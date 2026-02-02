Zelenski anunță 24 de ore fără atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, dar violențele continuă pe front și împotriva civililor
Ziarul National, 2 februarie 2026 18:45
Rusia nu a mai efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deşi unele instalaţii e...
Acum 30 minute
18:45
Curtea de Apel dispune eliberarea lui Vladimir Andronachi din arest și îl obligă să se prezinte la citațiile procurorilor # Ziarul National
Procuratura Anticorupție anunță că, la data de 23 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul procurorului privind pre...
18:45
ANRE eliberează peste 260 MW în rețea: avize expirate pentru proiecte regenerabile, taxate cu peste 131 milioane lei # Ziarul National
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi din nou disponibili pentru pot...
18:45
Acum 2 ore
17:45
„Învață în Moldova”: a doua ediție a campaniei naționale prin care Ministerul Educației vrea să convingă elevii să aleagă universitățile din țară # Ziarul National
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea loc și în acest an. Ministerul Educației...
17:45
Programul FCA sprijină 318 afaceri agricole micro și mici cu credite avantajoase și granturi de peste 32 milioane lei # Ziarul National
2 februarie 2026, Chișinău – 318 afaceri agricole micro și mici au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” în perio...
Acum 4 ore
15:45
Kremlinul anunță a doua rundă de negocieri directe Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi, după amânarea întâlnirii programate inițial duminică # Ziarul National
Kremlinul confirmă luni organizarea – miercuri şi joi – la Abu Dhabi a unei noi runde de negocieri directe între Ucraina, Rusia şi Statele Unite, î...
Acum 6 ore
14:45
Reforma administrației publice locale, discutată în Parlament: primăriile trec la rol de dezvoltare, birocrația se reduce, serviciile se digitalizează # Ziarul National
Consultările privind reforma administrației publice locale continuă în format extins, prin întâlniri cu toate părțile interesate. Astăzi, la Parlam...
14:45
Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru rolul său în apărarea democrației în Europa # Ziarul National
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, reprezentant al Partidului Verzilor, o înaintează pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Prem...
13:45
Escrocherie cu semințe de floarea-soarelui: șapte membri ai unui grup criminal și o firmă, condamnați la închisoare, amenzi uriașe și lichidare juridică # Ziarul National
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală ce vizează 7 membri ai unui grup crimina...
13:45
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență după ce ar fi luat bani pentru a interveni într-un dosar contravențional # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în ...
Acum 8 ore
12:30
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru PACE de către liderul unui partid din Norvegia: „Este în prima linie a apărării democrației în Europa, duce o luptă pentru noi toți” # Ziarul National
Liderul „Partidului Verzilor” din Norvegia, parlamentarul Arild Hermstad, susține că a niminalizat-o pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, l...
12:30
Medvedev: Europa nu a învins Rusia în Ucraina, ci îşi distruge singură economia şi fundamentele existenţei prin deciziile liderilor UE # Ziarul National
Puterile europene nu au reuşit să învingă Rusia în Ucraina, dar, în schimb, şi-au provocat pagube economice grave încercând să facă acest lucru, ap...
12:00
Curriculumul „Istoria, tradițiile și cultura poporului bulgar”, analizat după pilotarea în 22 de școli din Republica Moldova # Ziarul National
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului bulgar” pentru clasele V–IX au fost analizate în ca...
12:00
Iranul cheamă la ordine ambasadorii UE după declararea Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă # Ziarul National
Iranul anunţă luni că i-a convocat pe ambasadorii europeni aflaţi în post la Teheran, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Rev...
Acum 12 ore
11:00
Republica Moldova accelerează digitalizarea evaluărilor naționale, inspirându-se din modelul Estoniei # Ziarul National
Modelele funcționale de digitalizare a evaluărilor naționale și identificarea soluțiilor care pot fi adaptate sistemului educațional din Republica ...
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și dorință de afirmare. O discuție directă poate rezolva un conflict vechi, dacă este abordată cu tact. Energia ...
