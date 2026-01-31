Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev a mers la Miami, pentru negocieri alături de membrii administrației Trump. Se întâmplă cu o zi înainte de următoarea rundă de negocieri - VIDEO
Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev a mers la Miami, pentru negocieri alături de membrii administrației Trump. Se întâmplă cu o zi înainte de următoarea rundă de negocieri - VIDEO
Capitala a fost paralizată de o pană de curent care a afectat toată țara. Pe străzi staționau troleibuze, stațiile erau pline cu oameni, iar semafoarele erau deconectate - VIDEO # ProTV.md
Capitala a fost paralizată de o pană de curent care a afectat toată țara. Pe străzi staționau troleibuze, stațiile erau pline cu oameni, iar semafoarele erau deconectate - VIDEO
Filmul Melania, un documentar de lung metraj despre viața Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a fost lansat în cinematografe - VIDEO # ProTV.md
Filmul Melania, un documentar de lung metraj despre viața Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a fost lansat în cinematografe - VIDEO
Aproape toată Ucraina a rămas fără curent electric, ca urmare a problemei de la rețeaua electrică. Pana de curent a fost provocată de un incident tehnologic major în rețeaua electrică a Ucrainei - VIDEO # ProTV.md
Aproape toată Ucraina a rămas fără curent electric, ca urmare a problemei de la rețeaua electrică. Pana de curent a fost provocată de un incident tehnologic major în rețeaua electrică a Ucrainei - VIDEO
Un mic căluț de pluș a devenit viral după ce o eroare de fabricație i‑a dat o expresie tristă și „plângăcioasă” - VIDEO # ProTV.md
Un mic căluț de pluș a devenit viral după ce o eroare de fabricație i‑a dat o expresie tristă și „plângăcioasă” - VIDEO
Deținutul care a evadat de la Penitenciarul Cricova, reținut. Ce spun responsabilii
Toate stațiile electrice din țară, conectate la energia electrică. Anunțul ministrului Energiei - VIDEO # ProTV.md
Toate stațiile electrice din țară, conectate la energia electrică. Anunțul ministrului Energiei - VIDEO
Japonia, lovită de un val de ninsori extreme care au acoperit regiuni întregi. Cel puţin 14 oameni au murit, iar 198 au rămas răniți în întreaga ţară - VIDEO # ProTV.md
Japonia, lovită de un val de ninsori extreme care au acoperit regiuni întregi. Cel puţin 14 oameni au murit, iar 198 au rămas răniți în întreaga ţară - VIDEO
Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare. Ce spune poliția
„Cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”. Igor Grosu, în contextul deconectărilor de la energia electrică # ProTV.md
„Cât de important este să construim instituții puternice și să investim în independența noastră energetică”. Igor Grosu, în contextul deconectărilor de la energia electrică
Caz tragic la Rezina. O adolescentă a murit, după ce a căzut de pe o stâncă de la o înălțime de 20 de metri # ProTV.md
Caz tragic la Rezina. O adolescentă a murit, după ce a căzut de pe o stâncă de la o înălțime de 20 de metri
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO # ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO
Cum circulă transportul public: RTEC vine cu actualizări, în urma deconectărilor energiei electrice # ProTV.md
Cum circulă transportul public: RTEC vine cu actualizări, în urma deconectărilor energiei electrice
În sudul și nordul țării, liniile electrice sunt reconectate, iar la Chișinău alimentarea consumatorilor - parțial reluată. Care este situația la moment - VIDEO # ProTV.md
În sudul și nordul țării, liniile electrice sunt reconectate, iar la Chișinău alimentarea consumatorilor - parțial reluată. Care este situația la moment - VIDEO
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire de clasă în setul 3 al finalei cu Aryna Sabalenka # ProTV.md
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire de clasă în setul 3 al finalei cu Aryna Sabalenka
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct, dar și la gara feroviară din cauza panei de curent din țară - VIDEO # ProTV.md
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct, dar și la gara feroviară din cauza panei de curent din țară - VIDEO
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Junghietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Junghietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev # ProTV.md
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev
Troleibuzele, blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Anunțul Regiei Transport Electric # ProTV.md
Troleibuzele, blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Anunțul Regiei Transport Electric
