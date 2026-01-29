Tradiții spirituale și ajutor pentru militari în satul Dinăuți

Libertatea Cuvântului, 29 ianuarie 2026 17:50

„În timpul luminatelor sărbători de Crăciun și de Bobotează, enoriașii din satul Dinăuți l-au primit în casele lor cu multă dragoste și deschidere

Acum 15 minute
17:50
Într-o singură zi, în regiunea Cernăuți s-au produs 11 incendii Libertatea Cuvântului
Pe parcursul unei zile, în regiunea CCernăuți au avut loc 11 incendii. Toate s-au produs fără pagube semnificative sau consecințe tragice. Despre aceasta
17:50
17:50
În Ucraina au fost repatriate încă 1000 de trupuri ale celor căzuți Libertatea Cuvântului
Ucraina și Rusia au desfășurat pe 29 ianuarie o nouă rundă de schimb de trupuri ale militarilor căzuți. În cadrul schimbului, au fost
Acum 30 minute
17:40
Otrăvire în masă la Bukovel: care este cauza și ce se știe despre starea turiștilor Libertatea Cuvântului
În vestita stațiune de schi Bukovel au fost înregistrate cazuri masive de infecții intestinale acute în rândul turiștilor. Turiștii se plâng de greață,
Acum 8 ore
11:50
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
În 2025, la Chișinău a văzut lumina tiparului cartea „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene” – o sinteză istoriografică și documentară. Concepția, selecția
11:50
Horoscop 29 ianuarie 2026. O zodie decide să-și croiască propriul drum. Cu durere, dar și cu determinare se rupe de familie Libertatea Cuvântului
Pentru Gemeni, ziua de azi marchează un punct de inflexiune major, cu implicații profunde pe plan emoțional și karmic. Sub influențe astrale tensionate,
11:50
Nutriţie şi sănătate. Conopida – unul din alimentele de bază pentru prevenirea unor afecțiuni grave Libertatea Cuvântului
Conopida face parte din familia legumelor crucifere, alături de varza de Bruxelles, varză, broccoli, kale, gulie, napi, ridichi.  Aceste legume conțin toate un
11:40
Merz a respins apelurile de a purta negocieri directe cu Putin Libertatea Cuvântului
Berlinul nu vede niciun motiv pentru discuții directe cu dictatorul Putin. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins apelurile din Bundestag de a purta
Acum 24 ore
21:00
Marco Rubio: S-a ajuns deja la un acord general privind garanțiile de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că s-a ajuns deja la un acord general cu privire la garanțiile de securitate
20:50
Revin gerurile de -20°C: Când este așteptat noul val de frig în Bucovina Libertatea Cuvântului
Încălzirea actuală va fi de scurtă durată. Deja la începutul lunii februarie este așteptat un nou val de răcire accentuată. Natalia Golenia, șefa
20:50
Antirecord istoric: Pierderile Rusiei au depășit amploarea tuturor războaielor de după al Doilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Pe parcursul războiului pe scară largă din Ucraina, Rusia a pierdut 1,2 milioane de soldați (morți, răniți și dispăruți), conform datelor Centrului Canadian
18:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un diversionist care încerca să incendieze un obiectiv energetic în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Contraspionajul Serviciului de Securitate al Ucrainei  a demascat și reținut un bărbat care, la comandă, a încercat să incendieze un obiectiv de infrastructură
18:30
Suferințele postbelice: La Cernăuți a fost prezentată o expoziție itinerantă despre foametea artificială Libertatea Cuvântului
În incinta Consiliului Regional Cernăuți a fost prezentată expoziția documentară itinerantă „Foametea artificială din anii 1946–1947 în regiunea Cernăuți”. Informația a fost comunicată
Ieri
17:50
Rusia plănuia să implice Moldova în războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Rusia a încercat să destabilizeze situația din Moldova și să schimbe cursul politic al țării. În acest scop, s-au folosit presiuni asupra autorităților,
13:40
În regiunea Cernăuți a crescut brusc mortalitatea și a scăzut natalitatea – date pentru anul 2025 Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, în anul 2025, s-a înregistrat o scădere neașteptat de mare a natalității și, în același timp, o creștere a mortalității.
