Fotbal feminin. Cantonament de pregătire pentru selecționata WU16
Provincial, 2 februarie 2026 07:40
Naționala feminină U16 a Republicii Moldova va susține, în perioada 16-19 februarie, un cantonament de pregătire la Centrul de pregătire al selecționatelor naționale din Vadul lui Vodă. Junioarele sunt în pregătiri pentru Turneul de Dezvoltare UEFA WU16, ediția 2026. Competiția va avea loc în Republica Moldova, între 12 și 17 martie 2026, iar adversarele tricolorelor vor fi Bosnia și […] Post-ul Fotbal feminin. Cantonament de pregătire pentru selecționata WU16 apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
07:40
Naționala feminină U16 a Republicii Moldova va susține, în perioada 16-19 februarie, un cantonament de pregătire la Centrul de pregătire al selecționatelor naționale din Vadul lui Vodă. Junioarele sunt în pregătiri pentru Turneul de Dezvoltare UEFA WU16, ediția 2026. Competiția va avea loc în Republica Moldova, între 12 și 17 martie 2026, iar adversarele tricolorelor vor fi Bosnia și […] Post-ul Fotbal feminin. Cantonament de pregătire pentru selecționata WU16 apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a venit cu următoare declarație cu ocazia Zilei Autonomiei Locale: Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Autonomiei Locale. Probabil cea mai perfidă sărbătoare din calendarul oficial, pentru că este celebrat un principiu care, în realitate, nu există. Constatăm cu regret că în Republica Moldova nu există la momentul actual nici un […] Post-ul PLDM: Republica Moldova nu se poate dezvolta fără o autonomie locală reală apare prima dată în Provincial.
16:20
De mâine, 2 februarie, copiii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică # Provincial
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, de mâine, 2 februarie, copiii revin la lecții cu prezență fizică. „În ultimele zile, acesta a fost subiectul cu cea mai mare interacțiune a foarte mulți tineri, elevi și părinți. Părerile au fost multe și împărțite. Continuăm să ținem cont de fiecare părere. Succes tuturor!”, a […] Post-ul De mâine, 2 februarie, copiii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică apare prima dată în Provincial.
16:10
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și mulțumiri angajaților din administrația publică locală: „De Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, vreau să mulțumesc tuturor primarilor, viceprimarilor, secretarilor de consilii, președinților de raioane și tuturor lucrătorilor din administrația locală pentru munca pe care o fac zi de zi în […] Post-ul Premierul: Ne dorim primării cu mai multă libertate de decizie apare prima dată în Provincial.
11:10
Ion Ceban: Perioada pe care o traversăm nu este cea mai bună nici pentru autonomia locală și nici pentru majoritatea lucrătorilor din organele administrației # Provincial
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare colegilor din administrația publică locală: „Stimați lucrători din administrația publică locală! Dragi prieteni! Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală, care, într-un fel, o putem numi chiar sărbătoarea noastră profesională. Ziua […] Post-ul Ion Ceban: Perioada pe care o traversăm nu este cea mai bună nici pentru autonomia locală și nici pentru majoritatea lucrătorilor din organele administrației apare prima dată în Provincial.
11:10
Igor Dodon: Adresez sincere felicitări tuturor angajaților administrațiilor locale și le mulțumesc pentru profesionalism și devotamentul de care dau dovadă # Provincial
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat un mesaj de felicitare lucrătorilor din administrația publică locală: „Astăzi, 1 februarie, este marcată Ziua autonomiei locale și a lucrătorilor din administrația publică locală. Adresez sincere felicitări tuturor angajaților administrațiilor locale și le mulțumesc pentru profesionalism și devotamentul de care dau dovadă, contribuind direct la dezvoltarea și prosperitatea localităților. […] Post-ul Igor Dodon: Adresez sincere felicitări tuturor angajaților administrațiilor locale și le mulțumesc pentru profesionalism și devotamentul de care dau dovadă apare prima dată în Provincial.
Ieri
19:50
Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza unor probleme grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, s-a produs o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, ceea ce a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Știu că mulți s-au îngrijorat și […] Post-ul Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită apare prima dată în Provincial.
