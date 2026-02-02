Republica Moldova accelerează digitalizarea evaluărilor naționale, inspirându-se din modelul Estoniei

Ziarul National, 2 februarie 2026 11:00

Modelele funcționale de digitalizare a evaluărilor naționale și identificarea soluțiilor care pot fi adaptate sistemului educațional din Republica ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
11:00
Republica Moldova accelerează digitalizarea evaluărilor naționale, inspirându-se din modelul Estoniei Ziarul National
Modelele funcționale de digitalizare a evaluărilor naționale și identificarea soluțiilor care pot fi adaptate sistemului educațional din Republica ...
Acum 4 ore
09:00
Horoscopul zilei 02.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și dorință de afirmare. O discuție directă poate rezolva un conflict vechi, dacă este abordată cu tact. Energia ...
08:00
Ucraina, SUA şi Rusia reiau la Abu Dhabi negocierile pentru pace, cu accent pe armistiţiu energetic şi disputa pentru Donbas Ziarul National
Ucraina, SUA şi Rusia urmează să se întâlnească la Abu Dhabi în perioada 4-5 februarie pentru o nouă rundă de negocieri, ca parte a eforturilor con...
Acum 12 ore
02:00
Elon Musk anunță că a blocat cu succes folosirea neautorizată a Starlink de către Rusia în războiul din Ucraina Ziarul National
Elon Musk a declarat că măsurile adoptate de compania sa SpaceX pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a Starlink de către Rusia par să fi da...
Acum 24 ore
19:45
Vremea în Republica Moldova: de la ger aspru la temperaturi de primăvară (2–8 februarie 2026) Ziarul National
În Republica Moldova urmează zile cu încălzire rapidă: de la ger puternic la început de interval la valori pozitive de până la 8–10°C spre final. C...
18:45
SUA aprobă noi contracte de armament pentru Israel, în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte majore de armament destinate Israelului, cu o valoare totală ce depăşeşte 6,5 mil...
16:45
Medvedev îl laudă pe Trump ca lider eficient pentru pace, dar ironizează „submarinele nucleare” pe care Rusia nu le-a găsit Ziarul National
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este „un lider efi...
15:45
ULTIMA ORĂ // Elevii din Chișinău revin de LUNI în bănci. Cei din Bălți vor continua ONLINE pe 2-3 februarie, când temperatura va coborî până la -20 de grade ​ Ziarul National
Elevii din Chișinău revin de mâine, 2 februarie, la școală cu prezența fizică, după ce ultima săptămână, din cauza condițiilor climaterice, au ...
15:45
ULTIMA ORĂ // Un nou RECORD după blackoutul parțial de pe 31 ianuarie: R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42 Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Un nou RECORD după blackoutul parțial de pe 31 ianuarie: R. Moldova şi-a acoperit pe 1 februarie consumul de energie electri...
15:15
Zelenski anunță noi negocieri trilaterale pentru pace între Ucraina, Rusia și SUA, pe 4–5 februarie la Abu Dhabi Ziarul National
Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina şi Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 şi 5 februarie, a anunţat dumi...
14:15
Khamenei avertizează: un atac american asupra Iranului ar aprinde un conflict regional în Orientul Mijlociu Ziarul National
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminică, potrivit presei de stat, că dacă Statele Unite vor ataca Iranul, confrun...
Ieri
10:15
Două persoane ucise într-un atac cu drone rusești asupra orașului Dnipro din estul Ucrainei Ziarul National
Două persoane au fost ucise, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Dnipro, din estul Ucrainei, a anunţ...
09:15
Horoscopul zilei 01.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral aduce inițiativă și curaj, dar și riscul unor decizii pripite. Situațiile profesionale cer reacții rapide, fără a pierde...
07:15
Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina, confirmați nominal de investigația Mediazona, în timp ce estimările totale trec de un milion de victime Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu un serviciu media rus, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruşi ucişi în Ucraina...
31 ianuarie 2026
23:00
Zelenski anunță noi negocieri de pace pentru săptămâna viitoare, în așteptarea clarificărilor de la Washington Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele nego...
