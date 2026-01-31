Se întoarce acasă pe scut

Libertatea Cuvântului, 31 ianuarie 2026 06:00

În războiul pe scară largă și-a pierdut viața locuitorul satului Mamaivți, sergentul inferior Myhailo Isak, un erou al Ucrainei, care a participant la

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 5 minute
06:10
La un pas de tragedie: Ucraina ar putea îngheța din cauza pauzei în ajutorul din partea SUA Libertatea Cuvântului
În timp ce temperatura în locuințele ucrainenilor scade la niveluri periculoase, finanțarea critică din partea SUA rămâne nealocată. Ajutorul energetic american pentru Ucraina
Acum 15 minute
06:00
Se întoarce acasă pe scut Libertatea Cuvântului
În războiul pe scară largă și-a pierdut viața locuitorul satului Mamaivți, sergentul inferior Myhailo Isak, un erou al Ucrainei, care a participant la
06:00
Lipsă de angajați și sare: Primarul Cernăuțiului a explicat de ce nu se reușește curățarea zăpezii și a gheții Libertatea Cuvântului
Din cauza lipsei de personal și de sare tehnică, serviciile comunale din Cernăuți nu reușesc întotdeauna să curețe la timp zăpada și gheața.
Acum 30 minute
05:50
11 mii de grivne pentru căutări: în Bucovina, o femeie ar fi înșelat familiile militarilor dispăruți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost reținută o localnică de 42 de ani care, probabil, a înșelat familiile militarilor dispăruți. Folosind profiluri false de
Acum 12 ore
18:00
Ajutoare din Dinăuți pentru consătenii  de pe front Libertatea Cuvântului
Din Dinăuți a plecat un transport cu ajutoare pentru apărătorii noștri, informează starostele Radu Ștefliuc. „Transportul este asigurat, ca de obicei, de voluntarii
17:40
Opt proiecte din Bucovina vor primi finanțare din partea României și a UE Libertatea Cuvântului
În cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare al programului Interreg NEXT „România – Ucraina”, au fost selectate pentru finanțare 8 proiecte din regiunea Cernăuți,
17:30
Zelenski a răspuns propunerii Kremlinului de a veni la Moscova pentru o întâlnire cu Putin Libertatea Cuvântului
Președintele a confirmat disponibilitatea de a se întâlni cu acesta la nivel de lideri pentru rezolvarea problemelor privind încheierea războiului, dar, în același
Acum 24 ore
16:20
Specialiști din Cernăuți au plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de energie termică Libertatea Cuvântului
O brigadă de specialiști de la „Chernivțiteplokomunenergo” a plecat la Kiev pentru a ajuta la restabilirea furnizării de căldură. Informația a fost comunicată
10:50
Sărbători creştine.  Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Obiceiuri şi tradiţii   Libertatea Cuvântului
Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur  sunt prăznuiți la 30 ianuarie (stil nou) ca cei mai mari învăţători
10:50
Cinci schimbări ale stilului de viaţă care combat anxietatea Libertatea Cuvântului
În sezonul rece, suntem mai deprimați și anxioși decât de obicei, dar nu doar vremea este de vină. Stilul de viaţă, obiceiurile alimentare
10:30
„MĂ SIMT MAI MULT PEDAGOG DECÂT INTERPRETĂ” Libertatea Cuvântului
Interviu cu Alina MAERUȚA, conducătoarea cercului vocal de la Centrul de Educație Extrașcolară din Noua Suliță –Dragă Alina, să pornim discuția noastră de
10:20
Deputații cer ca anumite zone rezidențiale din Cernăuți să nu mai fie debranșate de la curent Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Orășenesc Cernăuți consideră că blocurile turn care funcționează exclusiv pe bază de energie electrică și orășelul modular nu ar trebui să
10:10
A vrut să scoată o dronă din țară: vameșii din Bucovina au descoperit contrabandă la granița cu România Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, vameșii au descoperit o încărcătură ascunsă la punctul de trecere „Diakivți – Racovăț”. Un șofer a încercat să scoată din
10:00
Kremlinul refuză deschis pacea: ce plănuiește de fapt Putin pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Moscova respinge din nou garanțiile occidentale pentru Ucraina și spulberă speranțele de a ajunge la pace. Kremlinul continuă să respingă garanțiile de securitate
09:00
Escaladarea cehă cu iz ucrainean Libertatea Cuvântului
Se pare că noul guvern format în Cehia, aflat la putere de mai puțin de două luni, a adoptat o poziție de confruntare
Ieri
21:30
Rută ilegală spre România pentru 10 mii de dolari: Șapte bărbați reținuți în Bucovina Libertatea Cuvântului
Pe sectorul de responsabilitate al Secției „Crasnoilsc” din regiunea Cernăuți, grănicerii au deconspirat o tentativă de transfer ilegal al unui grup de persoane
21:20
