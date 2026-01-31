Alexandru Dulap, fermier: „Cu sistemul instalat de Solares, până la 60% din energia consumată vine din panouri solare”
Agrobiznes, 31 ianuarie 2026
Creșterea prețurilor la energie electrică pune o presiune tot mai mare pe fermele agricole, mai ales pe cele care folosesc irigare, camere frigorifice și utilaje electrice. Astfel, tot mai mulți agricultori analizează soluțiile de energie regenerabilă ca pe o investiție strategică pe termen lung. Un astfel de exemplu este gospodăria țărănească „Dulap Valentina”, din satul […]
• • •
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat inițierea consultărilor publice cu asociațiile pentru proiectul Programului Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 (PSPA), un document de referință care va stabili direcțiile de dezvoltare ale sectorului agrar pentru următorii cinci ani. Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 reprezintă cadrul prin care sunt definite regulile de acordare a sprijinului […]
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) invită producătorii agricoli la un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale, adaptată condițiilor anului 2026. Evenimentul va avea loc pe 4 februarie 2026, la Consiliul Raional Anenii Noi, și se adresează agricultorilor din regiune. În cadrul seminarului vor fi abordate subiecte ce țin de politicile naționale în […]
De la lansarea sa în 2024 și până în prezent, în cadrul programului de granturi AGGRI au fost semnate 13 contracte de finanțare pentru proiecte investiționale în sectorul zootehnic a căror valoare totală depășește 22.5 milioane dolari SUA. Valoarea totală a granturilor aprobate conform acestor contracte constituie 10.3 milioane USD. Până la momentul actual, suma […]
Luna ianuarie a debutat într-un climat marcat de tensiuni geopolitice și monetare puternice, cu impact direct asupra piețelor internaționale. Sectorul materiilor prime a reacționat rapid, înregistrând o accelerare vizibilă a cotațiilor, în special la metale și energie. Aurul și argintul ating noi maxime istorice, iar petrolul brut a urcat la 66,48 dolari/baril la New York, […]
Când agricultura devine complicată, cooperarea contează. Agrostoc – 25 de ani de agricultură construită prin dialog # Agrobiznes
Pe 29 ianuarie Cooperativa de Întreprinzător Agrostoc a reunit fermieri, parteneri și reprezentanți ai sectorului în cadrul unui eveniment organizat alături de partenerii săi Adama, Bayer, Corteva, Compo Expert, FMC, JT Agro și Nufarm la Capitoles Park. Sub tema „Agrostoc – 25 de ani împreună, alături și dedicați fermierilor”, întâlnirea a fost gândită ca un […]
Zmeurul (Rubus idaeus) este o cultură valoroasă, dar relativ sensibilă la unele boli și dăunători. Pentru producții stabile și fructe de calitate, este importantă identificarea corectă a problemelor fitosanitare și aplicarea unor măsuri integrate și validate. Bolile zmeurului Antracnoza zmeurului (Elsinoë veneta) Antracnoza este una dintre cele mai frecvente și periculoase boli ale lăstarilor. Simptomele apar sub forma petelor purpurii cu […]
Fertilizare fără reglaje complicate, cu o singură poză: Amazone ZA-V 2700 Profis Tronic, disponibil la Agromotor Premium # Agrobiznes
Digitalizarea fertilizării ține de deciziile corecte luate în întreprindere. Amazone ZA-V 2700 Profis Tronic, distribuitorul de îngrășăminte disponibil în oferta Agromotor Premium, este un utilaj gândit pentru fermele care urmăresc productivitate ridicată, control exact al dozelor și integrare completă în fluxul tehnologic modern. Modelul prezentat de Agromotor Premium are o capacitate a cuvei de 2.700 […]
La început de 2026, industria globală a strugurilor și a vinului trage linie după sezonul 2025, un an care a accelerat tranziția de la practici bazate pe rutină la decizii ghidate de date, și de la inputuri „clasice” la soluții biologice și sisteme integrate. Schimbarea este alimentată simultan de costuri în creștere, climă instabilă și reglementări mai […]
China este pregătită să își mărească importurile de vinuri moldovenești de înaltă calitate și salută participarea activă a Republicii Moldova la inițiativa „Piață mare pentru toți – Export către China”. Acest lucru a fost declarat de ambasadorul Chinei la Chișinău, Dong Zhihua, în cadrul unei întâlniri cu Ștefan Iamandi, directorul Biroului Național al Viei și […]
