MAN a atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic al țării: Securitatea energetică trebuie tratată ca o prioritate de securitate națională

Oficial.md, 2 februarie 2026 14:00

În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o..

Acum 5 minute
14:20
Oleg Ganuşceac: În 2025 Prologistic-Com SRL a continuat să-şi consolideze poziţiile pe segmentul de piaţă pe care activăm Oficial.md
Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL, a declarat, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, că..
Acum 30 minute
14:00
MAN a atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic al țării: Securitatea energetică trebuie tratată ca o prioritate de securitate națională Oficial.md
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o..
Acum o oră
13:50
Moroșan: Prin ieșirea din CSI, autoritățile ar elimina eventuale mecanisme de protecție prevăzute în documentele organizației Oficial.md
Politicianul Maxim Moroșan afirmă că autoritățile Republicii Moldova ar urma, în următoarele săptămâni, să adopte..
13:40
597,14 mln. lei au fost autorizate de AIPA pentru fermieri în ianuarie 2026 Oficial.md
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată..
13:30
Vladimir Bolea se află în vizită de studiu în Japonia Oficial.md
În această săptămâna, vicepremierul Bolea Vladimir se află într-o vizită de studiu în Japonia. La..
Acum 2 ore
13:10
Primăria Chișinău continuă consultările publice pe subiectul Planului Antidrog Oficial.md
Primăria Chișinău continuă consultările publice pentru elaborarea Planul ANTIDROG 2026–2027, document strategic pentru prevenția consumului..
13:10
Avocatul Poporului a evaluat impactul crizei energetice din regiunea transnistreană asupra drepturilor omului și a formulat recomandări Guvernului Oficial.md
Criza energetică din 2024 2025 a izbucnit la 1 ianuarie 2025, când concernul „Gazprom” a..
12:50
Ion Ceban anunță o petiție: Această „comasare” a primăriilor ar însemna că mai multe localități pur și simplu vor dispărea Oficial.md
Cei de la guvernare vor închiderea a 600 de primării din țară – declarația a..
12:50
Igor Dodon: Astăzi este marcată Ziua statalității moldovenești. Socialiștii lansează campania națională „Republica Modova este Patria noastră” Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), astăzi, în cadrul unei conferințe de..
12:50
PRN cere PAS să-și asume proiectul „Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale” Oficial.md
Conducerea Platformei Reîntregirii Naționale a avut o întrevedere cu conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),..
12:50
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului are o nouă ocupație Oficial.md
Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului, a anunțat că s-a alăturat echipei de..
Acum 4 ore
11:50
Reparația străzii 31 August 1989 din Chișinău va începe în acest an Oficial.md
Reabilitarea și reparația porțiunii de drum din str. 31 August, care a fost într-o birocrație..
11:50
Judecător de la Curtea de Apel Centru, trimis în judecată pentru trafic de influență Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
11:50
Maia Sandu a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace..
11:40
Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani Oficial.md
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni anunță pronunțarea sentinței de condamnare într-o cauză penală de învinuire a..
11:40
TOP-10 partide cu cele mai mari alocații de la bugetul de stat în 2026 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice..
10:40
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de..
Acum 6 ore
10:10
Activitatea CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe domeniile prevenirii și..
10:10
Începe sesiunea parlamentară de primăvară 2026 Oficial.md
Parlamentul dă start sesiunii parlamentare de primăvară 2026. În această săptămână, sunt planificate ședințe plenare..
09:30
Încasările Serviciului Vamal săptămâna trecută au depășit 800 mln. de lei Oficial.md
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
09:10
Organizația de tineret a PAS are un nou Președinte Oficial.md
După 10 ani de la fondarea organizației, Oxana Bordian a devenit prima președintă PAS Youth,..
09:10
Mihai Popșoi efectuează o vizită de lucru în Bruxelles Oficial.md
În perioada 2 – 4 februarie viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită..
09:00
ANSA a distrus 15 tone de mărar de import contaminate cu pesticide Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de..
Acum 24 ore
16:30
PLDM: Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Autonomiei Locale. Probabil cea mai perfidă sărbătoare din calendarul oficial, Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a venit cu următoare declarație cu ocazia Zilei Autonomiei Locale:..
