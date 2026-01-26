UE reduce taxele vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina
Agrobiznes, 26 ianuarie 2026 16:20
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructe, legume, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în cadrul Acordului privind Zona de Liber […]
• • •
Acum 30 minute
16:20
Acum 4 ore
12:50
AIPA, în perioada 19–23 ianuarie, a autorizat spre plată suma de 680 de mii de lei, aferentă formei de plată în avans, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2026. De la începutul anului și până în prezent, suma totală autorizată pentru plată este de 530,76 milioane de lei, prin […]
Acum 6 ore
11:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează operatorii din sectorul agroalimentar despre noile măsuri adoptate de autoritățile din Franța privind siguranța alimentară. Începând cu data de 8 februarie 2026, Franța va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci […]
11:10
Au mai rămas câteva zile până la evenimentul organizat de cooperativa de întreprinzător Agrostoc, organizat joi, 29 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Capitoles Park. Sub tematica „Agrostoc – 25 de ani împreună, alături și dedicați fermierilor”, evenimentul propune o abordare aplicată, ancorată în experiența acumulată și în provocările actuale din sector. „Este o […]
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre originare din Ucraina, măsură adoptată în baza principiului precauției, cu scopul de a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și de a garanta că pe piață ajung doar produse sigure. Decizia survine […]
Acum 8 ore
09:10
Exportul de floarea-soarelui din Moldova în 2025: un record absolut, peste mediile istorice # Agrobiznes
Anul 2025 a marcat o etapă aparte pentru sectorul florii-soarelui din Republica Moldova. Datele din ultimele luni confirmă o dinamică de export care depășește toate reperele anterioare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Nivelurile atinse indică o combinație favorabilă între disponibilitatea materiei prime, cererea externă susținută și prețurile avantajoase. Ritm lunar de […]
08:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că va impune un tarif de 100% pentru toate importurile canadiene în cazul în care Canada va încheia un acord comercial cu China. Președintele american a făcut anunțul pe rețeaua de socializare Truth Social. În postarea sa, Trump l-a numit în mod disprețuitor pe prim-ministrul Canadei, Mark Carney, […]
Ieri
10:30
Agarista Agricola SRL dă startul unei serii de seminare dedicate sectorului agricol, organizate la început de an pentru fermierii și profesioniștii din sector. Primele două evenimente vor avea loc: În cadrul acestor întâlniri, Agarista Agricola SRL va prezenta, în premieră, 20 de produse noi introduse în portofoliul PUF al companiei, marcând extinderea gamei de soluții […]
10:10
Granturi pentru proiecte demonstrative în sectorul nucilor: soluții verzi și modele aplicabile în Moldova # Agrobiznes
Asociația Nucicultorilor din Republica Moldova lansează un apel de proiecte demonstrative dedicate dezvoltării economice verzi, reziliente și orientate spre climă în sectorul nucilor. Inițiativa vizează întregul lanț valoric al culturii nucilor din Republica Moldova, cu accent pe soluții aplicabile, inovatoare și ușor de replicat în ferme și livezi comerciale. Apelul este organizat în cadrul proiectului […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Syngenta – unim generații. Seed Selector, decizia pentru hibrizi bazată pe date și experiență, disponibilă în Moldova începând cu 2026 # Agrobiznes
Pe 21 ianuarie, Syngenta a dat startul oficial sezonului agricol 2026 în Republica Moldova, în cadrul evenimentului „Syngenta – unim generații”, organizat la Chișinău. Peste 300 de fermieri din toate regiunile țării au fost prezenți la întâlnirea care a adus în prim-plan provocările actuale din agricultură, soluțiile pentru culturile de bază și direcțiile strategice prin […]
15:00
Femeile fermier, în prim-plan în 2026: inițiativă ONU și sprijin financiar sporit în agricultură # Agrobiznes
Anul 2026 este Anul Internațional al Femeii Fermier, desemnat de Adunarea Generală a ONU și lansat oficial de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură FAO. Prin această inițiativă globală, FAO, împreună cu IFAD și Programul Alimentar Mondial, atrage atenția asupra rolului esențial pe care îl au femeile în agricultură și în securitatea alimentară, dar […]
12:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că Alexandra Șian este eliberată din funcția de secretar de stat, începând cu data de 23 ianuarie, în baza cererii de demisie. Alexandra Șian a exercitat acest mandat începând cu luna februarie 2024, perioadă în care a coordonat domenii ce țin de atragerea asistenței externe, dialogul cu partenerii de […]
10:20
Sprijinul partenerilor internaționali și parcursul european al agriculturii, în atenția Consiliului sectorial # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat ședința Consiliului sectorial pe asistență externă în sectorul agroalimentar. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de partenerii internaționali fermierilor din Republica Moldova, sprijin care a contribuit la menținerea activității agricole și la modernizarea sectorului. Totodată, ministra a subliniat că presiunile […]
22 ianuarie 2026
16:40
Franța a introdus toleranță zero la reziduuri pentru mai multe pesticide la importul de fructe și legume # Agrobiznes
La începutul anului 2026, Franța a decis să aplice una dintre cele mai stricte politici naționale privind reziduurile de pesticide din Uniunea Europeană. Printr-un decret publicat la 5 ianuarie și aplicabil din 8 februarie 2026, autoritățile franceze vor interzice importul și comercializarea fructelor și legumelor care conțin reziduuri detectabile ale unor substanțe deja scoase din […]
14:20
Structura importului de echipamente pentru protecția culturilor în Moldova: analiză pe trei ani (2023–2025) # Agrobiznes
Modernizarea producției agricole în Republica Moldova este strâns legată de reînnoirea bazei tehnologice a exploatațiilor agricole. Importul de echipamente specializate pentru irigare și protecția plantelor reprezintă un indicator al preferințelor tehnologice ale producătorilor locali și reflectă disponibilitatea fermierilor de a investi în creșterea eficienței producției vegetale. În perioada 2023–2025, pe piața moldovenească s-a observat o […]
14:20
Compania CARVIDON marchează 20 de ani de activitate de succes în domeniul soluțiilor agricole. În această perioadă, compania s-a impus drept un partener de încredere pentru fermieri, oferind un pachet complet de produse și servicii dedicate dezvoltării durabile a sectorului agricol. De-a lungul celor două decenii, CARVIDON a activat în domeniul comercializării tehnicii agricole, fertilizanților […]
10:20
Certificatul ISTA la importul semințelor de legume: cum a ajuns aplicarea din Moldova să difere de practica UE # Agrobiznes
Pe măsură ce Republica Moldova avansează pe agenda de apropiere de Uniunea Europeană, regulile privind materialul semincer intră tot mai des în zona armonizării. Cu părere de rău, în teren, această dinamică se traduce în unele cazuri prin cerințe percepute ca standard european, dar care, la o citire atentă a actelor, se dovedesc mai stricte […]
09:20
Parlamentul European a suspendat activitatea privind aprobarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Informația a fost comunicată de președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, reprezentant al grupului social-democraților, Bernd Lange. Motivul deciziei îl constituie recentele amenințări tarifare formulate de președintele SUA, Donald Trump, la adresa unor state membre ale […]
09:10
În perioada 21–23 ianuarie, la Chișinău are loc vizita de lucru a unei misiuni de experți TAIEX, instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene. Reuniunea este dedicată alinierii mecanismelor de control și a cadrului normativ național privind etichetarea produselor alimentare la standardele Uniunii Europene în materie de transparență și siguranță alimentară. […]
21 ianuarie 2026
17:20
Compania Solares, specializată în soluții de energie solară și regenerabilă, este partener principal al Conferinței AgTech 2026, care va avea loc pe 5 martie, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Solares va prezenta soluții moderne de producere și stocare a energiei dedicate fermelor și companiilor din agribusiness. Prin acest parteneriat, Solares aduce în prim-plan tehnologiile Livoltek, […]
16:30