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, dedicată analizării dificultăților actuale din domeniu și identificării direcțiilor prioritare de dezvoltare. Participanții au formulat propuneri pentru îmbunătățirea Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 (PSPA), document aflat în proces de definitivare. Printre sugestii s-au regăsit […]
Turcia pune pe piață aproape 4 milioane de tone de cereale pentru a tempera inflația și a sprijini sectoarele de procesare # Agrobiznes
Consiliul de stat pentru cereale al Turciei, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), a anunțat scoaterea la vânzare, în februarie 2026, a unui volum de 3,9 milioane de tone de porumb, orz, grâu pentru panificație și grâu dur din rezervele strategice. Măsura urmărește stabilizarea prețurilor pe piața internă, asigurarea materiilor prime pentru producătorii de bulgur, paste și […]
Compania Artevos GmbH specializată în ameliorarea și promovarea soiurilor de fructe a colectat informații detaliate despre soiurile de prun de la câteva stațiuni-lider de cercetare din Germania. Printre acestea se numără Institutul de Stat pentru Viticultură și Pomicultură Weinsberg (LVWO), Centrul de Servicii pentru Zonele Rurale (DLR) Oppenheim și Institutul de Stat Bavarez pentru Viticultură […]
Iulia Blagu, câștigătoare TalentA: „Am ales să procesăm cerealele prin măcinare pe piatră. Avem un control mai bun asupra vânzărilor” # Agrobiznes
Sprijinirea femeilor din agricultură reprezintă o investiție strategică în viitorul unor sisteme alimentare reziliente, incluzive și sustenabile. Ca parte a acestui angajament, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience susține noua generație de lideri femei prin inițiative precum programul educațional TalentA. În 2025, Iulia Blagu, fermier și proprietar al Agromec Gîrbovi SA din județul […]
Autoritățile monitorizează situația și colectează date din teritoriu pentru a stabili în ce măsură condițiile meteo nefavorabile și chiciura din ultimele zile au afectat livezile. Despre aceasta a anunțat astăzi ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, informează MOLDPRES. Ministra a subliniat că până în prezent nu au fost recepționate anumite informații despre plantații afectate […]
ADAMA anunță plecarea Gabrielei Vila din funcția de Director General pentru Moldova, România și Bulgaria # Agrobiznes
ADAMA a anunțat încetarea mandatului Gabrielei Vila din funcția de Director General pentru România, Republica Moldova și Bulgaria, decizia fiind luată în contextul unui proces amplu de reorganizare la nivelul grupului. Potrivit companiei, schimbarea face parte dintr-o tranziție care urmărește susținerea direcțiilor strategice de dezvoltare ale ADAMA la nivel regional și global. Gabriela Vila are […]
Bufnița, prădător nocturn, devine un aliat tot mai valoros și eficient pentru fermierii care trec la sistemele no-till sau mini-till, unde solul rămâne acoperit, umed și plin de viață. Odată cu toate beneficiile acestor practici vin însă și provocările, iar una dintre cele mai mari este înmulțirea rozătoarelor, care își găsesc adăpost sub resturile vegetale. În asemenea condiții, pesticidele […]
Uniunea Europeană a inițiat discuții privind revizuirea cadrului juridic care reglementează producția și etichetarea alimentelor ecologice. Spania, statul cu cea mai mare suprafață cultivată în sistem ecologic, va susține poziția potrivit căreia logo-ul european ar trebui utilizat exclusiv pentru produsele care respectă standardele UE. Prima reuniune a Consiliului miniștrilor agriculturii și pescuitului, desfășurată sub Președinția […]
Compania Lidea, furnizor european de semințe și soluții genetice pentru agricultură, anunță organizarea Conferinței naționale a sorgului – „Sorgul – cultura viitorului”, un eveniment dedicat fermierilor, specialiștilor din agricultură și actorilor din lanțul agroalimentar interesați de alternative viabile la porumb. Evenimentul va avea loc vineri, 6 februarie 2026, la Tekwill, Chișinău, str. Studenților 9/11, cu […]
