CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi
Oficial.md, 2 februarie 2026 10:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de..
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:10
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe domeniile prevenirii și..
10:10
Parlamentul dă start sesiunii parlamentare de primăvară 2026. În această săptămână, sunt planificate ședințe plenare..
Acum 2 ore
09:30
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
09:10
După 10 ani de la fondarea organizației, Oxana Bordian a devenit prima președintă PAS Youth,..
09:10
În perioada 2 – 4 februarie viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită..
Acum 4 ore
09:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de..
Acum 24 ore
16:30
PLDM: Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Autonomiei Locale. Probabil cea mai perfidă sărbătoare din calendarul oficial, # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a venit cu următoare declarație cu ocazia Zilei Autonomiei Locale:..
16:20
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din administrația publică locală: ..
16:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, de mâine, 2 februarie, copiii revin..
16:10
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și mulțumiri angajaților din administrația publică..
11:10
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
11:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat un mesaj de felicitare lucrătorilor din administrația publică locală: ..
Ieri
11:00
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
31 ianuarie 2026
16:40
UPDATE: La această oră, operatorii sistemelor de distribuţie, de asemenea, au finalizat conectarea consumatorilor finali..
16:10
UPDATE: Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal...
16:00
Astăzi, în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv în Chișinău, a fost deconectată energia..
16:00
Polițiștii din Rezina documentează un caz tragic produs astăzi în localitatea Mateuți, același raion. Preliminar,..
14:50
UPDATE cu privire la circulația troleibuzelor: La moment se circulă pe următoarele rute: – Ruta..
14:10
La momentul actual, procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În..
14:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu anunță că procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o..
13:40
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31.01.2026, ora 10:42, în urma unor căderi..
13:40
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de..
13:30
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31..
13:30
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza..
13:30
ACTUALIZARE: În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții..
13:30
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe..
13:30
Primarul General, Ion Ceban, anunță că a adunat de urgență responsabilii pentru a vedea situația..
13:30
Inspectoratul General de Carabinieri informează cetățenii că, în urma întreruperilor de energie electrică, în mai..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus..
17:00
Primăria Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații sub formă de..
17:00
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Acesta este cercetat de..
16:10
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de sâmbătă și duminică..
16:00
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
15:50
Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare..
15:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde..
14:30
Instituțiile de învățământ superior, interesate în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, pot depune propuneri..
14:30
Primăria Chișinău informează că, autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou..
14:20
În urma demersurilor înaintate de procurori, judecătorul de instrucție a emis mandate de arestare preventivă..
13:50
În contextul avertizărilor meteorologice pentru următoarele zile, ce vizează temperaturi foarte scăzute, precipitații sub formă..
13:50
„Guvernarea PAS recunoaște deschis că a modificat legislația astfel încât produsele importate din Uniunea Europeană..
13:50
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare..
13:20
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și..
13:10
La această oră, în PTF Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată..
13:00
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul iresponsabil al consilierilor PAS,..
11:50
Socialistul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, spune că este necesară o moțiune de cenzură împotriva..
11:00
La data de 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:00
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului..
10:40
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, împreună cu instituțiile publice centrale, este..
10:30
Ieri, 29 ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a înaintat ANRE Republica Moldova (ANRE) cererea privind ajustarea..
