Cernăuți: O ambulanță a rămas blocată din cauza poleiului
Libertatea Cuvântului, 1 februarie 2026 13:10
În Cernăuți, un echipaj medical nu a reușit să înainteze pe o porțiune dificilă de drum din cauza poleiului extrem de puternic. Conform
Acum 30 minute
13:30
Președintele Volodymyr Zelenski a prezentat cifrele alarmante ale atacurilor rusești din prima lună a anului 2026. Conform acestuia, armata de ocupație a lansat
Acum o oră
13:20
Locuitorul satului Migove, soldatul Vasyl Strajyra, care era considerat dispărut, a fost confirmat decedat în războiul cu Rusia. Consiliul de Orășel Bergomet a
13:20
Duminică, 1 februarie, forțele ruse au lovit o maternitate din orașul Zaporijjia. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a confirmat că numărul răniților a crescut
13:10
13:10
Astăzi se împlinesc 87 de ani de când Cernăuțiul a devenit al doilea oraș din Ucraina (după Kiev) care a introdus transportul cu
Acum 2 ore
12:00
Moment astrologic. Luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe doi ani # Libertatea Cuvântului
Februarie 2026 este una dintre acele luni care nu trec „pe sub radar”. Este o lună de eclipse, marchează începutul Anului Calului de
12:00
Atenţionează medicul pediatru: Alergii și intoleranțe alimentare la copii: cum se construiește un plan alimentar sigur # Libertatea Cuvântului
Pentru mulți părinți, primele reacții alimentare ale copilului sunt asociate cu îngrijorare și multe semne de întrebare. Pot apărea episoade digestive inexplicabile, erupții
Acum 8 ore
07:50
Vameșii au descoperit produse de brand ascunse, în valoare de peste 3,7 milioane grivne # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere Porubne – Siret, vameșii din Cernăuți au descoperit bunuri de lux nedeclarate, aparținând unor branduri internaționale renumite. Bunurile au
07:50
Un tânăr de 27 de ani a fost găsit vinovat pentru incendierea corturilor cu ajutoare umanitare din Piața Integrității din Cernăuți și pentru
07:40
Anul acesta, luna februarie în regiunea Cernăuți va fi mai rece decât în anii precedenți. De asemenea, sunt prognozate precipitații pe tot parcursul
07:10
Nicolae Mintencu – in memoriam S-a împlinit un an de când a plecat în lumea celor drepți vestitul profesor de română și rapsod
06:50
Moldova a prelungit protecția temporară pentru refugiații ucraineni până în martie 2027 # Libertatea Cuvântului
Guvernul Republicii Moldova a decis să prelungească cu încă un an, până la 1 martie 2027, valabilitatea protecției temporare pentru refugiații din Ucraina,
06:40
Chestiunile teritoriale, asupra cărora Ucraina și Rusia au viziuni complet diferite, nu pot fi soluționate doar de către grupurile tehnice de negociatori. Președintele
Acum 24 ore
23:10
Bilanț rutier în regiunea Cernăuți: scade numărul accidentelor, dar mortalitatea rămâne constantă # Libertatea Cuvântului
În 2025, poliția a înregistrat o dinamică pozitivă în ceea ce privește siguranța rutieră în regiunea Cernăuți, conform datelor furnizate de Secția de
23:10
Zelenski: Chestiunile teritoriale nu pot fi rezolvate fără o întâlnire personală cu Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că Ucraina este deschisă negocierilor cu Rusia și SUA, dar subliniază necesitatea prezenței Europei în proces, ca parte
19:10
Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă a făcut bilanțul anului: în 2025 au fost angajați 9 mii de locuitori ai regiunii Cernăuți # Libertatea Cuvântului
La Centrul Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți a avut loc o ședință de bilanț dedicată analizei activității pentru anul 2025
16:20
Eforturile lui Trump au fost în zadar? Pistorius, sceptic privind disponibilitatea Rusiei pentru pace # Libertatea Cuvântului
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că nu vede niciun semn de disponibilitate din partea Rusiei pentru o încetare a focului,
