în proces și în tine. Descoperă ce îți rezervă
Și benzina, și motorina astăzi sunt mai scumpe – cu trei bani și respectiv, cu zece bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că astăzi, 3 februarie 2026, benzina se va vinde cu 23 de lei și opt bani per litru, iar motorina cu 20 de lei și doi bani per litru. Aceasta înseamnă o schmpitre cu trei bani la benzină și cu 10 bani, la motorină.
Meteo, 3 februarie 2026: fără precipitații, dar temperaturi sub media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 3 februarie 2026, nu vom avea precipitații, iar valorile termice sunt mult sub media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 61 procente, iar vântul
Creșe la Soroca-Nouă și în dealul municipiului din banii Guvernului: cum au votat consilierii? / VIDEO # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca vrea să participe la Programul guvernamental „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe". Autoritățile municipale au decis să aplice pentru două grădinițe din Soroca – Instituția de Educație Timpurie nr. 15 „Clopoțel" din dealul orașului și Instituția de Educație Timpurie nr. 16 „Izvoraș" de la Soroca-Nouă. Proiectele au ca
Scăldatul în apa rece a Nistrului, în plină iarnă, a devenit o rutină pentru doi locuitori din Soroca. De ani buni, aceștia practică înotul de iarnă chiar și atunci când temperaturile sunt scăzute și gerul se face simțit. Bărbații vin zilnic la râu de două ori, la amiază, în jurul orei 12:00, și seara, pe
„Frații n-au ajutat și n-au încercat”. Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie # Observatorul de Nord
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi
Horoscop săptămânal Berbec: 2-8 februarie 2026 Mercur poate fi denumit ca fiind păzitorul tău ancestral în zilele care urmează. Vei încerca să aprofundezi cât poți de mult înțelesul sau semnificația anumitor relații din viața ta. Constant ești nemulțumită de cei din jur, iar această stare de spirit atrage după sine conflicte, reproșuri și o
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne după blackoutul parțial # Observatorul de Nord
La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova a reușit să își acopere aproximativ 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în baza datelor furnizate de operatorul de sistem Moldelectrica, informează moldovainvest.eu Structura producției și a importurilor Conform ministrului, la ora
Inspectoratul de Poliție Sorocainformează despre riscurile escrocheriilor online și metodele folosite de infractori pentru a-ți fura datele personale, informațiile bancare sau chiar bani. Infractorii devin tot mai sofisticați și folosesc tehnici greu de identificat pentru a te înșela. Metodele de fraudă pot include: Mesaje înșelătoare prin aplicații de mesagerie (SMS, WhatsApp, Telegram) cu oferte „gratis"
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un preț mai mic la gaze, decât solicită compania Energocom # Observatorul de Nord
Conform unui proiect de hotărâre a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (AMRE) consumatorii ar urma să achite 14 lei și 42 de bani cu TVA pentru un metru cub de gaze. Vă reamintim că, anterior furnizorul de gaze, Energocom, a propus un preț de 15 lei și 20 de bani pentru un materu cub.
