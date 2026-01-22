Moldova accelerează alinierea etichetării alimentelor la standardele UE
Agrobiznes, 22 ianuarie 2026 09:10
În perioada 21–23 ianuarie, la Chișinău are loc vizita de lucru a unei misiuni de experți TAIEX, instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene. Reuniunea este dedicată alinierii mecanismelor de control și a cadrului normativ național privind etichetarea produselor alimentare la standardele Uniunii Europene în materie de transparență și siguranță alimentară. […]
Acum 15 minute
09:20
Parlamentul European a suspendat activitatea privind aprobarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Informația a fost comunicată de președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, reprezentant al grupului social-democraților, Bernd Lange. Motivul deciziei îl constituie recentele amenințări tarifare formulate de președintele SUA, Donald Trump, la adresa unor state membre ale […]
Acum 30 minute
09:10
Acum 24 ore
17:20
Compania Solares, specializată în soluții de energie solară și regenerabilă, este partener principal al Conferinței AgTech 2026, care va avea loc pe 5 martie, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Solares va prezenta soluții moderne de producere și stocare a energiei dedicate fermelor și companiilor din agribusiness. Prin acest parteneriat, Solares aduce în prim-plan tehnologiile Livoltek, […]
16:30
În satul Baurci Moldoveni, raionul Cahul, un proiect pornit din inițiativă personală a devenit un model de colaborare și acces pe piețele europene. Cristina Marcenco a început producerea strugurilor de masă acum aproape zece ani, fiind o plantație de familie. Astăzi, sub coordonarea sa, cinci fermieri din localitățile Baurci și Ursoaia, care gestionează împreună aproape […]
13:50
Femeile din mediul rural care își doresc să dezvolte sau să lanseze o afacere în agricultură pot beneficia de sprijin financiar și suport tehnic printr-un pachet special de finanțare oferit de UCIP IFAD, destinat consolidării antreprenoriatului feminin. Inițiativa vine în contextul în care 34% dintre afacerile înregistrate în Republica Moldova sunt conduse de femei, iar […]
10:20
Vremea rece, cu înghețuri de –10…–18°C, persistă pentru a doua săptămână consecutivă, însă stratul de zăpadă protejează culturile de toamnă împotriva pagubelor. La finalul acestei săptămâni, temperaturile ar urma să crească la –5…0°C, iar noile ninsori prognozate vor contribui la îmbunătățirea rezervelor de umiditate. Frontul rece a venit din nord-estul Federației Ruse. În regiunile nordice […]
10:10
Tratamente de iarnă la pomi fără ulei mineral – soluții fără reziduuri pentru controlul dăunătorilor și bolilor # Agrobiznes
Tratamentele aplicate în perioada de repaus vegetativ au un obiectiv precis: reducerea rezervei biologice care generează presiune fitosanitară în sezonul de vegetație. Ouăle de acarieni și afide, formele hibernante ale dăunătorilor, dar și agenții patogeni care iernează pe lemn reprezintă punctul de plecare al atacurilor timpurii din livadă. În mod tradițional, aceste tratamente s-au bazat […]
Ieri
18:00
Viermele mărului (Cydia pomonella) rămâne unul dintre cei mai păgubitori dăunători din pomicultură, cu impact direct asupra calității producției și a posibilității de valorificare. În ultimii ani, presiunea legată de reziduuri, cerințele lanțurilor comerciale și restricțiile tot mai stricte privind substanțele active au determinat fermierii să caute soluții biologice integrate, bazate pe monitorizare și precizie. […]
13:50
Dragi prieteni, căutăm colegi part-time care să ne ajute să spunem mai bine ce se întâmplă în agricultură. Oameni care știu domeniul și pot pune ideile pe hârtie, clar și pe înțeles. Căutăm colaboratori part-time care să scrie: Cui ne adresăm Ce presupune colaborarea Ce oferim Dacă ai experiență în agricultură și simți că poți contribui prin conținut scris, scrie-ne pe […]
12:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Decizia permite deblocarea plăților restante și continuarea susținerii investițiilor realizate de producătorii agricoli. Până în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat 520,15 milioane de […]
11:20
