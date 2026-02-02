ANRE eliberează peste 260 MW în rețea: avize expirate pentru proiecte regenerabile, taxate cu peste 131 milioane lei

Ziarul National, 2 februarie 2026 18:45

Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru centrale electrice din surse regenerabile vor fi din nou disponibili pentru pot...

Acum 30 minute
18:45
Curtea de Apel dispune eliberarea lui Vladimir Andronachi din arest și îl obligă să se prezinte la citațiile procurorilor Ziarul National
Procuratura Anticorupție anunță că, la data de 23 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul procurorului privind pre...
18:45
Zelenski anunță 24 de ore fără atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, dar violențele continuă pe front și împotriva civililor Ziarul National
Rusia nu a mai efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deşi unele instalaţii e...
Acum 2 ore
17:45
„Învață în Moldova”: a doua ediție a campaniei naționale prin care Ministerul Educației vrea să convingă elevii să aleagă universitățile din țară Ziarul National
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea loc și în acest an. Ministerul Educației...
17:45
Programul FCA sprijină 318 afaceri agricole micro și mici cu credite avantajoase și granturi de peste 32 milioane lei Ziarul National
2 februarie 2026, Chișinău – 318 afaceri agricole micro și mici au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” în perio...
Acum 4 ore
15:45
Kremlinul anunță a doua rundă de negocieri directe Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi, după amânarea întâlnirii programate inițial duminică Ziarul National
Kremlinul confirmă luni organizarea – miercuri şi joi – la Abu Dhabi a unei noi runde de negocieri directe între Ucraina, Rusia şi Statele Unite, î...
Acum 6 ore
14:45
Reforma administrației publice locale, discutată în Parlament: primăriile trec la rol de dezvoltare, birocrația se reduce, serviciile se digitalizează Ziarul National
Consultările privind reforma administrației publice locale continuă în format extins, prin întâlniri cu toate părțile interesate. Astăzi, la Parlam...
14:45
Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad pentru rolul său în apărarea democrației în Europa Ziarul National
Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, reprezentant al Partidului Verzilor, o înaintează pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Prem...
13:45
Escrocherie cu semințe de floarea-soarelui: șapte membri ai unui grup criminal și o firmă, condamnați la închisoare, amenzi uriașe și lichidare juridică Ziarul National
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală ce vizează 7 membri ai unui grup crimina...
13:45
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență după ce ar fi luat bani pentru a interveni într-un dosar contravențional Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în ...
Acum 8 ore
12:30
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru PACE de către liderul unui partid din Norvegia: „Este în prima linie a apărării democrației în Europa, duce o luptă pentru noi toți” Ziarul National
Liderul „Partidului Verzilor” din Norvegia, parlamentarul Arild Hermstad, susține că a niminalizat-o pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, l...
12:30
Medvedev: Europa nu a învins Rusia în Ucraina, ci îşi distruge singură economia şi fundamentele existenţei prin deciziile liderilor UE Ziarul National
Puterile europene nu au reuşit să învingă Rusia în Ucraina, dar, în schimb, şi-au provocat pagube economice grave încercând să facă acest lucru, ap...
12:00
Curriculumul „Istoria, tradițiile și cultura poporului bulgar”, analizat după pilotarea în 22 de școli din Republica Moldova Ziarul National
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului bulgar” pentru clasele V–IX au fost analizate în ca...
12:00
Iranul cheamă la ordine ambasadorii UE după declararea Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă Ziarul National
Iranul anunţă luni că i-a convocat pe ambasadorii europeni aflaţi în post la Teheran, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Rev...
Acum 12 ore
11:00
Republica Moldova accelerează digitalizarea evaluărilor naționale, inspirându-se din modelul Estoniei Ziarul National
Modelele funcționale de digitalizare a evaluărilor naționale și identificarea soluțiilor care pot fi adaptate sistemului educațional din Republica ...
09:00
Horoscopul zilei 02.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și dorință de afirmare. O discuție directă poate rezolva un conflict vechi, dacă este abordată cu tact. Energia ...
