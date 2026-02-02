(video) După doi ani de scandal, problema străzii 31 August, pe porțiunea caldarâmului, ar putea fi soluționată: Primăria anunță licitație pentru lucrări în zonă
UNIMEDIA, 2 februarie 2026 14:00
Ion Ceban anunță că, după ani de tărăgănări și blocaje, porțiunea de pe 31 August va fi reparată în curând. Primarul susține că licitația va fi supravegheată atent pentru a evita noi blocaje.
Ucrainenii, tot mai sceptici cu privire la un final rapid al războiului: Aproape jumătate nu cred că se va încheia în 2026 # UNIMEDIA
Aproximativ 43% dintre ucraineni nu cred că războiul cu Rusia se va încheia în 2026, în creștere cu 14 puncte procentuale față de luna decembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 2 februarie, scrie adevărul.ro.
(video) „Să vină și să spună cum a compilat imaginile”: Igor Dodon insistă ca Vlad Plahotniuc să depună mărturii în dosarul „Kuliok” # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, susține că ex-liderul democrat, Vlad Plahotniuc, trebuie să depună mărturii în dosarul „Kuliok”. „Să vină și să spună cum a organizat această provocare, cum a compilat acel video”, a declarat liderul PSRM.
Cu ce a rămas Andreea Bostanica după fosta relație: Cătălin Măruță a scos tot adevărul de la influenceriță # UNIMEDIA
După ce a fost înșelată și spune că a trecut prin multă suferință, Andreea Bostanica a vorbit deschis despre finalul relației sale. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, influencerința și-a deschis sufletul și a spus cu ce a rămas după fosta relație, scrie cancan.ro.
(video) Cea mai discutată rochie de la Premiile Grammy: Heidi Klum, desemnată unanim cel mai prost îmbrăcată vedetă într-o ținută „ridicolă” și „disperată după atenție” # UNIMEDIA
Pe covorul roșu al Premiilor Grammy 2026, printre ținutele elegante și sofisticate, o apariție a stârnit mai multe reacții decât orice altă vedetă: Heidi Klum. Supermodelul în vârstă de 52 de ani a ales o rochie care părea că lasă la vedere aproape tot, și a devenit imediat cel mai comentat și criticat outfit al serii, scrie protv.ro.
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura 780 de ani consumul global în domenii vitale # UNIMEDIA
Japonia a descoperit că stă pe zăcăminte de pământuri rare care pot asigura consumul global și pentru 780 de ani în producția de lasere, de exemplu, a anunțat guvernul de la Tokyo, scrie protv.ro.
Ultima oră! ANRE propune un preț mai mic la gaz decât cel al Energocom: Cetățenii ar putea achita 14,43 lei/metru cub # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propune un preț mai mic pentru gazele naturale decât cel cerut anterior de Energocom. Prin urmare consumatorii ar putea achita 14,43 lei pentru un metru/cub de gaz.
(video) Igor Dodon: O gașcă de trădători de la conducere, care a capturat statul, nu mai ascunde intenția de a lichida RM. Cine vrea unire, știe unde să se ducă, noi nu suntem România # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM, Igor Dodon, a susținut astăzi, 2 februarie, o conferință de presă.
(video) Atac masiv al Rusiei asupra unui oraș din centrul Ucrainei. Forțele ruse au atacat infrastructura feroviară din regiunea Sumî # UNIMEDIA
Forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Cerkasî și a regiunii înconjurătoare luni dimineață, 2 februarie declanșând incendii și rănind cel puțin patru persoane, relatează Kyiv Post, scrie adevarul.ro.
Grevă națională în Germania: Transportul public va fi perturbat în aproape toate landurile # UNIMEDIA
Perturbări semnificative ale transportului public în Germania sunt aşteptate pe tot parcursul zilei de luni, din cauza unei greve naţionale a sindicatului Verdi, scrie digi24.ro.
„Îi dorim multă sănătate, ani frumoși și inspirație”. Ion Dascăl, dirijorul Orchestrei „Mugurel”, împlinește astăzi 74 de ani # UNIMEDIA
Artistul Poporului și dirijorul Orchestrei de muzică populară „Mugurel”, Ion Dascăl, împlinește astăzi 74 de ani. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a adresat felicitări maestrului.
Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat că, începând de astăzi, s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice.
(foto) „Fetele sunt chiar frumoase”: Moldova, menționată în dosarele Epstein. Ce alte mesaje au fost făcute publice # UNIMEDIA
Republica Moldova și femeile din țara noastră apar în schimbul de mesaje dintre Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat ulterior în detenție, și fostul ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, care până de curând a fost consilier al premierului Robert Fico. Pe 31 ianuarie, pe fondul scandalului privind legăturile cu Epstein, Lajčák și-a anunțat demisia.
(video) „Nu m-am ridicat și nu am bătut din palme”: Cum răspunde Igor Dodon, întrebat de ce nu a aplaudat-o pe Maia Sandu la APCE # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, a explicat motivul pentru care nu a aplaudat-o pe șefa statului, Maia Sandu, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). „Nu m-am ridicat și nu am bătut din palme, pentru că nu am fost de acord cu mesajul. Asta a fost poziția mea politică” a spus liderul PSRM.