Toate instituțiile medicale din regiunile afectate activează cu generatoare electrice. Ce spune ministrul Sănătății # ProTV.md
Toate instituțiile medicale din regiunile afectate activează cu generatoare electrice. Ce spune ministrul Sănătății
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct din cauza panei de curent din țară - VIDEO # ProTV.md
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct din cauza panei de curent din țară - VIDEO
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii
Semafoarele nu funcționează. Circulația rutieră, îngreunată. Ce spune poliția
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină # ProTV.md
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO # ProTV.md
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări # ProTV.md
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO # ProTV.md
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo # ProTV.md
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo
Dosarele Epstein: Ce nume importante apar în noul lot de documente desecretizate
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 30.01.2026
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO # ProTV.md
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.01.2026
Se circulă cu dificultate pe șoseaua Căușeni - Ștefan Vodă din cauza ghețușului. Un automobil a derapat de pe drum - VIDEO # ProTV.md
Se circulă cu dificultate pe șoseaua Căușeni - Ștefan Vodă din cauza ghețușului. Un automobil a derapat de pe drum - VIDEO
FCSB și-a încheiat aventura în Liga Europei. Campioana României a fost eliminată, după faza de grupă unică, deoarece a încheiat în afara top 24 - VIDEO # ProTV.md
FCSB și-a încheiat aventura în Liga Europei. Campioana României a fost eliminată, după faza de grupă unică, deoarece a încheiat în afara top 24 - VIDEO
Carlos Alcaraz a câștigat una dintre cele mai incredibile semifinale din istoria Australian Open. Liderul clasamentului mondial s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de Mare Șlem - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz a câștigat una dintre cele mai incredibile semifinale din istoria Australian Open. Liderul clasamentului mondial s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de Mare Șlem - VIDEO
21:30
După ce portughezii i-au învins pe galactici, lăsându-i în afara top 8 al Ligii Campionilor, echipele se vor întâlni din nou în șaisprezecimi - VIDEO # ProTV.md
După ce portughezii i-au învins pe galactici, lăsându-i în afara top 8 al Ligii Campionilor, echipele se vor întâlni din nou în șaisprezecimi - VIDEO
Ninsori, lapoviță și ghețuș, la această oră, în toată țara. Drumarii vin cu actualizări despre șoselele naționale - GALERIE FOTO # ProTV.md
Ninsori, lapoviță și ghețuș, la această oră, în toată țara. Drumarii vin cu actualizări despre șoselele naționale - GALERIE FOTO
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate - VIDEO # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate - VIDEO
Cele cinci persoane reținute pentru că ar fi omorât un bărbat de 35 de ani din capitală, plasate în arest pentru 30 de zile. Aceștia au fost escortați în cătușe - VIDEO # ProTV.md
Cele cinci persoane reținute pentru că ar fi omorât un bărbat de 35 de ani din capitală, plasate în arest pentru 30 de zile. Aceștia au fost escortați în cătușe - VIDEO
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani # ProTV.md
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani
Furtuna de zăpadă care a lovit Statele Unite a trimis la adăpost douăzeci de pinguini de la un Aquarium din New York - VIDEO # ProTV.md
Furtuna de zăpadă care a lovit Statele Unite a trimis la adăpost douăzeci de pinguini de la un Aquarium din New York - VIDEO
La doar doi ani și câteva luni, un băiețel a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru aptitudinile sale excepționale la snooker - VIDEO # ProTV.md
La doar doi ani și câteva luni, un băiețel a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru aptitudinile sale excepționale la snooker - VIDEO
Fenerbahce va juca în runda play-off cu Nottingham Forest pentru calificarea în optimile Europa League - VIDEO # ProTV.md
Fenerbahce va juca în runda play-off cu Nottingham Forest pentru calificarea în optimile Europa League - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 30.01.2026
Armistițiu energetic fragil în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a anunțat că Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a țării vecine timp de o săptămână - VIDEO # ProTV.md
Armistițiu energetic fragil în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a anunțat că Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a țării vecine timp de o săptămână - VIDEO