În satul Baurci Moldoveni, raionul Cahul, un proiect pornit din inițiativă personală a devenit un model de colaborare și acces pe piețele europene. Cristina Marcenco a început producerea strugurilor de masă acum aproape zece ani, fiind o plantație de familie. Astăzi, sub coordonarea sa, cinci fermieri din localitățile Baurci și Ursoaia, care gestionează împreună aproape […]
13:50
Femeile din mediul rural care își doresc să dezvolte sau să lanseze o afacere în agricultură pot beneficia de sprijin financiar și suport tehnic printr-un pachet special de finanțare oferit de UCIP IFAD, destinat consolidării antreprenoriatului feminin. Inițiativa vine în contextul în care 34% dintre afacerile înregistrate în Republica Moldova sunt conduse de femei, iar […]
10:20
Vremea rece, cu înghețuri de –10…–18°C, persistă pentru a doua săptămână consecutivă, însă stratul de zăpadă protejează culturile de toamnă împotriva pagubelor. La finalul acestei săptămâni, temperaturile ar urma să crească la –5…0°C, iar noile ninsori prognozate vor contribui la îmbunătățirea rezervelor de umiditate. Frontul rece a venit din nord-estul Federației Ruse. În regiunile nordice […]
10:10
Tratamente de iarnă la pomi fără ulei mineral – soluții fără reziduuri pentru controlul dăunătorilor și bolilor # Agrobiznes
Tratamentele aplicate în perioada de repaus vegetativ au un obiectiv precis: reducerea rezervei biologice care generează presiune fitosanitară în sezonul de vegetație. Ouăle de acarieni și afide, formele hibernante ale dăunătorilor, dar și agenții patogeni care iernează pe lemn reprezintă punctul de plecare al atacurilor timpurii din livadă. În mod tradițional, aceste tratamente s-au bazat […]
20 ianuarie 2026
18:00
Viermele mărului (Cydia pomonella) rămâne unul dintre cei mai păgubitori dăunători din pomicultură, cu impact direct asupra calității producției și a posibilității de valorificare. În ultimii ani, presiunea legată de reziduuri, cerințele lanțurilor comerciale și restricțiile tot mai stricte privind substanțele active au determinat fermierii să caute soluții biologice integrate, bazate pe monitorizare și precizie. […]
13:50
Dragi prieteni, căutăm colegi part-time care să ne ajute să spunem mai bine ce se întâmplă în agricultură. Oameni care știu domeniul și pot pune ideile pe hârtie, clar și pe înțeles. Căutăm colaboratori part-time care să scrie: Cui ne adresăm Ce presupune colaborarea Ce oferim Dacă ai experiență în agricultură și simți că poți contribui prin conținut scris, scrie-ne pe […]
12:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Decizia permite deblocarea plăților restante și continuarea susținerii investițiilor realizate de producătorii agricoli. Până în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat 520,15 milioane de […]
11:20
Slatava Grup continuă să-și consolideze poziția pe piața soluțiilor pentru agricultură din Republica Moldova, anunțând extinderea portofoliului cu cinci produse noi, dedicate protecției eficiente a culturilor horticole și de câmp. Noile omologări vizează două fungicide, un acaricid, un erbicid și un insecticid, fiecare formulat pentru a răspunde provocărilor actuale din ferme. Bercus WG – fungicid […]
10:20
Pesta porcină africană, sub presiune crescută iarna: 9 cazuri confirmate de la începutul anului # Agrobiznes
Pesta porcină africană continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru sectorul zootehnic, în special în sezonul rece, când riscurile epidemiologice cresc semnificativ. De la începutul anului curent, potrivit informațiilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au fost confirmate 9 cazuri de Pestă Porcină Africană (PPA), dintre care 4 în gospodării casnice și 5 la mistreți. […]
09:40
Până în 2030, gara din Liov urmează să fie conectată la rețeaua feroviară europeană Eurorail, un proiect strategic care va integra vestul Ucrainei în infrastructura feroviară a Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de primarul Liovului, Andriy Sadovyi, în cadrul raportului său din 2025. Conectarea Liovului la Eurorail deschide perspective noi pentru transportul de marfă […]
09:30
Moldova și-a consolidat poziția la exportul de rapiță în UE. Ce arată, însă, prognoza UFOP # Agrobiznes
Potrivit estimărilor Comisiei Europene, recolta de rapiță a Uniunii Europene din 2025 va ajunge la aproximativ 20,16 milioane de tone, în creștere semnificativă față de 2024, când a fost estimată la 16,77 milioane de tone. Disponibilitatea ridicată a determinat majorarea estimărilor privind procesarea rapiței la 24,68 milioane de tone, ceea ce a dus la reducerea […]