15:00
INTERVIU// Octavian Calmîc: Pentru noi este important ca acei care apelează la serviciile noastre să prospere, deoarece acesta e şi un indicator că ne facem lucrul bine # Provincial
Interviu cu Octavian Calmîc, fondator al Asociaţiei Obşteşti „LEX-ECON Consulting”, vicepremier şi ministru al Economiei în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017 Domnule Calmîc, cum a fost anul 2025 pentru „LEX-ECON Consulting”? A fost un an în care am activat pentru realizarea obiectivelor stabilite şi în care am făcut tot posibilul pentru a fi la […] Post-ul INTERVIU// Octavian Calmîc: Pentru noi este important ca acei care apelează la serviciile noastre să prospere, deoarece acesta e şi un indicator că ne facem lucrul bine apare prima dată în Provincial.
14:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu anunță că procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. De asemenea, în mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea […] Post-ul În mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor apare prima dată în Provincial.
14:00
„Moldelectrica” face apel către consumatorii finali să manifeste prudență și responsabilitate în utilizarea energiei electrice # Provincial
La momentul actual, procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. De asemenea, în mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona […] Post-ul „Moldelectrica” face apel către consumatorii finali să manifeste prudență și responsabilitate în utilizarea energiei electrice apare prima dată în Provincial.
13:50
Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza unor probleme grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, s-a produs o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, ceea ce a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Știu că mulți s-au îngrijorat și […] Post-ul Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Ședință extraordinară la Consiliul Raional Rîșcani: alocări financiare și decizii pentru 2026 # Provincial
În conformitate cu dispoziția Președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco nr. 07 din 23 ianuarie 2026, astăzi, 30 ianuarie, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Raional Rîșcani. Ședința a fost deschisă cu onorarea simbolicii de stat a Republicii Moldova. La lucrări au participat 30 de consilieri raionali din 33, fiind asigurată transparența prin prezența reprezentanților […] Post-ul Ședință extraordinară la Consiliul Raional Rîșcani: alocări financiare și decizii pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
17:00
30 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni. Acesta este cercetat de procurorii PCCOCS pentru fapte de torturǎ, pe care acesta le-ar fi comis atunci când era primar. Mai exact, acesta ar fi lovit cu mâinile şi cu picioarele, precum şi a înjurat un locuitor al comunei, care mergea anevoios din cauza […] Post-ul 30 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni apare prima dată în Provincial.
17:00
Eugen Isipciuc a fost reales președinte al Asociației de Fotbal din Dondușeni pentru următorii 4 ani de către Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri a asociației, care a avut loc astăzi, 30 ianuarie. Tot în cadrul adunării, Dumitru Stasiev a fost numit secretar general, iar Oleg Dediu – președinte al Comisiei de Cenzori. Totodată, […] Post-ul Eugen Isipciuc – reales președinte al ARF Dondușeni apare prima dată în Provincial.
16:50
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici # Provincial
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. În cadrul controlului au fost implicați și inspectori din alte regiuni din țară, pentru a evita posibilele ,,înțelegeri locale”. În cadrul controlului, inspectorii de mediu […] Post-ul Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici apare prima dată în Provincial.
16:40
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai mai bune și de facturi mai mici la energie ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică, care urmează să fie demarate. Renovarea va fi realizată prin intermediul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de […] Post-ul Alte trei blocuri multietajate din Chișinău vor fi renovate energetic apare prima dată în Provincial.
16:30
Primăria Chișinău informează că, autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost verificată și utilizată deja în acțiuni de prevenire și combatere a ghețușului pe carosabil, pentru menținerea siguranței circulației rutiere și pietonale. Echipele de intervenție vor monitoriza […] Post-ul Municipalitatea anunță măsuri de prevenire a poleiului pe străzile din Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:20
Igor Grosu, în vizită de lucru la Sîngerei: investiții în drumuri, școli și comunități locale # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde a trecut în revistă proiectele implementate în regiune și cele aflate în curs de realizare. Agenda vizitei de lucru a inclus o discuție cu primarii din raionul Sîngerei. Doar prin intermediul programului „Satul European”, în Sîngerei au fost investite circa […] Post-ul Igor Grosu, în vizită de lucru la Sîngerei: investiții în drumuri, școli și comunități locale apare prima dată în Provincial.
16:00
PTF Tudora: Obiectul depistat la intrarea în țară era un dispozitiv electronic artizanal # Provincial
Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în țară, au fost încheiate acțiunile desfășurate de experți. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că obiectul identificat nu prezintă niciun pericol pentru cetățeni, fiind vorba de un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Specialiștii Secției tehnico-explozivă și câinii Direcției Chinologice a […] Post-ul PTF Tudora: Obiectul depistat la intrarea în țară era un dispozitiv electronic artizanal apare prima dată în Provincial.
