Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii
ProTV.md, 31 ianuarie 2026 12:00
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
12:10
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică, iar procedurile vamale sunt realizate în regim manual. Ce spun responsabilii
Acum 30 minute
12:00
Semafoarele nu funcționează. Circulația rutieră, îngreunată. Ce spune poliția
12:00
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii # ProTV.md
Mai multe puncte de trecere a frontierei au rămas fără energie electrică. Ce spun responsabilii
11:50
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, suburbii și raioane. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
Acum o oră
11:20
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, dar și suburbii. Ce spune primarul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Pană de curent în mai multe sectoare din capitală, dar și suburbii. Ce spune primarul capitalei - VIDEO
11:20
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină # ProTV.md
Ce spune ministrul Energiei, după ce mai mulți locuitori ai capitalei, dar și din suburbii au rămas fără lumină
Acum 2 ore
10:30
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO # ProTV.md
O femeie și copilul ei, blocați în trafic cu automobilul, la Orhei. Polițiștii au intervenit - VIDEO
Acum 4 ore
10:10
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări # ProTV.md
Peste 470 de solicitări, înregistrate de Serviciul de Asistență medicală, printre care 53 de cazuri cu traumatisme. IGSU vine cu actualizări
09:00
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO # ProTV.md
Situația drumurilor din țară. Peste 750 de tone de material antiderapant, distribuite pe șoselele naționale - GALERIE FOTO
08:50
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo # ProTV.md
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -7 grade în capitală. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo
08:40
Dosarele Epstein: Ce nume importante apar în noul lot de documente desecretizate
Acum 12 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 30.01.2026
30 ianuarie 2026
23:30
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO # ProTV.md
Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO
23:30
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.01.2026
Acum 24 ore
21:40
Se circulă cu dificultate pe șoseaua Căușeni - Ștefan Vodă din cauza ghețușului. Un automobil a derapat de pe drum - VIDEO # ProTV.md
Se circulă cu dificultate pe șoseaua Căușeni - Ștefan Vodă din cauza ghețușului. Un automobil a derapat de pe drum - VIDEO
21:30
FCSB și-a încheiat aventura în Liga Europei. Campioana României a fost eliminată, după faza de grupă unică, deoarece a încheiat în afara top 24 - VIDEO # ProTV.md
FCSB și-a încheiat aventura în Liga Europei. Campioana României a fost eliminată, după faza de grupă unică, deoarece a încheiat în afara top 24 - VIDEO
21:30
Carlos Alcaraz a câștigat una dintre cele mai incredibile semifinale din istoria Australian Open. Liderul clasamentului mondial s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de Mare Șlem - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz a câștigat una dintre cele mai incredibile semifinale din istoria Australian Open. Liderul clasamentului mondial s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de Mare Șlem - VIDEO
21:30
După ce portughezii i-au învins pe galactici, lăsându-i în afara top 8 al Ligii Campionilor, echipele se vor întâlni din nou în șaisprezecimi - VIDEO # ProTV.md
După ce portughezii i-au învins pe galactici, lăsându-i în afara top 8 al Ligii Campionilor, echipele se vor întâlni din nou în șaisprezecimi - VIDEO
21:30
Ninsori, lapoviță și ghețuș, la această oră, în toată țara. Drumarii vin cu actualizări despre șoselele naționale - GALERIE FOTO # ProTV.md
Ninsori, lapoviță și ghețuș, la această oră, în toată țara. Drumarii vin cu actualizări despre șoselele naționale - GALERIE FOTO
21:20
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate - VIDEO # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate - VIDEO
21:20
Cele cinci persoane reținute pentru că ar fi omorât un bărbat de 35 de ani din capitală, plasate în arest pentru 30 de zile. Aceștia au fost escortați în cătușe - VIDEO # ProTV.md
Cele cinci persoane reținute pentru că ar fi omorât un bărbat de 35 de ani din capitală, plasate în arest pentru 30 de zile. Aceștia au fost escortați în cătușe - VIDEO
21:10
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani # ProTV.md
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani
20:30
Furtuna de zăpadă care a lovit Statele Unite a trimis la adăpost douăzeci de pinguini de la un Aquarium din New York - VIDEO # ProTV.md
Furtuna de zăpadă care a lovit Statele Unite a trimis la adăpost douăzeci de pinguini de la un Aquarium din New York - VIDEO
20:20
La doar doi ani și câteva luni, un băiețel a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru aptitudinile sale excepționale la snooker - VIDEO # ProTV.md
La doar doi ani și câteva luni, un băiețel a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru aptitudinile sale excepționale la snooker - VIDEO
20:20
Fenerbahce va juca în runda play-off cu Nottingham Forest pentru calificarea în optimile Europa League - VIDEO # ProTV.md
Fenerbahce va juca în runda play-off cu Nottingham Forest pentru calificarea în optimile Europa League - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 30.01.2026
20:10
Armistițiu energetic fragil în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a anunțat că Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a țării vecine timp de o săptămână - VIDEO # ProTV.md
Armistițiu energetic fragil în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a anunțat că Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a țării vecine timp de o săptămână - VIDEO
20:10