(audio) „Adu-mi copia la buletin, fotografii și 2500 lei”. CNA publică discuții din dosarul cu adeverințe medicale de la Șoldănești: El nu vede culoarea verde, să risc așa?! # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptări audio din dosarul de corupție de la Șoldănești, care vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru obținerea sau reînnoirea permiselor de conducere.
(video) Ședința Primăriei. Ion Ceban: Am avut întrevederi cu cei de la PAS și cu PSRM. Mă întâlnesc și cu dracul dacă e vorba să rezolvăm problemele orașului # UNIMEDIA
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat astăzi, 2 februarie 2026, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi au figurat șase subiecte.
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către un deputat norvegian: „A oprit încercările Rusiei de a submina democrația moldovenească” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian, Arild Hermstad.
(video) Ceban critică lipsa de reacție a autorităților după blackout-ul de sâmbătă: „Maia Sandu, Alexandru Munteanu și alți oficiali pur și simplu au dispărut” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, condamnă tăcerea autorităților centrale după deconectările de lumină de sâmbătă. Primarul spune că oficialii „au dispărut” și că nu au existat explicații pentru populație sau instituții.
Prețul motorinei sare de 20 de lei per litru, mâine: Cât vor achita șoferii pentru un litru de benzină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noile prețuri la carburanți pentru ziua de mâine, 3 februarie. Astfel, pentru un litru de benzină, șoferii vor plăti cu 3 bani mai mult, iar pentru unul de motorină - cu 10 bani mai scump.
Un bărbat din localitatea Vîșcăuți, raionul Orhei a murit, după ce ar fi fost bătut de un consătean. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc pe data de 30 ianuarie, iar suspectul a fost reținut.
(foto) Mita a decis cine este „apt medical”: Adeverințe pentru șoferi, eliberate fără examinări de Comisia specială, la Șoldănești. Medicul-șef, reținut de CNA pe 72 de ore # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și ai Comisiei speciale de evaluare a capacității psihice.
Un fost comisar european o atacă pe Ursula von der Leyen: Stilul său de conducere „nu face bine Europei” # UNIMEDIA
Modul „prezidențial” în care Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană nu face bine Europei, a declarat Nicolas Schmit, fost comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale, într-un interviu acordat Politico, potrivit hotnews.ro.
Drum-capcană între Condrița și Căpriana: Cel puțin cinci mașini au fost avariate, din cauza gropilor de pe carosabil # UNIMEDIA
Șoferii care circulă pe traseul M-1, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana, sunt avertizați asupra unor gropi periculoase apărute pe carosabil. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Națională, mai multe autovehicule au fost avariate în urma impactului cu aceste denivelări.
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat luni că afirmațiile occidentale privind o amenințare rusă sau chineză la adresa Groenlandei sunt „povești de groază” false inventate de liderii occidentali pentru a-și justifica propriul comportament, scrie hotnews.ro.
(video) Dimineață de foc, la Costiujeni: O mașină a fost mistuită de flăcări într-o curte # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de astăzi, 2 februarie, la Costiujeni, unde un automobil a fost cuprins de flăcări chiar într-o curte a unui bloc de locuit.
(video) Grammy 2026: Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii câștigători ai galei. Recorduri istorice și mesaje cu puternic impact social la Los Angeles # UNIMEDIA
Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, desfășurată duminică seară la Los Angeles, a fost marcată de recorduri istorice, momente emoționante și mesaje cu puternic impact social. Bad Bunny și Kendrick Lamar au fost marii câștigători ai galei, dominând principalele categorii muzicale, scrie adevarul.ro.
15 tone de mărar, distruse de ANSA înainte să ajungă în magazine: Ce au descoperit inspectorii # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor.
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina, SUA și Rusia reiau negocierile de pace la Abu Dhabi # UNIMEDIA
Ucraina, Statele Unite și Rusia revin la masa negocierilor în Emiratele Arabe Unite, într-un context diplomatic tensionat, scrie adevarul.ro.
(video 18+) „Дайте, бл*, просраться!” Alertă nocturnă la Rîșcani: Un bărbat cu comportament neadecvat, urcat pe o copertină de pe un bloc, a fost imobilizat de pompieri # UNIMEDIA
Scene tensionate în plină noapte, în sectorul Rîșcani al capitalei, aseară. Un bărbat a pus pe jar forțele de ordine și salvatorii, după ce s-a urcat pe copertina de la intrarea într-un bloc de locuit și amenința că se va arunca în gol, conform pompierilor.
În atenția cetățenilor! Accesul în unele locuri publice din Chișinău, limitat pentru 3 zile, în legătură cu vizita speakerilor din Țările Baltice # UNIMEDIA
În contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de Parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova, Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 2-4 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.
Pe 2 februarie, istoria a fost marcată de apelul lui Mihai Viteazul către Papa Clement al VII-lea și de proclamarea Romei ca capitală a Italiei.