16:00
Astăzi, pe platforma de comunicare a ministerului, a avut loc o nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată de viceprim-ministrul Vladimir Bolea. La întrunire au participat și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, secretarul de stat în domeniul dezvoltării regionale, Denis Lungul, precum și reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din […] Post-ul Vladimir Bolea: Cred cu fermitate că putem salva satele prin consolidarea orașelor apare prima dată în Provincial.
15:20
Universitățile din țară pot accesa 9,5 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare # Provincial
Instituțiile de învățământ superior, interesate în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, pot depune propuneri de finanțare în cadrul apelului lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Anunțul a fost făcut astăzi, 30 ianuarie, de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă. Valoarea […] Post-ul Universitățile din țară pot accesa 9,5 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare apare prima dată în Provincial.
14:50
Proiect regional de canalizare: peste 3.300 de locuitori din Călărași, Nișcani și Tuzara vor avea acces la servicii moderne # Provincial
Astăzi, ADR Centru a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare pentru localitățile Călărași, Nișcani și Tuzara”, un proiect de anvergură regională ce vizează creșterea accesului populației la servicii centralizate de canalizare. Proiectul prevede construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare în orașul Călărași, comuna Tuzara și satul Nișcani, contribuind la dezvoltarea durabilă […] Post-ul Proiect regional de canalizare: peste 3.300 de locuitori din Călărași, Nișcani și Tuzara vor avea acces la servicii moderne apare prima dată în Provincial.
14:40
1.400 de elevi din Glodeni primesc cadouri de la Tășuleasa Social din Bistrița-Năsăud, România # Provincial
Circa 1.400 de elevi din toate instituțiile de învățământ din raionul Glodeni, clasele I-a, II-a și a III-a, primesc astăzi cadouri de la Asociația Obștească TĂȘULEASA SOCIAL din Bistrița-Năsăud, România. Campania „Camionul de Crăciun” este parte din tradiția de solidaritate și colaborare transfrontalieră între Consiliul Județul Bistrița-Năsăud din România și Consiliul raional Glodeni din Republica […] Post-ul 1.400 de elevi din Glodeni primesc cadouri de la Tășuleasa Social din Bistrița-Năsăud, România apare prima dată în Provincial.
14:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 ianuarie, ora 18:00, – 31 ianuarie, ora 13:00, în municipiul Chișinău, se prevăd intensificări ale vântului, în rafale de până la 15-18 m/s. Totodată, sâmbătă, 31 ianuarie, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7°C. În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze […] Post-ul Cod Galben de vânt puternic apare prima dată în Provincial.
14:20
Conducerea din Ialoveni a desfășurat o ședință de lucru cu primarii localităților din raion # Provincial
Conducerea raionului Ialoveni a desfășurat o ședință de lucru cu primarii localităților din raion, având ca subiect principal stabilirea priorităților pentru anul 2026 în domeniul dezvoltării și construcției rețelelor de apeduct și canalizare. În cadrul întrunirii, au fost abordate necesitățile stringente ale comunităților privind extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, identificarea […] Post-ul Conducerea din Ialoveni a desfășurat o ședință de lucru cu primarii localităților din raion apare prima dată în Provincial.
14:20
În urma demersurilor înaintate de procurori, judecătorul de instrucție a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși, reținuți de CNA și procurorii mun. Cahul într-un dosar de corupție sistemică. Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant în dosar este cercetat […] Post-ul Cinci vameși, reținuți și plasați în arest preventiv într-un dosar de corupție apare prima dată în Provincial.
14:10
Patru decenii de grijă și profesionalism la Spitalul „Valentin Ignatenco”. Ceban: Aici sunt deserviți micuții din întreg municipiul Chișinău, din cele 18 suburbii, dar și copii din întreaga țară # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a adresat sincere felicitări conducerii, medicilor și tuturor angajaților Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco”, o echipă formată din 571 de specialiști care, zi de zi, au grijă de copiii noștri, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate. „Despre patru decenii de activitate dedicată sănătății copiilor, sprijinului oferit familiilor din […] Post-ul Patru decenii de grijă și profesionalism la Spitalul „Valentin Ignatenco”. Ceban: Aici sunt deserviți micuții din întreg municipiul Chișinău, din cele 18 suburbii, dar și copii din întreaga țară apare prima dată în Provincial.
