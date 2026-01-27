Primul program de competențe în logistică din Moldova a fost lansat

13:50

Dragi prieteni, căutăm colegi part-time care să ne ajute să spunem mai bine ce se întâmplă în agricultură. Oameni care știu domeniul și pot pune ideile pe hârtie, clar și pe înțeles. Căutăm colaboratori part-time care să scrie: Cui ne adresăm Ce presupune colaborarea Ce oferim Dacă ai experiență în agricultură și simți că poți contribui prin conținut scris, scrie-ne pe […]