Slatava Grup continuă să-și consolideze poziția pe piața soluțiilor pentru agricultură din Republica Moldova, anunțând extinderea portofoliului cu cinci produse noi, dedicate protecției eficiente a culturilor horticole și de câmp. Noile omologări vizează două fungicide, un acaricid, un erbicid și un insecticid, fiecare formulat pentru a răspunde provocărilor actuale din ferme. Bercus WG – fungicid […]
10:20
Pesta porcină africană, sub presiune crescută iarna: 9 cazuri confirmate de la începutul anului # Agrobiznes
Pesta porcină africană continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru sectorul zootehnic, în special în sezonul rece, când riscurile epidemiologice cresc semnificativ. De la începutul anului curent, potrivit informațiilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au fost confirmate 9 cazuri de Pestă Porcină Africană (PPA), dintre care 4 în gospodării casnice și 5 la mistreți. […]
09:40
Până în 2030, gara din Liov urmează să fie conectată la rețeaua feroviară europeană Eurorail, un proiect strategic care va integra vestul Ucrainei în infrastructura feroviară a Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de primarul Liovului, Andriy Sadovyi, în cadrul raportului său din 2025. Conectarea Liovului la Eurorail deschide perspective noi pentru transportul de marfă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Moldova și-a consolidat poziția la exportul de rapiță în UE. Ce arată, însă, prognoza UFOP # Agrobiznes
Potrivit estimărilor Comisiei Europene, recolta de rapiță a Uniunii Europene din 2025 va ajunge la aproximativ 20,16 milioane de tone, în creștere semnificativă față de 2024, când a fost estimată la 16,77 milioane de tone. Disponibilitatea ridicată a determinat majorarea estimărilor privind procesarea rapiței la 24,68 milioane de tone, ceea ce a dus la reducerea […]
19 ianuarie 2026
19:40
O brutărie din Cahul își extinde capacitatea de producere prin Programul LEADER – Apelul III, în derulare # Agrobiznes
O brutărie din satul Colibași, raionul Cahul, și-a extins capacitatea de producere în urma modernizării realizate prin proiectul „Creștem producția de pâine pentru oamenii de-acasă”, implementat cu sprijinul Grupului de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos”, în cadrul Programului LEADER. Amintim că, acum se desfășoară Apelul III LEADER, iar cererile de finanțare pentru grupurile de […]
15:10
În cadrul GFFA desfășurat la Berlin, Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos au semnat un Memorandum de înțelegere care pune bazele unei cooperări în domeniul agriculturii inteligente climatic și al sistemelor alimentare durabile. Documentul a fost semnat de Ludmila Catlabuga și de Femke Marije Wiersma, ministra Agriculturii, Pescuitului, Securității Alimentare și Naturii din Țările […]
13:30
Corteva și bp au anunțat lansarea Etlas™, o societate mixtă de tip 50:50, destinată producerii de materii prime agricole pentru biocombustibili, cu accent pe combustibilul sustenabil pentru aviație (SAF) și motorina regenerabilă (RD). Parteneriatul combină expertiza Corteva în tehnologia semințelor cu capacitățile integrate downstream ale bp, de la rafinare până la comercializare, pentru a răspunde […]
13:10
Ce mesaj a transmis ministra Agriculturii la Forumul Global pentru Alimentație și Agricultură de la Berlin # Agrobiznes
Republica Moldova a participat la Conferința miniștrilor agriculturii organizată în cadrul Forumului Global pentru Alimentație și Agricultură (GFFA) de la Berlin, ediția a 18-a, desfășurată sub genericul „Apa. Recolte. Viitorul nostru”. Evenimentul a reunit miniștri, experți și organizații internaționale, axându-se pe impactul crizei apei asupra agriculturii și securității alimentare globale. Agricultura Republicii Moldova, vulnerabilă în […]
10:30
Donau Soja: Anunț privind selectarea unui consultant pentru pregătirea dosarului de aplicare la finanțare # Agrobiznes
Donau Soja Viena, prin sucursala din Republica Moldova, anunță lansarea unui apel de oferte pentru servicii de consultanță dedicate pregătirii dosarului de aplicare la finanțare pentru achiziționarea echipamentului de producere de tofu. Consultantul selectat va avea rolul de a identifica instrumentele de finanțare și subvenționare compatibile cu obiectivele companiei, de a oferi consultanță în procesul […]