08:00
Ucraina, SUA şi Rusia reiau la Abu Dhabi negocierile pentru pace, cu accent pe armistiţiu energetic şi disputa pentru Donbas # Ziarul National
Ucraina, SUA şi Rusia urmează să se întâlnească la Abu Dhabi în perioada 4-5 februarie pentru o nouă rundă de negocieri, ca parte a eforturilor con...
Acum 24 ore
02:00
Elon Musk anunță că a blocat cu succes folosirea neautorizată a Starlink de către Rusia în războiul din Ucraina # Ziarul National
Elon Musk a declarat că măsurile adoptate de compania sa SpaceX pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a Starlink de către Rusia par să fi da...
1 februarie 2026
19:45
Vremea în Republica Moldova: de la ger aspru la temperaturi de primăvară (2–8 februarie 2026) # Ziarul National
În Republica Moldova urmează zile cu încălzire rapidă: de la ger puternic la început de interval la valori pozitive de până la 8–10°C spre final. C...
Ieri
18:45
SUA aprobă noi contracte de armament pentru Israel, în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari # Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte majore de armament destinate Israelului, cu o valoare totală ce depăşeşte 6,5 mil...
16:45
Medvedev îl laudă pe Trump ca lider eficient pentru pace, dar ironizează „submarinele nucleare” pe care Rusia nu le-a găsit # Ziarul National
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este „un lider efi...
15:45
ULTIMA ORĂ // Elevii din Chișinău revin de LUNI în bănci. Cei din Bălți vor continua ONLINE pe 2-3 februarie, când temperatura va coborî până la -20 de grade # Ziarul National
Elevii din Chișinău revin de mâine, 2 februarie, la școală cu prezența fizică, după ce ultima săptămână, din cauza condițiilor climaterice, au ...
15:45
ULTIMA ORĂ // Un nou RECORD după blackoutul parțial de pe 31 ianuarie: R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42
ULTIMA ORĂ // Un nou RECORD după blackoutul parțial de pe 31 ianuarie: R. Moldova şi-a acoperit pe 1 februarie consumul de energie electri...
15:15
Zelenski anunță noi negocieri trilaterale pentru pace între Ucraina, Rusia și SUA, pe 4–5 februarie la Abu Dhabi # Ziarul National
Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina şi Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 şi 5 februarie, a anunţat dumi...
14:15
Khamenei avertizează: un atac american asupra Iranului ar aprinde un conflict regional în Orientul Mijlociu # Ziarul National
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminică, potrivit presei de stat, că dacă Statele Unite vor ataca Iranul, confrun...
10:15
Două persoane ucise într-un atac cu drone rusești asupra orașului Dnipro din estul Ucrainei # Ziarul National
Două persoane au fost ucise, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Dnipro, din estul Ucrainei, a anunţ...
09:15
♈️ BerbecContextul astral aduce inițiativă și curaj, dar și riscul unor decizii pripite. Situațiile profesionale cer reacții rapide, fără a pierde...
07:15
Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina, confirmați nominal de investigația Mediazona, în timp ce estimările totale trec de un milion de victime # Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu un serviciu media rus, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruşi ucişi în Ucraina...
31 ianuarie 2026
23:00
Zelenski anunță noi negocieri de pace pentru săptămâna viitoare, în așteptarea clarificărilor de la Washington # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele nego...
22:00
Duminică, 1 februarie, vremea se menține rece în toată Republica Moldova, cu temperaturi negative pe parcursul întregii zile și nopți. Diminețile ș...
21:00
Înger restaurat în bazilică din Roma, asemănat cu Giorgia Meloni: Ministerul Culturii deschide anchetă, premierul face haz de scandal # Ziarul National
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au re...