19 ianuarie 2026
19:40
O brutărie din Cahul își extinde capacitatea de producere prin Programul LEADER – Apelul III, în derulare # Agrobiznes
O brutărie din satul Colibași, raionul Cahul, și-a extins capacitatea de producere în urma modernizării realizate prin proiectul „Creștem producția de pâine pentru oamenii de-acasă”, implementat cu sprijinul Grupului de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos”, în cadrul Programului LEADER. Amintim că, acum se desfășoară Apelul III LEADER, iar cererile de finanțare pentru grupurile de […]
15:10
În cadrul GFFA desfășurat la Berlin, Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos au semnat un Memorandum de înțelegere care pune bazele unei cooperări în domeniul agriculturii inteligente climatic și al sistemelor alimentare durabile. Documentul a fost semnat de Ludmila Catlabuga și de Femke Marije Wiersma, ministra Agriculturii, Pescuitului, Securității Alimentare și Naturii din Țările […]
13:30
Corteva și bp au anunțat lansarea Etlas™, o societate mixtă de tip 50:50, destinată producerii de materii prime agricole pentru biocombustibili, cu accent pe combustibilul sustenabil pentru aviație (SAF) și motorina regenerabilă (RD). Parteneriatul combină expertiza Corteva în tehnologia semințelor cu capacitățile integrate downstream ale bp, de la rafinare până la comercializare, pentru a răspunde […]
13:10
Ce mesaj a transmis ministra Agriculturii la Forumul Global pentru Alimentație și Agricultură de la Berlin # Agrobiznes
Republica Moldova a participat la Conferința miniștrilor agriculturii organizată în cadrul Forumului Global pentru Alimentație și Agricultură (GFFA) de la Berlin, ediția a 18-a, desfășurată sub genericul „Apa. Recolte. Viitorul nostru”. Evenimentul a reunit miniștri, experți și organizații internaționale, axându-se pe impactul crizei apei asupra agriculturii și securității alimentare globale. Agricultura Republicii Moldova, vulnerabilă în […]
10:30
Donau Soja: Anunț privind selectarea unui consultant pentru pregătirea dosarului de aplicare la finanțare # Agrobiznes
Donau Soja Viena, prin sucursala din Republica Moldova, anunță lansarea unui apel de oferte pentru servicii de consultanță dedicate pregătirii dosarului de aplicare la finanțare pentru achiziționarea echipamentului de producere de tofu. Consultantul selectat va avea rolul de a identifica instrumentele de finanțare și subvenționare compatibile cu obiectivele companiei, de a oferi consultanță în procesul […]
09:50
În ultimele zile, tot mai mulți fermieri ne-au contactat, inclusiv în acest weekend, semnalând escrocherii apărute la vânzarea cerealelor. Din discuțiile avute, reiese un lucru îngrijorător: fraudele din piața cerealelor s-au intensificat din nou, iar metodele folosite sunt aproape identice cu cele din anii precedenți. Apelurile au venit, de regulă, după ce fermierii au fost […]
09:10
Cel mai mare producător şi exportator de ulei vegetal din Moldova a ajuns să fie şi cel mai mare importator # Agrobiznes
În anul 2025, importurile de ulei de floarea-soarelui în Republica Moldova au constituit 16.414 tone, de 1,8 ori mai mult față de anul precedent și de circa 3,5 ori mai mult comparativ cu nivelul din 2023. Acest lucru confirmă tendinţa de substituire treptată a uleiului vegetal produs în Republica Moldova, cu cel de import. Această creştere […]
18 ianuarie 2026
13:00
Ce avantaje vede Comisia Europeană pentru sectorul agroalimentar al UE în acordul cu Mercosur # Agrobiznes
Comisia Europeană, prin Direcția Generală Comerț (DG TRADE), afirmă că Acordul comercial UE–Mercosur va elimina taxele vamale de până la 55% aplicate în prezent produselor agroalimentare europene, facilitând creșterea exporturilor, inclusiv pentru fermierii și procesatorii din România. Aceste evaluări sunt prezentate într-un document publicat pe site-ul oficial al DG TRADE. Potrivit Comisiei, nivelul ridicat al […]
17 ianuarie 2026
16:20
Prognoza meteo: O adevărată integrală a frigului, ce a lipsit în ultimele 5-6 ierni, se profilează pentru a doua jumătate a lunii ianurie # Agrobiznes
O adevărată integrală a frigului, care a lipsit în ultimele 5–6 ierni, se profilează pentru a doua jumătate a lunii ianuarie, notează Meteo Moldova. „Frigul și temperaturile reduse nu dispar din registrul iernilor noastre, nici în actualul context climatic global. Pregătirea noastră, la latitudini medii, trebuie să fie la fel de bună pentru temperaturi extrem […]