22:00
Ger persistent și cer mai senin în Republica Moldova, duminică, 01.02.2026 Ziarul National
Duminică, 1 februarie, vremea se menține rece în toată Republica Moldova, cu temperaturi negative pe parcursul întregii zile și nopți. Diminețile ș...
21:00
Înger restaurat în bazilică din Roma, asemănat cu Giorgia Meloni: Ministerul Culturii deschide anchetă, premierul face haz de scandal Ziarul National
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au re...
20:00
Blackout în Republica Moldova: România și Ucraina ajută la restabilirea energiei, Junghietu le mulțumește, iar Igor Grosu acuză Rusia Ziarul National
Ministrul Energiei din R. Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent î...
15:00
Republica Moldova, în beznă din cauza avariei din reţeaua energetică a Ucrainei Ziarul National
Sistemul energetic al Republicii Moldova a fost grav afectat sâmbătă de o pană majoră de curent, provocată de probleme apărute în reţeaua electrică...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Horoscopul zilei 31.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și hotărâre, iar proiectele amânate pot fi relansate cu succes. O discuție directă clarifică un conflict mai v...
00:00
Germania vrea umbrelă nucleară comună europeană, păstrând scutul american și deschizând calea către o posibilă armă nucleară europeană Ziarul National
Berlinul a început negocieri privind crearea unei umbrele nucleare europene comune, fără a renunţa însă la scutul nuclear american, a anunţat cance...
30 ianuarie 2026
22:00
Răcire accentuată și cer acoperit în Republica Moldova, sâmbătă 31.01.2026 Ziarul National
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer rece, cu o scădere bruscă a temperaturilor față de ziua de vineri....
17:00
Detectivul de artă olandez care caută Coiful de aur de la Coțofenești, la un an de la furt: „Încă aștept telefonul care îl va aduce acasă” Ziarul National
La un an de la furtul Coifului de aur de la Coţofeneşti şi al celor trei brăţări dacice, expuse la Muzeul Drents în cadrul expoziţiei „Dacia! Kingd...
17:00
Moldova și România își consolidează parteneriatul economic și atrag noi investiții Ziarul National
Secretara de Stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Infrastructurii, Cristina Ceban, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu Secretarul de St...
17:00
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de federali după relatări de la protestele din Minnesota Ziarul National
Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi seara de autorităţile federale. Lemon, în vârstă de 59 de ani, a fost reţinut în Los Angeles, u...
17:00
Moldova și România își intensifică parteneriatul pentru dezvoltarea industrială și atragerea investițiilor Ziarul National
Oleg Bivol, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a avut o întâlnire de lucru cu omologul său din România, secreta...
16:00
Detențiune pe viață pentru criminalul care a ucis doi soți la Grătiești și a fugit de lege peste 20 de ani Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile u...
16:00
Guvernul mizează pe orașe ca poli de creștere: MIDR lansează noi proiecte pentru infrastructura socială și creșe până în 2027 Ziarul National
Astăzi, pe platforma de comunicare a ministerului, a avut loc o nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată ...
16:00
Investiții de peste 22,5 milioane de dolari în zootehnie prin programul de granturi AGGRI Ziarul National
30 ianuarie 2026, Chișinău - De la lansarea sa în 2024 și până în prezent, în cadrul programului de granturi AGGRI au fost semnate 13 contracte de ...
15:00
Crimă deghizată în sinucidere la Milano: fost bancher ucrainean cu pașaport românesc, găsit mort după o întâlnire misterioasă Ziarul National
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean şi fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie, după ce a căzut de la fereastra luxoasei sal...
15:00
Zelenski îl provoacă pe Putin: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăznești”, după invitația la negocieri la Moscova Ziarul National
Ucraina este pregătită să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, atacuri care au arunca...
15:00
Universitățile pot accesa 9,5 milioane de euro pentru infrastructura modernă de cercetare în Moldova Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior interesate de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare pot depune propuneri de finanțare în cad...
14:00
Kremlinul confirmă: Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului pentru o săptămână Ziarul National
Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de ...
