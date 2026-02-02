CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi

Oficial.md, 2 februarie 2026 10:40

Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
10:40
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de..
Acum o oră
10:10
Activitatea CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe domeniile prevenirii și..
10:10
Începe sesiunea parlamentară de primăvară 2026 Oficial.md
Parlamentul dă start sesiunii parlamentare de primăvară 2026. În această săptămână, sunt planificate ședințe plenare..
Acum 2 ore
09:30
Încasările Serviciului Vamal săptămâna trecută au depășit 800 mln. de lei Oficial.md
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
09:10
Organizația de tineret a PAS are un nou Președinte Oficial.md
După 10 ani de la fondarea organizației, Oxana Bordian a devenit prima președintă PAS Youth,..
09:10
Mihai Popșoi efectuează o vizită de lucru în Bruxelles Oficial.md
În perioada 2 – 4 februarie viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită..
Acum 4 ore
09:00
ANSA a distrus 15 tone de mărar de import contaminate cu pesticide Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de..
Acum 24 ore
16:30
PLDM: Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Autonomiei Locale. Probabil cea mai perfidă sărbătoare din calendarul oficial, Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a venit cu următoare declarație cu ocazia Zilei Autonomiei Locale:..
16:20
Igor Grosu: Cheia succesului este să muncim împreună pentru a construi primării puternice Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din administrația publică locală: ..
16:20
Primarul municipiului Chișinău: De mâine, 2 februarie, copiii revin la lecții cu prezență fizică Oficial.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, de mâine, 2 februarie, copiii revin..
16:10
Premierul: Autonomia locală înseamnă responsabilitatea de a lua decizii pentru binele comunității Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și mulțumiri angajaților din administrația publică..
11:10
Ion Ceban către colegii din administrația publică locală: Efortul nostru ar da mult mai multe rezultate dacă nu am fi împiedicați să ne facem munca bine Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
11:10
Igor Dodon: PSRM susține ferm autonomia locală și activitatea aleșilor locali în interesul cetățenilor Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat un mesaj de felicitare lucrătorilor din administrația publică locală: ..
Ieri
11:00
Ion Ceban către colegii din administrația publică locală: Efortul nostru, îndreptat spre buna administrare a treburilor publice la nivel local, ar da mult mai multe rezultate dacă nu am fi îm Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
31 ianuarie 2026
16:40
Operatorii sistemelor de distribuţie au finalizat conectarea consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune Oficial.md
UPDATE: La această oră, operatorii sistemelor de distribuţie, de asemenea, au finalizat conectarea consumatorilor finali..
16:10
Ministerul Sănătății: Toate instituțiile medicale au fost reconectate la energia electrică Oficial.md
UPDATE: Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal...
16:00
Igor Grosu: Incidentul de astăzi arată cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică Oficial.md
Astăzi, în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în Chișinău, a fost deconectată energia..
16:00
O minoră a mers să se plimbe într-o zonă stâncoasă și a alunecat. Tânăra a decedat Oficial.md
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs astăzi în localitatea Mateuți, același raion. Preliminar,..
14:50
Unele rute de troleibuz circulă în Capitală Oficial.md
UPDATE cu privire la circulația troleibuzelor: La moment se circulă pe următoarele rute: – Ruta..
14:10
„Moldelectrica” face apel către consumatorii finali să manifeste prudență și responsabilitate în utilizarea energiei electrice Oficial.md
La momentul actual, procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În..
14:00
Ministrul Energiei: rocesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu anunță că procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o..
13:40
Termoelectrica: Au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31.01.2026, ora 10:42, în urma unor căderi..
13:40
Tot efectivul MAI este mobilizat pentru a acorda sprijin cetățenilor Oficial.md
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de..
13:30
Deconectare avariată la sistemul electroenergetic al țării Oficial.md
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31..
13:30
Premierul: Vă îndemn să rămânem solidari, să avem grijă de cei mai vulnerabili Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza..
13:30
6 instituții medicale au fost reconectate la energia electrică Oficial.md
ACTUALIZARE: În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții..
13:30
Toate rutele de troleibuze – blocate din cauza lipsei energiei electrice Oficial.md
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe..
13:30
Responsabilii de la Primăria Chișinău – în ședință în contextul deconectării energiei electrice Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță că a adunat de urgență responsabilii pentru a vedea situația..
13:30
Carabinierii – la datorie pe străzile Capitalei Oficial.md
Inspectoratul General de Carabinieri informează cetățenii că, în urma întreruperilor de energie electrică, în mai..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici Oficial.md
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus..
17:00
Echipele Primăriei Chișinău intervin pentru asigurarea siguranței cetățenilor Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații sub formă de..
17:00
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Oficial.md
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Acesta este cercetat de..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de sâmbătă și duminică..
16:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna decembrie de prestatorii contractaţi Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
15:50
Poliția: Obiectul presupus a fi explozibil la postul Tudora a fost un dispozitiv electronic confecționat artizanal Oficial.md
Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare..
15:50
Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de Președintele Parlamentului la Sîngerei Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde..
14:30
Universitățile din țară pot accesa finanțare totală de 9,5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare Oficial.md
Instituțiile de învățământ superior, interesate în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, pot depune propuneri..
14:30
Autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou..
14:20
Instanța a emis mandate de arestare pe numele vameșilor reținuți de CNA și procurori într-un dosar de corupție sistemică Oficial.md
În urma demersurilor înaintate de procurori, judecătorul de instrucție a emis mandate de arestare preventivă..
13:50
Administrația Națională a Drumurilor a activat celula de criză Oficial.md
În contextul avertizărilor meteorologice pentru următoarele zile, ce vizează temperaturi foarte scăzute, precipitații sub formă..
13:50
PSDE: „Guvernarea PAS recunoaște deschis că a modificat legislația astfel încât produsele importate din UE să nu mai fie supuse verificărilor Oficial.md
„Guvernarea PAS recunoaște deschis că a modificat legislația astfel încât produsele importate din Uniunea Europeană..
13:50
Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare..
13:20
Igor Dodon – la tribuna APCE: În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace Oficial.md
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și..
13:10
Alertă la punctul de trecere a frontierei Tudora. Un ucrainean depistat cu un posibil obiect explozibil Oficial.md
La această oră, în PTF Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată..
13:00
MAN din CMC condamnă decizia PAS de a nu se prezenta la ședința Consiliului Oficial.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul iresponsabil al consilierilor PAS,..
11:50
Vlad Bătrîncea: Este necesară o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus Alexandru Munteanu Oficial.md
Socialistul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, spune că este necesară o moțiune de cenzură împotriva..
11:00
Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală Oficial.md
La data de 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:00
Consilierii municipali PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul Chișinăului Oficial.md
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului..
10:40
Centrul Național de Management al Crizelor s-a adresat autorităților publice locale Oficial.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, împreună cu instituțiile publice centrale, este..
10:30
Energocom a solicitat ANRE ajustarea prețului pentru furnizarea gazelor naturale Oficial.md
Ieri, 29 ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a înaintat ANRE Republica Moldova (ANRE) cererea privind ajustarea..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.