CNMC: recomandări pentru mediul de afaceri
Provincial, 30 ianuarie 2026 09:40
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor îndeamnă mediul de afaceri să acorde prioritate siguranței angajaților și continuității activităților esențiale. Astfel: Evaluați impactul condițiilor meteo asupra activităților economice și adaptați, după caz, procedurile interne de lucru. Luați în considerare organizarea muncii la distanță, acolo unde specificul activității […] Post-ul CNMC: recomandări pentru mediul de afaceri apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
09:50
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31 ianuarie 2026 se prevăd precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, creând condiții pentru formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, iar temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. În data […] Post-ul Risc sporit de traumatisme și accidente din cauza poleiului: recomandări IGSU apare prima dată în Provincial.
09:50
Poliția: în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile # Provincial
Polițiștii de patrulare informează că, în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Carosabilul devine alunecos, iar pe unele trasee se înregistrează ceață, fiind redusǎ vizibilitatea. Recomandăm participanților la trafic să evite deplasările care nu sunt absolut necesare. Şoferi ▪️ Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum și vizibilității; ▪️ […] Post-ul Poliția: în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
09:40
La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, desfășoară percheziții în Chișinău și Ialoveni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial. În perioada anului 2025, mai multe persoane, activând în […] Post-ul Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar de sustragere a secretului comercial apare prima dată în Provincial.
09:40
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor îndeamnă mediul de afaceri să acorde prioritate siguranței angajaților și continuității activităților esențiale. Astfel: Evaluați impactul condițiilor meteo asupra activităților economice și adaptați, după caz, procedurile interne de lucru. Luați în considerare organizarea muncii la distanță, acolo unde specificul activității […] Post-ul CNMC: recomandări pentru mediul de afaceri apare prima dată în Provincial.
09:40
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31 ianuarie 2026 se prevăd precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, creând condiții pentru formarea poleiului și a ghețușului pe drumuri, iar temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. În data […] Post-ul Condiții meteo nefavorabile și risc de alunecări: recomandările IGSU apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
08:40
MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) # Provincial
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este organizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Olimpiada își propune să […] Post-ul MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) apare prima dată în Provincial.
08:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat compania Farm-Prod SRL din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, care deține o livadă cu suprafața de peste 130 de hectare. Pomicultorii cultivă mere, prune, cireșe, struguri, piersici, nectarine și caise. Livada este una modernă, dotată cu sistem de irigare, plase antiploaie și antigrindină. Afacerea deține, de asemenea, echipamente de recoltare […] Post-ul Premierul, în vizită la o afacere pomicolă din Olănești apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
07:30
Federația Moldovenească de Fotbal organizează, în perioada 3-5 februarie 2026, turneul “Futsal Superliga Junior”, desfășurat în cadrul implementării Strategiei de dezvoltare a FMF pentru perioada 2025–2030. La această competiție vor participa 8 echipe alcătuite din copii născuți în anii 2014–2015. Toate meciurile vor avea loc la complexul sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu, pe […] Post-ul Futsal Superliga Junior, ediția 2026. Opt echipe la startul competiției apare prima dată în Provincial.
07:10
Poliția anunță că, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au pornit o cauză penală pe un caz ce vizează fapte de tortură, tratament inuman și degradant, atribuite fostului primar al comunei Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină. Potrivit probelor administrate, în primăvara anului 2020, când la fel era edil al localității, acesta ar fi […] Post-ul Fost primar din Boldurești, reținut într-un dosar de tortură și tratament inuman apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:30
Primăria Chișinău a oferit suport suburbiilor în combaterea poleiului de pe drumurile locale din comune și sate. Timp de două zile, municipalitatea a eliberat gratuit peste 305 tone de material antiderapant care a fost împrăștiat pe străzile din localitățile din componența suburbiilor. De asemenea, municipalitatea a răspuns prompt și la solicitarea suburbiilor de a trimite […] Post-ul Peste 300 de tone de material antiderapant, oferite suburbiilor de Primăria Chișinău apare prima dată în Provincial.
17:10
Consiliul raional Telenești a găzduit, astăzi, o întrunire la care au fost prezenți Anastasia Dani, Andrei Hîncu, Oleg Zvonciaglu reprezentanți ai Cancelariei de Stat a Republicii Moldova alături de președintele raionului, domnul Iurie Tulgara și doamna Nelea Cazacu, șefa adjunctă a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, dedicată informării cu privire la reforma administrației […] Post-ul Reforma administrației publice locale, discutată la Consiliul raional Telenești apare prima dată în Provincial.
