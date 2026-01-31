Evadatul de la Penitenciarul Cricova, reținut după 10 zile și reîncarcerat
Noi.md, 31 ianuarie 2026 13:30
Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că deținutul Negru Igor Alexandru (născut în anul 2000), care a evadat la 19 ianuarie 2026 de la locul de muncă din Ciorescu, a fost reținut în seara zilei de 30 ianuarie, în jurul orei 22:40.Potrivit ANP, în urma unor ample măsuri speciale de investigație, tînărul a fost localizat în raza municipiului Chișinău. Acesta a fost monitorizat pînă cî
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
13:30
Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că deținutul Negru Igor Alexandru (născut în anul 2000), care a evadat la 19 ianuarie 2026 de la locul de muncă din Ciorescu, a fost reținut în seara zilei de 30 ianuarie, în jurul orei 22:40.Potrivit ANP, în urma unor ample măsuri speciale de investigație, tînărul a fost localizat în raza municipiului Chișinău. Acesta a fost monitorizat pînă cî
13:30
Premierul Alexandru Munteanu: Blackout-ul, provocat de avarii în rețeaua electrică din Ucraina # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că blackout-ul înregistrat în Republica Moldova a fost provocat de probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES și, implicit, la deconectarea avariată a sistemului energetic național.Șeful Executivului a precizat că echipele Moldelectrica intervin în regim continuu pentru re
13:30
Termoelectrica: perturbări temporare în sistemul de termoficare din Chișinău, după avaria energetică # Noi.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, la data de 31 ianuarie 2026, ora 10:42, în urma unor căderi avariate de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări temporare ale regimului hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din municipiul Chișinău.Potrivit companiei, incidentul a dus la deconectarea parțială a staț
13:30
Poliția Republicii Moldova informează că, în urma deconectării energiei electrice, mai multe semafoare au devenit nefuncționale, fapt ce a generat dificultăți în deplasarea participanților la trafic.Pentru a sprijini conducătorii auto și pietonii, echipaje de poliție au fost mobilizate în intersecțiile cu risc sporit, unde asigură dirijarea circulației, fluidizarea traficului rutier și sprijin
Acum o oră
13:00
La Căușeni a fost restabilită alimentarea cu energie electrică. Raionul Rîșcani fără blackout # Noi.md
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în raionul Căușeni, după întreruperile înregistrate anterior în contextul avariei din sistemul electroenergetic.Totodată, autoritățile precizează că raionul Rîșcani nu a fost afectat de pana de curent, alimentarea cu energie electrică fiind menținută pe tot parcursul incidentului.Situația din sectorul energetic continuă să fie monitorizat
13:00
Ucraina, afectată de pene masive de curent: deconectări de urgență în aproape toate regiunile # Noi.md
Ucraina se confruntă cu pene masive de curent, după ce autoritățile au introdus, sâmbătă dimineață, 31 ianuarie 2026, deconectări de urgență ale energiei electrice în aproape toate regiunile țării.Potrivit presei ucrainene, la ora 11:15, întreruperi de urgență au fost dispuse în regiunile Jitomir, Sumî, Poltava, Harkov și Cernigov, iar ulterior măsura a fost extinsă pe aproape întreg teritoriu
13:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit noi detalii privind întreruperile de energie electrică înregistrate în Republica Moldova, precizând că restabilirea completă a sistemului energetic și a livrărilor de electricitate ar putea dura între una și două ore.Potrivit oficialului, incidentul a fost provocat de pierderea unor linii electrice pe teritoriul Ucraina, fapt care a dus la declanșa
Acum 2 ore
12:30
Autoritățile informează participanții la traficul transfrontalier că, în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a frontierei a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică.Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoa
12:30
Regia Transport Electric Chișinău informează că, din cauza lipsei energiei electrice în municipiul Chișinău, circulația troleibuzelor este sistată pe toate rutele.Potrivit RTEC, troleibuzele sînt blocate, iar unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa, întrucît nu se pot alimenta de la rețeaua electrică.{{862273}}Reprezentanții regiei precizează că circulația va fi reluată treptat, imedia
12:30
În contextul înregistrării deconectărilor de la energia electrică în mai multe regiuni ale Republica Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează că dispeceratele instituției funcționează în regim obișnuit.Potrivit IGSU, inclusiv dispeceratele integrate (Pompieri, Poliție și Serviciul de Asistență Medicală Urgentă) din municipiile
12:30
Operatorii de telecomunicații anunță probleme cu accesul la internetul mobil în mai multe regiuni ale Republica Moldova, cauzate de pana masivă de curent înregistrată în cursul zilei.Potrivit acestora, în condițiile funcționării pe surse alternative de energie, semnalul GSM (apeluri și SMS) este prioritar, pentru a asigura comunicațiile de bază ale populației.{{862273}}Din cauza alimentări
12:30
Spitalele din regiunile afectate funcționează pe generatoare, după avaria din sistemul energetic # Noi.md
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate au fost conectate la generatoare electrice.Autoritățile dau asigurări că activitatea spitalelor se desfășoară fără întreruperi, inclusiv în secțiile critice, iar pacienții beneficiază de asistență me
12:30
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un ghid explicativ pentru persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile, inclusiv prin platforme online precum Booking sau Airbnb.Documentul clarifică pașii de înregistrare a contractelor, modalitățile de achitare a impozitului și obligațiile legale ale contribuabililor. Redăm principalele informații, în format de întrebări și răspunsuri, pe ba
12:00
În mai multe regiuni ale Republica Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Informația a fost confirmată de Centrul Național de Management al Crizelor.Potrivit comunicatului oficial, Ministerul Energiei al Republicii Moldova a solicitat operatorilor de distribuție intervenții urgente pentru remed
12:00
Premier Energy confirmă: deconectare avariată în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova # Noi.md
Operatorul de distribuție ÎCS „Premier Energy Distribution” SA anunță că vineri, 31 ianuarie, la ora 10:42, s-a produs o deconectare avariată în sistemul electroenergetic moldovenesc, care a dus la întreruperi de curent în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău.Potrivit precizărilor oficiale, operatorul de transport, împreună cu operatorii de distribuție, lucrează în regi
12:00
Autoritățile anunță că pana masivă de curent înregistrată sîmbătă, 31 ianuarie, a fost provocată de probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES și, implicit, la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.Potrivit informațiilor oficiale, Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electr
12:00
Actrița canadiano-americană 'Catherine O'Hara', cunoscută în special datorită rolurilor interpretate în filmele 'Beetlejuice' și 'Home Alone' ('Singur acasă'), a decedat la vîrsta de 71 de ani, a anunțat vineri compania sa de management artistic, informează AFP și Reuters.Ea a jucat în ultimii ani și în două seriale de televiziune foarte populare, 'Schitt's Creek' și 'The Studio'.Actri
12:00
Poliția Națională informează că, din cauza întreruperilor masive de energie electrică, semafoarele nu funcționează în mai multe zone, fapt ce îngreunează circulația rutieră și sporește riscul producerii accidentelor.În acest context, echipaje de poliție sunt prezente în intersecțiile aglomerate, unde intervin pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.{{862273}}Autor
12:00
Centrul Național de Management al Crizelor a șters informația publicată anterior referitoare la motivele deconectărilor masive de energie electrică înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.Mesajul, care conținea explicații privind cauzele întreruperilor, nu mai este disponibil pe canalele oficiale ale instituției. Până la această oră, CNMC nu a oferit o clarificare publică privind motivul
