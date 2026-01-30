Premierul, în vizită la o afacere pomicolă din Olănești

14:10

Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (IGC) și-au consolidat relațiile de cooperare în domeniul securității la meciurile de fotbal prin semnarea unui acord de colaborare. Documentul a fost parafat de Leonid Oleinicenco, Președintele FMF și Dumitru Scurtu, Comandantul general al IGC. Acordul prevede un șir de acţiuni comune privind stabilirea principiilor, responsabilităților