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene. Proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă câteva măsuri practice pentru îmbunătățirea practicilor de creștere și gestionarea porcinelor în exploatații, și anume: evitarea codotomiei de rutină […]
Planta de hrean (Armoracia rusticana) este o specie perenă cultivată pentru rădăcina sa bine dezvoltată, cu pulpă albă, gust extrem de picant și aromă intensă. Este apreciat atât ca plantă alimentară, cât și ca plantă medicinală, având utilizări variate în gastronomie. Cultura de hrean este atestată încă din secolul al XVI-lea, fiind cultivată inițial de popoarele Europei […]
Nufarm a marcat 20 de ani de prezență pe piața din România printr-un eveniment aniversar special, organizat într-un cadru elegant și simbolic, la InterContinental Athénée Palace București, alături de parteneri, clienți și membri ai echipei care au contribuit la această poveste de succes. Aniversarea a fost un prilej de reflecție asupra parcursului Nufarm în România – un drum construit pas […]
Fertilitatea-Chișinău prezintă oferta de hibrizi de porumb, floarea-soarelui și sorg pentru noul sezon # Agrobiznes
Stabilitatea producțiilor agricole a devenit o provocare majoră pentru fermierii din Moldova, pe fondul secetei recurente și al variațiilor mari de temperatură. Aici, genetica utilizată la semănat capătă un rol decisiv, iar alegerea hibrizilor trebuie să ofere atât potențial, cât și siguranță pe termen lung. Fertilitatea-Chișinău S.A. propune producătorilor agricoli o selecție atent calibrată de […]
ANSA prezintă rezultatele primului an de implementare a cerințelor simplificate pentru micii producători # Agrobiznes
La un an, de la aprobarea noilor reglementări privind activitatea micilor producători din domeniul alimentar ( Hotărârea Guvernului nr. 6/2025), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) raportează progrese semnificative în susținerea afacerilor locale și simplificarea proceselor de certificare a activităților mici din sectorul alimentar. Astfel, până în prezent, cu eforturi comune din partea Agenției și a […]
În perioada 21–26 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate mai multe focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Au fost identificate două focare de gripă aviară în fauna sălbatică, în municipiul Chișinău (Vadul lui Vodă) și în raionul Criuleni (Slobozia-Dușca), precum și două focare de rabie, unul […]
UE și India au semnat cel mai mare acord comercial încheiat vreodată între cele două părți # Agrobiznes
India și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial care va reduce tarifele pentru exportatorii europeni cu aproximativ 4 miliarde de euro și ar putea dubla exporturile UE către India. Acordul, descris la Bruxelles drept cel mai mare încheiat vreodată între cele două părți, va elimina sau reduce tarifele pentru 96,6% din exporturile UE […]
Un proiect european de 8,5 milioane euro va oferi fermierilor acces la analize complete și soluții agricole verificate # Agrobiznes
Inițiativa Team Europe „Sisteme alimentare durabile”, finanțată de Uniunea Europeană și Republica Cehă, lansează unul dintre cele mai ample programe dedicate susținerii dezvoltării și adaptării agriculturii din Republica Moldova. Proiectul urmărește creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin infrastructură tehnică modernă, practici validate și instruirea fermierilor. Obiectivul este dezvoltarea unei agriculturi capabile să răspundă presiunilor climatice și […]
AIPA organizează cea de-a doua ediție a Zilei Ușilor Deschise, cu ocazia împlinirii a 16 ani de activitate # Agrobiznes
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură organizează, la data de 04 februarie, ora 10:00, cea de-a II-a ediție a Zilei Ușilor Deschise, cu ocazia marcării a 16 ani de la fondare. Evenimentul se va desfășura la sediul Aparatului Central al AIPA, situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, etajul 17. Evenimentul are […]
În Moldova a fost lansat MoveUp, primul program integrat de instruire profesională în logistică și managementul lanțului de aprovizionare din țară. Inițiativa răspunde nevoii tot mai accentuate de formare aplicată, adaptată cerințelor actuale ale mediului de afaceri. Interes ridicat din partea mediului de business Evenimentul de lansare a reunit manageri și specialiști din transport, logistică, […]
