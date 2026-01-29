video | Mită la Vama Giurgiulești: Cum se discutau banii pentru acte vamale falsificate
Zugo.md, 29 ianuarie 2026 10:00
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție, după ce ar fi pretins și primit bani de la transportatori pentru a facilita procesul de vămuire. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, acțiunile au fost documentate sub conducerea Procuraturii pentru
• • •
Acum 30 minute
10:00
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru acte de corupție, după ce ar fi pretins și primit bani de la transportatori pentru a facilita procesul de vămuire. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, acțiunile au fost documentate sub conducerea Procuraturii pentru
Acum o oră
09:20
O femeie în vârstă de 83 de ani din localitatea italiană Pergola, provincia Pesaro-Urbino, se află în stare critică, cu prognostic rezervat, după ce a ajuns la spital cu un traumatism cranian sever, iar badanta ei a fost arestată, fiind acuzată de tentativă de omor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ancheta ia în calcul că
Acum 2 ore
09:10
Un raport CSIS estimează pierderi masive în războiul din Ucraina. Kremlinul respinge cifrele # Zugo.md
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian, citat de Stirileprotv.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un raport al Centrului pentru Studii Strategice
08:40
O moldoveancă în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața marți dimineața, 27 ianuarie, după ce a fost lovită frontal de un camion în orașul Bergamo, Italia, scrie Corriere della Serra. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Femeia locuia în Italia din 2008, împreună cu soțul său. În ziua tragediei, se deplasa cu scuterul spre casă
08:30
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost găsit mort, după ce anterior fusese anunțat dispărut. Poliția a reținut cinci persoane, suspectate că l-ar fi lovit cu un obiect ascuțit în timpul unui conflict. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, victima, un bărbat în vârstă de 35 de ani, se afla
Acum 24 ore
14:00
„Georgetown University” din SUA: Alegerile din 2025 transformă R. Moldova într-un „caz-școală” pentru UE # Zugo.md
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025 au devenit, dincolo de miza lor internă, un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Nu a fost vorba doar despre vot, ci despre reziliența democratică într-un mediu informațional ostil, marcat de manipulare, presiune economică, atacuri cibernetice și tentative de
13:40
Guvernul a aprobat, în ședința din 28 ianuarie, Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva, marcând prima etapă în procesul de creare și lansare a arhivei electronice la nivel național. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților, noul sistem va permite trecerea de la arhivarea documentelor pe suport de hârtie la gestionarea acestora în format digital. e-Arhiva va
13:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Energocom urmează să transmită în această săptămână către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifelor la gaz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Procedura de aprobare a noilor tarife se apropie de final. O eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă
12:30
Creșterea păsărilor începe, de cele mai multe ori, cu o decizie aparent simplă: alegerea incubatorului de ouă. În realitate, acest echipament influențează direct rata de eclozare, sănătatea puilor și eficiența întregului proces. Fie că vorbim despre uz casnic sau despre o fermă în dezvoltare, un incubator bine ales face diferența dintre rezultate slabe sau rezultate
12:10
Altercații între credincioși au avut loc la biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, în contextul punerii în aplicare a unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție privind dreptul de folosință asupra lăcașului de cult. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oficiale, hotărârea judecătorească este favorabilă comunității afiliate Mitropoliei Basarabiei. La
11:40
Interdicția privind importul cărnii de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20% din volumul anterior adus pe piața Republicii Moldova, ar putea influența evoluția prețurilor. Totuși, autoritățile susțin că aprovizionarea nu este pusă în pericol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că restricția nu înseamnă blocarea livrărilor către piața internă.
