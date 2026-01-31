Mii de americani au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă după ce doi cetățeni au fost împușcați fatal de către agenți federali - VIDEO
ProTV.md, 31 ianuarie 2026 20:50
Mii de americani au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă după ce doi cetățeni au fost împușcați fatal de către agenți federali - VIDEO
Acum 10 minute
21:30
Echipa din Cluj încă speră să prindă top 6, după ce au învins cu emoții ultima clasată, Metaloglobus, care a condus de două ori - VIDEO
Echipa din Cluj încă speră să prindă top 6, după ce au învins cu emoții ultima clasată, Metaloglobus, care a condus de două ori - VIDEO
21:30
Un jucător de doar 19 ani a marcat direct din corner cu o execuție de poveste, fiind prima sa reușită la echipa principală de la Gimnasia - VIDEO
Un jucător de doar 19 ani a marcat direct din corner cu o execuție de poveste, fiind prima sa reușită la echipa principală de la Gimnasia - VIDEO
21:30
Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru FC Al Nassr, așa că portughezului i-au rămas 39 de reușite până la marele scop al sfârșitului de carieră - VIDEO
Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru FC Al Nassr, așa că portughezului i-au rămas 39 de reușite până la marele scop al sfârșitului de carieră - VIDEO
21:30
Elena Rybakina s-a încoronat regină la Australian Open. Tenismena din Rusia, care reprezintă de opt ani Kazahstanul, a învins-o pe finalista ultimelor patru sezoane, Aryna Sabalenka - VIDEO
Elena Rybakina s-a încoronat regină la Australian Open. Tenismena din Rusia, care reprezintă de opt ani Kazahstanul, a învins-o pe finalista ultimelor patru sezoane, Aryna Sabalenka - VIDEO
Acum 30 minute
21:20
Cum se explică pana de curent provocată sâmbătă: Informațiile oferite de autorități și analizele experților energetici - VIDEO
Cum se explică pana de curent provocată sâmbătă: Informațiile oferite de autorități și analizele experților energetici - VIDEO
21:20
Ce să facem ca să nu derapăm? Ce sfaturi pentru șoferi oferă specialiști, după ce din cauza ghețușului au avut loc circa 170 de accidente - VIDEO
Ce să facem ca să nu derapăm? Ce sfaturi pentru șoferi oferă specialiști, după ce din cauza ghețușului au avut loc circa 170 de accidente - VIDEO
21:10
Canoistul Serghei Tarnovschi și luptătoarea Irina Rîngaci - desemnați cei mai buni sportivi din 2025 în cadrul tradiționale Cine Olimpice. Comitetul Național Olimpic din Moldova a celebrat 35 de ani de la fondare - VIDEO
Canoistul Serghei Tarnovschi și luptătoarea Irina Rîngaci - desemnați cei mai buni sportivi din 2025 în cadrul tradiționale Cine Olimpice. Comitetul Național Olimpic din Moldova a celebrat 35 de ani de la fondare - VIDEO
Acum o oră
21:00
Rușii s-au abținut sâmbătă să mai bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei. Lucru confirmat de președintele Volodimir Zelenski - VIDEO
Rușii s-au abținut sâmbătă să mai bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei. Lucru confirmat de președintele Volodimir Zelenski - VIDEO
20:50
Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electrice. O spun experții în contextul avariei care a afectat sute de localități din țară - VIDEO
Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electrice. O spun experții în contextul avariei care a afectat sute de localități din țară - VIDEO
20:50
Mii de americani au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă după ce doi cetățeni au fost împușcați fatal de către agenți federali - VIDEO # ProTV.md
Mii de americani au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă după ce doi cetățeni au fost împușcați fatal de către agenți federali - VIDEO
Acum 2 ore
20:30
Sute de mii de consumatori din peste 200 de localități din diferite regiuni ale țării au rămas fără lumină. După mai bine de cinci ore, majoritatea consumatorilor au fost reconectați - VIDEO
Sute de mii de consumatori din peste 200 de localități din diferite regiuni ale țării au rămas fără lumină. După mai bine de cinci ore, majoritatea consumatorilor au fost reconectați - VIDEO
20:20
Cum a fost văzută pană masivă de curent pe străzile capitalei: cozi de troleibuze blocate, stații pline de pasageri, semafoare stinse și magazine închise - VIDEO
Cum a fost văzută pană masivă de curent pe străzile capitalei: cozi de troleibuze blocate, stații pline de pasageri, semafoare stinse și magazine închise - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 31.01.2026
20:10
Zăpada și temperaturile negative au format polei și ghețuș pe drumurile naționale. Circulația s desfășoară în condiții de iarnă - VIDEO
Zăpada și temperaturile negative au format polei și ghețuș pe drumurile naționale. Circulația s desfășoară în condiții de iarnă - VIDEO
19:50
Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev a mers la Miami, pentru negocieri alături de membrii administrației Trump. Se întâmplă cu o zi înainte de următoarea rundă de negocieri - VIDEO
Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev a mers la Miami, pentru negocieri alături de membrii administrației Trump. Se întâmplă cu o zi înainte de următoarea rundă de negocieri - VIDEO
19:40
Capitala a fost paralizată de o pană de curent care a afectat toată țara. Pe străzi staționau troleibuze, stațiile erau pline cu oameni, iar semafoarele erau deconectate - VIDEO
Capitala a fost paralizată de o pană de curent care a afectat toată țara. Pe străzi staționau troleibuze, stațiile erau pline cu oameni, iar semafoarele erau deconectate - VIDEO