Acum 4 ore
11:30
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai îmbunătățite și de facturi mai mici la energie, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare energetică.Proiectele vor fi realizate prin Programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (C
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: CASCADE ÎNGHEȚATE - 1 Februarie 2026, 07:00 BUY/SELL/TRADE (+Brews) 1st G.A.S. Event - 1 Februarie 2026, 14:30 - 19:30, LaBREWtory Brewing Co ZAXI MUSIC - 1 Februarie 2026, Zaxi Tourism &
11:30
În toate sectoarele municipiului Chișinău a fost semnalată o pană de curent, locuitorii din mai multe zone raportând lipsa energiei electrice în cursul zilei.Totodată, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate deconectări în rețelele de joasă tensiune, care au afectat aproximativ 40 de consumatori. Cinci localități din raionul Rezina au rămas fără curent electric,
11:30
Pană de curent în Chișinău: Ion Ceban convoacă de urgență responsabilii. Transportul public, afectat # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a convocat de urgență responsabilii municipali pentru a evalua situația creată de întreruperile de energie electrică și pentru a asigura conectarea generatoarelor acolo unde este necesar.Potrivit edilului, pana de curent se înregistrează pe mai multe tronsoane din capitală, în toate sectoarele și suburbiile, ceea ce a dus la perturbări
11:00
În ultimele zile, Moldova s-a transformat într-un adevărat patinoar: drumul spre serviciu sau spre cel mai apropiat supermarket s-a transformat într-o aventură cu elemente extreme.Școlile s-au închis, mașinile trebuiau „trase”, ambulanțele ajungeau cu greu la pacienți, iar spitalele erau supraaglomerate cu persoane cu traume.Straniu..., dar autoritățile spuneau că totul este sub contro
10:30
Inspectorii de mediu au depistat 1.007 arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat desfășurat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului și au implicat inspectori din mai multe regiuni ale țării, pentru a preveni eventuale înțelegeri la nivel local.Controlul a vizat toate cantoanele silvice din
10:30
S-a încheiat anul 2025. Noul an, 2026, și-a intrat în drepturi. Viața merge înainte, orașele noastre întineresc, iar noi îmbătrînim. Timpul nu iubește stagnarea, ci doar mișcarea, și întotdeauna înainte, căci numai el, asemenea lui Saturn, cunoaște scopul și direcția spre care trebuie să tindă. Scopul ne este necunoscut, dar Saturn înaintează spre el. Noi vedem doar consecințele mișcării sale, făr
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 31 ianuarie sînt:31 ianuarie — a 31-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 334 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:18 31 Sf. Ier. Atanasie şi Chiril ai AlexandrieiCe se sărbătoreș
Acum 6 ore
09:30
La data de 31 ianuarie 2026, în zonele de Nord, Centru și Sud ale țării s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, temperaturile fiind negative, iar vîntul suflînd moderat. Pe alocuri persistă poleiul și ghețușul, informează Centrul Național de Management al Crizelor.Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republica Moldova. Partea carosabilă este u
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Pe o mare parte a teritoriului sînt așteptate precipitații sub formă de ninsoare.În acest context, se va menține pericolul de ghețuș, în special pe drumuri. Cetățenii sînt îndemnați să fie foarte atenți atunci cînd se deplasează. Vîntul va sufla moderat, din nord, cu rafale de pînă la 15-18 m/s în jumătatea sudică a țării. Din cauza int
09:30
Vitamina C este, fără îndoială, unul dintre cele mai iubite ingrediente din skincare. Recunoscută pentru efectele sale antioxidante, pentru capacitatea de a reda luminozitatea pielii și de a stimula producția de colagen, aceasta rămâne un aliat esențial în rutina de îngrijire a tenului. Însă nu orice formulă cu vitamina C oferă rezultate reale. Diferența o face concentrația, forma ingredientului ș