11:10
Un bărbat de 48 de ani și-a pierdut viața, aseară, în urma unui accident rutier produs pe traseul G88 Ungheni–Cornești–Condrătești–Năpădeni, la intrarea în satul Mircești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției din Ungheni, o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui automobil de model Audi A6, a tamponat pietonul care se deplasa
10:50
Locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria. Costul mediu anual pentru instruirea unui student în 2026 # Zugo.md
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării și prezentate de Biroul politici de reintegrare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dintre aceștia, 511
10:30
„Inteligența artificială va depăși Internetul”: AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT # Zugo.md
Câștigători vor apărea în cursa inteligenței artificiale (AI), însă pe parcurs va exista și „carnagiu", avertizează șeful unui gigant tehnologic american. Chuck Robbins a declarat pentru BBC că AI va fi „mai mare decât Internetul", dar a atras atenția că unele companii nu vor supraviețui pe piață. El a mai spus că inteligența artificială va
Ieri
09:30
ultima oră, foto | Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați, reținuți # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume
09:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în dimineața zilei de 28 ianuarie, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit AND, drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la
09:10
foto | Ambulanțe și mașini deblocate: intervenții în mai multe raioane din cauza ghețușului # Zugo.md
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 92 de misiuni în ultimele 24 de ore pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc, generate de condițiile meteo nefavorabile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cele mai multe solicitări au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și
08:40
„Operează cu speculații”. Poliția a reacționat după declarațiile lui Costiuc despre împușcăturile de la Botanica # Zugo.md
Poliția a reacționat marți la declarațiile deputatului Vasile Costiuc privind cazul tânărului împușcat la Botanica, respingând acuzațiile că ar fi ignorat anterior o plângere a victimei și calificând afirmațiile parlamentarului drept „speculații". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, Costiuc a susținut că incidentul ar fi pornit de la o
27 ianuarie 2026
13:50
video | O șoferiță a fost sancționată după ce nu a acordat prioritate unui pieton. Poliția s-a autosesizat # Zugo.md
Poliția din Chișinău s-a autosesizat după ce în spațiul public a apărut o secvență video în care un conducător auto nu acordă prioritate legală unui pieton care traversa regulamentar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul a avut loc la 23 ianuarie, pe strada Grenoble din sectorul Botanica, iar la volan se afla o femeie de
13:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, care a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Pe două capete de acuzare – trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită –, a fost achitat ca a expirat termenul de prescripție, scrie
13:30
Elevii din municipiul Chișinău trec la studii online în această săptămână. Despre aceasta a anunțat primarul general al municipiului, Ion Ceban. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât
13:20
video | Maia Sandu, la APCE: Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul împotriva democrației # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) că Europa se confruntă simultan cu două tipuri de războaie: unul militar, dus de Rusia împotriva Ucrainei, și un altul hibrid, purtat împotriva democrațiilor europene. Ea a subliniat că pentru Republica Moldova conflictul nu este unul îndepărtat: „Știm că ne
12:40
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță condamnarea unei femei de 58 de ani, originară din raionul Telenești, pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din 20 octombrie 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sentința a fost pronunțată la 26 ianuarie 2026. Instanța a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni
11:40
Un accident grav a avut loc în noaptea trecută pe bulevardul Dacia din Chișinău, unde o ambulanță aflată în misiune s-a ciocnit cu un automobil BMW. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de ofițera de
11:00
Maia Sandu a transmis un mesaj de comemorare a victimelor Holocaustului: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” # Zugo.md
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în memoria victimelor acestei tragedii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pe 27 ianuarie comemorăm victimele Holocaustului – o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru
10:40
video | Dan Negru, jefuit în metroul din Paris de patru copii români. Aceștia l-au sunat ulterior # Zugo.md
Prezentatorul Dan Negru a făcut publică o întâmplare petrecută în urmă cu mai mulți ani, când a fost jefuit la Paris de patru copii români. Deși i-au luat geanta, aceștia l-au sunat ulterior și i-au adus înapoi toate lucrurile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul s-a petrecut într-o vară, când Dan Negru se afla la
10:30
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă activează, pentru a doua zi consecutiv, în regim extrem de solicitat, pe fondul creșterii semnificative a numărului de adresări. Potrivit administrației instituției, majoritatea cazurilor sunt legate de traumatisme produse în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Doar în ziua de luni, 26
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
foto | Mai multe ambulanțe au avut nevoie de intervenția salvatorilor din cauza ghețușului # Zugo.md
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pe parcursul zilei de
09:40
ultima oră | Ziua de muncă și cursurile vor începe la 09:00 în această săptămână, din cauza condițiilor meteo # Zugo.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. La reuniune a participat prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma evaluării situației, … Articolul ultima oră | Ziua de muncă și cursurile vor începe la 09:00 în această săptămână, din cauza condițiilor meteo apare prima dată în ZUGO.
09:30
Bucureștiul ar putea avea o „Piața Ilie Ilașcu”, în memoria eroului moldovean care s-a împotrivit teroriștilor transnistreni susținuți de Rusia # Zugo.md
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al capitalei, transmite Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proiectul de … Articolul Bucureștiul ar putea avea o „Piața Ilie Ilașcu”, în memoria eroului moldovean care s-a împotrivit teroriștilor transnistreni susținuți de Rusia apare prima dată în ZUGO.
