/VIDEO/ Maia Sandu, propusă de un deputat la Premiul Nobel pentru Pace: Cât de limitate sunt șansele președintei

TV8, 2 februarie 2026 21:40

Acum 5 minute
22:00
/VIDEO/ „Inițiativa e periculoasă”: Avertisment după ce Dodon a anunțat că lansează o campanie antiunire cu România TV8
Acum 30 minute
21:40
/VIDEO/ Maia Sandu, propusă de un deputat la Premiul Nobel pentru Pace: Cât de limitate sunt șansele președintei TV8
Acum o oră
21:10
Franța va recunoaște unele permise de conducere din Moldova: Când intră în vigoare măsura TV8
21:10
/FOTO/ Accident cumplit la Strășeni: Doi copii, loviți de mașină pe zebră. Unul a murit TV8
Acum 2 ore
20:40
/VIDEO/ Cina Olimpică 2026: Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci, cei mai buni sportivi ai anului. Cu ce premiu s-a ales TV8 TV8
20:10
O copilă de 9 ani ar fi fost abuzată sexual: Suspectul a fost prins de poliție TV8
Acum 4 ore
20:00
Cine este procurorul a cărui întârziere l-a scos din arest pe Andronachi: A fost pornită o procedură disciplinară TV8
19:40
Alertă: O copilă de 9 ani ar fi fost abuzată sexual. Suspectul a fost prins de poliție TV8
19:30
Permisul de conducere moldovenesc va putea fi preschimbat în Franța fără examene: Când întră în vigoare măsura TV8
19:00
Prognoza meteo în Moldova: Februarie 2026 începe cu ploi și lapoviță. Când scăpăm de ger TV8
18:30
Estonia va avea ambasadă la Chișinău până la sfârșit de 2026. Grosu: „Statele baltice sunt exemplu de curaj pentru Moldova” TV8
18:10
Alertă: O copilă de 9 ani ar fi fost abuzată sexual. Suspectul este căutat de polițiști TV8
Acum 6 ore
18:00
Performanță pentru Federația de Judo: Ciprian Gribineț a câștigat bronzul la European Open TV8
18:00
Celebrul mafiot Ion Gușan, cunoscut ca „Nicu Patron”, a fost prins la Londra: Franța a cerut extrădarea TV8
17:10
/VIDEO/ Nicanor Ciochină adus în cătușe la judecată: Când își va afla sentința TV8
17:00
Doliu în lumea sportului din Moldova: A murit Ludmila Tatar, vicedirectoarea Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale TV8
16:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1440: „Lovitură lui Putin”, autobuz atacat și carne de tun. Medvedev amenință cu Al Treilea Război Mondial TV8
16:30
Vladimir Andronachi a scăpat de arest: Decizia, luată de judecători după o întârziere a procurorului TV8
Acum 8 ore
15:50
/VIDEO/ Nicanor Ciochină, în cătușe: A fost adus de mascați pentru a-și spune „ultimul cuvânt” TV8
15:20
/VIDEO/ „N-o să fiu procuror să arunc cu pietre”: Marian Lupu, audiat ca martor în dosarul lui Vladimir Plahotniuc TV8
14:50
Omul lui Șor, prins cu avere nejustificată de peste 1 milion de lei: Ce riscă Svetlana Panciuc, președinta OT Edineț TV8
14:20
Prețul motorinei depășește pragul de 20 de lei: Cât vor costa carburanții pe 3 februarie 2026 TV8
14:10
Judecătoarea Angela Braga, trimisă în judecată: Ce riscă după ce ar fi luat mită pentru o decizie la Curtea de Apel TV8
Acum 12 ore
13:40
Gaz mai ieftin cu peste 2 lei? Tariful calculat de ANRE, mai mic decât cel cerut de Energocom TV8
13:20
/VIDEO/ Chiciura, „vinovată” de pana masivă de energie electrică: Linia Vulcănești-MGRES, acum reparată TV8
12:30
/VIDEO/ „O să ne calce pe drum”: Cum s-ar fi vândut certificate medicale pentru șoferi la Șoldănești TV8
12:00
„Atenție sporită”: Cazurile de boli infecțioase continuă să crească în Chișinău. Sfatul autorităților TV8
11:50
/VIDEO/ Strada 31 August 1989 intră în reparație în 2026? Anunțul lui Ion Ceban, la 3 ani de la descoperirea porțiunii de caldarâm TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1440: „Disperatul Putin”, autobuz atacat și carne de tun. ISW: Rusia a anexat, de facto, Belarusul TV8
11:20
/VIDEO/ Dimineață cu ghinion: O mașină a fost mistuită de flăcări la Costiujeni TV8
11:00
Strada 31 August 1989 intră în reparație în 2026? Anunțul lui Ion Ceban, la 3 ani de la descoperirea porțiunii de caldarâm TV8
10:50
Perchiziții ample într-o schemă cu certificate medicale pentru șoferi: Un medic-șef, reținut la Șoldănești TV8
10:00
/FOTO/ 15 tone de mărar contaminate cu pesticide: Lotul importat a fost distrus de ANSA TV8
09:50
/VIDEO/ Premiile Grammy 2026: Lista principalilor câștigători. Kendrick Lamar a dominat gala, iar Bad Bunny a scris istorie TV8
09:20
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: „Dreptate pentru îngeri”: Cine răspunde de tragediile produse pe terenurile autorităților TV8
Acum 24 ore
08:50
Restricții de acces în centrul Chișinăului: Oficiali din țările baltice vin în Moldova TV8
07:40
Horoscop 2 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii sunt plini de energie, Gemenii comunică clar, iar Leii sunt încrezători TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 2 februarie 2026: Zi fără precipitații și temperaturi de până la -22 de grade TV8
02:00
În căutarea dreptății pentru copiii schilodiți sau decedați. /Ce pot face părinț... TV8
Ieri
22:00
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: „Dreptate pentru îngeri”: Cine răspunde de tragediile produse pe terenurile autorităților TV8
21:50
/VIDEO/ Săptămână plină de provocări în Moldova: Drumuri „oglindă”, mașini blocate și pene de curent TV8
21:20
/FOTO/ Femeile din Moldova, menționate în dosarele Epstein: „Sunt chiar frumoase” TV8
20:50
/VIDEO/ Top 5 cele mai vândute mărci de mașini în Moldova: Piața auto a atins un nou record în 2025 TV8
20:20
Prima zi după blackout: Moldova și-a acoperit aproape tot consumul de energie din resurse proprii TV8
20:00
/LIVE/ Cutia Neagră PLUS: „Dreptate pentru îngeri”: Cine răspunde de tragediile produse pe terenurile autorităților TV8
19:50
În căutarea dreptății pentru copiii schilodiți sau decedați. /Ce pot face părinț... TV8
19:30
/HARTĂ/ Cutremur în apropiere de Republica Moldova: Ce magnitudine a fost înregistrată TV8
19:10
Autobuz cu lucrători, lovit de dronă în Dnipropetrovsk: Cel puțin 15 persoane au murit TV8
18:30
/VIDEO/ Cum vor învăța elevii din Chișinău pe 2 februarie: Anunțul făcut de Ion Ceban TV8
18:30
„Considera fiecare zi un dar”: Cine era tânăra care a murit la Rezina, căzând de pe o stâncă TV8