(video) Fast la Carnavalul din Veneţia. Oraşul s-a transformat într-o scenă în care au defilat costume impresionante # UNIMEDIA
A început carnavalul de la Veneţia, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din lume. Ediţia din acest an e dedicată temei - Olimp. Înapoi la originile jocurilor. Piaţa San Marco din oraşul lagună a fost animată de costume fabuloase, iar pe Canal Grande au făcut paradă ambarcaţiuni impresionante, scrie adevarul.ro.
Scorpionii ating succesul prin muncă și ingeniozitate, iar Vărsătorii, încurajați să-și depășească zona de confort: Află cum te vor răsplăti astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetelor aduce astăzi o zi de transformare și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, încurajându-i pe nativi să îmbrățișeze arhetipurile lor astrologice.
(video) Rusia reactivează garnizoane sovietice la granița cu NATO. Crește prezența militară în Karelia # UNIMEDIA
Rusia a început refacerea și extinderea infrastructurii militare din nord-vestul țării, în special în Republica Karelia, în apropierea graniței cu Finlanda și cu statele NATO, potrivit imaginilor din satelit și informațiilor publicate de televiziunea publică finlandeză Yle, scrie adevarul.ro.
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru începutul acestei săptămâni.
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona: „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!” # UNIMEDIA
Odată cu începutul noului an, Robert Lewandowski se află în ultimele luni ale contractului său cu Barcelona, iar negocierile pentru o eventuală prelungire bat pasul pe loc, scrie adevarul.ro.
SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 48 de ore, avertizează președintele Serbiei, care vorbește despre un „război regional” # UNIMEDIA
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Statele Unite ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile, potrivit publicației Pink. Vucic a sugerat că momentul ales ar putea fi legat de distragerea atenției de la dosarele recente din cazul Jeffrey Epstein, accelerând astfel procesul decizional pentru o posibilă acțiune militară, notează EFE, citată de adevarul.ro.
Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi predominant înnorată, fără precipitații semnificative, cu temperaturi scăzute dimineața și maxime de aproximativ -7 grade Celsius după-amiază.
Înapoi la școală: Elevii din capitală revin astăzi în bănci, după „vacanța” impusă de vremea extremă # UNIMEDIA
După o săptămână de lecții online, impuse de condițiile meteo nefavorabile, elevii din capitală revin astăzi în bănci. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că decizia a fost luată după mai multe consultări, menționând că „părerile au fost multe și împărțite, iar autoritățile au ținut cont de fiecare”.
(video) „Urlam la ceruri.” După ce a născut al treilea copil, a aflat că soțul o înșală cu o cântăreață din Moldova: Drama unei moldovence stabilită în Italia # UNIMEDIA
Era însărcinată cu al treilea copil și avea o familie perfectă, un soț ideal și o afacere prosperă. Însă în timpul sarcinii a început să aibă bănuieli că soțul ei are pe altcineva și după multe luni de gânduri chinuitoare a aflat adevărul care a distrus-o și care nu o lasă rece nici după câțiva ani de atunci. Este drama unei moldovence stabilită în Italia, care a relatat, la un monolog la Dorin Galben, cum a aflat că amanta bărbatului ei este o interpretă din Moldova, care a și amenințat-o, după ce a ieșit totul la iveală.
Patriarhul Kiril al Rusiei și-a celebrat a 17-a aniversare de la întronare: Ce mesaj i-a transmis Igor Dodon # UNIMEDIA
Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii își celebrează, astăzi, 1 februarie, cea de-a 17-a aniversare a întronării. Liderul PSRM, fostul șef de stat, Igor Dodon, i-a adresat un mesaj de felicitare, cu acest prilej.
(foto/video) Protest violent al activiștilor de stânga la Torino: Zeci de polițiști, răniți. Momentul în care un ofițer e bătut de indivizi mascaţi # UNIMEDIA
Cel puţin 31 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în timpul protestelor împotriva închiderii unui centru cultural de stânga din oraşul Torino, în nordul Italiei, au declarat autorităţile duminică, transmite DPA, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
(video) „Cum adică fuge căldura? Are picioare?” Guguță, într-un spot despre eficiența energetică: De ce să plătești când poți să economisești # UNIMEDIA
Guguță, personajul îndrăgit al multor copii, a devenit eroul central într-un spot realizat de Premier Energy, despre eficiența energetică. În clipul postat acum câteva zile de furnizorul de electricitate, școlarul simpatic creat de Spiridon Vangheli le dă sfaturi consumatorilor despre cum să-și scadă sumele din facturi.
Elevii merg mâine la școală, nu și cei din Bălți: Învățământul la distanță, prelungit pentru copiii din capitala de nord. Anunțul primarului Petcov # UNIMEDIA
Elevii care își fac studiile la instituțiile de învățământ dim Bălți vor continua să facă ore de la distanță, la începutul săptămânii viitoare. Cu un anunț în acest a venit primarul municipiului, Alexandr Petcov.