Doi tineri din Ucraina, care au trecut ilegal granița cu România, prin munții Maramureșului, au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă - VIDEO # ProTV.md
Doi tineri din Ucraina, care au trecut ilegal granița cu România, prin munții Maramureșului, au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă - VIDEO
20:00
Se vor așeza sau nu la masa de discuții? Consiliul Municipal Chișinău este nefuncțional și rămâne fără un buget aprobat pentru acest an, în timp ce aleșii locali se ocupă de politică - VIDEO # ProTV.md
Se vor așeza sau nu la masa de discuții? Consiliul Municipal Chișinău este nefuncțional și rămâne fără un buget aprobat pentru acest an, în timp ce aleșii locali se ocupă de politică - VIDEO
19:50
Șase accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale # ProTV.md
Șase accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale
19:40
Carosabilul, extrem de alunecos la Cantemir, iar pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Recomandările poliției # ProTV.md
Carosabilul, extrem de alunecos la Cantemir, iar pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Recomandările poliției
19:40
6 accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale # ProTV.md
6 accidente rutiere, o persoană traumatizată, iar sistemul medical activează în regim de alertă. Autoritățile vin cu actualizări privind circulația dificilă de pe drumurile naționale
19:40
Gerul revine în forță, iar tabloul cu accidente și persoane traumate s-ar putea repeta. Moldova a intrat sub influența unui val de aer rece, care va aduce temperaturi de până la minus 22 de grade, vânt și ninsori - VIDEO # ProTV.md
Gerul revine în forță, iar tabloul cu accidente și persoane traumate s-ar putea repeta. Moldova a intrat sub influența unui val de aer rece, care va aduce temperaturi de până la minus 22 de grade, vânt și ninsori - VIDEO
19:20
Un automobil a derapat de pe șosea la Strășeni. Polițiștii au intervenit - VIDEO
19:00
Pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției # ProTV.md
Pe direcția spre orașul Otaci circulația camioanelor, sistată din cauza poleiului. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției
18:50
Circulația autovehiculelor de mare tonaj, sistată la posturile vamale Palanca și Tudora. Ce spune poliția de frontieră # ProTV.md
Circulația autovehiculelor de mare tonaj, sistată la posturile vamale Palanca și Tudora. Ce spune poliția de frontieră
18:20
Australian Open va avea un nou campion, după ce deținătorul ultimelor două titluri, Jannik Sinner, a fost învins de Novak Djokovic într-o confruntare de gală, decisă în cinci seturi - VIDEO # ProTV.md
Australian Open va avea un nou campion, după ce deținătorul ultimelor două titluri, Jannik Sinner, a fost învins de Novak Djokovic într-o confruntare de gală, decisă în cinci seturi - VIDEO
18:10
Ministrul Energiei nu exclude că Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Energiei nu exclude că Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului - VIDEO
18:10
Atenție, șoferi. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției # ProTV.md
Atenție, șoferi. Pe mai multe drumuri și străzi s-au format gropi, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Recomandările poliției
18:00
Moscova se confruntă cu cea mai puternică ninsoare din ultimele două secole, cu troiene de până la 62 de centimetri și condiții extreme pe străzi - VIDEO # ProTV.md
Moscova se confruntă cu cea mai puternică ninsoare din ultimele două secole, cu troiene de până la 62 de centimetri și condiții extreme pe străzi - VIDEO
17:40
Gazul s-ar putea ieftini cu aproape 2 lei. Energocom a transmis către ANRE cererea privind micșorarea tarifului la gaz. Moldovenii vor plăti, un tarif mai mic, în martie abia - VIDEO # ProTV.md
Gazul s-ar putea ieftini cu aproape 2 lei. Energocom a transmis către ANRE cererea privind micșorarea tarifului la gaz. Moldovenii vor plăti, un tarif mai mic, în martie abia - VIDEO
17:20
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția fostului primar de la Boldurești - VIDEO
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 30.01.2026
17:20
Deținutul care a fugit în timp ce era escorta la audieri, reținut. Urmează să fie cercetat și pentru evadare # ProTV.md
Deținutul care a fugit în timp ce era escorta la audieri, reținut. Urmează să fie cercetat și pentru evadare
17:00
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția primarului de Boldurești - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția primarului de Boldurești - VIDEO
16:50
Rusia a lansat o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian - VIDEO # ProTV.md
Rusia a lansat o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian - VIDEO
16:40
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția primarului de Boldurești și momentul în care este încătușat - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Nicanor Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Reacția primarului de Boldurești și momentul în care este încătușat - VIDEO
16:10
Maramureș: Cei doi tineri ucraineni blocați în Munții Maramureșului au fost salvați - VIDEO # ProTV.md
Maramureș: Cei doi tineri ucraineni blocați în Munții Maramureșului au fost salvați - VIDEO
16:00
A ucis doi soți din Grătiești și a fugit de justiție timp de peste 20 de ani: Un bărbat - condamnat la detenție pe viață. Detaliile procurorilor # ProTV.md
A ucis doi soți din Grătiești și a fugit de justiție timp de peste 20 de ani: Un bărbat - condamnat la detenție pe viață. Detaliile procurorilor
16:00
Nu au fost identificate riscuri pentru viața și sănătatea personalului sau a călătorilor. Precizările Serviciului Vamal, după alerta de la vama Tudora # ProTV.md
Nu au fost identificate riscuri pentru viața și sănătatea personalului sau a călătorilor. Precizările Serviciului Vamal, după alerta de la vama Tudora
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.