17:10
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, dar și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Ștefan Vodă. Premierul a menționat că reparația drumurilor este o prioritate a Executivului. Recent, a fost finalizat drumul de ocolire a satului […] Post-ul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
16:40
La Casa Fotbalului din capitală a avut loc astăzi, 29 ianuarie 2026, prima din acest an ședință a Comitetului de Antrenori (CA). Subiectele care s-au discutat în cadrul ședinței: – Planificarea anuală a ședințelor CA – a fost stabilit calendarul întâlnirilor CA pentru anul 2026, care va avea ca scop monitorizarea activității antrenorilor principali de la […] Post-ul FMF începe 2026 cu strategii pentru echipele naționale și noi candidaturi de antrenori apare prima dată în Provincial.
16:30
Doi tineri de 20 de ani și un minor de 16 ani, originari din Cahul, sunt cercetați penal de polițiștii sectorului Buiucani, fiind bănuiți de comiterea unui furt de motocicletă în capitală. Potrivit anchetei, bănuiții, aflându-se pe timp de noapte în curtea unui bloc de locuit, au deteriorat sistemul de pornire al unei motociclete parcate, […] Post-ul Trei tineri din Cahul, cercetați pentru furtul unei motociclete în Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:20
O delegație a Primăriei Municipiului Chișinău a participat în perioada 28–29 ianuarie 2026 la evenimentul internațional NONA, desfășurat la Cluj-Napoca, România, transmite PROVINCIAL. Potrivit autorităților, evenimentul a reunit orașe-pilot din mai multe țări europene și a avut ca obiectiv principal schimbul de experiență și consolidarea capacităților locale pentru regenerarea zonelor urbane degradate și atragerea investițiilor […] Post-ul Inițiativa „Moara Roșie”, promovată de Chișinău la evenimentul NONA din România apare prima dată în Provincial.
16:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, dedicată analizării dificultăților actuale din domeniu și identificării direcțiilor prioritare de dezvoltare. Participanții au formulat propuneri pentru îmbunătățirea Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 (PSPA), document aflat în proces de definitivare. Printre sugestii s-au regăsit […] Post-ul MAIA – consultări cu procesatorii de fructe și legume apare prima dată în Provincial.
15:50
Noul complex de sport multifuncțional din satul Vălcineț, raionul Ocnița, are o suprafață de 2.464 metri pătrați și a fost amenajat pe locul vechiului teren de fotbal, care, timp de mai mulți ani, se afla într-o stare deplorabilă. Chiar și așa, copiii din sat obișnuiau să întindă o plasă și să joace fotbal acolo. Din […] Post-ul Satul Vălcineț beneficiază de complex sportiv modern apare prima dată în Provincial.
15:30
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani, în cadrul raziilor efectuate pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, au constatat mai multe încălcări ale legislației de mediu. Astfel, în extravilanul orașului Costești, în colaborare cu Sectorul Poliției de Frontieră „Costești”, în fâșia forestieră din apropierea gunoistei, a fost depistat în flagrant un cetățean care defrișase […] Post-ul Inspectorii de mediu au depistat defrișări ilegale în Costești, Malinovscoe și Aluniș apare prima dată în Provincial.
15:20
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează populația și autoritățile publice cu privire la măsurile dispuse la nivel național, în baza deciziilor adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie 2026. Astfel, CNMC a propus Guvernului examinarea […] Post-ul CNMC avertizează: condiții meteo nefavorabile între 30 ianuarie și 2 februarie apare prima dată în Provincial.
15:20
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița în conlucrare cu angajații Frontex au stopat, în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”, un mijloc de transport de model UAZ, fără numere de înmatriculare, în care se afla masă lemnoasă. În urma verificărilor efectuate, […] Post-ul Transport ilegal de masă lemnoasă depistat în zona de frontieră Ocnița apare prima dată în Provincial.
15:20
Fotbal în Școli – Liga Futsal, ediția 2025/2026. S-au stabilit semifinalistele turneului # Provincial
Astăzi, 29 ianuarie, s-au stabilit semifinalistele turneului „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Cele 4 formații care continuă lupta pentru titlul de câștigătoare sunt: ”Școala medie nr. 9” (Rîbnița) cl. a VI-a, ”Mihai Sadoveanu” (Giurgiulești) cl. a VI-a, ”Mihai Eminescu” (Cimișlia) cl. a VI-a și IP LT „George Meniuc” (Chișinău) cl. 6. Acesta fiind […] Post-ul Fotbal în Școli – Liga Futsal, ediția 2025/2026. S-au stabilit semifinalistele turneului apare prima dată în Provincial.