09:00
Mai multe curse interurbane din nordul R. Moldova, sistate temporar. Populația este îndemnată să evite deplasările neesențiale # Zugo.md
Poliția Națională anunță că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Este vorba despre următoarele direcții: Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăieni–Chișinău și Rîșcani–Chișinău. Totodată, pe traseul Gașpar–Edineț carosabilul este extrem de alunecos, iar circulația este blocată, la această oră, pe … Articolul Mai multe curse interurbane din nordul R. Moldova, sistate temporar. Populația este îndemnată să evite deplasările neesențiale apare prima dată în ZUGO.
08:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Chișinăului în consolidarea securității, rezilienței și parcursului european al țării. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Varșovia alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a … Articolul Parcursul european și securitatea Republicii Moldova, discutate de Maia Sandu la Varșovia apare prima dată în ZUGO.
26 ianuarie 2026
14:10
Situație de excepție la Unitatea de Primiri Urgențe: 374 de pacienți într-o singură zi din cauza ghețușului # Zugo.md
La data de 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă a înregistrat un număr record de adresări – 374 de pacienți într-o singură zi, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Este cel mai mare număr de prezentări consemnat în istoria instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Majoritatea cazurilor … Articolul Situație de excepție la Unitatea de Primiri Urgențe: 374 de pacienți într-o singură zi din cauza ghețușului apare prima dată în ZUGO.
13:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” îi invită pe spectatori la o nouă serie de spectacole programate la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Publicul va putea urmări mai multe producții, de la monodramă și comedie, până la satire clasice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul foto | Program nou de spectacole la Teatrul „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
13:20
Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră” # Zugo.md
În ciuda semnelor încurajatoare de la Abu Dhabi, problema teritorială rămâne în continuare nerezolvată, principalul obstacol în calea unui eventual acord de pace în Ucraina, scrie Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Kremlinul a declarat luni că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în ceea ce privește încheierea unui acord pentru încetarea războiului din Ucraina, … Articolul Kremlinul anunță sec ce vrea de la Ucraina: „Nu este un secret că aceasta este poziția noastră” apare prima dată în ZUGO.
13:20
Un proiect de lege care ar face ilegale minciunile din timpul campaniilor electorale a trecut de prima etapă în parlamentul din Ţara Galilor. Deși ideea legii este susținută de toţi politicienii, detaliile și viteza cu care ar trebui să fie adoptată au generat o neliniște tot mai mare, scrie The Conversation. Ţara Galilor va organiza alegeri … Articolul Un stat european vrea să interzică prin lege minciuna politică apare prima dată în ZUGO.
12:30
Instanța a dispus aducerea silită a doi martori din partea apărării în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au dispus aducerea … Articolul Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit ca martori în dosarul Plahotniuc apare prima dată în ZUGO.
12:00
Avertisment AND: Evitați deplasările! Zeci de apeluri la Serviciul Operativ din cauza condițiilor meteo dificile # Zugo.md
Administrația Națională a Drumurilor atenționează că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, polei și carosabil alunecos. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și îndeamnă șoferii să manifeste prudență sporită, în special pe sectoarele în pantă, în curbe, pe poduri … Articolul Avertisment AND: Evitați deplasările! Zeci de apeluri la Serviciul Operativ din cauza condițiilor meteo dificile apare prima dată în ZUGO.
11:50
Aproximativ 1.500 de persoane au fost acționate în judecată de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru că nu și-au procurat, pe parcursul anului 2025, primele de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă, așa cum prevede legislația. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Radiomoldova.md, restanțierii nu au reacționat la penalitățile aplicate de CNAM – câte … Articolul CNAM a acționat în judecată circa 1.500 de persoane fără poliță medicală apare prima dată în ZUGO.
11:30
Drumuri acoperite cu polei: salvatorii au deblocat ambulanțe și au transportat medici la pacienți # Zugo.md
Ambulanțe rămase în pantă, mașini derapate în afara carosabilului și echipe medicale transportate de pompieri până la pacienți, acestea sunt doar câteva dintre situațiile în care au intervenit salvatorii pe 25 ianuarie 2026, în contextul poleiului format pe drumurile din țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un incident a avut loc în apropierea satului Budești, … Articolul Drumuri acoperite cu polei: salvatorii au deblocat ambulanțe și au transportat medici la pacienți apare prima dată în ZUGO.
