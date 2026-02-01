Atac rus asupra unei maternități din Zaporsjjia: șase răniți

Libertatea Cuvântului, 1 februarie 2026 13:20

Duminică, 1 februarie, forțele ruse au lovit o maternitate din orașul Zaporijjia. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a confirmat că numărul răniților a crescut

Acum 30 minute
13:30
Bilanț negru în ianuarie: peste 6.000 de drone și 158 de rachete Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a prezentat cifrele alarmante ale atacurilor rusești din prima lună a anului 2026. Conform acestuia, armata de ocupație a lansat
Acum o oră
13:20
Pierdere pe front: Soldatul Vasyl Strajyra din Bucovina, confirmat decedat Libertatea Cuvântului
Locuitorul satului Migove, soldatul Vasyl Strajyra, care era considerat dispărut, a fost confirmat decedat în războiul cu Rusia. Consiliul de Orășel Bergomet a
13:20
13:10
Cernăuți: O ambulanță a rămas blocată din cauza poleiului Libertatea Cuvântului
În Cernăuți, un echipaj medical nu a reușit să înainteze pe o porțiune dificilă de drum din cauza poleiului extrem de puternic. Conform
13:10
Istorie locală: 87 de ani de la primul troleibuz în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi se împlinesc 87 de ani de când Cernăuțiul a devenit al doilea oraș din Ucraina (după Kiev) care a introdus transportul cu
Acum 2 ore
12:00
Moment astrologic. Luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe doi ani Libertatea Cuvântului
Februarie 2026 este una dintre acele luni care nu trec „pe sub radar”. Este o lună de eclipse, marchează începutul Anului Calului de
12:00
Atenţionează medicul pediatru: Alergii și intoleranțe alimentare la copii: cum se construiește un plan alimentar sigur Libertatea Cuvântului
Pentru mulți părinți, primele reacții alimentare ale copilului sunt asociate cu îngrijorare și multe semne de întrebare. Pot apărea episoade digestive inexplicabile, erupții
Acum 8 ore
07:50
Vameșii au descoperit produse de brand ascunse, în valoare de peste 3,7 milioane grivne Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere Porubne – Siret, vameșii din Cernăuți au descoperit bunuri de lux nedeclarate, aparținând unor branduri internaționale renumite. Bunurile au
07:50
Un bărbat din Cernăuți, condamnat la 4,5 ani de închisoare Libertatea Cuvântului
Un tânăr de 27 de ani a fost găsit vinovat pentru incendierea corturilor cu ajutoare umanitare din Piața Integrității din Cernăuți și pentru
07:40
Prognoza pentru luna februarie în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Anul acesta, luna februarie în regiunea Cernăuți va fi mai rece decât în anii precedenți. De asemenea, sunt prognozate precipitații pe tot parcursul
07:10
„O CARTE, O BALADĂ, UN GRAI…” Libertatea Cuvântului
Nicolae Mintencu – in memoriam S-a împlinit un an de când a plecat în lumea celor drepți vestitul profesor de română și rapsod
06:50
Moldova a prelungit protecția temporară pentru refugiații ucraineni până în martie 2027 Libertatea Cuvântului
Guvernul Republicii Moldova a decis să prelungească cu încă un an, până la 1 martie 2027, valabilitatea protecției temporare pentru refugiații din Ucraina,
06:40
Zelenski a explicat de ce este necesară o întâlnire personală cu Putin Libertatea Cuvântului
Chestiunile teritoriale, asupra cărora Ucraina și Rusia au viziuni complet diferite, nu pot fi soluționate doar de către grupurile tehnice de negociatori. Președintele
Acum 24 ore
23:10
Bilanț rutier în regiunea Cernăuți: scade numărul accidentelor, dar mortalitatea rămâne constantă Libertatea Cuvântului
În 2025, poliția a înregistrat o dinamică pozitivă în ceea ce privește siguranța rutieră în regiunea Cernăuți, conform datelor furnizate de Secția de
23:10
Zelenski: Chestiunile teritoriale nu pot fi rezolvate fără o întâlnire personală cu Putin Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că Ucraina este deschisă negocierilor cu Rusia și SUA, dar subliniază necesitatea prezenței Europei în proces, ca parte
19:10
Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă a făcut bilanțul anului: în 2025 au fost angajați 9 mii de locuitori ai regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Centrul Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți a avut loc o ședință de bilanț dedicată analizei activității pentru anul 2025
16:20
Eforturile lui Trump au fost în zadar? Pistorius, sceptic privind disponibilitatea Rusiei pentru pace Libertatea Cuvântului