15:00
Polițiștii din Ialoveni au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați din satul Bardar, cu vârste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice. În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală asemănătoare marijuanei, pastile, substanțe lichide și solide de proveniență necunoscută, precum și dispozitive artizanale utilizate […] Post-ul (VIDEO) Percheziții la Bardar: doi bărbați suspectați de consum de droguri apare prima dată în Provincial.
14:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat miercuri, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general. Acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru cadrele […] Post-ul MEC anunță un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației apare prima dată în Provincial.
14:20
Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova, dejucată la PTF Otaci # Provincial
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat. Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în […] Post-ul Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova, dejucată la PTF Otaci apare prima dată în Provincial.
14:20
Alexandru Munteanu – discuții cu oamenii de afaceri din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă: apreciez enorm munca pe care o faceți și curajul de a construi afaceri acasă # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu un grup de întreprinzători din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Discuția s-a axat pe dezvoltarea regională și modul în care Guvernul sprijină afacerile locale care, prin activitatea lor, îmbunătățesc și viața în comunitate. „Apreciez enorm munca pe care o faceți și curajul de a construi afaceri acasă. Guvernul, […] Post-ul Alexandru Munteanu – discuții cu oamenii de afaceri din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă: apreciez enorm munca pe care o faceți și curajul de a construi afaceri acasă apare prima dată în Provincial.
14:20
Primăria Bălți informează că, parteneriatul instituțional cu S.A. „CET-Nord” continuă să genereze rezultate concrete și vizibile pentru locuitorii municipiului, contribuind la modernizarea infrastructurii urbane și la creșterea calității vieții. În baza Acordului de colaborare semnat la 27 februarie 2025, părțile au trecut de la angajamente asumate la implementarea unor proiecte practice. Un exemplu elocvent al […] Post-ul Noi stații moderne pentru locuitorii Bălțiului apare prima dată în Provincial.
14:10
La Primăria Bălți s-a desfășurat ședința Consiliului Regional pentru Minorități Etnice – Regiunea Nord # Provincial
Pe 29 ianuarie 2026 la sediul Primăriri Bălți, a avut loc Ședința Consiliului Regional pentru Minorități Etnice – Regiunea Nord, organizată în cadrul platformei „MINOR+” – Platformă pentru Participare Interetnică și Implicare Consultativă. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai organizațiilor societății civile și ai minorităților etnice din Regiunea de Nord, având drept scop […] Post-ul La Primăria Bălți s-a desfășurat ședința Consiliului Regional pentru Minorități Etnice – Regiunea Nord apare prima dată în Provincial.
14:10
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Călărași au depistat un caz de tăiere ilicită a arborilor în fâșia forestieră de protecție a drumului național R-1 Călărași–Sipoteni. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat tăierea ilegală a trei arbori de specia salcâm, fapt ce constituie o încălcare a legislației de mediu […] Post-ul Tăiere ilicită de arbori depistată pe traseul R-1 Călărași–Sipoteni apare prima dată în Provincial.
13:40
Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28 ianuarie, că într-o gospodărie din satul Coșnița, în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, la o adâncime de 50–60 de cm în pământ au fost găsite oseminte umane. Imediat au fost demarate toate procedurile legale și s-a dispus efectuarea expertizei medico-legale pentru a stabili cauza și […] Post-ul Oseminte umane găsite în timpul lucrărilor de construcție la Coșnița apare prima dată în Provincial.
13:40
PUG Chișinău: autoritățile, preturile și suburbiiile aduc idei pentru orașul viitorului # Provincial
Discuțiile pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Chișinău s-au desfășurat pe 28 ianuarie 2026 la Pretura sectorului Centru și au reunit atât autoritățile municipale, cât și echipa care elaborează PUG, precum și reprezentanți ai preturilor și suburbiiilor, care au venit cu propuneri și idei menite să contribuie la dezvoltarea urbană a municipiului. La întâlnire […] Post-ul PUG Chișinău: autoritățile, preturile și suburbiiile aduc idei pentru orașul viitorului apare prima dată în Provincial.