08:00
Ucraina, SUA şi Rusia reiau la Abu Dhabi negocierile pentru pace, cu accent pe armistiţiu energetic şi disputa pentru Donbas Ziarul National
Ucraina, SUA şi Rusia urmează să se întâlnească la Abu Dhabi în perioada 4-5 februarie pentru o nouă rundă de negocieri, ca parte a eforturilor con...
Acum 24 ore
02:00
Elon Musk anunță că a blocat cu succes folosirea neautorizată a Starlink de către Rusia în războiul din Ucraina Ziarul National
Elon Musk a declarat că măsurile adoptate de compania sa SpaceX pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a Starlink de către Rusia par să fi da...
1 februarie 2026
19:45
Vremea în Republica Moldova: de la ger aspru la temperaturi de primăvară (2–8 februarie 2026) Ziarul National
În Republica Moldova urmează zile cu încălzire rapidă: de la ger puternic la început de interval la valori pozitive de până la 8–10°C spre final. C...
Ieri
18:45
SUA aprobă noi contracte de armament pentru Israel, în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte majore de armament destinate Israelului, cu o valoare totală ce depăşeşte 6,5 mil...
16:45
Medvedev îl laudă pe Trump ca lider eficient pentru pace, dar ironizează „submarinele nucleare” pe care Rusia nu le-a găsit Ziarul National
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este „un lider efi...
15:45
ULTIMA ORĂ // Elevii din Chișinău revin de LUNI în bănci. Cei din Bălți vor continua ONLINE pe 2-3 februarie, când temperatura va coborî până la -20 de grade ​ Ziarul National
Elevii din Chișinău revin de mâine, 2 februarie, la școală cu prezența fizică, după ce ultima săptămână, din cauza condițiilor climaterice, au ...
15:45
ULTIMA ORĂ // Un nou RECORD după blackoutul parțial de pe 31 ianuarie: R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42 Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Un nou RECORD după blackoutul parțial de pe 31 ianuarie: R. Moldova şi-a acoperit pe 1 februarie consumul de energie electri...
15:15
Zelenski anunță noi negocieri trilaterale pentru pace între Ucraina, Rusia și SUA, pe 4–5 februarie la Abu Dhabi Ziarul National
Un nou set de negocieri trilaterale, mediate de Statele Unite, între Ucraina şi Rusia va avea loc în Abu Dhabi, pe 4 şi 5 februarie, a anunţat dumi...
14:15
Khamenei avertizează: un atac american asupra Iranului ar aprinde un conflict regional în Orientul Mijlociu Ziarul National
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminică, potrivit presei de stat, că dacă Statele Unite vor ataca Iranul, confrun...
10:15
Două persoane ucise într-un atac cu drone rusești asupra orașului Dnipro din estul Ucrainei Ziarul National
Două persoane au fost ucise, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Dnipro, din estul Ucrainei, a anunţ...
09:15
Horoscopul zilei 01.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral aduce inițiativă și curaj, dar și riscul unor decizii pripite. Situațiile profesionale cer reacții rapide, fără a pierde...
07:15
Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina, confirmați nominal de investigația Mediazona, în timp ce estimările totale trec de un milion de victime Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu un serviciu media rus, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruşi ucişi în Ucraina...
31 ianuarie 2026
23:00
Zelenski anunță noi negocieri de pace pentru săptămâna viitoare, în așteptarea clarificărilor de la Washington Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele nego...
22:00
Ger persistent și cer mai senin în Republica Moldova, duminică, 01.02.2026 Ziarul National
Duminică, 1 februarie, vremea se menține rece în toată Republica Moldova, cu temperaturi negative pe parcursul întregii zile și nopți. Diminețile ș...
21:00
Înger restaurat în bazilică din Roma, asemănat cu Giorgia Meloni: Ministerul Culturii deschide anchetă, premierul face haz de scandal Ziarul National
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, au re...
20:00
Blackout în Republica Moldova: România și Ucraina ajută la restabilirea energiei, Junghietu le mulțumește, iar Igor Grosu acuză Rusia Ziarul National
Ministrul Energiei din R. Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent î...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Republica Moldova, în beznă din cauza avariei din reţeaua energetică a Ucrainei Ziarul National
Sistemul energetic al Republicii Moldova a fost grav afectat sâmbătă de o pană majoră de curent, provocată de probleme apărute în reţeaua electrică...