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că nu vede niciun semn de disponibilitate din partea Rusiei pentru o încetare a focului,
16:10
„Bucovina 1” a devenit primul parc industrial înregistrat în 2026 Libertatea Cuvântului
Parcul din Chelmenți va crea 250 de locuri de muncă și va atrage investiții de 16,6 milioane de dolari. Informația a fost comunicată
Ieri
07:30
CĂRȚILE CENTRULUI DE CERCETĂRI ISTORICE ȘI CULTURALE DIN CERNĂUȚI (X) Libertatea Cuvântului
,,Traumele trecutului ne macină și acum existența” În partea a patra a Cărții Durerii sunt incluse numele a 346 de martiri. În numărul
06:30
Admirând peisajele iernii… Libertatea Cuvântului
Aceste fotografii au fost postate pe Facebook de profesoara de română de la Gimnaziul nr.2 din Cernăuți, Valentina Marașciuc. Situat în suburbia Roșa
06:10
La un pas de tragedie: Ucraina ar putea îngheța din cauza pauzei în ajutorul din partea SUA Libertatea Cuvântului
În timp ce temperatura în locuințele ucrainenilor scade la niveluri periculoase, finanțarea critică din partea SUA rămâne nealocată. Ajutorul energetic american pentru Ucraina
06:00
Se întoarce acasă pe scut Libertatea Cuvântului
În războiul pe scară largă și-a pierdut viața locuitorul satului Mamaivți, sergentul inferior Myhailo Isak, un erou al Ucrainei, care a participant la
06:00
Lipsă de angajați și sare: Primarul Cernăuțiului a explicat de ce nu se reușește curățarea zăpezii și a gheții Libertatea Cuvântului
Din cauza lipsei de personal și de sare tehnică, serviciile comunale din Cernăuți nu reușesc întotdeauna să curețe la timp zăpada și gheața.
05:50
11 mii de grivne pentru căutări: în Bucovina, o femeie ar fi înșelat familiile militarilor dispăruți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost reținută o localnică de 42 de ani care, probabil, a înșelat familiile militarilor dispăruți. Folosind profiluri false de
30 ianuarie 2026
18:00
Ajutoare din Dinăuți pentru consătenii  de pe front Libertatea Cuvântului
Din Dinăuți a plecat un transport cu ajutoare pentru apărătorii noștri, informează starostele Radu Ștefliuc. „Transportul este asigurat, ca de obicei, de voluntarii
17:40
Opt proiecte din Bucovina vor primi finanțare din partea României și a UE Libertatea Cuvântului
În cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare al programului Interreg NEXT „România – Ucraina”, au fost selectate pentru finanțare 8 proiecte din regiunea Cernăuți,
17:30
Zelenski a răspuns propunerii Kremlinului de a veni la Moscova pentru o întâlnire cu Putin Libertatea Cuvântului
Președintele a confirmat disponibilitatea de a se întâlni cu acesta la nivel de lideri pentru rezolvarea problemelor privind încheierea războiului, dar, în același
16:20
Specialiști din Cernăuți au plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de energie termică Libertatea Cuvântului
O brigadă de specialiști de la „Chernivțiteplokomunenergo” a plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de căldură. Informația a fost comunicată
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Sărbători creştine.  Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Obiceiuri şi tradiţii   Libertatea Cuvântului
Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur  sunt prăznuiți la 30 ianuarie (stil nou) ca cei mai mari învăţători
10:50
Cinci schimbări ale stilului de viaţă care combat anxietatea Libertatea Cuvântului
În sezonul rece, suntem mai deprimați și anxioși decât de obicei, dar nu doar vremea este de vină. Stilul de viaţă, obiceiurile alimentare
10:30
„MĂ SIMT MAI MULT PEDAGOG DECÂT INTERPRETĂ” Libertatea Cuvântului
Interviu cu Alina MAERUȚA, conducătoarea cercului vocal de la Centrul de Educație Extrașcolară din Noua Suliță –Dragă Alina, să pornim discuția noastră de
10:20
Deputații cer ca anumite zone rezidențiale din Cernăuți să nu mai fie debranșate de la curent Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Orășenesc Cernăuți consideră că blocurile turn care funcționează exclusiv pe bază de energie electrică și orășelul modular nu ar trebui să
10:10
A vrut să scoată o dronă din țară: vameșii din Bucovina au descoperit contrabandă la granița cu România Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, vameșii au descoperit o încărcătură ascunsă la punctul de trecere „Diakivți – Racovăț”. Un șofer a încercat să scoată din
10:00
