(video) Milionari la 19 și 26 de ani, dar prin escrocherii: Doi tineri din Leova au lăsat o femeie fără 1 000 000 de lei și au ajuns după gratii

În cătușe și însoțit de oamenii legii – așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ședința din 2 februarie 2026. Se întâmplă după ce la 29 ianuarie, acesta a fost reținut de mascații de la „Fulger” într-un alt dosar, în care este învinuit de tortură, care s-a petrecut în 2020, scrie zdg.md.