Judecătoria Economică a regiunii Cernăuți a obligat Biserica Ortodoxă Ucraineană (subordonată Patriarhiei Moscovei) să predea Catedrala Pogorârea Sfântului Duh către Biserica Ortodoxă a Ucrainei
Libertatea Cuvântului, 2 februarie 2026 17:10
Instanța a recunoscut că în anul 2024 comunitatea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a înregistrat dreptul de proprietate asupra catedralei, hotelului, centralei termice și
• • •
Acum 15 minute
17:20
Aproape 20 de milioane de grivne pentru locuințe improprii: o schemă de corupție în cadrul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență a
17:20
Colectivul Centrului Cardiologic Clinic Regional Cernăuți a colectat peste 100.000 de grivne pentru unitatea de sisteme de drone „Serafimi” din cadrul Brigăzii 104
17:20
Marmota și-a văzut umbra, ceea ce înseamnă că primăvara va veni peste șase săptămâni. Timko al IV-lea, noua „vedetă” a stațiunii biologice a
17:20
Președinta Republicii Moldova a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider
Acum 30 minute
17:10
Acum 8 ore
10:20
La 2 februarie în regiunea Cernăuți întreruperile de curent devin din nou mai lungi – până la 16 ore fără lumină # Libertatea Cuvântului
Luni, 2 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va deveni din nou mai sever. În Ucraina s-a înregistrat o
10:20
Andrii Sybiga, după atacul Federației Ruse asupra minerilor, a numit condiția obligatorie pentru o pace justă # Libertatea Cuvântului
Tragerea la răspundere a inamicului pentru crimele de război comise este o condiție necesară pentru o pace justă în războiul Federației Ruse împotriva
10:00
Mii de tone de gunoi și filtrat toxic de la poligonul Ciornivka (Cernauca), de lângă Cernăuți, sunt reținute de un dig. În prezent,
09:40
În centrul Cernăuțiului, un bloc de gheață care a căzut de pe acoperiș a lovit o femeie, punându-i în pericol viața # Libertatea Cuvântului
Ganna Venerska mergea pe trotuarul din centrul orașului, lângă hotelul „Kiev”. Deodată, un bloc de gheață a căzut peste ea – în urma
Acum 24 ore
03:00
Moment astrologic. Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și multiple posibilități # Libertatea Cuvântului
Februarie 2026 aduce impulsul de care aveai nevoie pentru a merge înainte, dar și câteva surprize neașteptate. Deși anul calendaristic a început în
02:50
Bloomberg: Războiul devine prea scump. „Fereastra” lui Putin pentru un acord de pace avantajos se îngustează # Libertatea Cuvântului
Creșterea cheltuielilor militare și problemele legate de venituri ar putea îngreuna continuarea războiului pentru Kremlin și ar putea degrada poziția Rusiei în eventualele
02:30
După cum a comunicat anterior „Libertatea Cuvântului”, locuitorii satului Dinăuți, CT Noua Suliță, au colectat și au expediat pentru consătenii lor de pe
1 februarie 2026
20:20
Energeticienii au restabilit linia cu Moldova: +500 MW pentru sudul Ucrainei # Libertatea Cuvântului
În noaptea de 1 februarie, echipele de intervenție au finalizat reparația liniei de înaltă tensiune care conectează sistemul energetic al Ucrainei cu cel
20:20
Ministerul Afacerilor Interne al țării agresoare, Rusia, l-a declarat urmărit pe fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk. Informația apare în baza de date
20:10
Duminică, 1 februarie, rușii au atacat cu o dronă un autobuz de serviciu care transporta mineri în regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, 15
Ieri
13:30
Președintele Volodymyr Zelenski a prezentat cifrele alarmante ale atacurilor rusești din prima lună a anului 2026. Conform acestuia, armata de ocupație a lansat
13:20
Locuitorul satului Migove, soldatul Vasyl Strajyra, care era considerat dispărut, a fost confirmat decedat în războiul cu Rusia. Consiliul de Orășel Bergomet a
13:20
Duminică, 1 februarie, forțele ruse au lovit o maternitate din orașul Zaporijjia. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a confirmat că numărul răniților a crescut
13:10
În Cernăuți, un echipaj medical nu a reușit să înainteze pe o porțiune dificilă de drum din cauza poleiului extrem de puternic. Conform
13:10
Astăzi se împlinesc 87 de ani de când Cernăuțiul a devenit al doilea oraș din Ucraina (după Kiev) care a introdus transportul cu
12:00
Moment astrologic. Luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe doi ani # Libertatea Cuvântului
Februarie 2026 este una dintre acele luni care nu trec „pe sub radar”. Este o lună de eclipse, marchează începutul Anului Calului de
12:00
Atenţionează medicul pediatru: Alergii și intoleranțe alimentare la copii: cum se construiește un plan alimentar sigur # Libertatea Cuvântului
Pentru mulți părinți, primele reacții alimentare ale copilului sunt asociate cu îngrijorare și multe semne de întrebare. Pot apărea episoade digestive inexplicabile, erupții
07:50
Vameșii au descoperit produse de brand ascunse, în valoare de peste 3,7 milioane grivne # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere Porubne – Siret, vameșii din Cernăuți au descoperit bunuri de lux nedeclarate, aparținând unor branduri internaționale renumite. Bunurile au
07:50
Un tânăr de 27 de ani a fost găsit vinovat pentru incendierea corturilor cu ajutoare umanitare din Piața Integrității din Cernăuți și pentru
07:40
Anul acesta, luna februarie în regiunea Cernăuți va fi mai rece decât în anii precedenți. De asemenea, sunt prognozate precipitații pe tot parcursul
07:10
Nicolae Mintencu – in memoriam S-a împlinit un an de când a plecat în lumea celor drepți vestitul profesor de română și rapsod