Kremlinul refuză deschis pacea: ce plănuiește de fapt Putin pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Moscova respinge din nou garanțiile occidentale pentru Ucraina și spulberă speranțele de a ajunge la pace. Kremlinul continuă să respingă garanțiile de securitate
09:00
Escaladarea cehă cu iz ucrainean Libertatea Cuvântului
Se pare că noul guvern format în Cehia, aflat la putere de mai puțin de două luni, a adoptat o poziție de confruntare
29 ianuarie 2026
21:30
Rută ilegală spre România pentru 10 mii de dolari: Șapte bărbați reținuți în Bucovina Libertatea Cuvântului
Pe sectorul de responsabilitate al Secției „Crasnoilsc” din regiunea Cernăuți, grănicerii au deconspirat o tentativă de transfer ilegal al unui grup de persoane
21:20
Un tren de evacuare a adus la Cernăuți opt persoane din estul și sudul Ucrainei Libertatea Cuvântului
La Cernăuți au sosit opt persoane din regiunile Donețk și Zaporijjia cu un nou tren de evacuare. Persoanele evacuate au fost întâmpinate de
21:10
Deputații Consiliului Regional Cernăuți solicită Guvernului și Căilor Ferate Ucrainene  îmbunătățirea conexiunii cu Kievul Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Regional Cernăuți au adoptat o adresare către Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și S.A. „Ukrzaliznyția” prin care solicită îmbunătățirea conexiunii feroviare
17:50
Într-o singură zi, în regiunea Cernăuți s-au produs 11 incendii Libertatea Cuvântului
Pe parcursul unei zile, în regiunea CCernăuți au avut loc 11 incendii. Toate s-au produs fără pagube semnificative sau consecințe tragice. Despre aceasta
17:50
Tradiții spirituale și ajutor pentru militari în satul Dinăuți Libertatea Cuvântului
„În timpul luminatelor sărbători de Crăciun și de Bobotează, enoriașii din satul Dinăuți l-au primit în casele lor cu multă dragoste și deschidere
17:50
În Ucraina au fost repatriate încă 1000 de trupuri ale celor căzuți Libertatea Cuvântului
Ucraina și Rusia au desfășurat pe 29 ianuarie o nouă rundă de schimb de trupuri ale militarilor căzuți. În cadrul schimbului, au fost
17:40
Otrăvire în masă la Bukovel: care este cauza și ce se știe despre starea turiștilor Libertatea Cuvântului
În vestita stațiune de schi Bukovel au fost înregistrate cazuri masive de infecții intestinale acute în rândul turiștilor. Turiștii se plâng de greață,
11:50
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
În 2025, la Chișinău a văzut lumina tiparului cartea „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene” – o sinteză istoriografică și documentară. Concepția, selecția
11:50
Horoscop 29 ianuarie 2026. O zodie decide să-și croiască propriul drum. Cu durere, dar și cu determinare se rupe de familie Libertatea Cuvântului
Pentru Gemeni, ziua de azi marchează un punct de inflexiune major, cu implicații profunde pe plan emoțional și karmic. Sub influențe astrale tensionate,
11:50
Nutriţie şi sănătate. Conopida – unul din alimentele de bază pentru prevenirea unor afecțiuni grave Libertatea Cuvântului
Conopida face parte din familia legumelor crucifere, alături de varza de Bruxelles, varză, broccoli, kale, gulie, napi, ridichi.  Aceste legume conțin toate un
11:40
Merz a respins apelurile de a purta negocieri directe cu Putin Libertatea Cuvântului
Berlinul nu vede niciun motiv pentru discuții directe cu dictatorul Putin. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins apelurile din Bundestag de a purta
28 ianuarie 2026
21:00
Marco Rubio: S-a ajuns deja la un acord general privind garanțiile de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că s-a ajuns deja la un acord general cu privire la garanțiile de securitate
20:50
Revin gerurile de -20°C: Când este așteptat noul val de frig în Bucovina Libertatea Cuvântului
Încălzirea actuală va fi de scurtă durată. Deja la începutul lunii februarie este așteptat un nou val de răcire accentuată. Natalia Golenia, șefa
20:50
Antirecord istoric: Pierderile Rusiei au depășit amploarea tuturor războaielor de după al Doilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Pe parcursul războiului pe scară largă din Ucraina, Rusia a pierdut 1,2 milioane de soldați (morți, răniți și dispăruți), conform datelor Centrului Canadian
18:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un diversionist care încerca să incendieze un obiectiv energetic în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Contraspionajul Serviciului de Securitate al Ucrainei  a demascat și reținut un bărbat care, la comandă, a încercat să incendieze un obiectiv de infrastructură
