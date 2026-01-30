Kremlinul confirmă: Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului pentru o săptămână
Ziarul National, 30 ianuarie 2026 14:00
Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de ...
• • •
Acum 4 ore
12:00
Rusia lovește Ucraina cu racheta Iskander și 111 drone la scurt timp după ce Trump spune că Putin a promis oprirea atacurilor pentru o săptămână # Ziarul National
Ruşii au lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone de atac, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucr...
12:00
Concursul auto al partidului „Șansa” se încheie cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală și confiscarea premiului # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat, pentru săvârșirea inf...
11:00
ULTIMA ORĂ // Tariful la gazele naturale SCADE. „Energocom”. depus cererea, iar ANRE urmează să ia decizia finală. Cât vor trebui să scoată din buzinare moldovenii # Ziarul National
SA „Energocom” a depus cerere de reducere a tarifului de gazele naturale către ANRE, prețul propus pentru consumatorii finali fiind de 14.1 le...
10:45
ANCE pregătește organizarea examenelor naționale 2026: reguli actualizate, pretestări și campanii pentru integritate academică # Ziarul National
Organizarea și desfășurarea sesiunii de examene naționale din 2026 a constituit tema principală a seminarelor de instruire organizate de Agenția Na...
Acum 6 ore
09:30
♈️ BerbecDebut de zi dinamic, cu discuții care pot schimba o decizie importantă. O propunere profesională cere reacție rapidă, dar și prudență la ...
Acum 12 ore
03:30
Iran amenință cu lovituri imediate asupra bazelor și portavioanelor SUA pe fondul sancțiunilor și tensiunilor cu UE și ONU # Ziarul National
Iranul a ameninţat joi că va lovi ”imediat” baze şi portavioane americane în cazul unui atac al Statelor Unite, în condiţiile în care planează în c...
Acum 24 ore
00:30
Germania își întărește infrastructurile critice în fața amenințărilor ruse și a sabotajelor interne # Ziarul National
Deputaţii germani au adoptat joi o lege menită să consolideze ”rezistenţa” infrastructurilor critice din ţară, un text mult aşteptat, dar intens cr...
29 ianuarie 2026
22:30
Trump susţine că Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului şi altor oraşe ucrainene pentru o săptămână # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că i-a cerut ”personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrain...
21:30
Vineri, 30 ianuarie, Republica Moldova intră sub influența unui val rece, cu o scădere accentuată a temperaturilor față de ziua precedentă. După ma...
19:30
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la livada modernă Farm-Prod din Olănești, model de afacere pomicolă orientată spre export # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la compania Farm-Prod SRL din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, care deține o livadă moder...
18:30
Trupurile celor şapte suporteri PAOK morţi lângă Lugoj, repatriate în Grecia cu avion militar # Ziarul National
Trupurile neînsufleţite ale celor şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, morţi în accidentul rutier petrecut marţi lângă Lugoj, sunt transportate...
18:30
Kievul cere intervenţia SpaceX după ce Rusia este acuzată că foloseşte Starlink pe dronele de atac în Ucraina # Ziarul National
Kievul a intrat în contact cu SpaceX, compania americana a lui Elon Musk, după apariţia unor acuzaţii conform cărora dronele de atac ruseşti ar uti...
17:15
Statul preia complexul petrolier Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, după interzicerea activității companiei în domenii strategice # Ziarul National
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie curent, cu Lu...
17:15
Ministerul Agriculturii discută cu procesatorii de fructe și legume extinderea sprijinului de stat și noile măsuri pentru piața produselor autohtone # Ziarul National
29 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesar...
17:15
Republica Moldova lansează prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială pentru elevi # Ziarul National
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este inițiată de Asociația ...
17:15
Şoferul grec drogat şi băut, la volanul microbuzului cu microbişti morţi în accidentul din Timiş # Ziarul National
Analizele efectuate de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în gravul accident rutier din Timiş, în care şapte oameni au ...
17:15
Merz: Europa își redobândește respectul de sine, își întărește NATO și respinge intimidarea tarifară a lui Trump # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi în Bundestag că Europa şi-a regăsit „respectul de sine” prin susţinerea unei ordini globale bazate ...
