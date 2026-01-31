Implicarea părinților în realizarea temelor pentru acasă: unde se oprește ajutorul și începe responsabilitatea copilului
Noi.md, 31 ianuarie 2026 22:30
Ajutorul oferit de părinți copiilor în realizarea temelor pentru acasă este important, însă specialiștii atrag atenția că implicarea excesivă poate face mai mult rău decît bine. Echilibrul dintre sprijin și autonomie este esențial pentru dezvoltarea responsabilității și a încrederii în sine a elevilor.Temele pentru acasă au rolul de a cultiva disciplina, autonomia și capacitatea de organizare.
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație de eliberare a încăperii și a pus lacăt la ușa acesteia.Decizia a generat nemulțumiri în rândul membrilor ansamblului și al localnicilor, în timp ce autoritățile locale susțin că spațiul ar fi ocupat fără un cadru legal clar.
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru organizarea unei curse din campionatul automobilistic IndyCar pe străzile din Washington, în luna august, pentru a marca 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, care se va sărbători pe 4 iulie, informează EFE.Ordinul urmărește să coordoneze proiectarea unui circuit de curse în apropierea esplanadei Na
Corneliu Popovici: retragerea lui Igor Șarov de la conducerea USM ridică semne de întrebare # Noi.md
Declarațiile privind decizia rectorului Igor Șarov de a nu candida pentru un al doilea mandat la conducerea Universitatea de Stat din Moldova (USM) aparțin fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, și au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele de socializare.Potrivit lui Corneliu Popovici, retragerea lui Igor Șarov a trecut aproape neobservată în spațiul public, deși survine
Considerată de mulți drept cea mai bună destinație gastronomică din lume, această metropolă impresionează printr-o diversitate culinară rar întîlnită. De la street food autentic, pînă la restaurante premiate cu stele Michelin.Știm deja că Londra este un reper în scena culinară globală. Capitala găzduiește restaurante exclusiviste cu stele Michelin, localuri autentice de familie care oferă toat
Cerul va găzdui un fenomen rar întîlnit, pe data de 17 februarie 2026. Atunci va avea loc eclipsa solară supranumită „Inel de Foc”. Spynews.ro scrie de unde va fi văzută în toată splendoare.Data de 17 februarie 2026 vine la pachet cu o priveliște superbă, întrucît atunci va avea loc o eclipsă solară cum rar ai mai văzut.Este vorba despre "Inelul de Foc", care va oferi un adevărat spectacol
Elena Rybakina este campioana Australian Open 2026 după ce a avut o prestație extraordinară împotriva Arynei Sabalenka în finală.Rybakina, favorita numărul 5, și-a adjudecat primul său titlu la AO și al doilea Mare Șlem din carieră după mai bine de două ore și trei seturi cu liderul mondial, scor 6-4, 4-6, 6-4.După ce kazaha a început meciul tare, Sabalenka a echilibrat întâlnirea și a tri
Mod de preparare:Carnea se taie astfel ca să revină cîte 3 bucăţi la porţie, se bate se presară cu sare şi piper şi se rumeneşte cu ceapă mărunţită. Se pune în cratiţă, se acoperă cu bulion şi se dă la cuptor ca să se înăbuşe. Carnea înăbuşită se pune în ulcele, deasupra se pun colţunaşii fierţi, se toarnă sosul, în care s-a înăbuşit carnea. Se adaugă usturoi pisat, foi de dafin, verdeaţă, se
Moldovenii.md a lansat un nou proiect intitulat „Cronici, înviate de IA", care va avea un caracter informativ, urbanistic și, uneori, nostalgic.În fotografie este surprinsă o stradă din Chișinău la mijlocul anilor 1960, o perioadă în care iernile erau cu adevărat înzăpezite. Cu ajutorul inteligenței artificiale, am reușit să recreăm atmosfera uneia dintre acele zile de iarnă.{{857781}}Loc
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat la ora 15:40, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Potrivit oficialului, toate stațiile electrice de 110 kV sînt alimentate, iar Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fără restricții de consum și fără a fi necesar
Macaulay Culkin, actorul care l-a interpretat pe Kevin în „Singur Acasă”, a transmis un mesaj emoționant după decesul actriței Catherine O’Hara, cea care a interpretat rolul mamei sale în celebra franciză.„Mamă, credeam că mai avem timp… Voiam să stau lîngă tine și să mai vorbim. Te-am auzit, dar aveam atît de multe de spus. Te iubesc. Ne vom revedea”, a transmis Macaulay Culkin.{{8622
În urma întreruperii masive de energie electrică înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru acordarea ajutorului persoanelor rămase blocate în ascensoarele blocurilor de locuit, în special în municipiul Chișinău.Pe parcursul zilei, angajații IGSU, în colaborare c
Șeful Situațiilor de Urgență din România propune acces restricționat la rețelele de socializare # Noi.md
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, Raed Arafat, sugerează inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, după exemplul altor state care discută sau au decis deja astfel de restricții, transmite IPN.Raed Arafat afirmă că o asemenea măsură ar reprezenta „un pas curajos și responsabil” și subliniază că n
Toate instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în prezent în regim normal, anunță Ministerul Sănătății.Potrivit autorităților, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită complet, iar serviciile medicale sînt pe deplin operaționale, fără a fi înregistrate perturbări în activitatea secțiilor sau a serviciilor critice.