16:10
Parcul din Chelmenți va crea 250 de locuri de muncă și va atrage investiții de 16,6 milioane de dolari. Informația a fost comunicată
Ieri
07:30
,,Traumele trecutului ne macină și acum existența” În partea a patra a Cărții Durerii sunt incluse numele a 346 de martiri. În numărul
06:30
Aceste fotografii au fost postate pe Facebook de profesoara de română de la Gimnaziul nr.2 din Cernăuți, Valentina Marașciuc. Situat în suburbia Roșa
06:10
La un pas de tragedie: Ucraina ar putea îngheța din cauza pauzei în ajutorul din partea SUA # Libertatea Cuvântului
În timp ce temperatura în locuințele ucrainenilor scade la niveluri periculoase, finanțarea critică din partea SUA rămâne nealocată. Ajutorul energetic american pentru Ucraina
06:00
În războiul pe scară largă și-a pierdut viața locuitorul satului Mamaivți, sergentul inferior Myhailo Isak, un erou al Ucrainei, care a participant la
06:00
Lipsă de angajați și sare: Primarul Cernăuțiului a explicat de ce nu se reușește curățarea zăpezii și a gheții # Libertatea Cuvântului
Din cauza lipsei de personal și de sare tehnică, serviciile comunale din Cernăuți nu reușesc întotdeauna să curețe la timp zăpada și gheața.
05:50
11 mii de grivne pentru căutări: în Bucovina, o femeie ar fi înșelat familiile militarilor dispăruți # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost reținută o localnică de 42 de ani care, probabil, a înșelat familiile militarilor dispăruți. Folosind profiluri false de
30 ianuarie 2026
18:00
Din Dinăuți a plecat un transport cu ajutoare pentru apărătorii noștri, informează starostele Radu Ștefliuc. „Transportul este asigurat, ca de obicei, de voluntarii
17:40
În cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare al programului Interreg NEXT „România – Ucraina”, au fost selectate pentru finanțare 8 proiecte din regiunea Cernăuți,
17:30
Zelenski a răspuns propunerii Kremlinului de a veni la Moscova pentru o întâlnire cu Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele a confirmat disponibilitatea de a se întâlni cu acesta la nivel de lideri pentru rezolvarea problemelor privind încheierea războiului, dar, în același
16:20
Specialiști din Cernăuți au plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de energie termică # Libertatea Cuvântului
O brigadă de specialiști de la „Chernivțiteplokomunenergo” a plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de căldură. Informația a fost comunicată
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Sărbători creştine. Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Obiceiuri şi tradiţii # Libertatea Cuvântului
Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sunt prăznuiți la 30 ianuarie (stil nou) ca cei mai mari învăţători
10:50
În sezonul rece, suntem mai deprimați și anxioși decât de obicei, dar nu doar vremea este de vină. Stilul de viaţă, obiceiurile alimentare
10:30
Interviu cu Alina MAERUȚA, conducătoarea cercului vocal de la Centrul de Educație Extrașcolară din Noua Suliță –Dragă Alina, să pornim discuția noastră de
10:20
Deputații cer ca anumite zone rezidențiale din Cernăuți să nu mai fie debranșate de la curent # Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Orășenesc Cernăuți consideră că blocurile turn care funcționează exclusiv pe bază de energie electrică și orășelul modular nu ar trebui să
10:10
A vrut să scoată o dronă din țară: vameșii din Bucovina au descoperit contrabandă la granița cu România # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, vameșii au descoperit o încărcătură ascunsă la punctul de trecere „Diakivți – Racovăț”. Un șofer a încercat să scoată din
10:00
Moscova respinge din nou garanțiile occidentale pentru Ucraina și spulberă speranțele de a ajunge la pace. Kremlinul continuă să respingă garanțiile de securitate