11:00
Șapte oameni au murit în Statele Unite din cauza zăpezilor abundente. Record de temperaturi scăzute # Zugo.md
Șapte oameni au murit în Statele Unite, în contextul unei furtuni de zăpadă violente și al unui episod de ger crunt. Două treimi din populație au primit alerte de vreme rea: de la ninsori abundente, la ploaie înghețată și lapoviță, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Furtuna a blocat traficul, a paralizat aeroporturile și … Articolul Șapte oameni au murit în Statele Unite din cauza zăpezilor abundente. Record de temperaturi scăzute apare prima dată în ZUGO.
10:40
Zelenski anunță finalizarea acordului de garanții de securitate cu SUA: „Aşteptăm să confirme data şi locul semnării” # Zugo.md
Un document al Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat, iar Kievul așteaptă stabilirea datei și a locului pentru semnare, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski, sugerând că discuțiile de la sfârșitul săptămânii cu Rusia, desfășurate la Abu Dhabi, au înregistrat unele progrese, notează Reuters, citat de Hotnews. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Zelenski anunță finalizarea acordului de garanții de securitate cu SUA: „Aşteptăm să confirme data şi locul semnării” apare prima dată în ZUGO.
10:20
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS: „Oricât de puternici am fi, nu putem fi în toate locurile în același timp” # Zugo.md
Deputata PAS Anastasia Nichita a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar, invocând motive personale și profesionale. Decizia a fost făcută printr-un mesaj în care sportiva afirmă că hotărârea nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară … Articolul Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat PAS: „Oricât de puternici am fi, nu putem fi în toate locurile în același timp” apare prima dată în ZUGO.
09:40
foto | Accident tragic la Fălești: un polițist și-a pierdut viața, soția sa a fost descarcerată # Zugo.md
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de astăzi în raionul Fălești. Un polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, și-a pierdut viața după ce automobilul pe care îl conducea a derapat de pe carosabil și s-a izbit într-un copac. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor … Articolul foto | Accident tragic la Fălești: un polițist și-a pierdut viața, soția sa a fost descarcerată apare prima dată în ZUGO.
09:30
ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre din Ucraina, invocând riscuri legate de metronidazol # Zugo.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre originare din Ucraina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorității, măsura vine în urma unor investigații complexe, desfășurate după depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. ANSA … Articolul ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre din Ucraina, invocând riscuri legate de metronidazol apare prima dată în ZUGO.
09:00
Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus e blocat de patru ani pe pista Aeroportului din Toronto # Zugo.md
În ceea ce ar putea fi cea mai scumpă amendă de parcare din lume, un avion Antonov An-124 înregistrat în Rusia a rămas blocat pe pista înghețată a Aeroportului Pearson din Toronto. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Blocat de aproape patru ani, avionul a acumulat peste 1,5 milioane de dolari canadieni (1,1 milioane de dolari) … Articolul Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus e blocat de patru ani pe pista Aeroportului din Toronto apare prima dată în ZUGO.
08:50
video | Tați și fiice din R. Moldova, împreună pe scena „Românii au talent”. Au primit patru de „Da” # Zugo.md
Studio Acrobatic Show a făcut spectacol total pe scena „Românii au talent”. Fetițele, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, au dansat alături de tații lor și au primit patru de „Da” din parte juraților, scrie Protv.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Andra: „M-am topit. Cred că e tare frumos să dansezi cu copilul … Articolul video | Tați și fiice din R. Moldova, împreună pe scena „Românii au talent”. Au primit patru de „Da” apare prima dată în ZUGO.
08:30
Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale. … Articolul Un student moldovean a murit în Italia la câteva zile după un transplant de inimă apare prima dată în ZUGO.
24 ianuarie 2026
14:30
Noi falsuri de la Dodon: A mințit despre un „acord militar cu Ucraina” și „excluderea SUA din lista partenerilor strategici” # Zugo.md
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea” țării etc. În același timp, el … Articolul Noi falsuri de la Dodon: A mințit despre un „acord militar cu Ucraina” și „excluderea SUA din lista partenerilor strategici” apare prima dată în ZUGO.
14:00
video, foto | Focuri de armă și doi reținuți la Botanica. Un alt suspect posibil înarmat e căutat de poliție # Zugo.md
La 22 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din Chișinău. Un tânăr de 26 de ani a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit poliției, doi complici au fost reținuți imediat, … Articolul video, foto | Focuri de armă și doi reținuți la Botanica. Un alt suspect posibil înarmat e căutat de poliție apare prima dată în ZUGO.