06:50
Moldova a prelungit protecția temporară pentru refugiații ucraineni până în martie 2027 # Libertatea Cuvântului
Guvernul Republicii Moldova a decis să prelungească cu încă un an, până la 1 martie 2027, valabilitatea protecției temporare pentru refugiații din Ucraina,
06:40
Chestiunile teritoriale, asupra cărora Ucraina și Rusia au viziuni complet diferite, nu pot fi soluționate doar de către grupurile tehnice de negociatori. Președintele
31 ianuarie 2026
23:10
Bilanț rutier în regiunea Cernăuți: scade numărul accidentelor, dar mortalitatea rămâne constantă # Libertatea Cuvântului
În 2025, poliția a înregistrat o dinamică pozitivă în ceea ce privește siguranța rutieră în regiunea Cernăuți, conform datelor furnizate de Secția de
23:10
Zelenski: Chestiunile teritoriale nu pot fi rezolvate fără o întâlnire personală cu Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că Ucraina este deschisă negocierilor cu Rusia și SUA, dar subliniază necesitatea prezenței Europei în proces, ca parte
19:10
Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă a făcut bilanțul anului: în 2025 au fost angajați 9 mii de locuitori ai regiunii Cernăuți # Libertatea Cuvântului
La Centrul Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți a avut loc o ședință de bilanț dedicată analizei activității pentru anul 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Eforturile lui Trump au fost în zadar? Pistorius, sceptic privind disponibilitatea Rusiei pentru pace # Libertatea Cuvântului
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că nu vede niciun semn de disponibilitate din partea Rusiei pentru o încetare a focului,
16:10
Parcul din Chelmenți va crea 250 de locuri de muncă și va atrage investiții de 16,6 milioane de dolari. Informația a fost comunicată
07:30
,,Traumele trecutului ne macină și acum existența” În partea a patra a Cărții Durerii sunt incluse numele a 346 de martiri. În numărul
06:30
Aceste fotografii au fost postate pe Facebook de profesoara de română de la Gimnaziul nr.2 din Cernăuți, Valentina Marașciuc. Situat în suburbia Roșa
06:10
La un pas de tragedie: Ucraina ar putea îngheța din cauza pauzei în ajutorul din partea SUA # Libertatea Cuvântului
În timp ce temperatura în locuințele ucrainenilor scade la niveluri periculoase, finanțarea critică din partea SUA rămâne nealocată. Ajutorul energetic american pentru Ucraina
06:00
În războiul pe scară largă și-a pierdut viața locuitorul satului Mamaivți, sergentul inferior Myhailo Isak, un erou al Ucrainei, care a participant la
06:00
Lipsă de angajați și sare: Primarul Cernăuțiului a explicat de ce nu se reușește curățarea zăpezii și a gheții # Libertatea Cuvântului
Din cauza lipsei de personal și de sare tehnică, serviciile comunale din Cernăuți nu reușesc întotdeauna să curețe la timp zăpada și gheața.
05:50
11 mii de grivne pentru căutări: în Bucovina, o femeie ar fi înșelat familiile militarilor dispăruți # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost reținută o localnică de 42 de ani care, probabil, a înșelat familiile militarilor dispăruți. Folosind profiluri false de
30 ianuarie 2026
18:00
Din Dinăuți a plecat un transport cu ajutoare pentru apărătorii noștri, informează starostele Radu Ștefliuc. „Transportul este asigurat, ca de obicei, de voluntarii
17:40
În cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare al programului Interreg NEXT „România – Ucraina”, au fost selectate pentru finanțare 8 proiecte din regiunea Cernăuți,
17:30
Zelenski a răspuns propunerii Kremlinului de a veni la Moscova pentru o întâlnire cu Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele a confirmat disponibilitatea de a se întâlni cu acesta la nivel de lideri pentru rezolvarea problemelor privind încheierea războiului, dar, în același
16:20
Specialiști din Cernăuți au plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de energie termică # Libertatea Cuvântului
O brigadă de specialiști de la „Chernivțiteplokomunenergo” a plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de căldură. Informația a fost comunicată
10:50
Sărbători creştine. Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Obiceiuri şi tradiţii # Libertatea Cuvântului
Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sunt prăznuiți la 30 ianuarie (stil nou) ca cei mai mari învăţători
10:50
În sezonul rece, suntem mai deprimați și anxioși decât de obicei, dar nu doar vremea este de vină. Stilul de viaţă, obiceiurile alimentare
10:30
Interviu cu Alina MAERUȚA, conducătoarea cercului vocal de la Centrul de Educație Extrașcolară din Noua Suliță –Dragă Alina, să pornim discuția noastră de
10:20
Deputații cer ca anumite zone rezidențiale din Cernăuți să nu mai fie debranșate de la curent # Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Orășenesc Cernăuți consideră că blocurile turn care funcționează exclusiv pe bază de energie electrică și orășelul modular nu ar trebui să
10:10
A vrut să scoată o dronă din țară: vameșii din Bucovina au descoperit contrabandă la granița cu România # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, vameșii au descoperit o încărcătură ascunsă la punctul de trecere „Diakivți – Racovăț”. Un șofer a încercat să scoată din
10:00
Moscova respinge din nou garanțiile occidentale pentru Ucraina și spulberă speranțele de a ajunge la pace. Kremlinul continuă să respingă garanțiile de securitate
09:00
Se pare că noul guvern format în Cehia, aflat la putere de mai puțin de două luni, a adoptat o poziție de confruntare