13:30
O companie medicală privată din Bucovina nu a plătit peste 5 milioane de grivne sub formă de contribuții sociale Libertatea Cuvântului
Sub conducerea procedurală a procurorilor din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în contextul unei investigații penale privind neplata contribuției sociale unice, la Bugetul de
13:30
La Cernăuți a avut loc o manifestare, consacrată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului Libertatea Cuvântului
La data de 27 ianuarie, Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți, a participat la manifestarea organizată cu ocazia Zilei Internaționale de
06:00
Recomandări de la specialiști.  Cum gestionezi crizele de furie la copii, în funcție de vârstă Libertatea Cuvântului
Crizele de furie sunt frecvente la copii, în special la cei care nu reușesc să își gestioneze emoțiile puternice, precum frustrarea sau supărarea.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
În raionul Nistru, un camion a lovit mortal o femeie de 84 de ani Libertatea Cuvântului
Pe 26 ianuarie, pe drumul național H-03, în satul Nedoboivți (Nădăbăuți), o localnică a decedat în urma impactului cu un autocamion de marcă
10:00
Să ne cunoaștem înaintașii Libertatea Cuvântului
Deși au descoperit multe date și au publicat studii despre ilustra familie bucovineană Mandicevschi, cu rădăcini în Băhrinești, Mihail și Vladimir Acatrini, tată
10:00
Farmacia naturii. Cele mai bune ceaiuri pentru dureri de cap. Ce efecte pot avea asupra sănătății Libertatea Cuvântului
Durerea de cap poate distruge starea de bine și puterea de concentrare pe tot parcursul zilei. Poți întâmpina mai multe tipuri de dureri
09:50
Solidaritate cu Ucraina Libertatea Cuvântului
  În perioada 20–22 ianuarie, reprezentanți ai Uniunii Ucrainenilor din România au participat la evenimentul internațional „Forumul rezilienței: Ucraina și aliații în lupta
09:50
Germania nu mai poate ajuta Ucraina cu apărare antiaeriană – ce a declarat Pistorius Libertatea Cuvântului
Șeful Ministerului Apărării din Germania a anunțat că țara sa a adus deja o contribuție disproporționat de mare la protejarea cerului ucrainean. Ministrul
09:10
Antreprenorii din Cernăuți îi ajută pe localnici în timpul penelor de curent Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, antreprenorii își transformă localurile în puncte de căldură și ajutor pentru cetățeni în timpul întreruperilor prelungite de energie electrică. Aici, oamenii
09:10
A ucis o pensionară din Târnauca: asasina este judecată pentru o crimă gravă Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Districtuale Cernăuți au finalizat ancheta preliminară și au trimis în instanță rechizitoriul privind o locuitoare a raionului Cernăuți, acuzată
03:20
Starea culturilor de toamnă în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Gerurile din decembrie și ianuarie nu au afectat negativ plantațiile. În prezent, condițiile meteo pentru iernarea culturilor agricole sunt satisfăcătoare. În general, regimul
03:10
Marți, în regiunea Cernăuți, curentul electric  va fi distribuit doar pentru 5-6 ore Libertatea Cuvântului
Unii consumatori nu au acces nici măcar la atât din cauza avariilor. La 27 ianuarie, în regiunea Cernăuți, din cauza situației critice din
03:00
Șeful NATO a explicat de ce Ucraina a început să doboare mai puține rachete rusești Libertatea Cuvântului
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că scăderea eficienței interceptării rachetelor rusești deasupra Ucrainei este cauzată de lipsa rachetelor interceptoare pentru
03:00
La Cernăuți a fost prezentat un calendar dedicat medicilor militari Libertatea Cuvântului
La 26 ianuarie, la Cernăuți a fost lansat un calendar dedicat medicilor militari. Proiectul are un scop caritabil și își propune să facă
26 ianuarie 2026
20:30
Frontiera cu România și Republica Moldova: Cele mai multe tentative de trecere ilegală Libertatea Cuvântului
Serviciul de Stat de Frontieră a raportat că, deși numărul tentativelor de trecere ilegală a scăzut pe timp de iarnă, zilnic sunt reținuți
20:30
Atac asupra Lavrei Pecerska din Kiev Libertatea Cuvântului
În noaptea de 24 ianuarie, atacul Rusiei cu rachete și drone a afectat obiective din cadrul Rezervației Naționale „Lavra Pecerska din Kiev”, incluse
20:30
Ajutoare de la voluntarii din satul Perebikivți Libertatea Cuvântului
Trei voluntari – Evghen Borodaci, Oleg Teteuța și Viktor Lesko – din CT Clișcăuți (Klișkivți) au călătorit șase zile pentru a distribui ajutoare
20:20
Condamnare pentru polițista care a provocat un accident mortal în Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Șoferița care a provocat un accident mortal vara trecută a fost condamnată la 5 ani de închisoare. Accidentul fatal, comis de o polițistă