Opoziția de la Chișinău ăși poate turna cenușă pe creștet: președinta Maia Sandu a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian, Arild Hermstad, pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și presiuni politice. Arild Hermstad a subliniat că acțiunile Maiei Sandu, întărirea statului de drept, protejarea
Pentru a evita aglomerația turiștilor li se recomandă să „ocolească” 11 orașe europene # Observatorul de Nord
Turiștii sunt îndemnați să evite 11 orașe europene în timpul vacanței din anul 2026. Experții au întocmit o listă pe care apar 11 orașe foarte căutate de turiștii din întreaga lume. Principala problemă a orașelor vizate este aglomerația. Turiștii ar trebui să evite 11 orașe europene dacă nu le place aglomerația, au transmis experții de
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe anumite sectoare cu ghețuș. În ultimele 24 de ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului,
Întrevedere între conducerea Platformei Reîntregirii Naționale și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate # Observatorul de Nord
Comunicat de presă Platforma Reîntregirii Naționale anunță desfășurarea unei întrevederi politice între conducerea PRN și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dedicată aplicării prevederilor Declarației comune PAS – Blocul electoral BUN privind unitatea forțelor pro-europene pentru câștigarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul discuțiilor, părțile au subliniat că unitatea forțelor pro-europene nu
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Instanța
Măsuri de prevenire în sectorul locativ desfășurate de salvatori și pompieri în municipiul Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În scopul reducerii riscului de incendii și al protejării vieții și bunurilor cetățenilor pe parcursul sezonului rece, personalul Direcției Situații Excepționale a municipiului Soroca, în comun cu pompierii din cadrul USP Soroca, Angajații IP și lucrătorii APL, asistenții sociali, continuă desfășurarea măsurilor de prevenire în sectorul locativ. Recent, astfel de acțiuni preventive au fost realizate
Primăria Soroca este printre autoritățile publice care vor putea atrage bani europeni # Observatorul de Nord
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup", cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a finalizat procesul de selecție a primăriilor participante în cadrul programului „Integrarea europeană prin dezvoltare locală – creșterea accesului autorităților publice locale la oportunități de finanțare pentru proiecte infrastructurale". Printre cele douăzeci și șase de primării care vor beneficia de
Republica Moldova și femeile din țară apar menționate în documente asociate lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni și decedat în închisoare, dar și în corespondența fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák. În ianuarie 2019, aflat în vizită oficială la Chișinău, Lajčák îi transmitea lui Epstein salutări din „Moldova iubită" și menționa că „fetele
Un lot de 15.000 kg de mărar proaspăt de import a fost nimicit – conținea o doză mai mare de reziduuri de pesticid Penconazol # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat, după confirmarea prezenței de pesticid, inspectorii ANSA au
O reformă administrativă nouă? Dar nu-i întrebăm pe Voronin și Tarlev ce-au făcut cu cea veche? # Observatorul de Nord
Din presa zilei: Guvernul de la Chișinău dă start, oficial, reformei administrativ-teritoriale. Potrivit secretarului general al Executivului, Alexei Buzu, procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. Întrebarea este dacă nu cumva consultările publice ar trebui să înceapă cu evaluarea cauzelor și motivelor eșecului reformei precedente. Putem oare trece cu vederea
La Ștefănești a fost înființat Centrul de Cooperare Transfrontalieră C.A.P.D.R. – Ștefănești, România-Republica Moldova-Ucraina # Observatorul de Nord
În orașul Ștefănești, județul Botoșani a fost înființat Centrul de Cooperare Transfrontalieră C.A.P.D.R. – Ștefănești, România-Republica Moldova-Ucraina, care are drept scop asigurarea unei cooperări instituționale stabile și continue între cele trei state, cu accent pe dezvoltarea economică, socială și infrastructură a regiunilor implicate. Domeniile prioritare de cooperare sunt infrastructură și mobilitate, economie și investiții; agricultură
Elevii de la școlile de arte vor susține din 2026 examene de absolvire. Astfel, în acest an, pentru prima dată, elevii absolvenți vor primi certificate de competență artistică, eliberate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, recunoscute la nivel național, informează moldova1.md. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și aprobat, în premieră, Metodologia de
Curs valutar, 2 februarie 2026: în prima zi a săptămânii euro urcă la 20,12 lei, iar dolarul ajunge la 16,84 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 2 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 12 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 84 de bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3
Horoscopul zilei de 2 februarie 2026. Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi te îndeamnă să fii atentă la echilibrul dintre exterior și interior. Fie că este vorba despre muncă, familie, sănătate sau visuri, astrele îți reamintesc că fiecare pas contează. Ascultă-ți nevoile, fii deschisă la schimbare și ai încredere că direcția pe care o alegi acum te poate apropia mai mult de versiunea ta