Experții avertizează că rămășițele unei rachete din China ar putea să cadă în Europa, inclusiv în zone locuite. Autoritățile din mai multe țări europene, precum Marea Britanie, deja au pregătit sistemele de alertă, în cazul în care aceste rămășițe vor ajunge în atmosferă deasupra statelor lor, scrie Antena1.Potrivit experților, printre zonele europene unde există cel mai mare risc se numără Sc
Republica Moldova nu a accesat astăzi energie de avarie din România, informează Ministerul Energiei. Potrivit autorităților, acest lucru a fost posibil deoarece, fiind zi de weekend, consumul de energie electrică este mai redus, iar Capacitatea Netă de Transfer (NTC) alocată de ENTSO-E este suficientă pentru acoperirea necesarului intern.Ministerul precizează că, după căderea liniei electrice
Edilul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut o ședință cu toți responsabilii privind situația din teren, în legătură cu deconectările de energie electrică în mai multe zone ale Chișinăului.Pe parcurs, autobuzele au fost redirecționate în zonele unde troleibuzele erau blocate, iar multe persoane au fost evacuate din lifturile în care rămăseseră blocate. Toate generatoarele achiziționate pe
În anul 2025, în Republica Moldova au fost eliberate 2.955 de autorizații de construcție, cu 9% mai puține față de anul 2024, arată datele Biroul Național de Statistică.Cele mai multe autorizații au vizat clădirile rezidențiale – 2.161, însă și în acest segment se atestă o scădere de 5,1% comparativ cu anul precedent. Pentru clădirile nerezidențiale au fost eliberate 794 de autorizații, înregi
Serviciul 112: Numărul apelurilor a crescut de aproape trei ori în urma deconectărilor de energie electrică # Noi.md
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 informează că, în contextul deconectărilor de energie electrică înregistrate vineri, 31 ianuarie 2026, fluxul apelurilor recepționate a crescut semnificativ, punînd presiune pe activitatea operatorilor de urgență.Potrivit datelor oficiale, începînd cu ora 11:00, odată cu întreruperea alimentării cu energie electrică, numărul apelurilor la
Semafoarele revin la funcționare normală, iar activitatea la frontieră se desfășoară fără restricții # Noi.md
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele din localități revin treptat la regimul normal de funcționare. Autoritățile recomandă în continuare prudență sporită în trafic și respectarea strictă a regulilor de circulație, pe măsură ce sistemele sînt repuse integral în funcțiune.În acest context, autoritățile mulțumesc polițiștilor care au intervenit prompt pentru dirija
Tensiuni în SUA: mii de americani cer retragerea agenților federali după împușcările mortale # Noi.md
Statele Unite se află într-o stare de tensiune sporită, după ce mii de oameni au ieșit în stradă pentru a solicita retragerea agenților federali de imigrare din statul Minnesota, în special din Minneapolis, unde doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de ofițeri federali în timpul unei operațiuni de aplicare a legii legate de imigrație.Protestele au loc pentru a doua săptămână consecut
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, afirmă că în prezent în Republica Moldova nu mai există niciun spital public fără generator electric, iar instituțiile medicale mari dispun chiar de trei-patru generatoare, spre deosebire de anul 2021, când doar câteva spitale aveau astfel de echipamente.Declarațiile au fost făcute într-o postare pe rețelele de socializare, în contextul deconectărilor
Un grup de antreprenori cer modificarea legii insolvabilității și intervenția autorităților # Noi.md
Un grup de oameni de afaceri care a denunțat abuzuri în procedurile de insolvabilitate solicită modificarea legislației și intervenția urgentă a autorităților.În cadrul unei conferințe de presă organizată la IPN, aceștia au cerut stoparea practicilor pe care le consideră abuzive și tragerea la răspundere a celor implicați.Participanții au declarat că scopul lor este de a uni antreprenori
Serviciul 112 anunță că centrele de preluare a apelurilor de urgență funcționează în regim de alertă, în contextul deconectărilor de energie electrică înregistrate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău.Potrivit instituției, fluxul de apeluri a crescut semnificativ pe fondul întreruperilor de curent. În acest context, cetățenii sînt rugați ca, în cazul pro
Pensiile sunt plăți periodice acordate de către sistemul de asigurări sociale cetățenilor care fac parte din anumite grupuri.În Republica Moldova, există cinci tipuri de pensii. Acestea sunt:{{858177}}-pentru limita de vîrstă poate fi stabilită la împlinirea vîrstelor standard de pensionare prevăzute la art. 41 a legii 156, cu condiția realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani. Se s
Autoritățile au inițiat verificări privind calitatea motorinei importate în țară, care este destinată circuitului comercial. Inspectorii pentru protecția consumatorilor au prelevat probe din depozitele situate în zona postului vamal Leușeni și din Portul Internațional Liber Giurgiulești, transmite IPN.Măsurile au drept scop verificarea respectării cerințelor de calitate și conformitate. Potr