14:00
La data de 30 ianuarie curent, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construcția rețelei de canalizare în sectorul Orașul Vechi din municipiul Strășeni și în satul Făgureni”, un proiect care răspunde unei necesități reale a comunităților locale privind accesul la servicii publice moderne de sanitație. Proiectul prevede extinderea rețelei de canalizare menajeră în […] Post-ul Contractul pentru extinderea rețelei de canalizare în Strășeni și Făgureni, semnat! apare prima dată în Provincial.
14:00
Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Instanța […] Post-ul Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă apare prima dată în Provincial.
13:50
Sportivii din Bălți – performanțe remarcabile la Turneul Internațional de Sambo „Grand-Prix” de la Budapesta # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează despre rezultatele deosebite obținute de sportivii noștri la Turneul Internațional de Sambo „Grand-Prix”, desfășurat recent la Budapesta, Ungaria. Competiția a reunit sportivi din 8 țări – Franța, Elveția, Slovacia, Muntenegru, România, Ucraina, Ungaria și Republica Moldova – fiind una de nivel înalt, în care sambiștii noștri au demonstrat forță, disciplină și […] Post-ul Sportivii din Bălți – performanțe remarcabile la Turneul Internațional de Sambo „Grand-Prix” de la Budapesta apare prima dată în Provincial.
13:40
Situație operativă la PTF Tudora: obiect suspect depistat în automobilul unui cetățean ucrainean # Provincial
La această oră, în PTF Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat pentru control, iar în cadrul verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali, în bagajul acestuia […] Post-ul Situație operativă la PTF Tudora: obiect suspect depistat în automobilul unui cetățean ucrainean apare prima dată în Provincial.
13:40
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul iresponsabil al consilierilor PAS, care au ales să iasă în stradă cu declarații politice, în loc să participe la ședințele Consiliului Municipal, acolo unde se discută și se decid real problemele orașului. ,,Ne întrebăm de ce a fost nevoie de manifestații pe marginea drumului, […] Post-ul MAN critică acțiunile PAS și solicită implicare responsabilă în problemele Chișinăului apare prima dată în Provincial.
13:40
Igor Dodon, la APCE: În Republica Moldova, nivelul sărăciei în ultimii cinci ani a crescut constant ajungând în 2024 la 33,6% # Provincial
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică” – a declarat, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor. Fostul șef de stat a remarcat că, „acest […] Post-ul Igor Dodon, la APCE: În Republica Moldova, nivelul sărăciei în ultimii cinci ani a crescut constant ajungând în 2024 la 33,6% apare prima dată în Provincial.
12:20
Persoanele în etate din raionul Nisporeni beneficiază de condiții mai bune de tratament după ce Secția de geriatrie a Spitalului raional Nisporeni a fost renovată capital. Reparația secției a avut loc în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în […] Post-ul Pacienții vârstnici din Nisporeni primesc îngrijiri în secția de geriatrie renovată apare prima dată în Provincial.
11:50
Ieri, 29 ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a înaintat ANRE Republica Moldova (ANRE) cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public. Conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la prețuri reglementate […] Post-ul Energocom solicită ajustarea prețurilor reglementate la gaze pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
11:50
Municipiul Ungheni va avea un serviciu public de transport rutier urban de persoane modern și bine pus la punct. În acest sens, Consiliul Municipal Ungheni a adoptat, în ședința extraordinară din 29 ianuarie 2026, un pachet de decizii privind organizarea și prestarea serviciului public de transport urban de persoane pe teritoriul municipiului Ungheni. Este vorba de: […] Post-ul Transport public modern în Ungheni: tariful stabilit la 6 lei apare prima dată în Provincial.
11:40
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) s-a adresat primarilor, precizând că, împreună cu instituțiile publice centrale, este pregătit să ofere suport și coordonare, în situațiile în care capacitățile locale pot fi depășite de efectele intemperiilor, informează PROVINCIAL. „În cazul în care întâmpinați dificultăți în gestionarea situațiilor generate de condițiile meteo nefavorabile, autoritatea publică locală […] Post-ul CNMC oferă sprijin primăriilor pentru gestionarea efectelor vremii nefavorabile apare prima dată în Provincial.
11:40
Consilierii municipali PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul Chișinăului # Provincial
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului și declară că doar în aceste condiții sunt gata să examineze votarea documentului financiar. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, în cadrul unui briefing de presă. Acesta a criticat dur acțiunile […] Post-ul Consilierii municipali PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul Chișinăului apare prima dată în Provincial.