Producătorii agricoli au la dispoziție, în această perioadă, un mecanism de sprijin financiar dedicat asigurării capitalului circulant necesar lucrărilor curente din sezonul agricol. Este vorba despre proiectul IFAD VIII (TRTP), implementat de UCIP IFAD, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul este conceput pentru a răspunde nevoilor imediate ale […]
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructe, legume, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în cadrul Acordului privind Zona de Liber […]
AIPA, în perioada 19–23 ianuarie, a autorizat spre plată suma de 680 de mii de lei, aferentă formei de plată în avans, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2026. De la începutul anului și până în prezent, suma totală autorizată pentru plată este de 530,76 milioane de lei, prin […]
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța privind siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci […]
Au mai rămas câteva zile până la evenimentul organizat de cooperativa de întreprinzător Agrostoc, organizat joi, 29 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Capitoles Park. Sub tematica „Agrostoc – 25 de ani împreună, alături și dedicați fermierilor”, evenimentul propune o abordare aplicată, ancorată în experiența acumulată și în provocările actuale din sector. „Este o […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre originare din Ucraina, măsură adoptată în baza principiului precauției, cu scopul de a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și de a garanta că pe piață ajung doar produse sigure. Decizia survine […]
Exportul de floarea-soarelui din Moldova în 2025: un record absolut, peste mediile istorice # Agrobiznes
Anul 2025 a marcat o etapă aparte pentru sectorul florii-soarelui din Republica Moldova. Datele din ultimele luni confirmă o dinamică de export care depășește toate reperele anterioare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Nivelurile atinse indică o combinație favorabilă între disponibilitatea materiei prime, cererea externă susținută și prețurile avantajoase. Ritm lunar de […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că va impune un tarif de 100% pentru toate importurile canadiene în cazul în care Canada va încheia un acord comercial cu China. Președintele american a făcut anunțul pe rețeaua de socializare Truth Social. În postarea sa, Trump l-a numit în mod disprețuitor pe prim-ministrul Canadei, Mark Carney, […]
Agarista Agricola SRL dă startul unei serii de seminare dedicate sectorului agricol, organizate la început de an pentru fermierii și profesioniștii din sector. Primele două evenimente vor avea loc: În cadrul acestor întâlniri, Agarista Agricola SRL va prezenta, în premieră, 20 de produse noi introduse în portofoliul PUF al companiei, marcând extinderea gamei de soluții […]
Granturi pentru proiecte demonstrative în sectorul nucilor: soluții verzi și modele aplicabile în Moldova # Agrobiznes
Asociația Nucicultorilor din Republica Moldova lansează un apel de proiecte demonstrative dedicate dezvoltării economice verzi, reziliente și orientate spre climă în sectorul nucilor. Inițiativa vizează întregul lanț valoric al culturii nucilor din Republica Moldova, cu accent pe soluții aplicabile, inovatoare și ușor de replicat în ferme și livezi comerciale. Apelul este organizat în cadrul proiectului […]
Syngenta – unim generații. Seed Selector, decizia pentru hibrizi bazată pe date și experiență, disponibilă în Moldova începând cu 2026 # Agrobiznes
Pe 21 ianuarie, Syngenta a dat startul oficial sezonului agricol 2026 în Republica Moldova, în cadrul evenimentului „Syngenta – unim generații”, organizat la Chișinău. Peste 300 de fermieri din toate regiunile țării au fost prezenți la întâlnirea care a adus în prim-plan provocările actuale din agricultură, soluțiile pentru culturile de bază și direcțiile strategice prin […]
Femeile fermier, în prim-plan în 2026: inițiativă ONU și sprijin financiar sporit în agricultură # Agrobiznes
