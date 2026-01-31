Autoritățile confirmă: deconectările de curent din Chișinău și din țară

21:00

În Tokyo, Japonia, a avut loc o serie de jafuri asupra transportatorilor de numerar în valoare de 420 de milioane de yeni (2,7 milioane de dolari).Una dintre victimele a declarat că a fost stropită cu ceva asemănător cu gaz lacrimogen și că i-au fost furate trei valize încărcate în mașină.{{860609}}Cîteva ore mai tîrziu, poliția a primit un apel de la un bărbat care transporta 190 de milio