09:30
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit pe parcursul nopții, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al riscului sporit de polei. Informația a fost comunicată de Primăria Chișinău.Potrivit autorităților municipale, echipele specializate au acționat continuu, atît mecanizat, cît și manual, pe străzi, trotuare, treceri pietonale, pasaje subterane, scări și în stațiile de așteptar
09:00
Danone a retras cel puțin trei loturi de formulă pentru bebeluși Aptamil din Germania, potrivit unei scrisori transmise unui distribuitor și publicate joi, pe fondul extinderii alertei privind contaminarea cu toxina cereulide.Scrisoarea a fost trimisă de Danone Deutschland către distribuitorul Alliance Healthcare și a fost făcută publică de Shop Apotheke. Potrivit documentului, retragerea vize
09:00
Zeci de companii și organizații din Republica Moldova și din străinătate își prezintă ofertele turistice în cadrul expoziției internaționale „Tourism & Travel Expo”, deschisă vineri la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo.Ajunsă la cea de-a 29-a ediție, expoziția reunește reprezentanți ai autorităților publice, misiunilor diplomatice, industriei turismului și mediului de afaceri din Mol
09:00
Armata israeliană a acceptat că aproximativ 70.000 de palestinieni au fost ucişi în timpul războiului din Gaza, după ce anterior a pus sub semnul întrebării bilanţurile anunţate de oficialii din domeniul sanitar din enclava palestiniană, au relatat media israeliene, citînd oficiali militari de rang înalt.ONU a acceptat de multă vreme bilanţurile raportate de autorităţile sanitare din Gaza drep
09:00
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone destinat protecţiei frontierei de est a ţării, precum şi a NATO şi a Uniunii Europene.„Este un moment istoric, ne aflăm într-adevăr în faţa unei cotituri absolute în materie de apărare eficientă şi performantă a frontierelor”, a declarat premierul Donald Tusk, transmite agerpres.roDupă implement
09:00
Este „o surpriză” pentru cercetători: urșii polari din Svalbard, un arhipelag norvegian, și-au mărit dimensiunile, rezistînd schimbărilor climatice accelerate care lovesc regiunea mai bine decît se aștepta, conchide un studiu publicat joi, chiar dacă această adaptare ar putea fi de scurtă durată.„Îmbunătățirea condiției lor fizice în timpul unei perioade de pierdere semnificativă a gheții mari
Acum 8 ore
07:30
Trecerea Armatei Naționale a Moldovei de la puștile automate Kalașnikov la puștile M16 este cea mai mare prostie.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului special israelian „Nativ”, Iakov Kedmi, în cadrul emisiunii „TEMA cu Liudmila Belcenkova” difuzată de canalul „Primul în Moldova”, relatează Noi.mdPotrivit acestuia, toți militari
07:00
"Toate datele arată că ne apropiem de o formă de revoltă populară. Revolta deja există în sînul populației. Fenomenul politic Georgescu a fost un indiciu al unui simptom politic, social și economic mult mai profund". De această părere este scriitorul Vasile Ernu, stabilit la București, România, dar care se trage de pe meleagurile noastre, notează Noi.md."Nu personajul Georgescu interesează, ci
07:00
Tăierea copacilor în Chișinău provoacă îngrijorare locuitorilor orașului: reacția unui ecologist # Noi.md
Ecologistul Ilia Trombițchi a criticat tăierea copacilor în sectorul Botanica al capitalei, pe strada Trandafirilor, nr. 39. Motivul a fost tăierea plantațiilor verzi, care, potrivit lui, provoacă îngrijorare serioasă.Pentru a-și confirma poziția, expertul a publicat pe rețelele sociale fotografii de la fața locului, în care se văd copacii tăiați.Trombițchi a declarat că astfel de acți
07:00
Olesea Stamate: "UE nu va accepta reforme mimate. Aderarea e un proces dur și neiertător" # Noi.md
"Uniunea Europeană nu va accepta reforme mimate. Nu mai funcționează legi bifate pe hîrtie, instituții redenumite și rapoarte frumoase scrise pentru Bruxelles". De această părere este jurista, fosta parlamentară, ex-ministră a Justiției, Olesea Stamate, notează Noi.md.Olesea Stamate menționează că, în timp ce unele surse de la Bruxelles ziceau de pregătirea unui plan de integrare accelerată a
