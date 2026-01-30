Cod galben de vânt puternic: meteorologii au emis o nouă avertizare
Ziarul de Garda, 30 ianuarie 2026 14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 30 ianuarie, o nouă avertizare – cod galben de intensificări ale vântului. Alerta este valabilă începând cu ora 18:00 și se va menține până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale ce pot atinge viteze de...
Cinci dintre cei șapte vameși cercetați pentru corupție, arestați preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Cinci dintre cei șapte vameși de la posturile vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, cercetați într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Mandatele au fost emise pe 30 ianuarie, informează Centrul Național Anticorupție (CNA). Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant...
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA retrag certificarea avioanelor de afaceri Bombardier Global Express și a amenințat cu tarife de import de 50% pentru toate aeronavele fabricate în Canada, până când autoritatea de reglementare a țării va certifica mai multe avioane produse de rivalul american Gulfstream, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Dacă,...
Un cetățean al Ucrainei, depistat la vamă cu „un mecanism exploziv”. Primele informații de la Serviciul Vamal # Ziarul de Garda
La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat pentru control, iar în cadrul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, în comun cu polițiștii de frontieră, în bagajul...
DOC/ Solicitarea S.A. „Energocom” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale a fost publicată. ANRE anunță ședință publică # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 30 ianuarie, că a recepționat cererea S.A. „Energocom” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali. Totodată, subiectul va fi propus spre aprobare în cadrul ședinței publice de marți, 3 februarie 2026. Potrivit SA „Energocom”, consumatorii finali ar putea plăti...
LIVE TEXT/ Atacuri la Harkiv: o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 Forțele ruse au atacat, în primele ore ale zilei de 30 ianuarie, mai multe localitățile Harkiv, Kupeansk și Bohoduhiv. În urma bombardamentelor, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Potrivit Administrației Militare Regionale Harkiv, Poliției și Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, armata rusă a folosit mai multe tipuri...
De la începutul anului 2025, militarii ruși întorși de pe front au ucis cel puțin 11 femei # Ziarul de Garda
Uciderea unei femei de către un militar la Irkutsk a devenit cel puțin a doua crimă de acest tip comisă de militari ruși reveniți de pe front de la începutul lunii ianuarie, arată o analiză a portalului de știri Agenția din Rusia. De la începutul anului 2025, cel puțin 11 femei au fost deja ucise...
Grădinițele din municipiul Chișinău vor funcționa după un program redus vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie, a anunțat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei Chișinău. Potrivit deciziei, în cele două zile, instituțiile preșcolare își vor încheia activitatea la ora 16:00. „Măsura este una preventivă și a fost luată din cauza riscului...
LIVE TEXT/ Căile Ferate Ucrainene au interzis circulația trenurilor între Dnipro și Zaporijjea. Trupe ruse au lansat 111 drone și o rachetă balistică. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDAETE 11:10 Căile Ferate Ucrainene (Ukrzaliznîția) au restricționat circulația trenurilor între Dnipro și Zaporijjea, din cauza atacurilor asupra infrastructurii feroviare și a depistării dronelor rusești în apropierea rutelor de circulație a trenurilor, scrie Hromadske. Informația a fost comunicată de companie, care precizează că infrastructura feroviară a fost avariată, însă, datorită restricțiilor introduse la timp, nici...
Ce preț ar putea plăti consumatorii pentru gazele naturale în 2026. Propunerea SA „Energocom” către ANRE # Ziarul de Garda
SA „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public, informează vineri, 30 ianuarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit SA „Energocom”, consumatorii finali ar putea plăti 14.10 lei (fără TVA) pentru gazele naturale în 2026, adică cu 1.40 lei...
ACUZAȚII/ Fiul unui șef din MAI, învinuit de escrocherii de milioane. Unele victime invocă implicarea tatălui # Ziarul de Garda
Veaceslav Ionel, fiul comandantului adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri, Vasile Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA. Una dintre familiile care-l acuză pe acesta de escrocherie reclamă că tatăl...
Poleiul a lăsat fără lumină zeci de mii de consumatori. Situația „se ameliorează treptat”, spune Ministerul Energiei # Ziarul de Garda
Condițiile meteorologice dificile din ultimele zile, marcate de polei și ghețuș, au provocat avarii în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice în mai multe localități din țară. Potrivit unei note informative emise de Ministerul Energiei pe 30 ianuarie, începând cu 25 ianuarie, între 8 și 33 de mii de consumatori casnici, din circa...