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în a doua zi de februarie, vom avea timp geros, iar probabilitatea unor n
Sorocean condamnat la închisoare pentru agresiune violentă: victima a decedat înainte de pronunțarea sentinței # Observatorul de Nord
Un caz de violență produs într-o gospodărie din municipiul Soroca s-a încheiat cu o condamnare la închisoare, însă verdictul a venit prea târziu pentru victimă. Femeia agresată a decedat înainte ca instanța să pronunțe sentința, iar dosarul a fost soluționat în lipsa părții vătămate. Incidentul a avut loc în seara zilei de 24 noiembrie 2025, […] Post-ul Sorocean condamnat la închisoare pentru agresiune violentă: victima a decedat înainte de pronunțarea sentinței apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Premiul lui Ilan Șor”. Organizatorul concursului cu mașini, trimis la închisoare / VIDEO # Observatorul de Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui activist regional din echipa lui Ilan Șor, pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. În scopul promovării proiectelor oligarhului fugar, condamnatul a organizat un concurs online pentru simpatizanții Blocului Politic „Victorie/Победа”, în cadrul căruia premiul […] Post-ul „Premiul lui Ilan Șor”. Organizatorul concursului cu mașini, trimis la închisoare / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscop 31 ianuarie 2026. Plouă cu bani. O zodie descoperă secretul bogăției. Își mărește averea # Observatorul de Nord
O zi cu multe oportunități financiare pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile. Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 31 ianuarie 2026 La locul de muncă, ideile inovatoare nu vor trece neobservate. Ai încredere în instinctele tale și nu ezita să propui soluții îndrăznețe, deoarece […] Post-ul Horoscop 31 ianuarie 2026. Plouă cu bani. O zodie descoperă secretul bogăției. Își mărește averea apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un sorocean amendat fiindcă a ascultat la miez de noapte muzica prea tare, dar nu a vrut să-i audă și pe polițiști # Observatorul de Nord
Un locuitor din municipiul Soroca a fost sancționat contravențional după ce a refuzat să respecte solicitarea poliției de a reduce volumul muzicii, deranjând liniștea publică în plină noapte. Instanța a decis aplicarea unei amenzi de 1.200 de lei, subliniind gravitatea nesubordonării față de cerințele legale ale oamenilor legii. Incidentul a avut loc în noaptea de […] Post-ul Un sorocean amendat fiindcă a ascultat la miez de noapte muzica prea tare, dar nu a vrut să-i audă și pe polițiști apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 1 februarie 2026: luna începe fără precipitații, iar gerul „va crăpa pietrele” # Observatorul de Nord
Prima zi de februarie, conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova va fi una foarte geroasă, iar precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire. Astfel, în termometre vom avea de la -8 până la -14 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este zero, umiditatea aerului va fi de 61 procente, iar viteza vântului va fi […] Post-ul Meteo, 1 februarie 2026: luna începe fără precipitații, iar gerul „va crăpa pietrele” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Podcast OBSERVATORUL cu Ion Spătaru: Amalgamarea voluntară trebuie să fie și responsabilă / VIDEO # Observatorul de Nord
Despre amalgamarea voluntară se discută tot mai intens în ultima perioadă, pe fondul faptului că timpul alocat acestui proces se apropie de limită. În acest context, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la 15 martie 2023, „Strategia de reformă a administrației publice pentru perioada 2023–2030„, document care prevede un proces coerent și bine organizat de amalgamare […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL cu Ion Spătaru: Amalgamarea voluntară trebuie să fie și responsabilă / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Jaf stradal nocturn la Soroca, doi frați au atacat un cuplu și au furat… 100 de lei # Observatorul de Nord
O plimbare obișnuită spre casă s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu din municipiul Soroca, atacat în plină noapte de doi tineri. Lovituri, panică, urmărire pe stradă și bani furați – acesta este tabloul unui jaf stradal care a ajuns în instanță, dar s-a încheiat ulterior prin împăcarea părților. Incidentul s-a produs în noaptea de […] Post-ul Jaf stradal nocturn la Soroca, doi frați au atacat un cuplu și au furat… 100 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
De ce să pui oțet în tigaie când gătești piept de pui. Trucul pe care gospodinele îl recomandă # Observatorul de Nord
Te întrebi de ce să pui oțet în tigaie atunci când gătești piept de pui. Acesta este trucul pe care toate gospodinele îl recomandă. Este secretul unei reușite în bucătărie și al unui preparat fraged și gustos. Oțetul este unul dintre cele mai puternice, dar totuși subestimate ingrediente din bucătărie. Mulți îl consideră doar un […] Post-ul De ce să pui oțet în tigaie când gătești piept de pui. Trucul pe care gospodinele îl recomandă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nicio sărbătoare nu se trece fără multă mâncare și alcool. Îți venim în ajutor cu un scurt ghid de detoxifiere a ficatului. După cum deja știi, excesele în alimentație și alcoolul nu fac bine organismului, deci e bine să încercăm o detoxifiere, scrie ea.md. Când avem nevoie de detoxifiere? Pentru început, uită de toată treaba cu […] Post-ul Cum să aperi ficatul, dacă l-ai „atacat” cu multă mâncare și alcool apare prima dată în Observatorul de Nord.