16:15
ULTIMA ORĂ // Vineri, 30 ianuarie, ar putea fi REDUSĂ ziua de muncă din cauza condițiilor meto nefavorabile # Ziarul National
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) atenționează că, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, vor fi atestate condiții meteo n...
15:45
Vicepremierul Osmochescu vizitează fabrica BauTex de la Strășeni, investiție germană de peste 20 milioane de euro care își extinde producția și locurile de muncă în Moldova # Ziarul National
Astăzi, la Strășeni, vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a efectuat o vizită de lucru la una din...
15:45
ULTIMA ORĂ // Rușii de la Lukoil Moldova s-au CONFORMAT. Activele deținute de companie pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului, # Ziarul National
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie cu...
15:15
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet amplu de măsuri pentru reducerea birocrației în instituțiile de învăță...
15:15
Trump cântărește un atac militar amplu asupra Iranului pentru a forța o schimbare de regim, în timp ce aliații din Golf avertizează asupra riscului de război regional # Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, evaluează în prezent mai multe opţiuni împotriva Iranului, care includ atacuri ţintite asupra forţelor de securitat...
Ieri
14:15
Dorin Junghietu anunță noi investiții în eolian și stocarea energiei pentru întărirea securității energetice a Republicii Moldova # Ziarul National
Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și integrarea lor cu noile proiecte de energie regenerabilă rămân o prioritate majoră pentru Republ...
13:15
Lukoil îşi cedează activele internaţionale către Carlyle, inclusiv rafinăriile din România, sub presiunea sancţiunilor SUA # Ziarul National
Compania petrolieră rusă Lukoil, aflată sub sancţiunile SUA, a acceptat să vândă majoritatea activelor sale din străinătate, evaluate la aproximati...
12:15
Suporterul grec operat la Timișoara, în stare stabilă după intervenția la coloană, nu poate fi transferat în Grecia # Ziarul National
Suporterul grec care a fost operat la Timişoara este în continuare sedat, intubat şi ventilat mecanic, având funcţii vitale stabile. El a fost supu...
12:15
Beat la volan de Ziua Femeii și prins recidivând: 2 ani și 6 luni de închisoare pentru șoferul fără permis din Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 39 de ani, recunoscut vinovat de conduc...
12:15
Răniţii şi victimele accidentului cu suporterii PAOK din Timiş, repatriaţi în Grecia cu aeronavă militară după slujba religioasă de la Timişoara # Ziarul National
Doi dintre suporterii greci răniţi în accidentul din judeţul Timiş sunt transportaţi joi în ţara lor, cu o aeronavă militară care decolează de la A...
11:15
Avocat din Ungheni, reținut de Procuratura Anticorupție și CNA într-un dosar de trafic de influență pentru 5.000 de euro # Ziarul National
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție anunță reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, cercetat într-o cauză penală inițiat...
10:15
„Ne-am simțit de parcă am fi suboameni”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără Carte de Identitate peste 100.000 de moldoveni. Doar 1600 de ruși au fost identificați # Ziarul National
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe ...
09:15
♈️ BerbecO energie nouă alimentează inițiative îndrăznețe, iar spiritul competitiv aduce șanse de afirmare. O conversație directă poate lămuri un ...
07:15
Atac aerian rusesc cu drone ucide trei civili în regiunea Zaporojie, în timp ce Moscova și Kiev continuă negocierile de pace # Ziarul National
Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul regiunii....
00:15
Iran amenință cu un răspuns fără precedent la un posibil atac american, în timp ce Trump evocă „ceasul ticăie”, iar Merz spune că regimul de la Teheran mai are doar „săptămâni” # Ziarul National
Iranul ameninţă să răspundă ”cum n-a mai făcut-o niciodată” în cazul unui atac american, după ce preşedintele Donald Trump a avertizat miercuri că ...
28 ianuarie 2026
23:15
Kaja Kallas cere o NATO „mai europeană” în era Trump, în timp ce cheltuielile militare ale UE urcă la 343 de miliarde € și sunt estimate la 381 de miliarde € în 2025 # Ziarul National
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, afirmă miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele ameri...