12:50
Primăria Bălți a găzduit atelierul dedicat consolidării mecanismelor de protecție a avertizorilor de integritate la nivel local # Provincial
Astăzi, 29 ianuarie 2026, la sediul Primăriei municipiului Bălți, a avut loc atelierul cu tema „Avertizorii de integritate la nivel local: de la aspecte teoretice, la spețe practice”, organizat în scopul consolidării mecanismelor de protecție a avertizorilor de integritate în cadrul administrației publice locale. Evenimentul a fost facilitat de Vitalie Moisei, expert al Transparency International […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit atelierul dedicat consolidării mecanismelor de protecție a avertizorilor de integritate la nivel local apare prima dată în Provincial.
12:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un sat în care, în ultimii patru ani, Guvernul a realizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, dar care se confruntă cu mai multe provocări, din cauza apropierii de zona războiului. Executivul […] Post-ul Premierul Munteanu a vizitat satul Crocmaz apare prima dată în Provincial.
12:20
Proiect de 36,8 milioane lei pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare în Băcioi # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău a semnat contractul de execuție cu antreprenorul desemnat câștigător al licitației publice pentru implementarea proiectului „Rețele exterioare regionale de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi”, destinat localităților Băcioi, Brăila, Străisteni și Frumușica. Proiectul prevede construirea rețelelor de canalizare, precum și a stațiilor de pompare aferente, […] Post-ul Proiect de 36,8 milioane lei pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare în Băcioi apare prima dată în Provincial.
11:50
Un conațional în vârstă de 47 de ani a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să transporte ilicit mărfuri, la volanul unui mijloc de transport de model Mercedes-Benz Sprinter. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Autovehiculul se deplasa din Federația Rusă. În urma verificărilor, au fost […] Post-ul A încercat să transporte fraudulos 116 recipiente, presupuse a fi cu caviar apare prima dată în Provincial.
11:40
Irina Vlah: După reevaluarea imobilelor, tinerii și nu doar vor fi lipsiți de șansa reală de a avea propria locuință # Provincial
Politiciana Irina Vlah afirmă că, după reevaluarea imobilelor, „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS va majora taxele de două-trei ori, iar pentru tranzacțiile cu imobiliare va forța plata unor sume jefuitoare”. „Ieri, m-am referit la noua schemă de jefuire a populaţiei pusă la cale de cei de la guvernare – aşa-zisa evaluare şi reevaluare […] Post-ul Irina Vlah: După reevaluarea imobilelor, tinerii și nu doar vor fi lipsiți de șansa reală de a avea propria locuință apare prima dată în Provincial.
11:30
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul unei instituții școlare a unui creator de conținut online, care a publicat ulterior imagini video pe rețelele de socializare cu elevii în timpul lecțiilor. Circumstanțele cazului sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea […] Post-ul MEC anchetează un creator de conținut care a intrat neautorizat într-o școală apare prima dată în Provincial.
11:10
(INTERVIU) Oleg Ganuşceac: Prologistic-Com SRL urmează o strategie de dezvoltare clară, bazată pe parteneriate solide # Provincial
Interviu cu Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL Domnule Oleg Ganuşceac, anul 2025 a devenit deja istorie. Cum a fost acesta pentru compania pe care o conduceţi? O.G.: A fost un an în care am muncit mult pentru a atinge obiectivele de dezvoltare pe care le avem, pentru a consolida parteneriatele existente şi a crea […] Post-ul (INTERVIU) Oleg Ganuşceac: Prologistic-Com SRL urmează o strategie de dezvoltare clară, bazată pe parteneriate solide apare prima dată în Provincial.
10:50
Primarul General, Ion Ceban, a participat la un eveniment extraordinar alături de elevi și profesori, unde, împreună, au marcat Ziua Internațională a Educației 2026, cu genericul stabilit în acest an: „Puterea tinerilor în co-crearea educației”. În cadrul evenimentului a avut loc premierea a 160 de tineri, câștigători ai Concursului municipal pentru acordarea Premiului de merit, […] Post-ul Primăria Chișinău a premiat 160 de elevi talentați de Ziua Internațională a Educației apare prima dată în Provincial.
10:40
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a acorda sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabil. În acest context, salvatorii au efectuat o misiune de tractare a unei ambulanțe în raionul […] Post-ul IGSU: misiuni de urgență în mai multe raioane ale țării, fără victime apare prima dată în Provincial.
