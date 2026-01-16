O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon
Olympic, 16 ianuarie 2026 20:20
O nouă etapă a Cupei Mondiale la biatlon are loc în Germania, la Ruhpolding. Pe distanța 7,5 km sprint, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20, cu rezultatul 20 minute și 14,9 secunde. La poligonul de tragere, ea nu a avut nici o ratare. Este pentru a treia oară în acest sezon când Alina Stremous … Articolul O nouă clasare în Top 20 pentru Alina Stremous la Cupa Mondială de biatlon apare prima dată în Olympic Moldova.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum 4 ore
18:10
Etapă importantă în implementarea proiectului „Integrity Atlas”: Work Meeting on Research Tools (Part 2) # Olympic
La data de 14 ianuarie 2026 a avut loc Work Meeting on Research Tools (part 2), organizat în cadrul Proiectului Internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region” (101184122, ERASMUS-SPORT-2024-CB), finanțat de Comisia Europeană, prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Evenimentul s-a desfășurat în format on-line, reunind experți și reprezentanți ai instituțiilor partenere. În cadrul ședinței … Articolul Etapă importantă în implementarea proiectului „Integrity Atlas”: Work Meeting on Research Tools (Part 2) apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 6 ore
16:20
La data de 16 decembrie 2025 a avut loc Work Meeting on Research Tools, organizat în cadrul Proiectului Internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region” (101184122, ERASMUS-SPORT-2024-CB), finanțat de Comisia Europeană, prin European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, reunind experți și reprezentanți ai … Articolul Work Meeting on Research Tools în cadrul proiectului internațional „Integrity Atlas” apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 12 ore
10:40
Anatoli Scacodub a fost reales președinte al Federației de Tir pentru un termen de 4 ani. Originar din orașul Bălți, el a fost campion național Shotgun SKEET în 2018 și campion național la pușcă SKEET în 2020 și 2021. Articolul Anatoli Scacodub a fost reales președinte al Federației de Tir apare prima dată în Olympic Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
CNOS din Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la fondarea instituției. Congresul de constituire al CNO din Republica Moldova s-a desfășurat la 29 ianuarie 1991 în incinta Teatrului Luceafărul. De la includerea sa în Familia Olimpică, CNOS a devenit un membru activ al Mișcării Olimpice și un partener eficient și de încredere pentru CIO … Articolul Aniversarea de 35 de ani de la fondarea CNOS apare prima dată în Olympic Moldova.
12 ianuarie 2026
11:50
Vladislav Ursu a cucerit Cupei Italiei la tenis de masă în componența echipei Top Spin Messina. Participantul Jocurilor Olimpice de la Paris a obținut două victorii la simplu, iar formația sa s-a impus cu 3-2. Vladislav Ursu i-a învins cu 3-0 pe John Oyebode și Marco Cappuccio. Articolul Vladislav Ursu a cucerit Cupa Italiei la tenis de masă apare prima dată în Olympic Moldova.
31 decembrie 2025
11:30
Stimați membri ai Familiei Olimpice, Anul 2025 a fost plin de activități, evenimente și emoție olimpică. Rezultatele excelente obținute de sportivii noștri pe arena mondială și europeană vorbesc despre muncă, spirit de echipă și dorința de a reprezenta Republica Moldova la cel mai înalt nivel. Apreciem perseverența și dedicarea sportivilor noștri! Suntem mândri de reușitele … Articolul Mesaj de felicitare al Președintelui CNOS Nicolae Juravschi apare prima dată în Olympic Moldova.
30 decembrie 2025
11:20
Cu privire la organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a CNOS În temeiul prevederilor Statutului Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Capitolul 10 – Adunarea Generală, art. 10.2.5, 10.2.6 și 10.2.7,precum și Capitolul 11 – Comitetul Executiv, art. 11.3.8, examinând informația prezentată de Secretarul General al CNOS privind organizarea Adunării Generale Ordinare, H O T Ă … Articolul Adunarea Generală Ordinară 2026 | În atenția membrilor CNOS apare prima dată în Olympic Moldova.
19 decembrie 2025
13:50
O Lecție Olimpică plină de inspirație la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din municipiul Chișinău # Olympic
Proiectul „Lecție Olimpică” continuă să aducă spiritul olimpic tot mai aproape de tineri. Joi, 18 decembrie, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău a devenit un adevărat punct de întâlnire al valorilor olimpice, găzduind cea de-a 62-a Lecție Olimpică din anul 2025. Sala de festivități a fost plină de elevi dornici să descopere istoria fascinantă a … Articolul O Lecție Olimpică plină de inspirație la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din municipiul Chișinău apare prima dată în Olympic Moldova.