20:00
Blackout în Republica Moldova: România și Ucraina ajută la restabilirea energiei, Junghietu le mulțumește, iar Igor Grosu acuză Rusia # Ziarul National
Ministrul Energiei din R. Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent î...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Sistemul energetic al Republicii Moldova a fost grav afectat sâmbătă de o pană majoră de curent, provocată de probleme apărute în reţeaua electrică...
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și hotărâre, iar proiectele amânate pot fi relansate cu succes. O discuție directă clarifică un conflict mai v...
00:00
Germania vrea umbrelă nucleară comună europeană, păstrând scutul american și deschizând calea către o posibilă armă nucleară europeană # Ziarul National
Berlinul a început negocieri privind crearea unei umbrele nucleare europene comune, fără a renunţa însă la scutul nuclear american, a anunţat cance...
30 ianuarie 2026
22:00
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer rece, cu o scădere bruscă a temperaturilor față de ziua de vineri....
17:00
Detectivul de artă olandez care caută Coiful de aur de la Coțofenești, la un an de la furt: „Încă aștept telefonul care îl va aduce acasă” # Ziarul National
La un an de la furtul Coifului de aur de la Coţofeneşti şi al celor trei brăţări dacice, expuse la Muzeul Drents în cadrul expoziţiei „Dacia! Kingd...
17:00
Moldova și România își consolidează parteneriatul economic și atrag noi investiții # Ziarul National
Secretara de Stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Infrastructurii, Cristina Ceban, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu Secretarul de St...
17:00
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de federali după relatări de la protestele din Minnesota # Ziarul National
Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi seara de autorităţile federale. Lemon, în vârstă de 59 de ani, a fost reţinut în Los Angeles, u...
17:00
Moldova și România își intensifică parteneriatul pentru dezvoltarea industrială și atragerea investițiilor # Ziarul National
Oleg Bivol, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a avut o întâlnire de lucru cu omologul său din România, secreta...
16:00
Detențiune pe viață pentru criminalul care a ucis doi soți la Grătiești și a fugit de lege peste 20 de ani # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile u...
16:00
Guvernul mizează pe orașe ca poli de creștere: MIDR lansează noi proiecte pentru infrastructura socială și creșe până în 2027 # Ziarul National
Astăzi, pe platforma de comunicare a ministerului, a avut loc o nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată ...
16:00
Investiții de peste 22,5 milioane de dolari în zootehnie prin programul de granturi AGGRI # Ziarul National
30 ianuarie 2026, Chișinău - De la lansarea sa în 2024 și până în prezent, în cadrul programului de granturi AGGRI au fost semnate 13 contracte de ...
15:00
Crimă deghizată în sinucidere la Milano: fost bancher ucrainean cu pașaport românesc, găsit mort după o întâlnire misterioasă # Ziarul National
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean şi fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie, după ce a căzut de la fereastra luxoasei sal...
15:00
Zelenski îl provoacă pe Putin: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăznești”, după invitația la negocieri la Moscova # Ziarul National
Ucraina este pregătită să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, atacuri care au arunca...
15:00
Universitățile pot accesa 9,5 milioane de euro pentru infrastructura modernă de cercetare în Moldova # Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior interesate de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare pot depune propuneri de finanțare în cad...
14:00
Kremlinul confirmă: Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului pentru o săptămână # Ziarul National
Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de ...
12:00
Rusia lovește Ucraina cu racheta Iskander și 111 drone la scurt timp după ce Trump spune că Putin a promis oprirea atacurilor pentru o săptămână # Ziarul National
Ruşii au lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone de atac, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucr...
12:00
Concursul auto al partidului „Șansa” se încheie cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală și confiscarea premiului # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat, pentru săvârșirea inf...
11:00
ULTIMA ORĂ // Tariful la gazele naturale SCADE. „Energocom”. depus cererea, iar ANRE urmează să ia decizia finală. Cât vor trebui să scoată din buzinare moldovenii # Ziarul National
SA „Energocom” a depus cerere de reducere a tarifului de gazele naturale către ANRE, prețul propus pentru consumatorii finali fiind de 14.1 le...
