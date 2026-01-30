UPDATE/ Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca. Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare

17:30

Avocații lui Vladimir Plahotniuc au cerut din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații ce fac parte din completul care examinează dosarul privind frauda bancară, episodul în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Solicitarea a fost depusă la ședința din 29 ianuarie 2026. Lucian Rogac, unul dintre avocații lui...