12:00
Rusia lovește Ucraina cu racheta Iskander și 111 drone la scurt timp după ce Trump spune că Putin a promis oprirea atacurilor pentru o săptămână Ziarul National
Ruşii au lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone de atac, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucr...
12:00
Concursul auto al partidului „Șansa” se încheie cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală și confiscarea premiului Ziarul National
CHIȘINĂU – La 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat, pentru săvârșirea inf...
11:00
ULTIMA ORĂ // Tariful la gazele naturale SCADE. „Energocom”. depus cererea, iar ANRE urmează să ia decizia finală. Cât vor trebui să scoată din buzinare moldovenii Ziarul National
SA „Energocom” a depus cerere de reducere a tarifului de gazele naturale către ANRE, prețul propus pentru consumatorii finali fiind de 14.1 le...
10:45
ANCE pregătește organizarea examenelor naționale 2026: reguli actualizate, pretestări și campanii pentru integritate academică Ziarul National
Organizarea și desfășurarea sesiunii de examene naționale din 2026 a constituit tema principală a seminarelor de instruire organizate de Agenția Na...
09:30
Horoscopul zilei 30.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDebut de zi dinamic, cu discuții care pot schimba o decizie importantă. O propunere profesională cere reacție rapidă, dar și prudență la ...
03:30
Iran amenință cu lovituri imediate asupra bazelor și portavioanelor SUA pe fondul sancțiunilor și tensiunilor cu UE și ONU Ziarul National
Iranul a ameninţat joi că va lovi ”imediat” baze şi portavioane americane în cazul unui atac al Statelor Unite, în condiţiile în care planează în c...
00:30
Germania își întărește infrastructurile critice în fața amenințărilor ruse și a sabotajelor interne Ziarul National
Deputaţii germani au adoptat joi o lege menită să consolideze ”rezistenţa” infrastructurilor critice din ţară, un text mult aşteptat, dar intens cr...
29 ianuarie 2026
22:30
Trump susţine că Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului şi altor oraşe ucrainene pentru o săptămână Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că i-a cerut ”personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrain...
21:30
Răcire accentuată și trecere la ninsori în Republica Moldova, vineri 30.01.2026 Ziarul National
Vineri, 30 ianuarie, Republica Moldova intră sub influența unui val rece, cu o scădere accentuată a temperaturilor față de ziua precedentă. După ma...
19:30
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la livada modernă Farm-Prod din Olănești, model de afacere pomicolă orientată spre export Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la compania Farm-Prod SRL din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, care deține o livadă moder...
18:30
Trupurile celor şapte suporteri PAOK morţi lângă Lugoj, repatriate în Grecia cu avion militar Ziarul National
Trupurile neînsufleţite ale celor şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, morţi în accidentul rutier petrecut marţi lângă Lugoj, sunt transportate...
18:30
Kievul cere intervenţia SpaceX după ce Rusia este acuzată că foloseşte Starlink pe dronele de atac în Ucraina Ziarul National
Kievul a intrat în contact cu SpaceX, compania americana a lui Elon Musk, după apariţia unor acuzaţii conform cărora dronele de atac ruseşti ar uti...
17:15
Statul preia complexul petrolier Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, după interzicerea activității companiei în domenii strategice Ziarul National
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie curent, cu Lu...
17:15
Ministerul Agriculturii discută cu procesatorii de fructe și legume extinderea sprijinului de stat și noile măsuri pentru piața produselor autohtone Ziarul National
29 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesar...
17:15
Republica Moldova lansează prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială pentru elevi Ziarul National
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este inițiată de Asociația ...
17:15
Şoferul grec drogat şi băut, la volanul microbuzului cu microbişti morţi în accidentul din Timiş Ziarul National
Analizele efectuate de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în gravul accident rutier din Timiş, în care şapte oameni au ...
17:15
Merz: Europa își redobândește respectul de sine, își întărește NATO și respinge intimidarea tarifară a lui Trump Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi în Bundestag că Europa şi-a regăsit „respectul de sine” prin susţinerea unei ordini globale bazate ...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.