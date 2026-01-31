/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, interdicții UE și noi atacuri. Trump negociază cu emisarul lui Putin

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1438: Blackout în Moldova, interdicții UE și noi atacuri. Trump negociază cu emisarul lui Putin

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8