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, urmează să preia funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii pe care o realizează. Aceasta va prelua atribuțiile începând cu 2 februarie. „Începând de luni, 2 februarie, preiau funcția de purtătoare de cuvânt a...
DOC/ Deputatul Tarlev nu e de acord ca Poliția să documenteze corupția electorală. Acesta a sesizat CC. Decizia Înaltei Curți # Ziarul de Garda
Deputatul independent Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”, și mai multe persoane amendate pentru corupere electorală pasivă au sesizat Curtea Constituțională, cerând declararea neconstituțională a prevederilor care oferă poliției competența de a constata și examina aceste contravenții, alături de Centrul Național Anticorupție (CNA). Curtea Constituțională a decis însă, pe 29 ianuarie, să respingă...
VIDEO/ De la X la Z: Bani de podcast | Dezinstalarea Facebook | Vinul din cântece | Newton+Darwin # Ziarul de Garda
În această ediție, Alina Radu, directoare ZdG, și fiica ei, Ilinca Mazureac, doctorandă la Cambridge, discută despre ADN, cele 22 000 de rețete genetice din fiecare celulă umană, cum a fost creată o universitate după spânzurarea a doi studenți la altă universitate, cât vin e bine să consumăm potrivit științei, ce se întâmplă dacă dezinstalezi...
Percheziții în Chișinău și Ialoveni, într-un dosar de furt al secretului comercial # Ziarul de Garda
În Chișinău și la Ialoveni sunt în desfășurare percheziții în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, într-o cauză penală ce vizează „sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial”. Informația a fost comunicată de polițiști. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile sunt efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice din cadrul Inspectoratului General...
Peste 8 000 de cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia, stabiliți în județul Botoșani, rămân fără cărți de identitate românești # Ziarul de Garda
Peste 8 000 de cetățeni originari din R. Moldova, Ucraina și Federația Rusă, stabiliți fictiv în localități din județul Botoșani, și-au pierdut valabilitatea domiciliului, iar cărțile de identitate ale acestora vor fi anulate, a declarat, pentru Agerpres, citat de G4Media, șeful Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Botoșani, Ady Petrușcă. Potrivit acestuia,...
FOTO/ Carosabil umed și intervenții ale drumarilor: Cum se circulă pe drumurile din țară # Ziarul de Garda
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în dimineața zilei de astăzi, 30 ianuarie, la ora 07:30, în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Actualizarea a fost remisă în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat un nou cod galben de ghețuș și polei, aplicabil pe întreg teritoriul R....
LIVE TEXT/ Uniunea Europeană intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie. Război în Ucraina, ziua 1437 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:05 Uniunea Europeană își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, dată care marchează patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, pe 29 ianuarie, scrie The Kyiv Independent. „Ne propunem să venim cu acest...
LIVE TEXT/ UE oferă 500 de generatoare suplimentare și 50 de milioane de euro pentru sprijin energetic al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1436 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Uniunea Europeană furnizează Ucrainei încă 500 de generatoare, 50 de milioane de euro și înființează un grup operativ pentru coordonarea asistenței energetice, a declarat Înalta Reprezentantă al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, relatează Ukrinform. „Rusia nu face niciun efort nici măcar simbolic pentru pace. Atacul său asupra unui...
Temperaturi extrem de scăzute, de până la minus 30 de grade Celsius, vor lovi Ucraina la începutul săptămânii viitoare, ceea ce este foarte periculos pentru culturile de iarnă, au declarat joi analiștii agricoli și serviciul național de urgență, potrivit Reuters. O scădere bruscă a temperaturii va începe pe 1 februarie și va afecta toate regiunile,...
Premier Energy anunță că energia electrică a fost restabilită în toate localitățile afectate de condițiile meteo nefavorabile # Ziarul de Garda
În rețelele de medie tensiune afectate de condițiile meteo nefavorabile au fost finalizate lucrările de restabilire a serviciului, anunță Premier Energy Distribution. Potrivit unui comunicat, toate forțele sunt concentrate acum pe înlăturarea defecțiunilor de rețelele de joasă tensiune. Conform situației operative de la ora 19:30, energia electrică a fost restabilită în toate localitățile afectate. „Pe...
