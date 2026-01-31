Activitatea spitalelor a revenit la normal

10:30

S-a încheiat anul 2025. Noul an, 2026, și-a intrat în drepturi. Viața merge înainte, orașele noastre întineresc, iar noi îmbătrînim. Timpul nu iubește stagnarea, ci doar mișcarea, și întotdeauna înainte, căci numai el, asemenea lui Saturn, cunoaște scopul și direcția spre care trebuie să tindă. Scopul ne este necunoscut, dar Saturn înaintează spre el. Noi vedem doar consecințele mișcării sale, făr