Un tren de evacuare a adus la Cernăuți opt persoane din estul și sudul Ucrainei Libertatea Cuvântului
La Cernăuți au sosit opt persoane din regiunile Donețk și Zaporijjia cu un nou tren de evacuare. Persoanele evacuate au fost întâmpinate de
21:10
Deputații Consiliului Regional Cernăuți solicită Guvernului și Căilor Ferate Ucrainene  îmbunătățirea conexiunii cu Kievul Libertatea Cuvântului
Deputații Consiliului Regional Cernăuți au adoptat o adresare către Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și S.A. „Ukrzaliznyția” prin care solicită îmbunătățirea conexiunii feroviare
17:50
Într-o singură zi, în regiunea Cernăuți s-au produs 11 incendii Libertatea Cuvântului
Pe parcursul unei zile, în regiunea CCernăuți au avut loc 11 incendii. Toate s-au produs fără pagube semnificative sau consecințe tragice. Despre aceasta
17:50
Tradiții spirituale și ajutor pentru militari în satul Dinăuți Libertatea Cuvântului
„În timpul luminatelor sărbători de Crăciun și de Bobotează, enoriașii din satul Dinăuți l-au primit în casele lor cu multă dragoste și deschidere
17:50
În Ucraina au fost repatriate încă 1000 de trupuri ale celor căzuți Libertatea Cuvântului
Ucraina și Rusia au desfășurat pe 29 ianuarie o nouă rundă de schimb de trupuri ale militarilor căzuți. În cadrul schimbului, au fost
17:40
Otrăvire în masă la Bukovel: care este cauza și ce se știe despre starea turiștilor Libertatea Cuvântului
În vestita stațiune de schi Bukovel au fost înregistrate cazuri masive de infecții intestinale acute în rândul turiștilor. Turiștii se plâng de greață,
11:50
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
În 2025, la Chișinău a văzut lumina tiparului cartea „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene” – o sinteză istoriografică și documentară. Concepția, selecția
11:50
Horoscop 29 ianuarie 2026. O zodie decide să-și croiască propriul drum. Cu durere, dar și cu determinare se rupe de familie Libertatea Cuvântului
Pentru Gemeni, ziua de azi marchează un punct de inflexiune major, cu implicații profunde pe plan emoțional și karmic. Sub influențe astrale tensionate,
11:50
Nutriţie şi sănătate. Conopida – unul din alimentele de bază pentru prevenirea unor afecțiuni grave Libertatea Cuvântului
Conopida face parte din familia legumelor crucifere, alături de varza de Bruxelles, varză, broccoli, kale, gulie, napi, ridichi.  Aceste legume conțin toate un
11:40
Merz a respins apelurile de a purta negocieri directe cu Putin Libertatea Cuvântului
Berlinul nu vede niciun motiv pentru discuții directe cu dictatorul Putin. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins apelurile din Bundestag de a purta
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Marco Rubio: S-a ajuns deja la un acord general privind garanțiile de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că s-a ajuns deja la un acord general cu privire la garanțiile de securitate
20:50
Revin gerurile de -20°C: Când este așteptat noul val de frig în Bucovina Libertatea Cuvântului
Încălzirea actuală va fi de scurtă durată. Deja la începutul lunii februarie este așteptat un nou val de răcire accentuată. Natalia Golenia, șefa
20:50
Antirecord istoric: Pierderile Rusiei au depășit amploarea tuturor războaielor de după al Doilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Pe parcursul războiului pe scară largă din Ucraina, Rusia a pierdut 1,2 milioane de soldați (morți, răniți și dispăruți), conform datelor Centrului Canadian
18:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un diversionist care încerca să incendieze un obiectiv energetic în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Contraspionajul Serviciului de Securitate al Ucrainei  a demascat și reținut un bărbat care, la comandă, a încercat să incendieze un obiectiv de infrastructură
18:30
Suferințele postbelice: La Cernăuți a fost prezentată o expoziție itinerantă despre foametea artificială Libertatea Cuvântului
În incinta Consiliului Regional Cernăuți a fost prezentată expoziția documentară itinerantă „Foametea artificială din anii 1946–1947 în regiunea Cernăuți”. Informația a fost comunicată
17:50
Rusia plănuia să implice Moldova în războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Rusia a încercat să destabilizeze situația din Moldova și să schimbe cursul politic al țării. În acest scop, s-au folosit presiuni asupra autorităților,
13:40
În regiunea Cernăuți a crescut brusc mortalitatea și a scăzut natalitatea – date pentru anul 2025 Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, în anul 2025, s-a înregistrat o scădere neașteptat de mare a natalității și, în același timp, o creștere a mortalității.
