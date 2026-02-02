MAN a atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic al țării: Securitatea energetică trebuie tratată ca o prioritate de securitate națională
Oficial.md, 2 februarie 2026 14:00
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 5 minute
14:20
Oleg Ganuşceac: În 2025 Prologistic-Com SRL a continuat să-şi consolideze poziţiile pe segmentul de piaţă pe care activăm # Oficial.md
Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL, a declarat, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, că..
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:50
Moroșan: Prin ieșirea din CSI, autoritățile ar elimina eventuale mecanisme de protecție prevăzute în documentele organizației # Oficial.md
Politicianul Maxim Moroșan afirmă că autoritățile Republicii Moldova ar urma, în următoarele săptămâni, să adopte..
13:40
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată..
13:30
În această săptămâna, vicepremierul Bolea Vladimir se află într-o vizită de studiu în Japonia. La..
Acum 2 ore
13:10
Primăria Chișinău continuă consultările publice pentru elaborarea Planul ANTIDROG 2026–2027, document strategic pentru prevenția consumului..
13:10
Avocatul Poporului a evaluat impactul crizei energetice din regiunea transnistreană asupra drepturilor omului și a formulat recomandări Guvernului # Oficial.md
Criza energetică din 2024 2025 a izbucnit la 1 ianuarie 2025, când concernul „Gazprom” a..
12:50
Ion Ceban anunță o petiție: Această „comasare” a primăriilor ar însemna că mai multe localități pur și simplu vor dispărea # Oficial.md
Cei de la guvernare vor închiderea a 600 de primării din țară – declarația a..
12:50
Igor Dodon: Astăzi este marcată Ziua statalității moldovenești. Socialiștii lansează campania națională „Republica Modova este Patria noastră” # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), astăzi, în cadrul unei conferințe de..
12:50
PRN cere PAS să-și asume proiectul „Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale” # Oficial.md
Conducerea Platformei Reîntregirii Naționale a avut o întrevedere cu conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),..
12:50
Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului, a anunțat că s-a alăturat echipei de..
Acum 4 ore
11:50
Reabilitarea și reparația porțiunii de drum din str. 31 August, care a fost într-o birocrație..
11:50
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
11:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace..
11:40
Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani # Oficial.md
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni anunță pronunțarea sentinței de condamnare într-o cauză penală de învinuire a..
11:40
Comisia Electorală Centrală a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice..
10:40
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de..
Acum 6 ore
10:10
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe domeniile prevenirii și..
10:10
Parlamentul dă start sesiunii parlamentare de primăvară 2026. În această săptămână, sunt planificate ședințe plenare..
09:30
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
09:10
După 10 ani de la fondarea organizației, Oxana Bordian a devenit prima președintă PAS Youth,..
09:10
În perioada 2 – 4 februarie viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită..
09:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de..
Acum 24 ore
16:30
PLDM: Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Autonomiei Locale. Probabil cea mai perfidă sărbătoare din calendarul oficial, # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a venit cu următoare declarație cu ocazia Zilei Autonomiei Locale:..
16:20
Igor Grosu: Cheia succesului este să muncim împreună pentru a construi primării puternice # Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din administrația publică locală: ..
16:20
Primarul municipiului Chișinău: De mâine, 2 februarie, copiii revin la lecții cu prezență fizică # Oficial.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, de mâine, 2 februarie, copiii revin..
16:10
Premierul: Autonomia locală înseamnă responsabilitatea de a lua decizii pentru binele comunității # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și mulțumiri angajaților din administrația publică..
Ieri
11:10
Ion Ceban către colegii din administrația publică locală: Efortul nostru ar da mult mai multe rezultate dacă nu am fi împiedicați să ne facem munca bine # Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
11:10
Igor Dodon: PSRM susține ferm autonomia locală și activitatea aleșilor locali în interesul cetățenilor # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat un mesaj de felicitare lucrătorilor din administrația publică locală: ..
11:00
31 ianuarie 2026
16:40
Operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune # Oficial.md
UPDATE: La această oră, operatorii sistemelor de distribuţie, de asemenea, au finalizat conectarea consumatorilor finali..
16:10
Ministerul Sănătății: Toate instituțiile medicale au fost reconectate la energia electrică # Oficial.md
UPDATE: Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal...
16:00
Igor Grosu: Incidentul de astăzi arată cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică # Oficial.md
Astăzi, în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în Chișinău, a fost deconectată energia..
16:00
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs astăzi în localitatea Mateuți, același raion. Preliminar,..
14:50
UPDATE cu privire la circulația troleibuzelor: La moment se circulă pe următoarele rute: – Ruta..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
„Moldelectrica” face apel către consumatorii finali să manifeste prudență și responsabilitate în utilizarea energiei electrice # Oficial.md
La momentul actual, procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În..
14:00
Ministrul Energiei: rocesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată # Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu anunță că procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o..
13:40
Termoelectrica: Au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică # Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31.01.2026, ora 10:42, în urma unor căderi..
13:40
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de..
13:30
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31..
13:30
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza..
13:30
ACTUALIZARE: În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții..
13:30
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe..
13:30
Responsabilii de la Primăria Chișinău – în ședință în contextul deconectării energiei electrice # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță că a adunat de urgență responsabilii pentru a vedea situația..
13:30
Inspectoratul General de Carabinieri informează cetățenii că, în urma întreruperilor de energie electrică, în mai..
30 ianuarie 2026
17:00
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici # Oficial.md
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus..
17:00
Primăria Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații sub formă de..
17:00
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Acesta este cercetat de..
16:10
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de sâmbătă și duminică..
16:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna decembrie de prestatorii contractaţi # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
