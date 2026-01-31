Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO
ProTV.md, 31 ianuarie 2026 15:20
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
15:20
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO # ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane, printre care un copil, transportați la spital, după ce automobilele în care se aflau s-au ciocnit - FOTO
Acum o oră
15:00
Cum circulă transportul public: RTEC vine cu actualizări, în urma deconectărilor energiei electrice # ProTV.md
Cum circulă transportul public: RTEC vine cu actualizări, în urma deconectărilor energiei electrice
Acum 2 ore
14:20
În sudul și nordul țării, liniile electrice sunt reconectate, iar la Chișinău alimentarea consumatorilor - parțial reluată. Care este situația la moment - VIDEO # ProTV.md
În sudul și nordul țării, liniile electrice sunt reconectate, iar la Chișinău alimentarea consumatorilor - parțial reluată. Care este situația la moment - VIDEO
Acum 4 ore
13:30
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire de clasă în setul 3 al finalei cu Aryna Sabalenka # ProTV.md
Elena Rybakina, campioană la Australian Open, după o revenire de clasă în setul 3 al finalei cu Aryna Sabalenka
13:20
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct, dar și la gara feroviară din cauza panei de curent din țară - VIDEO # ProTV.md
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct, dar și la gara feroviară din cauza panei de curent din țară - VIDEO
13:00
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Junghietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Junghietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO
13:00
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev # ProTV.md
Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria. Avertizări similare au raportat și autoritățile de la Kiev
12:50
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Jughietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Situația va fi remediată în 1-2 ore. O spune Dorin Jughietu care a venit cu explicații despre deconectarea liniilor electrice produsă în Ucraina - VIDEO
12:40
Troleibuzele, blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Anunțul Regiei Transport Electric # ProTV.md
Troleibuzele, blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele. Anunțul Regiei Transport Electric
12:30
Toate instituțiile medicale din regiunile afectate activează cu generatoare electrice. Ce spune ministrul Sănătății # ProTV.md
Toate instituțiile medicale din regiunile afectate activează cu generatoare electrice. Ce spune ministrul Sănătății
12:20
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct din cauza panei de curent din țară - VIDEO # ProTV.md
Rând de troliebuze care staționează pe Viaduct din cauza panei de curent din țară - VIDEO
12:20
Accident cu patru automobile implicate, pe o stradă din capitală
12:10
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii
12:00
Semafoarele nu funcționează. Circulația rutieră, îngreunată. Ce spune poliția
12:00
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii
11:50
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
Acum 6 ore
11:20
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, dar și suburbii. Ce spune primarul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, dar și suburbii. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
11:20
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină # ProTV.md
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină
10:30
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO # ProTV.md
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO
10:10
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări # ProTV.md
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări
Acum 8 ore
09:00
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO # ProTV.md
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO
08:50
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo # ProTV.md
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo
08:40
Dosarele Epstein: Ce nume importante apar în noul lot de documente desecretizate
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 30.01.2026
30 ianuarie 2026
23:30
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO # ProTV.md
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO
23:30
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.01.2026
21:40
Se circulă cu dificultate pe șoseaua Căușeni - Ștefan Vodă din cauza ghețușului. Un automobil a derapat de pe drum - VIDEO # ProTV.md
Se circulă cu dificultate pe șoseaua Căușeni - Ștefan Vodă din cauza ghețușului. Un automobil a derapat de pe drum - VIDEO
21:30
FCSB și-a încheiat aventura în Liga Europei. Campioana României a fost eliminată, după faza de grupă unică, deoarece a încheiat în afara top 24 - VIDEO # ProTV.md
FCSB și-a încheiat aventura în Liga Europei. Campioana României a fost eliminată, după faza de grupă unică, deoarece a încheiat în afara top 24 - VIDEO
21:30
Carlos Alcaraz a câștigat una dintre cele mai incredibile semifinale din istoria Australian Open. Liderul clasamentului mondial s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de Mare Șlem - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz a câștigat una dintre cele mai incredibile semifinale din istoria Australian Open. Liderul clasamentului mondial s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de Mare Șlem - VIDEO