16:00
Drone în loc de ciobani: un fermier australian de 19 ani atrage 1,2 mil. dolari investiții cu soluția sa # Agrobiznes
La ai săi 19 ani, fermierul australian Sam Rogers a reușit să atragă atenția industriei agritech printr-o soluție care răspunde uneia dintre cele mai mari provocări ale fermelor extensive: lipsa forței de muncă. Startupul său, GrazeMate, propune o tehnologie care permite mutarea și gestionarea animalelor cu ajutorul dronelor autonome, fără pilot. Sistemul este gândit pentru […]
16 ianuarie 2026
16:50
La finele lunii decembrie 2025, a fost finalizată tranzacţia prin care Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) SA Constanța (România) a preluat controlul asupra firmei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiuleşti (PILG), au precizat pentru Mold-Street.com surse guvernamentale. Operaţiunea a fost confirmată de autorităţi şi de compania română, care însă a refuzat să ofere […]
15:20
Moldova lansează proiectul STIC pentru consolidarea integrității și conformității în mediul de afaceri # Agrobiznes
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între IMM-uri și sectorul public din Moldova (STIC)”. Proiectul va fi implementat până în anul 2028 și are ca obiectiv principal consolidarea integrității și conformității întreprinderilor mici și mijlocii […]
14:50
Fertilitatea embrionară – factor important pentru prognozarea şi planificarea recoltei viţei de vie # Agrobiznes
Mugurii viţei de vie reprezintă lăstarii embrionari pe care se formează organele vegetative şi generative în stare începătoare de dezvoltare. Fiind puncte de creştere ale viţei de vie, ei asigură creşterea lăstarilor, ramificarea lor şi mărirea suprafeţei de contact a plantei cu mediul aerian. Procesul de formare a fiecărui mugure trece prin câteva perioade, suferind […]
10:40
Cercetătorii de la Universitatea din Granada și ibs.GRANADA (Instituto de Investigación Biosanitaria), în colaborare cu Fundația Cellbitec, au identificat compuși naturali cu efect antitumoral în semințele unui nou soi de vânătă – S0506. Rezultatele arată că aceste substanțe pot inhiba creșterea tumorilor și pot acționa asupra celulelor stem canceroase, un element-cheie în evoluția și recidiva […]
10:10
Cargoul Fener, ce aparține unei companii din Turcia, a fost grav avariat în noaptea de marți spre miercuri, fiind aproape de scufundare la nord de Port Said, în apropierea intrării nordice a Canalului Suez, a anunțat Autoritatea Canalului Suez (SCA). Administrația Canalului Suez a declarat că toți cei 12 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, […]
15 ianuarie 2026
17:10
Răspunsul MAIA: când va fi finalizat Programul Strategic de Politici Agricole pentru 2026 # Agrobiznes
După apelul public lansat de Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar privind lipsa unui cadru de subvenționare aplicabil pentru anul 2026, Agrobiznes a solicitat precizări de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) referitoare la stadiul documentelor de politici și la abordarea autorităților în această perioadă. Potrivit MAIA, Programul Strategic de Politici Agricole se află în […]
16:20
La 15 ianuarie, Agenția Turcă pentru Cereale (TMA) a organizat o licitație internațională pentru achiziția de orz furajer, potrivit Reuters. Au fost achiziționate 210.000 de tone, conform planului. Livrări către portul Iskenderun: Livrări către portul Adana: 50.000 tone de la Bunge, la 260,90 USD/t CFR Livrări către portul Mersin: 25.000 tone de la Bunge, la […]
10:40
Dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare a strugurilor de masă, împreună cu progresul în domeniul selecţiei, a condus la obţinerea unor soiuri tot mai performante. Noile varietăţi sunt create pentru a răspunde cerinţelor pieţii, fiind adaptate la diferite regiuni pedoclimatice şi sisteme de cultivare. Programul de ameliorare genetică ARRA™ dispune de un set larg de diverse […]
10:00
În urma solicitărilor venite din partea fermierilor, revenim cu explicații detaliate despre modul de completare a Cărții istoriei câmpului, un document obligatoriu pentru evidența agricolă și protecția solului. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a precizat că Regulamentul a fost transmis în teritoriu, la Direcțiile Agricole Raionale și urmează să fie organizate sesiuni de instruire. Ce […]