Acum 4 ore
18:40
Filmul Melania, un documentar de lung metraj despre viața Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a fost lansat în cinematografe - VIDEO
Filmul Melania, un documentar de lung metraj despre viața Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a fost lansat în cinematografe - VIDEO
18:20
Aproape toată Ucraina a rămas fără curent electric, ca urmare a problemei de la rețeaua electrică. Pana de curent a fost provocată de un incident tehnologic major în rețeaua electrică a Ucrainei - VIDEO
Aproape toată Ucraina a rămas fără curent electric, ca urmare a problemei de la rețeaua electrică. Pana de curent a fost provocată de un incident tehnologic major în rețeaua electrică a Ucrainei - VIDEO
18:10
Un mic căluț de pluș a devenit viral după ce o eroare de fabricație i‑a dat o expresie tristă și „plângăcioasă" - VIDEO
Un mic căluț de pluș a devenit viral după ce o eroare de fabricație i‑a dat o expresie tristă și „plângăcioasă” - VIDEO
Acum 6 ore
17:30
Deținutul care a evadat de la Penitenciarul Cricova, reținut. Ce spun responsabilii
16:50
Toate stațiile electrice din țară, conectate la energia electrică. Anunțul ministrului Energiei - VIDEO
Toate stațiile electrice din țară, conectate la energia electrică. Anunțul ministrului Energiei - VIDEO
16:50
Japonia, lovită de un val de ninsori extreme care au acoperit regiuni întregi. Cel puţin 14 oameni au murit, iar 198 au rămas răniți în întreaga ţară - VIDEO
Japonia, lovită de un val de ninsori extreme care au acoperit regiuni întregi. Cel puţin 14 oameni au murit, iar 198 au rămas răniți în întreaga ţară - VIDEO
16:20
Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare. Ce spune poliția
16:10
„Cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică". Igor Grosu, în contextul deconectărilor de la energia electrică
„Cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”. Igor Grosu, în contextul deconectărilor de la energia electrică
16:00
Caz tragic la Rezina. O adolescentă a murit, după ce a căzut de pe o stâncă de la o înălțime de 20 de metri
Caz tragic la Rezina. O adolescentă a murit, după ce a căzut de pe o stâncă de la o înălțime de 20 de metri
Acum 8 ore
15:20
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO
15:00
Cum circulă transportul public: RTEC vine cu actualizări, în urma deconectărilor energiei electrice
Cum circulă transportul public: RTEC vine cu actualizări, în urma deconectărilor energiei electrice
14:20
În sudul și nordul țării, liniile electrice sunt reconectate, iar la Chișinău alimentarea consumatorilor - parțial reluată. Care este situația la moment - VIDEO
În sudul și nordul țării, liniile electrice sunt reconectate, iar la Chișinău alimentarea consumatorilor - parțial reluată. Care este situația la moment - VIDEO
Acum 12 ore
13:30
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire de clasă în setul 3 al finalei cu Aryna Sabalenka
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire de clasă în setul 3 al finalei cu Aryna Sabalenka
13:20
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct, dar și la gara feroviară din cauza panei de curent din țară - VIDEO
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct, dar și la gara feroviară din cauza panei de curent din țară - VIDEO
13:00
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Junghietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Junghietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO
13:00
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev
12:50
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Jughietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Jughietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO
12:40
Troleibuzele, blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Anunțul Regiei Transport Electric
Troleibuzele, blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Anunțul Regiei Transport Electric
12:30
Toate instituțiile medicale din regiunile afectate activează cu generatoare electrice. Ce spune ministrul Sănătății
Toate instituțiile medicale din regiunile afectate activează cu generatoare electrice. Ce spune ministrul Sănătății
12:20
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct din cauza panei de curent din țară - VIDEO # ProTV.md
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct din cauza panei de curent din țară - VIDEO
12:20
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală
12:10
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii
12:00
Semafoarele nu funcționează. Circulația rutieră, îngreunată. Ce spune poliția
12:00
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii
11:50
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
11:20
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, dar și suburbii. Ce spune primarul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, dar și suburbii. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
11:20
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină
10:30
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO
10:10
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări
09:00
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO
08:50
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo
08:40
Dosarele Epstein: Ce nume importante apar în noul lot de documente desecretizate
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 30.01.2026
30 ianuarie 2026
23:30
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO
