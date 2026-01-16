O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon

Olympic, 16 ianuarie 2026 20:20

O nouă etapă a Cupei Mondiale la biatlon are loc în Germania, la Ruhpolding. Pe distanța 7,5 km sprint, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20, cu rezultatul 20 minute și 14,9 secunde. La poligonul de tragere, ea nu a avut nici o ratare. Este pentru a treia oară în acest sezon când Alina Stremous … Articolul O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon apare prima dată în Olympic Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Olympic

Acum 30 minute
20:20
O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon Olympic
O nouă etapă a Cupei Mondiale la biatlon are loc în Germania, la Ruhpolding. Pe distanța 7,5 km sprint, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20, cu rezultatul 20 minute și 14,9 secunde. La poligonul de tragere, ea nu a avut nici o ratare. Este pentru a treia oară în acest sezon când Alina Stremous … Articolul O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 4 ore
18:10
Etapă importantă în implementarea proiectului „Integrity Atlas”: Work Meeting on Research Tools (Part 2) Olympic
La data de 14 ianuarie 2026 a avut loc Work Meeting on Research Tools (part 2), organizat în cadrul Proiectului Internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region” (101184122, ERASMUS-SPORT-2024-CB), finanțat de Comisia Europeană, prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Evenimentul s-a desfășurat în format on-line, reunind experți și reprezentanți ai instituțiilor partenere. În cadrul ședinței … Articolul Etapă importantă în implementarea proiectului „Integrity Atlas”: Work Meeting on Research Tools (Part 2) apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 6 ore
16:20
Work Meeting on Research Tools în cadrul proiectului internațional „Integrity Atlas” Olympic
La data de 16 decembrie 2025 a avut loc Work Meeting on Research Tools, organizat în cadrul Proiectului Internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region” (101184122, ERASMUS-SPORT-2024-CB), finanțat de Comisia Europeană, prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, reunind experți și reprezentanți ai … Articolul Work Meeting on Research Tools în cadrul proiectului internațional „Integrity Atlas” apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 12 ore
10:40
Anatoli Scacodub a fost reales președinte al Federației de Tir Olympic
Anatoli Scacodub a fost reales președinte al Federației de Tir pentru un termen de 4 ani. Originar din orașul Bălți, el a fost campion național Shotgun SKEET în 2018 și campion național la pușcă SKEET în 2020 și 2021. Articolul Anatoli Scacodub a fost reales președinte al Federației de Tir apare prima dată în Olympic Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Aniversarea de 35 de ani de la fondarea CNOS Olympic
CNOS din Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la fondarea instituției. Congresul de constituire al CNO din Republica Moldova s-a desfășurat la 29 ianuarie 1991 în incinta Teatrului Luceafărul. De la includerea sa în Familia Olimpică, CNOS a devenit un membru activ al Mișcării Olimpice și un partener eficient și de încredere pentru CIO … Articolul Aniversarea de 35 de ani de la fondarea CNOS apare prima dată în Olympic Moldova.
12 ianuarie 2026
11:50
Vladislav Ursu a cucerit Cupa Italiei la tenis de masă Olympic
Vladislav Ursu a cucerit Cupei Italiei la tenis de masă în componența echipei Top Spin Messina. Participantul Jocurilor Olimpice de la Paris a obținut două victorii la simplu, iar formația sa s-a impus cu 3-2. Vladislav Ursu i-a învins cu 3-0 pe John Oyebode și Marco Cappuccio. Articolul Vladislav Ursu a cucerit Cupa Italiei la tenis de masă apare prima dată în Olympic Moldova.
31 decembrie 2025
11:30
Mesaj de felicitare al Președintelui CNOS Nicolae Juravschi Olympic
Stimați membri ai Familiei Olimpice, Anul 2025 a fost plin de activități, evenimente și emoție olimpică. Rezultatele excelente obținute de sportivii noștri pe arena mondială și europeană vorbesc despre muncă, spirit de echipă și dorința de a reprezenta Republica Moldova la cel mai înalt nivel. Apreciem perseverența și dedicarea sportivilor noștri! Suntem mândri de reușitele … Articolul Mesaj de felicitare al Președintelui CNOS Nicolae Juravschi apare prima dată în Olympic Moldova.
30 decembrie 2025
11:20
Adunarea Generală Ordinară 2026 | În atenția membrilor CNOS Olympic
Cu privire la organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a CNOS În temeiul prevederilor Statutului Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Capitolul 10 – Adunarea Generală, art. 10.2.5, 10.2.6 și 10.2.7,precum și Capitolul 11 – Comitetul Executiv, art. 11.3.8, examinând informația prezentată de Secretarul General al CNOS privind organizarea Adunării Generale Ordinare, H O T Ă … Articolul Adunarea Generală Ordinară 2026 | În atenția membrilor CNOS apare prima dată în Olympic Moldova.
19 decembrie 2025
13:50
O Lecție Olimpică plină de inspirație la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din municipiul Chișinău Olympic
Proiectul „Lecție Olimpică” continuă să aducă spiritul olimpic tot mai aproape de tineri. Joi, 18 decembrie, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău a devenit un adevărat punct de întâlnire al valorilor olimpice, găzduind cea de-a 62-a Lecție Olimpică din anul 2025. Sala de festivități a fost plină de elevi dornici să descopere istoria fascinantă a … Articolul O Lecție Olimpică plină de inspirație la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din municipiul Chișinău apare prima dată în Olympic Moldova.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.