Regia Transport Electric Chișinău informează că, în contextul întreruperilor de energie electrică din municipiu, circulația troleibuzelor este organizată temporar pe mai multe rute, în regim autonom sau cu unități diesel.La această oră, transportul public electric funcționează după cum urmează: Ruta nr. 1 circulă de la Durlești pînă la Universitatea de Medicină; Ruta nr. 7 este deservi
Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică la nivel național se află într-o fază avansată, anunță autoritățile din domeniul energetic.În zona de sud a Republicii Moldova, toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, iar stațiile electrice de 110 kV, împreună cu fiderele de 10 kV, sînt integral realimentate.Totodată, în municipiul Chișinău alimentarea cu energie el
Pană masivă de curent în Republica Moldova: România furnizează energie electrică către sistemul moldovenesc # Noi.md
Republica Moldova s-a confruntat cu întreruperi masive de energie electrică în dimineața zilei de 31 ianuarie, în urma unei căderi de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.Incidentul, produs la ora 10:41, a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic național, afectînd mai multe localități, inclusiv municipiul Chișinău.Potrivit autorităților și presei de speci
Dmintri Peskov, purtătorul de cuvînd al Kremlinului, a declarat vineri, 30 ianuarie, că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului pînă la 1 februarie, scrie adevărul.ro.„Într-adevăr, preşedintele Trump i-a cerut personal preşedintelui Putin să se abţină de la atacarea Kievului timp de o
Penele masive de curent scot în evidență necesitatea urgentă a implementării sistemului național MD-ALERT # Noi.md
Deconectările masive de energie electrică înregistrate astăzi în mai multe regiuni ale țării au readus în prim-plan necesitatea vitală a implementării cît mai rapide a Sistemului național de avertizare publică MD-ALERT.Situația creată a demonstrat că, în lipsa unui mecanism oficial de alertare în timp real, oamenii află informații fragmentate, contradictorii sau neconfirmate, în special din re
Realimentarea cu energie electrică avansează: sudul țării este complet reconectat, Chișinăul – parțial # Noi.md
Procesul de realimentare cu energie electrică la nivel național se află într-o fază avansată, anunță autoritățile din sectorul energetic.În zona de sud a Republicii Moldova, toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, iar stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sînt integral realimentate, ceea ce a permis restabilirea completă a alimentării cu energie electrică în această
Circulația mijloacelor de transport și efectuarea formalităților vamale la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina au fost temporar sistate, informează Serviciul Vamal al Ucrainei.Potrivit autorităților ucrainene, măsura a fost luată în urma ieșirii din funcțiune a bazelor de date centrale ale organelor vamale din Republica Moldova, ceea ce face imposibilă desfășurarea procedurilor de co
În dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, la ora 06:56 UTC, zborul TK269 al companiei Turkish Airlines, care opera pe ruta Istanbul – Chișinău, a întîmpinat dificultăți tehnice majore în faza finală a zborului.Aeronava, un Boeing 737-800 (număr de înregistrare TC-JVF), se afla în procedură de configurare pentru aterizare, potrivit paginii de Facebook specializate în aviație Runway 08, care a pub
Șase instituții medicale au fost reconectate la energia electrică. Restul funcționează pe generatoare # Noi.md
În continuarea informațiilor comunicate anterior privind întreruperile de energie electrică, autoritățile anunță că, în prezent, șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică. Celelalte unități sanitare continuă să funcționeze pe generatoare autonome, fără ca serviciile medicale critice să fie afectate.În regim de alimentare din surse de rezervă, energia electrică este util
Autoritățile anunță că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită integral în toate raioanele din regiunea transnistreană. După remedierea avariei, transportul public electric revine treptat la programul obișnuit.Potrivit informațiilor oficiale, troleibuzele își reiau circulația conform graficului normal, iar plata fără numerar a călătoriilor este din nou disponibilă pentru pasageri,
La această oră, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate posturile vamale de frontieră.Autoritățile precizează că lucrările de remediere a defecțiunilor tehnice continuă, motiv pentru care procedurile vamale sunt în continuare realizate temporar în regim manual, pentru a asigura fluidizarea traficului transfrontalier și evitarea blocajelor.{{862285}}Instituțiile respons
Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că deținutul Negru Igor Alexandru (născut în anul 2000), care a evadat la 19 ianuarie 2026 de la locul de muncă din Ciorescu, a fost reținut în seara zilei de 30 ianuarie, în jurul orei 22:40.Potrivit ANP, în urma unor ample măsuri speciale de investigație, tînărul a fost localizat în raza municipiului Chișinău. Acesta a fost monitorizat pînă cî