În premieră, R. Moldova va organiza Olimpiada Națională de Inteligență Artificială # Ziarul de Garda
R. Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA), a anunțat joi, 29 ianuarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit unui comunicat, olimpiada își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor, nu doar în realizarea proiectelor TIC, ci și în crearea de modele complexe de Inteligență Artificială. Participanții vor avea posibilitatea să...
Primarul de la Boldurești, acuzat de moartea unui minor, ar fi agresat în 2020 un bărbat, aplicându-i multiple lovituri. Nicanor Ciochină a fost reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Oamenii legii confimă că au pornit o cauză penală pe un caz ce vizează fapte de tortură, tratament inuman și degradant, atribuite primarului comunei Boldurești din raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, informează joi, 29 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit probelor administrate, în primăvara anului 2020, când la fel era edil al localitǎții, acesta ar...
Un bărbat care a cumpărat o mașină, drept cadou într-un concurs organizat de simpatizanții unuia dintre partidele afiliate lui Șor, condamnat cu SUSPENDARE # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost condamnat cu suspendare joi, 29 ianuarie, la patru ani de închisoare, pentru finanțarea partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari. Acesta a fost implicat în cumpărarea unui automobil care a fost oferit cadou în cadrul unui concurs online organizat de simpatizanții formațiunii politice. ZdG a aflat...
O piață din București, dedicată lui Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru identitatea românească # Ziarul de Garda
Capitala României are, de joi, 29 ianuarie, un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu, a anunțat europarlamentarul român Eugen Tomac. Denumirea „Piața Ilie Ilașcu” a fost votată cu unanimitate de voturi în Consiliul General al Municipiului București, „în memoria unui român care a luptat neîncetat pentru apărarea limbii române și a valorilor naționale...
Alertă meteo/ Cod galben de ghețuș și polei pe întreg teritoriul țării în următoarele zile. Recomandările specialiștilor # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat un nou cod galben de ghețuș și polei, aplicabil pe întreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă pentru perioada 30–31 ianuarie. Conform meteorologilor, vineri, 30 ianuarie, odată cu scăderea temperaturilor, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, favorizând apariția poleiului și a ghețușului pe carosabil. Pe...
Avocații lui Plahotniuc cer din nou recuzarea judecătoarei Cucerescu. Și-au găsit argumentele în cererea lui Platon. „Dumneaei deja are o percepție asupra inculpatului că acesta ar fi vinovat” # Ziarul de Garda
Avocații lui Vladimir Plahotniuc au cerut din nou recuzarea judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații ce fac parte din completul care examinează dosarul privind frauda bancară, episodul în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Solicitarea a fost depusă la ședința din 29 ianuarie 2026. Lucian Rogac, unul dintre avocații lui...
UPDATE/ O magistrată a fost agresată în incinta unei instanțe. Judecătoria Chișinău cere „soluții eficiente pentru prevenirea unor asemenea situații” # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Reprezentanții Judecătoriei Chișinău condamnă agresarea unei judecătoare în incinta instanței, făcând apel către autoritățile competente ca să identifice „soluții eficiente pentru prevenirea unor asemenea situații”. „Astfel de fapte sunt inadmisibile într-un stat de drept și constituie un atac asupra independenței justiției și autorității puterii judecătorești. Siguranța judecătorilor este o condiție esențială pentru exercitarea...
UPDATE/ Un bărbatul din capitală, anunțat dispărut, a fost depistat și extras din apele râului Nistru. Oamenii legii au reținut cinci persoane # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 În urmă cu puțin timp, a fost depistat și extras din apele râului Nistru corpul neînsuflețit al victimei de 35 de ani, informează joi, 29 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „În prezent, polițiștii, în comun cu procurorii de la Buiucani, continuă desfășurarea acțiunilor procesual-penale”, a precizat IGP. Știrea inițială… Un bărbat din...
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați la 7 și 5 ani de închisoare pentru că au acceptat 40 de mii de lei # Ziarul de Garda
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă, au fost condamnați pe 28 ianuarie, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni urmează a fi executați în penitenciar...
