Ce fel de pensii există în țara noastră

09:30

Vitamina C este, fără îndoială, unul dintre cele mai iubite ingrediente din skincare. Recunoscută pentru efectele sale antioxidante, pentru capacitatea de a reda luminozitatea pielii și de a stimula producția de colagen, aceasta rămâne un aliat esențial în rutina de îngrijire a tenului. Însă nu orice formulă cu vitamina C oferă rezultate reale. Diferența o face concentrația, forma ingredientului ș