21:30
După ce portughezii i-au învins pe galactici, lăsându-i în afara top 8 al Ligii Campionilor, echipele se vor întâlni din nou în șaisprezecimi - VIDEO # ProTV.md
După ce portughezii i-au învins pe galactici, lăsându-i în afara top 8 al Ligii Campionilor, echipele se vor întâlni din nou în șaisprezecimi - VIDEO
21:30
Ninsori, lapoviță și ghețuș, la această oră, în toată țara. Drumarii vin cu actualizări despre șoselele naționale - GALERIE FOTO # ProTV.md
Ninsori, lapoviță și ghețuș, la această oră, în toată țara. Drumarii vin cu actualizări despre șoselele naționale - GALERIE FOTO
21:20
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate - VIDEO # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate - VIDEO
21:20
Cele cinci persoane reținute pentru că ar fi omorât un bărbat de 35 de ani din capitală, plasate în arest pentru 30 de zile. Aceștia au fost escortați în cătușe - VIDEO # ProTV.md
Cele cinci persoane reținute pentru că ar fi omorât un bărbat de 35 de ani din capitală, plasate în arest pentru 30 de zile. Aceștia au fost escortați în cătușe - VIDEO
21:10
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani # ProTV.md
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani
20:30
Furtuna de zăpadă care a lovit Statele Unite a trimis la adăpost douăzeci de pinguini de la un Aquarium din New York - VIDEO # ProTV.md
Furtuna de zăpadă care a lovit Statele Unite a trimis la adăpost douăzeci de pinguini de la un Aquarium din New York - VIDEO
20:20
La doar doi ani și câteva luni, un băiețel a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru aptitudinile sale excepționale la snooker - VIDEO # ProTV.md
La doar doi ani și câteva luni, un băiețel a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru aptitudinile sale excepționale la snooker - VIDEO
20:20
Fenerbahce va juca în runda play-off cu Nottingham Forest pentru calificarea în optimile Europa League - VIDEO # ProTV.md
Fenerbahce va juca în runda play-off cu Nottingham Forest pentru calificarea în optimile Europa League - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 30.01.2026
20:10
Armistițiu energetic fragil în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a anunțat că Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a țării vecine timp de o săptămână - VIDEO # ProTV.md
Armistițiu energetic fragil în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a anunțat că Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a țării vecine timp de o săptămână - VIDEO
20:10
Doi tineri din Ucraina, care au trecut ilegal granița cu România, prin munții Maramureșului, au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă - VIDEO # ProTV.md
Doi tineri din Ucraina, care au trecut ilegal granița cu România, prin munții Maramureșului, au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă - VIDEO
20:00
Se vor așeza sau nu la masa de discuții? Consiliul Municipal Chișinău este nefuncțional și rămâne fără un buget aprobat pentru acest an, în timp ce aleșii locali se ocupă de politică - VIDEO # ProTV.md
Se vor așeza sau nu la masa de discuții? Consiliul Municipal Chișinău este nefuncțional și rămâne fără un buget aprobat pentru acest an, în timp ce aleșii locali se ocupă de politică - VIDEO
19:50
Șase accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale # ProTV.md
Șase accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale
19:40
Carosabilul, extrem de alunecos la Cantemir, iar pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Recomandările poliției # ProTV.md
Carosabilul, extrem de alunecos la Cantemir, iar pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Recomandările poliției
19:40
6 accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale # ProTV.md
6 accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale
19:40
Gerul revine în forță, iar tabloul cu accidente și persoane traumate s-ar putea repeta. Moldova a intrat sub influența unui val de aer rece, care va aduce temperaturi de până la minus 22 de grade, vânt și ninsori - VIDEO # ProTV.md
Gerul revine în forță, iar tabloul cu accidente și persoane traumate s-ar putea repeta. Moldova a intrat sub influența unui val de aer rece, care va aduce temperaturi de până la minus 22 de grade, vânt și ninsori - VIDEO
19:20
Un automobil a derapat de pe șosea la Strășeni. Polițiștii au intervenit - VIDEO
19:00
Pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției # ProTV.md
Pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției
18:50
Circulația autovehiculelor de mare tonaj, sistată la posturile vamale Palanca și Tudora. Ce spune poliția de frontieră # ProTV.md
Circulația autovehiculelor de mare tonaj, sistată la posturile vamale Palanca și Tudora. Ce spune poliția de frontieră
18:20
Australian Open va avea un nou campion, după ce deținătorul ultimelor două titluri, Jannik Sinner, a fost învins de Novak Djokovic într-o confruntare de gală, decisă în cinci seturi - VIDEO # ProTV.md
Australian Open va avea un nou campion, după ce deținătorul ultimelor două titluri, Jannik Sinner, a fost învins de Novak Djokovic într-o confruntare de gală, decisă în cinci seturi - VIDEO
18:10
Ministrul Energiei nu exclude că Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Energiei nu exclude că Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.