Plictiseala nu este doar un moft sau o stare trecătoare, ci un semnal important al minții tale. Află ce spun specialiștii despre cauzele plictiselii, cum îți influențează starea de bine și ce poți face ca să o transformi într-o oportunitate de autocunoaștere, echilibru și creativitate. Te surprinzi uneori derulând fără scop pe telefon, privind la […] Post-ul De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curtea Constituțională i-a spus NU lui Vasile Tarlev. Decizie importantă privind coruperea electorală pasivă # Observatorul de Nord
Curtea Constituțională a constatat drept inadmisibile solicitările fostului premier Vasile Tarlev, actualmente deputat. Alături de un grup de persoane care s-au ales cu amenzi pentru că au acceptat bani în procesul electoral, Tarlev a cerut declararea ca fiind neconstituționale a prevederilor care oferă poliției și ofițerilor CNA competența de a constata și documenta cazurile de […] Post-ul Curtea Constituțională i-a spus NU lui Vasile Tarlev. Decizie importantă privind coruperea electorală pasivă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un șofer din raionul Soroca, care a fugit de poliție, s-a ales cu permisul suspendat și 40 de ore de muncă în folosul comunității # Observatorul de Nord
Un conducător auto din raionul Soroca a fost sancționat de instanță după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției și a încercat să se eschiveze intrând într-o gospodărie. Judecătoria Soroca a decis aplicarea muncii neremunerate în folosul comunității și suspendarea temporară a permisului de conducere, subliniind gravitatea acestui tip de abatere pentru siguranța rutieră. […] Post-ul Un șofer din raionul Soroca, care a fugit de poliție, s-a ales cu permisul suspendat și 40 de ore de muncă în folosul comunității apare prima dată în Observatorul de Nord.
A fost găsit leacul pentru cancerul pancreatic – tratamentul care aduce speranţe # Observatorul de Nord
Tratament revoluţionar care aduce speranţe lumii întregi. Oamenii de ştiinţă din Spania au reuşit să găsească leacul pentru cancerul pancreatic, una dintre cele mai letale boli, scrie observatornews.ro. Cercetările au fost făcute pe animale, iar medicii speră că, în următorii ani, vor putea începe testele clinice pe oameni. În România, aproape 3.000 de pacienţi […] Post-ul A fost găsit leacul pentru cancerul pancreatic – tratamentul care aduce speranţe apare prima dată în Observatorul de Nord.