10:20
Primăria Municipiului Chișinău sprijină antreprenorii din municipiu printr-un cadru clar și funcțional, implementat prin Centrul Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA), care gestionează Incubatorul Municipal de Afaceri (IMA). Un exemplu relevant este școala online YoungSMART, fondată de Mariana Manole, rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri. Cu sprijinul oferit prin CMDA, proiectul a beneficiat de: – […] Post-ul YoungSMART – startup educațional dezvoltat cu ajutorul Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:10
Mâine, 31 ianuarie, va incepe a treia ediție a turneului național “Cupa de Iarnă”, editia 2026. La competiția organizată de Federația Moldovenească de Fotbal participă cluburi din primele două ligi valorice ale fotbalului moldovenesc, iar turneul a fost organizat cu scopul de a ajuta cluburile să se pregătească cât mai bine pentru a doua parte […] Post-ul Turneul Cupa de Iarnă începe sâmbătă, 31 ianuarie apare prima dată în Provincial.
10:00
Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu autoritățile și un grup de cetățeni din Feștelița – localitate cu cel mai înalt nivel de eficientizare energetică # Provincial
Sprijinul Executivului pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și inițiativele pentru continuarea dezvoltării localității au fost discutate, în contextul vizitei de lucru în satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, de Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile locale și un grup de cetățeni. Feștelița a devenit primul sat inteligent energetic, reducând considerabil cheltuielile pentru energie. Patru instituții publice […] Post-ul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu autoritățile și un grup de cetățeni din Feștelița – localitate cu cel mai înalt nivel de eficientizare energetică apare prima dată în Provincial.
09:50
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31 ianuarie 2026 se prevăd precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, creând condiții pentru formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, iar temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. În data […] Post-ul Risc sporit de traumatisme și accidente din cauza poleiului: recomandări IGSU apare prima dată în Provincial.
09:50
Poliția: în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile # Provincial
Polițiștii de patrulare informează că, în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Carosabilul devine alunecos, iar pe unele trasee se înregistrează ceață, fiind redusǎ vizibilitatea. Recomandăm participanților la trafic să evite deplasările care nu sunt absolut necesare. Şoferi ▪️ Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum și vizibilității; ▪️ […] Post-ul Poliția: în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile apare prima dată în Provincial.
09:40
La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. În perioada anului 2025, mai multe persoane, activând în […] Post-ul Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar de sustragere a secretului comercial apare prima dată în Provincial.
09:40
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor îndeamnă mediul de afaceri să acorde prioritate siguranței angajaților și continuității activităților esențiale. Astfel: Evaluați impactul condițiilor meteo asupra activităților economice și adaptați, după caz, procedurile interne de lucru. Luați în considerare organizarea muncii la distanță, acolo unde specificul activității […] Post-ul CNMC: recomandări pentru mediul de afaceri apare prima dată în Provincial.
09:40
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31 ianuarie 2026 se prevăd precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, creând condiții pentru formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, iar temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. În data […] Post-ul Condiții meteo nefavorabile și risc de alunecări: recomandările IGSU apare prima dată în Provincial.
08:40
MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) # Provincial
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este organizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Olimpiada își propune să […] Post-ul MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) apare prima dată în Provincial.
08:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat compania Farm-Prod SRL din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, care deține o livadă cu suprafața de peste 130 de hectare. Pomicultorii cultivă mere, prune, cireșe, struguri, piersici, nectarine și caise. Livada este una modernă, dotată cu sistem de irigare, plase antiploaie și antigrindină. Afacerea deține, de asemenea, echipamente de recoltare […] Post-ul Premierul, în vizită la o afacere pomicolă din Olănești apare prima dată în Provincial.
07:30
Federația Moldovenească de Fotbal organizează, în perioada 3-5 februarie 2026, turneul “Futsal Superliga Junior”, desfășurat în cadrul implementării Strategiei de dezvoltare a FMF pentru perioada 2025–2030. La această competiție vor participa 8 echipe alcătuite din copii născuți în anii 2014–2015. Toate meciurile vor avea loc la complexul sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu, pe […] Post-ul Futsal Superliga Junior, ediția 2026. Opt echipe la startul competiției apare prima dată în Provincial.
07:10
Poliția anunță că, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au pornit o cauză penală pe un caz ce vizează fapte de tortură, tratament inuman și degradant, atribuite fostului primar al comunei Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină. Potrivit probelor administrate, în primăvara anului 2020, când la fel era edil al localității, acesta ar fi […] Post-ul Fost primar din Boldurești, reținut într-un dosar de tortură și tratament inuman apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.