06:30
În fiecare profesie, autoritățile trebuie să găsească oameni cinstiți, cumsecade, demni și potriviți, pe care să se poată baza pentru a instaura ordinea în întregul sistem.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a remarcat că pe rețelele
06:00
"Disputele recente privind soarta monumentelor lui Lazo și Cotovschi, alături de actele de vandalism asupra monumentelor din Chișinău și din alte localități, ne obligă să ne punem o întrebare legitimă: de ce au devenit clădirile, statuile și denumirile de străzi „inamicii publici numărul unu?", se întreabă fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md."Acest fenomen de „re-ev
Acum 12 ore
05:30
Psihologul și antrenorul Marcel Pascal a oferit pe pagina sa de socializare o serie de sfaturi despre cum să faci ziua frumoasă și plină de culoare și să o trăiești astfel încît creierul să nu se supraîncălzească, iar inima să nu intre în stare de repaus.El le-a prezentat sub forma unei liste numerotate intitulată: „11 moduri de a trăi ziua cu sufletul și de a nu înnebuni din cauza propriului
01:00
O imagine intrigantă capturată recent de astronauți surprinde vechiul oraș-oază Jubba și cercurile de cîmpuri agricole care îl înconjoară.Acestea se disting în mijlocul deșertului aspru Nefud, la poalele muntelui Jabal Umm Sinman, a cărui siluetă amintește de o cămilă cu două cocoașe.Orașul, în care astăzi locuiesc aproximativ 5.000 de persoane, este situat pe fundul unui lac antic uscat.
Acum 24 ore
00:30
Guvernul prim-ministrului Italiei Giorgia Meloni va iniția o anchetă administrativă privind circumstanțele alunecării de proporții de pămînt care a avut loc duminica trecută în orașul sicilian Niscemi.Autoritățile doresc să afle de ce nu au fost luate măsuri pentru a preveni catastrofa, avînd în vedere că o catastrofă naturală similară a avut loc în același loc acum 29 de ani.Șeful Departa
00:00
Inelele anuale ale pinilor au dezvăluit fapte interesante despre precipitații din ultimele cinci secole # Noi.md
După ce au analizat inelele anuale ale pinilor obișnuiți și pinilor negri din estul Spaniei, oamenii de știință au reconstituit 520 de ani de istorie a precipitațiilor în vestul Mediteranei.Studiul a arătat că, în ultimele decenii, clima regiunii a devenit mult mai instabilă: anii extrem de umezi și extrem de secetoși au început să apară mai des și, adesea, să se succedă unul după altul. {
00:00
Ceremonia de semnare a acordului-cadru de cooperare strategică între Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației și China Media Group (CMG) - seminarul de creație al programului de cultură industrială "Memoria artizanului chinez" a avut loc vineri, la Beijing, scrie romanian.cgtn.com.La eveniment au participat Li Lecheng, ministrul Industriei și Tehnologiei Informației, și Shen Haixiong,
30 ianuarie 2026
23:30
Poluanții „eterni”, substanțe chimice care nu se descompun aproape deloc în natură, cunoscuți sub numele de PFAS, ar putea costa Uniunea Europeană între 330 și 1.700 de miliarde de euro pînă în 2050, potrivit unui raport publicat de Comisia Europeană.Studiul arată că impactul financiar depinde de cît de dur va acționa Bruxelles-ul împotriva acestor substanțe chimice omniprezente, folosite în p
23:00
Un șofer de autobuz din Londra a fost considerat „erou” după ce a prins un bărbat care furase colierul unei pasagere. Compania l-a concediat însă pentru că l-a lovit pe hoț și „a pus în pericol” autobuzul și pe ceilalți pasageri, relatează The Independent.Bărbatul a contestat hotărîrea, dar instanța a dat dreptate companiei.{{848581}}Incidentul a avut loc în 25 iunie 2024. Mark Hehir condu
23:00
Videoclipul de promovare a Galei Sărbătorii Primăverii 2026, realizat de China Media Group (CMG), a fost rulat în cadrul spectacolelor cultural-artistice pentru întîmpinarea Anului Nou Chinezesc al calului susținute la Alger, capitala Algeriei, în perioada 28-29 ianuarie, scrie romanian.cgtn.comCombinînd tradițiile culturale chineze și tehnica modernă de lumină și coregrafică, proiecția a adău
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.