LIVE TEXT/ SBU a arestat un soldat acuzat că a colectat date pentru Rusia despre dronele navale ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1436 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:21 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un soldat din brigada de sisteme fără pilot a Marinei ucrainene, care ar fi acționat ca informator rus și ar fi colectat date despre dronele navale, a anunțat agenția pe 29 ianuarie. Principalele ținte ale spionului erau dronele Sea Baby și Magura utilizate de SBU...
ULTIMA ORĂ/ Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului. Compania a achitat și o amendă de 5 milioane de lei # Ziarul de Garda
Activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC. Astfel, activele au revenit în proprietatea statului conform deciziei...
Perciun despre directorul care a permis accesul vlogger-ului „Dima White” într-o școală: „Astfel de decizii denotă o iresponsabilitate gravă”. Va solicita examinarea cazului de către Consiliile de etică de la nivel raional # Ziarul de Garda
„Astfel de decizii denotă o iresponsabilitate gravă și o lipsă de discernământ inadmisibilă pentru funcția pe care o exercită”, asta a scris ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, despre directorul școlii care a permis vlogger-ul „Dima White”, să intre într-o școală din raionul Cahul, în timpul lecției, unde a mers pentru a da un...
Martorii lui Plahotniuc. Încă doi au refuzat să fie audiați, unul a părăsit recent R. Moldova. Marian Lupu a confirmat prezența # Ziarul de Garda
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară s-a desfășurat fără inculpatul Vladimir Plahotniuc și fără prezența martorilor, joi, 29 ianuarie 2026. Doi dintre martorii apărării au refuzat să fie audiați, ei fiind vizați în alte dosare penale referitoare la circumstanțe similare cu cele examinate în dosarul Plahotniuc, unul este de negăsit, iar altul...
Angajații la stat ar putea avea zi scurtă vineri. Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat măsurile dispuse în contextul condițiilor climaterice prognozate pentru următoarele zile # Ziarul de Garda
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat că a propus Guvernului „examinarea posibilității” de reducere a zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității. Decizia a fost luată „în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie”. CNMC...
ULTIMA ORĂ/ O magistrată a fost agresată în incinta Judecătoriei Chișinău. CSM: „Astfel de acțiuni sunt absolut inadmisibile într-un stat de drept”. Poliția documentează cazul # Ziarul de Garda
O magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată joi, 29 ianuarie, în incinta instanței de către o „justițiabilă”. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis un comunicat în care „condamnă cu fermitate incidentul grav”. Cazul este documentat în prezent de către oamenii legii. Potrivit Consiliului, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile într-un stat de...
Cancerul de col uterin poate fi prevenit. Informația și prevenția salvează vieți | Editorial semnat de ministrul Sănătății, Emil Ceban, și reprezentanta UNFPA în R. Moldova, Karina Nersesyan # Ziarul de Garda
Cancerul de col uterin este una dintre puținele forme de cancer care poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare anti-HPV și screening cervical. Și totuși, continuă să afecteze viața multor femei, familii și comunități. În Săptămâna de prevenire a cancerului de col uterin, reamintim că prevenția funcționează atunci când informația corectă, serviciile de sănătate...
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat organizarea audierii publice a judecătorului Corneliu Guzun, aflat în proces de evaluare în calitate de fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani. Audierea este programată pentru luni, 2 februarie, începând cu ora 10:00, la sediul Comisiei din Chișinău, și va fi condusă de Completul D, căruia i-a fost repartizată evaluarea, alcătuit...
MEC lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizare: gradele didactice ale profesorilor vor fi permanentizate. Aceștia își vor putea desfășura activitatea la distanță pe perioada vacanțelor elevilor # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru „reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general”. Acesta prevede soluții pentru „îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurii de raportare pentru...
Moldova este în prezent președinta Comitetului de Miniștri (CM) al Consiliului Europei (CoE). R. Moldova deține pentru a doua oară președinția acestei structuri europene în cele 3 decenii de când este membră a CoE. Prima dată a fost în 2003, când Voronin era președinte. În ultima săptămână a lunii ianuarie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei...
„Nu îi putem dezamăgi pe cetățenii moldoveni”: Merz și Bolojan, despre parcursul european al R. Moldova, la Berlin # Ziarul de Garda
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 28 ianuarie, la Berlin, că relația României cu Republica Moldova este „una specială” și că deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ar reprezenta „cel mai mare câștig” pentru R. Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe comune cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care a reiterat...