13:30
O companie medicală privată din Bucovina nu a plătit peste 5 milioane de grivne sub formă de contribuții sociale Libertatea Cuvântului
Sub conducerea procedurală a procurorilor din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în contextul unei investigații penale privind neplata contribuției sociale unice, la Bugetul de
13:30
La Cernăuți a avut loc o manifestare, consacrată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului Libertatea Cuvântului
La data de 27 ianuarie, Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți, a participat la manifestarea organizată cu ocazia Zilei Internaționale de
06:00
Recomandări de la specialiști.  Cum gestionezi crizele de furie la copii, în funcție de vârstă Libertatea Cuvântului
Crizele de furie sunt frecvente la copii, în special la cei care nu reușesc să își gestioneze emoțiile puternice, precum frustrarea sau supărarea.
27 ianuarie 2026
17:30
În raionul Nistru, un camion a lovit mortal o femeie de 84 de ani Libertatea Cuvântului
Pe 26 ianuarie, pe drumul național H-03, în satul Nedoboivți (Nădăbăuți), o localnică a decedat în urma impactului cu un autocamion de marcă
10:00
Să ne cunoaștem înaintașii Libertatea Cuvântului
Deși au descoperit multe date și au publicat studii despre ilustra familie bucovineană Mandicevschi, cu rădăcini în Băhrinești, Mihail și Vladimir Acatrini, tată
10:00
Farmacia naturii. Cele mai bune ceaiuri pentru dureri de cap. Ce efecte pot avea asupra sănătății Libertatea Cuvântului
Durerea de cap poate distruge starea de bine și puterea de concentrare pe tot parcursul zilei. Poți întâmpina mai multe tipuri de dureri
09:50
Solidaritate cu Ucraina Libertatea Cuvântului
  În perioada 20–22 ianuarie, reprezentanți ai Uniunii Ucrainenilor din România au participat la evenimentul internațional „Forumul rezilienței: Ucraina și aliații în lupta
09:50
Germania nu mai poate ajuta Ucraina cu apărare antiaeriană – ce a declarat Pistorius Libertatea Cuvântului
Șeful Ministerului Apărării din Germania a anunțat că țara sa a adus deja o contribuție disproporționat de mare la protejarea cerului ucrainean. Ministrul
09:10
Antreprenorii din Cernăuți îi ajută pe localnici în timpul penelor de curent Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, antreprenorii își transformă localurile în puncte de căldură și ajutor pentru cetățeni în timpul întreruperilor prelungite de energie electrică. Aici, oamenii
09:10
A ucis o pensionară din Târnauca: asasina este judecată pentru o crimă gravă Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Districtuale Cernăuți au finalizat ancheta preliminară și au trimis în instanță rechizitoriul privind o locuitoare a raionului Cernăuți, acuzată
03:20
Starea culturilor de toamnă în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Gerurile din decembrie și ianuarie nu au afectat negativ plantațiile. În prezent, condițiile meteo pentru iernarea culturilor agricole sunt satisfăcătoare. În general, regimul
03:10
Marți, în regiunea Cernăuți, curentul electric  va fi distribuit doar pentru 5-6 ore Libertatea Cuvântului
Unii consumatori nu au acces nici măcar la atât din cauza avariilor. La 27 ianuarie, în regiunea Cernăuți, din cauza situației critice din
03:00
Șeful NATO a explicat de ce Ucraina a început să doboare mai puține rachete rusești Libertatea Cuvântului
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că scăderea eficienței interceptării rachetelor rusești deasupra Ucrainei este cauzată de lipsa rachetelor interceptoare pentru
03:00
La Cernăuți a fost prezentat un calendar dedicat medicilor militari Libertatea Cuvântului
La 26 ianuarie, la Cernăuți a fost lansat un calendar dedicat medicilor militari. Proiectul are un scop caritabil și își propune să facă
26 ianuarie 2026
20:30
Frontiera cu România și Republica Moldova: Cele mai multe tentative de trecere ilegală Libertatea Cuvântului
Serviciul de Stat de Frontieră a raportat că, deși numărul tentativelor de trecere ilegală a scăzut pe timp de iarnă, zilnic sunt reținuți
20:30
Atac asupra Lavrei Pecerska din Kiev Libertatea Cuvântului
În noaptea de 24 ianuarie, atacul Rusiei cu rachete și drone a afectat obiective din cadrul Rezervației Naționale „Lavra Pecerska din Kiev”, incluse
20:30
Ajutoare de la voluntarii din satul Perebikivți Libertatea Cuvântului
Trei voluntari – Evghen Borodaci, Oleg Teteuța și Viktor Lesko – din CT Clișcăuți (Klișkivți) au călătorit șase zile pentru a distribui ajutoare
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.