Escrocherie: O nouă „platformă investițională” e promovată online. De această dată, cu „testamente” # Observatorul de Nord
Pe Facebook și Instagram e promovată o nouă „platformă investițională”, despre care se afirmă că se regăsește în „testamente” lăsate de foști politicieni (ca Mircea Snegur, Elena Bodnarenco sau Iurie Păsat). Internauții sunt îndemnați să-și introducă datele personale pe un site și să investească 4500 de lei pentru a câștiga sume lunare de zeci de ori mai mari. E o ESCROCHERIE! […] Post-ul Escrocherie: O nouă „platformă investițională” e promovată online. De această dată, cu „testamente” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pregătiți buzunarele: marți, 3 februarie, vine pensia, la 10 februarie primim alocațiile, iar pe 13 februarie va fi finanțat ajutorul social # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna februarie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 februarie, la data de 10 februarie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de […] Post-ul Pregătiți buzunarele: marți, 3 februarie, vine pensia, la 10 februarie primim alocațiile, iar pe 13 februarie va fi finanțat ajutorul social apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ce-i cu datoria de 4 milioane de lei? Autoritățile au explicat, iar consilierii municipali au respins cererea președintelui raionului Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Disputa financiară de peste 4 milioane de lei dintre conducerea raionului și a primăriei municipiului Soroca, a ajuns pe masa consilierilor locali. Juriștii au lămurit aleșilor ce este cu acest caz și că e vorba de o cerere de rutină. Problema este una mai veche, și are la bază un contract de sub-împrumut semnat la […] Post-ul Ce-i cu datoria de 4 milioane de lei? Autoritățile au explicat, iar consilierii municipali au respins cererea președintelui raionului Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
În zilele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie benzina se scumpește cu șase bani, iar motorina cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru zilele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie 2026 – un litru de benzină este comercializat cu 23 de lei și 5 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 19 lei și 92 de bani. Astfel, benzina se va […] Post-ul În zilele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie benzina se scumpește cu șase bani, iar motorina cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 31 ianuarie 2026: precipitații puțin probabile și cu valori termice sub zero # Observatorul de Nord
Ultima zi de ianuarie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, după cum informează meteorologii, va fi una fără precipitații și cu valori termice mult sub zero grade. Temperatura aerului se va încadra între -7 și -12 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 72 procente, iar […] Post-ul Meteo, 31 ianuarie 2026: precipitații puțin probabile și cu valori termice sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Implicată constant în activități civice, educaționale și culturale din raionul Drochia, Alexandra Moldovan este una dintre vocile active ale generației tinere. Recent, aceasta a fost aleasă și investită în funcția de președintă a Consiliului Raional al Tinerilor Drochia. Cunoscută pentru spiritul său analitic, creativitatea și deschiderea față de inițiativele comunitare, Alexandra Moldovan s-a remarcat de-a […] Post-ul Alexandra Moldovan – tânăra care transformă ideile în realitate / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
IN MEMORIAM: Alexandra Bruma – floare culeasă prea devreme pentru grădina cerului # Observatorul de Nord
Întreaga comunitate școlară a devenit profund îndurerată de decesul prematur a celei care a fost Alexandra Bruma, domiciliată în satul Trifăuți, fiind elevă în clasa a VII-a, la Gimnaziul „Grigore Vieru” din satul Vasilcău, raionul Soroca. Este floarea culeasă prea devreme pentru grădina cerului. Era un suflet blând, foarte liniștit, o fire mărinimoasă, un îngeraș […] Post-ul IN MEMORIAM: Alexandra Bruma – floare culeasă prea devreme pentru grădina cerului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Anunțul despre oprirea bombardamentelor în următoarele două zile a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea președintelui american, Donald Trump. Acesta însă anunțase joi despre un armistițiu energetic pe durata unei săptămâni, invocând temperaturile extrem de scăzute din Ucraina, transmite stiri.md […] Post-ul Rusia se va abține de la atacuri asupra Ucrainei până la 1 februarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Vot cu scandal la Soroca pentru comisia de concurs din educație: Diana Tanas vs Mihail Ojog / VIDEO # Observatorul de Nord
La ședința Consiliului municipal Soroca de ieri, 29 ianuarie 2026, ultimul subiect de pe ordinea de zi a fost printre cele mai dezbătute. Este vorba despre delegarea de către socialiști a colegului lor, Mihail Ojog în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ liceal. Proiectul de decizie a fost elaborat […] Post-ul Vot cu scandal la Soroca pentru comisia de concurs din educație: Diana Tanas vs Mihail Ojog / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
În această săptămână, informăm și discutăm despre importanța prevenirii cancerului de col uterin prin vaccinare HPV și testare regulată. Vaccinarea împotriva HPV este sigură, eficientă, gratuită și reprezintă una dintre cele mai importante intervenții preventive pentru reducerea riscului de cancer de col uterin, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Este recomandată fetelor și băieților cu […] Post-ul Este întotdeauna mai sigur să prevenim decât să tratăm apare prima dată în Observatorul de Nord.
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie # Observatorul de Nord
Kremlinul a declarat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea un mediu favorabil negocierilor de pace, informează Reuters, citată de news.ro și moldpres.md „Într-adevăr, preşedintele Trump i-a cerut personal preşedintelui Putin […] Post-ul Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