16:20
Igor Grosu: Cheia succesului este să muncim împreună pentru a construi primării puternice Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din administrația publică locală: ..
16:20
Primarul municipiului Chișinău: De mâine, 2 februarie, copiii revin la lecții cu prezență fizică Oficial.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, de mâine, 2 februarie, copiii revin..
16:10
Premierul: Autonomia locală înseamnă responsabilitatea de a lua decizii pentru binele comunității Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și mulțumiri angajaților din administrația publică..
Ieri
11:10
Ion Ceban către colegii din administrația publică locală: Efortul nostru ar da mult mai multe rezultate dacă nu am fi împiedicați să ne facem munca bine Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
11:10
Igor Dodon: PSRM susține ferm autonomia locală și activitatea aleșilor locali în interesul cetățenilor Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat un mesaj de felicitare lucrătorilor din administrația publică locală: ..
11:00
Ion Ceban către colegii din administrația publică locală: Efortul nostru, îndreptat spre buna administrare a treburilor publice la nivel local, ar da mult mai multe rezultate dacă nu am fi îm Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
31 ianuarie 2026
16:40
Operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune Oficial.md
UPDATE: La această oră, operatorii sistemelor de distribuţie, de asemenea, au finalizat conectarea consumatorilor finali..
16:10
Ministerul Sănătății: Toate instituțiile medicale au fost reconectate la energia electrică Oficial.md
UPDATE: Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal...
16:00
Igor Grosu: Incidentul de astăzi arată cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică Oficial.md
Astăzi, în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în Chișinău, a fost deconectată energia..
16:00
O minoră a mers să se plimbe într-o zonă stâncoasă și a alunecat. Tânăra a decedat Oficial.md
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs astăzi în localitatea Mateuți, același raion. Preliminar,..
14:50
Unele rute de troleibuz circulă în Capitală Oficial.md
UPDATE cu privire la circulația troleibuzelor: La moment se circulă pe următoarele rute: – Ruta..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
„Moldelectrica” face apel către consumatorii finali să manifeste prudență și responsabilitate în utilizarea energiei electrice Oficial.md
La momentul actual, procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În..
14:00
Ministrul Energiei: rocesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu anunță că procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o..
13:40
Termoelectrica: Au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31.01.2026, ora 10:42, în urma unor căderi..
13:40
Tot efectivul MAI este mobilizat pentru a acorda sprijin cetățenilor Oficial.md
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de..
13:30
Deconectare avariată la sistemul electroenergetic al țării Oficial.md
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31..
13:30
Premierul: Vă îndemn să rămânem solidari, să avem grijă de cei mai vulnerabili Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza..
13:30
6 instituții medicale au fost reconectate la energia electrică Oficial.md
ACTUALIZARE: În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții..
13:30
Toate rutele de troleibuze – blocate din cauza lipsei energiei electrice Oficial.md
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe..
13:30
Responsabilii de la Primăria Chișinău – în ședință în contextul deconectării energiei electrice Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță că a adunat de urgență responsabilii pentru a vedea situația..
13:30
Carabinierii – la datorie pe străzile Capitalei Oficial.md
Inspectoratul General de Carabinieri informează cetățenii că, în urma întreruperilor de energie electrică, în mai..
30 ianuarie 2026
17:00
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici Oficial.md
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus..
17:00
Echipele Primăriei Chișinău intervin pentru asigurarea siguranței cetățenilor Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații sub formă de..
17:00
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Oficial.md
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Acesta este cercetat de..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de sâmbătă și duminică..
16:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna decembrie de prestatorii contractaţi Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
