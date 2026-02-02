„Este un dosar fabricat”. Nicanor Ciochină, reținut vineri într-un caz de tortură, adus în fața magistraților

În cătușe și însoțit de oamenii legii – așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ședința din 2 februarie 2026. Se întâmplă după ce la 29 ianuarie, acesta a fost reținut de mascații de la „Fulger” într-un alt dosar, în care este învinuit de tortură, care s-a petrecut în 2020, scrie zdg.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de UNIMEDIA