11:40
Aderarea Ucrainei la UE în 2027: Planul de pace discutat de Aleksandar Vučić Libertatea Cuvântului
Conform declarațiilor Președintelui sârb, Aleksandar Vučić, un punct central al planului pentru încheierea războiului din Ucraina ar fi aderarea accelerată a statului la
06:30
Locuitorii satului Marșinți își ajută consătenii aflați pe front Libertatea Cuvântului
Ieri a fost expediat un lot de produse alimente și pachete către una dintre subunitățile Brigăzii 104 de Apărare Teritorială, unde își desfășoară
06:00
Săptămâna Cărții pentru copii și tineret Libertatea Cuvântului
În perioada 19–23 ianuarie, la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian s-a desfășurat „Săptămâna Cărții pentru copii și tineret”.  Scopul acestui eveniment a
05:50
Ploi și încălzire: Cum va fi vremea în Bucovina săptămâna curentă Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, săptămâna curentă se anunță o încălzire simțitoare și dezgheț, comunică Centrul Hidrometeorologic Ucrainean. Cerul va fi predominant noros pe parcursul
05:40
Volodymyr Zelenski: Garanțiile de securitate din partea SUA sunt gata 100% Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că documentul privind garanțiile de securitate din partea Statelor Unite este pregătit pentru semnare. Declarația a fost
05:40
Accident în Transcarpatia: Un autobuz cu copii a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 25 ianuarie, în regiunea Transcarpatia a avut loc un accident grav. Un autobuz care transporta copii a părăsit partea
05:30
Analiză ISW: Kremlinul face presiuni asupra lui Trump pentru a renunța la negocierile cu Ucraina și Europa Libertatea Cuvântului
Kremlinul încearcă să îl forțeze pe Președintele SUA, Donald Trump, să abandoneze procesul de negociere cu Ucraina și Europa și să accepte concesiile
25 ianuarie 2026
17:40
Vor fi orașele Ucrainei protejate de o „cupolă de fier”?  Se pregătește un nou sistem de apărare antiaeriană Libertatea Cuvântului
Inteligența Artificială împotriva dronelor „Shahed” și proiectul „Sapsan” — ce se știe până acum. Roman Kostenko, secretarul Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și
17:20
Statistici demografice: Câte căsătorii și divorțuri au avut loc anul trecut în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
S-a aflat numărul oficial de căsătorii încheiate și desfăcute de bucovineni în anul care a trecut. În 2025, în regiunea Cernăuți au fost
17:10
Grupul „Neînvinșii” din Noua Suliță: Succese remarcabile la concursul „Izvorul Speranțelor” Libertatea Cuvântului
Grupul „Neskoreni” („Neînvinșii”) a cucerit deja câte două Grand Prix la un singur concurs. Și alte eleve ale talentatei conducătoare artistice Alina Maeruța
15:50
Veste dureroasă: s-a aflat că ofițerul Andrii Troșin a căzut la datorie Libertatea Cuvântului
De pe front a sosit o veste neagră – s-a aflat despre moartea Eroului, locuitor al orășelului Berhomet, locotenentul Andrei Troșin. Informația a
15:50
Sarea de drum din Cernăuți s-a dovedit a fi cea mai scumpă din țară Libertatea Cuvântului
Serviciile comunale din Cernăuți au achiziționat 1.650 de tone de sare la un preț record pentru Ucraina. Întreprinderea Municipală de Întreținere a Drumurilor
10:30
Sărbători creştine. Sfântul Grigorie Teologul ocrotește văduvele Libertatea Cuvântului
Sfântul Grigorie Teologul este pomenit, în fiecare an, atât pe 25 ianuarie (stil nou), cât și la 30 ianuarie, odată cu celebrarea Sfinților
10:10
În CT Storojineț, în urma loviturii unei drone, au fost avariate o casă de locuit și un autoturism Libertatea Cuvântului
Glavcom precizează informația anterioară despre aceea că în noaptea de 25 ianuarie, orașul Cernăuți și regiunea Cernăuți au devenit din nou ținta unui
09:40
SUA au anunțat o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin în viitorul apropiat Libertatea Cuvântului
Oficialii americani consideră că procesul de negociere privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei intră într-o etapă nouă. Aceștia au declarat că discuțiile de
09:40
The Telegraph: Planurile Ucrainei de aderare la UE, în pericol din cauza unei propuneri a lui Trump Libertatea Cuvântului
Conștient sau nu, Trump propune o variantă inacceptabilă pentru Ucraina. Propunerea lui Donald Trump de a introduce un regim de comerț liber fără
09:40
Ianuarie geros: temperaturile din ultimele săptămâni în Bucovina au fost sub norma climatică Libertatea Cuvântului
În a doua decadă a lunii ianuarie, în regiunea Cernăuți a predominat o vreme rece, autentică de iarnă, cu o distribuție neuniformă a