09:00
Horoscopul zilei 31.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și hotărâre, iar proiectele amânate pot fi relansate cu succes. O discuție directă clarifică un conflict mai v...
00:00
Germania vrea umbrelă nucleară comună europeană, păstrând scutul american și deschizând calea către o posibilă armă nucleară europeană Ziarul National
Berlinul a început negocieri privind crearea unei umbrele nucleare europene comune, fără a renunţa însă la scutul nuclear american, a anunţat cance...
30 ianuarie 2026
22:00
Răcire accentuată și cer acoperit în Republica Moldova, sâmbătă 31.01.2026 Ziarul National
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer rece, cu o scădere bruscă a temperaturilor față de ziua de vineri....
17:00
Detectivul de artă olandez care caută Coiful de aur de la Coțofenești, la un an de la furt: „Încă aștept telefonul care îl va aduce acasă” Ziarul National
La un an de la furtul Coifului de aur de la Coţofeneşti şi al celor trei brăţări dacice, expuse la Muzeul Drents în cadrul expoziţiei „Dacia! Kingd...
17:00
Moldova și România își consolidează parteneriatul economic și atrag noi investiții Ziarul National
Secretara de Stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Infrastructurii, Cristina Ceban, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu Secretarul de St...
17:00
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de federali după relatări de la protestele din Minnesota Ziarul National
Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi seara de autorităţile federale. Lemon, în vârstă de 59 de ani, a fost reţinut în Los Angeles, u...
17:00
Moldova și România își intensifică parteneriatul pentru dezvoltarea industrială și atragerea investițiilor Ziarul National
Oleg Bivol, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a avut o întâlnire de lucru cu omologul său din România, secreta...
16:00
Detențiune pe viață pentru criminalul care a ucis doi soți la Grătiești și a fugit de lege peste 20 de ani Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile u...
16:00
Guvernul mizează pe orașe ca poli de creștere: MIDR lansează noi proiecte pentru infrastructura socială și creșe până în 2027 Ziarul National
Astăzi, pe platforma de comunicare a ministerului, a avut loc o nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată ...
16:00
Investiții de peste 22,5 milioane de dolari în zootehnie prin programul de granturi AGGRI Ziarul National
30 ianuarie 2026, Chișinău - De la lansarea sa în 2024 și până în prezent, în cadrul programului de granturi AGGRI au fost semnate 13 contracte de ...
15:00
Crimă deghizată în sinucidere la Milano: fost bancher ucrainean cu pașaport românesc, găsit mort după o întâlnire misterioasă Ziarul National
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean şi fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie, după ce a căzut de la fereastra luxoasei sal...
15:00
Zelenski îl provoacă pe Putin: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăznești”, după invitația la negocieri la Moscova Ziarul National
Ucraina este pregătită să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, atacuri care au arunca...
15:00
Universitățile pot accesa 9,5 milioane de euro pentru infrastructura modernă de cercetare în Moldova Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior interesate de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare pot depune propuneri de finanțare în cad...
14:00
Kremlinul confirmă: Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului pentru o săptămână Ziarul National
Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de ...
12:00
Rusia lovește Ucraina cu racheta Iskander și 111 drone la scurt timp după ce Trump spune că Putin a promis oprirea atacurilor pentru o săptămână Ziarul National
Ruşii au lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone de atac, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucr...
12:00
Concursul auto al partidului „Șansa” se încheie cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală și confiscarea premiului Ziarul National
CHIȘINĂU – La 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat, pentru săvârșirea inf...
11:00
ULTIMA ORĂ // Tariful la gazele naturale SCADE. „Energocom”. depus cererea, iar ANRE urmează să ia decizia finală. Cât vor trebui să scoată din buzinare moldovenii Ziarul National
SA „Energocom” a depus cerere de reducere a tarifului de gazele naturale către ANRE, prețul propus pentru consumatorii finali fiind de 14.1 le...