Anul 2026 este Anul Internațional al Femeii Fermier, desemnat de Adunarea Generală a ONU și lansat oficial de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură FAO. Prin această inițiativă globală, FAO, împreună cu IFAD și Programul Alimentar Mondial, atrage atenția asupra rolului esențial pe care îl au femeile în agricultură și în securitatea alimentară, dar […]
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că Alexandra Șian este eliberată din funcția de secretar de stat, începând cu data de 23 ianuarie, în baza cererii de demisie. Alexandra Șian a exercitat acest mandat începând cu luna februarie 2024, perioadă în care a coordonat domenii ce țin de atragerea asistenței externe, dialogul cu partenerii de […]
Sprijinul partenerilor internaționali și parcursul european al agriculturii, în atenția Consiliului sectorial # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat ședința Consiliului sectorial pe asistență externă în sectorul agroalimentar. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de partenerii internaționali fermierilor din Republica Moldova, sprijin care a contribuit la menținerea activității agricole și la modernizarea sectorului. Totodată, ministra a subliniat că presiunile […]
Franța a introdus toleranță zero la reziduuri pentru mai multe pesticide la importul de fructe și legume # Agrobiznes
La începutul anului 2026, Franța a decis să aplice una dintre cele mai stricte politici naționale privind reziduurile de pesticide din Uniunea Europeană. Printr-un decret publicat la 5 ianuarie și aplicabil din 8 februarie 2026, autoritățile franceze vor interzice importul și comercializarea fructelor și legumelor care conțin reziduuri detectabile ale unor substanțe deja scoase din […]
Structura importului de echipamente pentru protecția culturilor în Moldova: analiză pe trei ani (2023–2025) # Agrobiznes
Modernizarea producției agricole în Republica Moldova este strâns legată de reînnoirea bazei tehnologice a exploatațiilor agricole. Importul de echipamente specializate pentru irigare și protecția plantelor reprezintă un indicator al preferințelor tehnologice ale producătorilor locali și reflectă disponibilitatea fermierilor de a investi în creșterea eficienței producției vegetale. În perioada 2023–2025, pe piața moldovenească s-a observat o […]
Compania CARVIDON marchează 20 de ani de activitate de succes în domeniul soluțiilor agricole. În această perioadă, compania s-a impus drept un partener de încredere pentru fermieri, oferind un pachet complet de produse și servicii dedicate dezvoltării durabile a sectorului agricol. De-a lungul celor două decenii, CARVIDON a activat în domeniul comercializării tehnicii agricole, fertilizanților […]
Certificatul ISTA la importul semințelor de legume: cum a ajuns aplicarea din Moldova să difere de practica UE # Agrobiznes
Pe măsură ce Republica Moldova avansează pe agenda de apropiere de Uniunea Europeană, regulile privind materialul semincer intră tot mai des în zona armonizării. Cu părere de rău, în teren, această dinamică se traduce în unele cazuri prin cerințe percepute ca standard european, dar care, la o citire atentă a actelor, se dovedesc mai stricte […]
Parlamentul European a suspendat activitatea privind aprobarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Informația a fost comunicată de președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, reprezentant al grupului social-democraților, Bernd Lange. Motivul deciziei îl constituie recentele amenințări tarifare formulate de președintele SUA, Donald Trump, la adresa unor state membre ale […]
În perioada 21–23 ianuarie, la Chișinău are loc vizita de lucru a unei misiuni de experți TAIEX, instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene. Reuniunea este dedicată alinierii mecanismelor de control și a cadrului normativ național privind etichetarea produselor alimentare la standardele Uniunii Europene în materie de transparență și siguranță alimentară. […]
Compania Solares, specializată în soluții de energie solară și regenerabilă, este partener principal al Conferinței AgTech 2026, care va avea loc pe 5 martie, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Solares va prezenta soluții moderne de producere și stocare a energiei dedicate fermelor și companiilor din agribusiness. Prin acest parteneriat, Solares aduce în prim-plan tehnologiile Livoltek, […]