Premierul Alexandru Munteanu: Blackout-ul, provocat de avarii în rețeaua electrică din Ucraina # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că blackout-ul înregistrat în Republica Moldova a fost provocat de probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES și, implicit, la deconectarea avariată a sistemului energetic național.Șeful Executivului a precizat că echipele Moldelectrica intervin în regim continuu pentru re
Termoelectrica: perturbări temporare în sistemul de termoficare din Chișinău, după avaria energetică # Noi.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, la data de 31 ianuarie 2026, ora 10:42, în urma unor căderi avariate de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări temporare ale regimului hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din municipiul Chișinău.Potrivit companiei, incidentul a dus la deconectarea parțială a staț
Poliția Republicii Moldova informează că, în urma deconectării energiei electrice, mai multe semafoare au devenit nefuncționale, fapt ce a generat dificultăți în deplasarea participanților la trafic.Pentru a sprijini conducătorii auto și pietonii, echipaje de poliție au fost mobilizate în intersecțiile cu risc sporit, unde asigură dirijarea circulației, fluidizarea traficului rutier și sprijin
La Căușeni a fost restabilită alimentarea cu energie electrică. Raionul Rîșcani fără blackout # Noi.md
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în raionul Căușeni, după întreruperile înregistrate anterior în contextul avariei din sistemul electroenergetic.Totodată, autoritățile precizează că raionul Rîșcani nu a fost afectat de pana de curent, alimentarea cu energie electrică fiind menținută pe tot parcursul incidentului.Situația din sectorul energetic continuă să fie monitorizat
Ucraina, afectată de pene masive de curent: deconectări de urgență în aproape toate regiunile # Noi.md
Ucraina se confruntă cu pene masive de curent, după ce autoritățile au introdus, sâmbătă dimineață, 31 ianuarie 2026, deconectări de urgență ale energiei electrice în aproape toate regiunile țării.Potrivit presei ucrainene, la ora 11:15, întreruperi de urgență au fost dispuse în regiunile Jitomir, Sumî, Poltava, Harkov și Cernigov, iar ulterior măsura a fost extinsă pe aproape întreg teritoriu
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit noi detalii privind întreruperile de energie electrică înregistrate în Republica Moldova, precizând că restabilirea completă a sistemului energetic și a livrărilor de electricitate ar putea dura între una și două ore.Potrivit oficialului, incidentul a fost provocat de pierderea unor linii electrice pe teritoriul Ucraina, fapt care a dus la declanșa
Autoritățile informează participanții la traficul transfrontalier că, în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a frontierei a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică.Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoa
Regia Transport Electric Chișinău informează că, din cauza lipsei energiei electrice în municipiul Chișinău, circulația troleibuzelor este sistată pe toate rutele.Potrivit RTEC, troleibuzele sînt blocate, iar unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa, întrucît nu se pot alimenta de la rețeaua electrică.{{862273}}Reprezentanții regiei precizează că circulația va fi reluată treptat, imedia
În contextul înregistrării deconectărilor de la energia electrică în mai multe regiuni ale Republica Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează că dispeceratele instituției funcționează în regim obișnuit.Potrivit IGSU, inclusiv dispeceratele integrate (Pompieri, Poliție și Serviciul de Asistență Medicală Urgentă) din municipiile
Operatorii de telecomunicații anunță probleme cu accesul la internetul mobil în mai multe regiuni ale Republica Moldova, cauzate de pana masivă de curent înregistrată în cursul zilei.Potrivit acestora, în condițiile funcționării pe surse alternative de energie, semnalul GSM (apeluri și SMS) este prioritar, pentru a asigura comunicațiile de bază ale populației.{{862273}}Din cauza alimentări
Spitalele din regiunile afectate funcționează pe generatoare, după avaria din sistemul energetic # Noi.md
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate au fost conectate la generatoare electrice.Autoritățile dau asigurări că activitatea spitalelor se desfășoară fără întreruperi, inclusiv în secțiile critice, iar pacienții beneficiază de asistență me
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un ghid explicativ pentru persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile, inclusiv prin platforme online precum Booking sau Airbnb.Documentul clarifică pașii de înregistrare a contractelor, modalitățile de achitare a impozitului și obligațiile legale ale contribuabililor. Redăm principalele informații, în format de întrebări și răspunsuri, pe ba