21:15
Joi, 29 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub dominația norilor, dar cu temperaturi ușor mai blânde față de ziua precedentă. Dimineața și sea...
18:15
Moldova mizează pe investiții americane pentru modernizarea infrastructurii feroviare și rutiere # Ziarul National
Perspectivele cooperării moldo-americane în domeniul infrastructurii au fost analizate de viceprim-ministrul Vladimir Bolea în cadrul unui dialog c...
16:30
Studiu american: aproape 2 milioane de victime militare în războiul din Ucraina, cu pierderi ruseşti aproape duble faţă de cele ucrainene, bilanţ respins de Kremlin # Ziarul National
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara ace...
15:30
Moldova și Germania, împreună cu UNICEF, extind la nivel național serviciile esențiale pentru copiii moldoveni și refugiați ucraineni # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor uni eforturile pentru a consolida și extin...
14:30
Guvernul aliniază 17 acte normative din construcții și urbanism la noul Cod, extinzând accesul la locuințe de serviciu pentru cetățenii UE și Schengen # Ziarul National
Guvernul a aprobat ajustarea mai multor acte normative din domeniul construcțiilor, urbanismului și locuințelor, astfel încât acestea să corespundă...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
Suporterii PAOK au transformat locul accidentului de lângă Lugoj în memorial, ambasadoarea Greciei revine la spital, iar un jurnalist este agresat de un reprezentant al clubului # Ziarul National
Suporterii echipei de fotbal PAOK Salonic, care în noaptea de marţi spre miercuri au ajuns la Timişoara pentru a se interesa de colegii lor răniţi ...
13:15
Poli Timişoara plăteşte integral cazarea şi masa familiilor fanilor PAOK morţi în accidentul din Timiş # Ziarul National
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat miercuri că toate cheltuielile legate de cazarea şi masa aparţinătorilor victime...
13:15
Cei mai buni tineri luptători ai țării s-au înfruntat la Campionatul Național U-23 de la Chișinău # Ziarul National
Peste 200 de sportivi au concurat pentru titlul de campion național în cadrul Campionatului Național de lupte U-23, desfășurat la Institutul de Edu...
13:15
Guvernul de la Chișinău schimbă regulile în zootehnie pentru a spori bunăstarea porcilor și a se alinia la standardele UE # Ziarul National
28 ianuarie 2026, Chișinău - Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, cu scopul ...
13:15
Denis Lungul, numit secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale # Ziarul National
Denis Lungul a fost numit în funcția de secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale....
11:15
Alexandru Petrescu, președinte ASF: Evoluțiile din 2025 sugerează că piețele financiare non-bancare au reușit să se decupleze parțial de instabilitatea fiscal-macroeconomică # Ziarul National
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), apreciază că piața asigurărilor, piața de capital și piața pensi...
09:45
Ministrul Sănătăţii, în legătură permanentă cu Grecia după accidentul din Timiş soldat cu 7 morţi, anunţă că cei trei răniţi sunt stabili şi monitorizaţi atent # Ziarul National
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri dimineaţă că a rămas în contact direct şi permanent cu omologul său din Grecia, după gr...
09:45
PROMOȚIE // HiSky lansează campanie REDUCERILOR de iarnă la bilete de avion Zboruri de la 24,99 euro din februarie până în octombrie # Ziarul National
Compania aeriană HiSky începe anul cu o nouă campanie de promoții, dedicată pasagerilor care caută să își planifice din timp călătoriile din 202...
09:15
Atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri în Harkov și raiduri mortale la Odesa: opt morți, sute de mii de ucraineni fără curent electric # Ziarul National
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale. Atacul, denunţ...
08:15
♈️ BerbecUn val de energie împinge lucrurile înainte, mai ales în zona profesională. O discuție directă poate lămuri un conflict mai vechi, dacă t...
00:15
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu, mesaj de condoleanţe Greciei după accidentul din Timiş în care au murit şapte suporteri PAOK # Ziarul National
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis marţi o scrisoare de condoleanţe omologului elen, Michalis Chrysochoidis, după gravul accident pr...