10:40
Municipiul Bălți a câștigat două proiecte investiționale în domeniul sănătății pentru anul 2026 # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează despre un rezultat important pentru comunitate: în cadrul concursului de proiecte investiționale finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), municipiul Bălți a obținut două proiecte în domeniul sănătății, care vor fi implementate în anul 2026. Primul proiect prevede alocarea sumei de 990 344,66 lei din bugetul CNAM pentru Centrul […] Post-ul Municipiul Bălți a câștigat două proiecte investiționale în domeniul sănătății pentru anul 2026 apare prima dată în Provincial.
10:30
Administraţia Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață pe drumurile naționale, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă, de 200 de metri sau mai puțin. Partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri se semnalează ghețuș. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în raioanele Soroca, Fălești și Nisporeni, pe traseele […] Post-ul Vizibilitate redusă și ghețuș pe drumurile naționale: drumarii intervin apare prima dată în Provincial.
10:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare economică ale raionului și măsurile de sprijin destinate antreprenorilor. Totodată, Premierul va vizita o serie de proiecte de infrastructură locală realizate […] Post-ul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
10:30
Î.S. Moldelectrica informează că, la ora 09:00, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană LEA 110 kV Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune, fiind restabilită alimentarea cu energie electrică a consumatorilor afectați din stația electrică Șoldănești 110/35/10 kV. La această oră, rămân deconectate unele linii electrice aeriene de 35 și 110 kV […] Post-ul Moldelectrica anunță reconectarea LEA 110 kV Șoldănești–Florești apare prima dată în Provincial.
10:30
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează, în continuare, coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța cetățenilor. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării se atestă precipitații sub formă de ploaie și ceață densă. Pe arii extinse se va forma ceață cu […] Post-ul Intervenții la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă apare prima dată în Provincial.
10:20
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Provincial
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de […] Post-ul CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:50
În trei sate din comuna Vasilcău, raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă din râul Nistru cu o lungime totală de aproape 38 km. Totodată, s-au montat două stații pentru dezinfectarea apei, un castel de apă, cinci hidranți subterani, sisteme și rețele electrice și au fost executate lucrări de amenajare a teritoriului. […] Post-ul Acces la apă potabilă pentru mii de locuitori din comuna Vasilcău apare prima dată în Provincial.
16:50
În contextul măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat modificarea Orarului de desfășurare a olimpiadelor raionale/municipale/regionale organizate în baza testelor unice (anul de studii 2025-2026). Astfel, olimpiadele vor începe sâmbătă, 07 februarie 2026, conform orarului stabilit prin Ordinul MEC nr. 178 din 28 februarie […] Post-ul A fost modificat orarul olimpiadelor raionale și municipale apare prima dată în Provincial.
16:50
Raionul Rezina, afectat de depuneri masive de gheață: autoritățile intervin în regim de urgență # Provincial
Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și fenomenele de depunere masivă de gheață, Consiliul Raional Rezina informează cetățenii despre situația din teritoriu și măsurile întreprinse pentru gestionarea situațiilor de urgență și restabilirea normalității în localitățile afectate. În urma analizării situației la nivel raional, Comisia pentru Situații Excepționale a dispus măsuri imediate, fiind evaluate și mobilizate toate forțele și mijloacele disponibile pentru lichidarea consecințelor […] Post-ul Raionul Rezina, afectat de depuneri masive de gheață: autoritățile intervin în regim de urgență apare prima dată în Provincial.
16:20
Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob în fața Președinției Republicii Moldova, în cadrul campaniei naționale „Plătește tu!”, lansată pentru a apăra cetățenii de tarifele exagerate la energie. Acțiunea vine după protestul organizat de MAN, săptămâna trecută, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), protest care a generat presiune publică. Drept […] Post-ul MAN: Facturile oamenilor au ajuns acolo unde se iau deciziile – la Președinție apare prima dată în Provincial.
15:40
Igor Grosu, în discuții cu Audrone Perkauskiene: ne concentrăm pe reintegrarea economică și socială a cetățenilor din stânga Nistrului # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu Audrone Perkauskiene, director general adjunct pentru Europa de Est și Asia Centrală al Serviciului European de Acțiune Externă, reprezentantă a UE în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. „Reglementarea pașnică a conflictului transnistrean rămâne prioritatea zero. Ne concentrăm pe reintegrarea economică și socială a cetățenilor din stânga Nistrului. […] Post-ul Igor Grosu, în discuții cu Audrone Perkauskiene: ne concentrăm pe reintegrarea economică și socială a cetățenilor din stânga Nistrului apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.