09:00
Se pare că noul guvern format în Cehia, aflat la putere de mai puțin de două luni, a adoptat o poziție de confruntare
29 ianuarie 2026
21:30
Rută ilegală spre România pentru 10 mii de dolari: Șapte bărbați reținuți în Bucovina # Libertatea Cuvântului
Pe sectorul de responsabilitate al Secției „Crasnoilsc” din regiunea Cernăuți, grănicerii au deconspirat o tentativă de transfer ilegal al unui grup de persoane
21:20
Un tren de evacuare a adus la Cernăuți opt persoane din estul și sudul Ucrainei # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți au sosit opt persoane din regiunile Donețk și Zaporijjia cu un nou tren de evacuare. Persoanele evacuate au fost întâmpinate de
21:10
Deputații Consiliului Regional Cernăuți solicită Guvernului și Căilor Ferate Ucrainene îmbunătățirea conexiunii cu Kievul # Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Regional Cernăuți au adoptat o adresare către Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și S.A. „Ukrzaliznyția” prin care solicită îmbunătățirea conexiunii feroviare
17:50
Pe parcursul unei zile, în regiunea CCernăuți au avut loc 11 incendii. Toate s-au produs fără pagube semnificative sau consecințe tragice. Despre aceasta
17:50
„În timpul luminatelor sărbători de Crăciun și de Bobotează, enoriașii din satul Dinăuți l-au primit în casele lor cu multă dragoste și deschidere
17:50
Ucraina și Rusia au desfășurat pe 29 ianuarie o nouă rundă de schimb de trupuri ale militarilor căzuți. În cadrul schimbului, au fost
17:40
Otrăvire în masă la Bukovel: care este cauza și ce se știe despre starea turiștilor # Libertatea Cuvântului
În vestita stațiune de schi Bukovel au fost înregistrate cazuri masive de infecții intestinale acute în rândul turiștilor. Turiștii se plâng de greață,
11:50
În 2025, la Chișinău a văzut lumina tiparului cartea „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene” – o sinteză istoriografică și documentară. Concepția, selecția
11:50
Horoscop 29 ianuarie 2026. O zodie decide să-și croiască propriul drum. Cu durere, dar și cu determinare se rupe de familie # Libertatea Cuvântului
Pentru Gemeni, ziua de azi marchează un punct de inflexiune major, cu implicații profunde pe plan emoțional și karmic. Sub influențe astrale tensionate,
11:50
Nutriţie şi sănătate. Conopida – unul din alimentele de bază pentru prevenirea unor afecțiuni grave # Libertatea Cuvântului
Conopida face parte din familia legumelor crucifere, alături de varza de Bruxelles, varză, broccoli, kale, gulie, napi, ridichi. Aceste legume conțin toate un
11:40
Berlinul nu vede niciun motiv pentru discuții directe cu dictatorul Putin. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins apelurile din Bundestag de a purta
28 ianuarie 2026
21:00
Marco Rubio: S-a ajuns deja la un acord general privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că s-a ajuns deja la un acord general cu privire la garanțiile de securitate
20:50
Încălzirea actuală va fi de scurtă durată. Deja la începutul lunii februarie este așteptat un nou val de răcire accentuată. Natalia Golenia, șefa
20:50
Antirecord istoric: Pierderile Rusiei au depășit amploarea tuturor războaielor de după al Doilea Război Mondial # Libertatea Cuvântului
Pe parcursul războiului pe scară largă din Ucraina, Rusia a pierdut 1,2 milioane de soldați (morți, răniți și dispăruți), conform datelor Centrului Canadian
18:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un diversionist care încerca să incendieze un obiectiv energetic în Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Contraspionajul Serviciului de Securitate al Ucrainei a demascat și reținut un bărbat care, la comandă, a încercat să incendieze un obiectiv de infrastructură