09:50
În ultimele zile, tot mai mulți fermieri ne-au contactat, inclusiv în acest weekend, semnalând escrocherii apărute la vânzarea cerealelor. Din discuțiile avute, reiese un lucru îngrijorător: fraudele din piața cerealelor s-au intensificat din nou, iar metodele folosite sunt aproape identice cu cele din anii precedenți. Apelurile au venit, de regulă, după ce fermierii au fost […]
09:10
Cel mai mare producător şi exportator de ulei vegetal din Moldova a ajuns să fie şi cel mai mare importator # Agrobiznes
În anul 2025, importurile de ulei de floarea-soarelui în Republica Moldova au constituit 16.414 tone, de 1,8 ori mai mult față de anul precedent și de circa 3,5 ori mai mult comparativ cu nivelul din 2023. Acest lucru confirmă tendinţa de substituire treptată a uleiului vegetal produs în Republica Moldova, cu cel de import. Această creştere […]
18 ianuarie 2026
13:00
Ce avantaje vede Comisia Europeană pentru sectorul agroalimentar al UE în acordul cu Mercosur # Agrobiznes
Comisia Europeană, prin Direcția Generală Comerț (DG TRADE), afirmă că Acordul comercial UE–Mercosur va elimina taxele vamale de până la 55% aplicate în prezent produselor agroalimentare europene, facilitând creșterea exporturilor, inclusiv pentru fermierii și procesatorii din România. Aceste evaluări sunt prezentate într-un document publicat pe site-ul oficial al DG TRADE. Potrivit Comisiei, nivelul ridicat al […]
17 ianuarie 2026
16:20
Prognoza meteo: O adevărată integrală a frigului, ce a lipsit în ultimele 5-6 ierni, se profilează pentru a doua jumătate a lunii ianurie # Agrobiznes
O adevărată integrală a frigului, care a lipsit în ultimele 5–6 ierni, se profilează pentru a doua jumătate a lunii ianuarie, notează Meteo Moldova. „Frigul și temperaturile reduse nu dispar din registrul iernilor noastre, nici în actualul context climatic global. Pregătirea noastră, la latitudini medii, trebuie să fie la fel de bună pentru temperaturi extrem […]
16:00
Drone în loc de ciobani: un fermier australian de 19 ani atrage 1,2 mil. dolari investiții cu soluția sa # Agrobiznes
La ai săi 19 ani, fermierul australian Sam Rogers a reușit să atragă atenția industriei agritech printr-o soluție care răspunde uneia dintre cele mai mari provocări ale fermelor extensive: lipsa forței de muncă. Startupul său, GrazeMate, propune o tehnologie care permite mutarea și gestionarea animalelor cu ajutorul dronelor autonome, fără pilot. Sistemul este gândit pentru […]
16 ianuarie 2026
16:50
La finele lunii decembrie 2025, a fost finalizată tranzacţia prin care Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) SA Constanța (România) a preluat controlul asupra firmei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiuleşti (PILG), au precizat pentru Mold-Street.com surse guvernamentale. Operaţiunea a fost confirmată de autorităţi şi de compania română, care însă a refuzat să ofere […]
15:20
Moldova lansează proiectul STIC pentru consolidarea integrității și conformității în mediul de afaceri # Agrobiznes
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între IMM-uri și sectorul public din Moldova (STIC)”. Proiectul va fi implementat până în anul 2028 și are ca obiectiv principal consolidarea integrității și conformității întreprinderilor mici și mijlocii […]
14:50
Fertilitatea embrionară – factor important pentru prognozarea şi planificarea recoltei viţei de vie # Agrobiznes
Mugurii viţei de vie reprezintă lăstarii embrionari pe care se formează organele vegetative şi generative în stare începătoare de dezvoltare. Fiind puncte de creştere ale viţei de vie, ei asigură creşterea lăstarilor, ramificarea lor şi mărirea suprafeţei de contact a plantei cu mediul aerian. Procesul de formare a fiecărui mugure trece prin câteva perioade, suferind […]
10:40
Cercetătorii de la Universitatea din Granada și ibs.GRANADA (Instituto de Investigación Biosanitaria), în colaborare cu Fundația Cellbitec, au identificat compuși naturali cu efect antitumoral în semințele unui nou soi de vânătă – S0506. Rezultatele arată că aceste substanțe pot inhiba creșterea tumorilor și pot acționa asupra celulelor stem canceroase, un element-cheie în evoluția și recidiva […]
10:10
Cargoul Fener, ce aparține unei companii din Turcia, a fost grav avariat în noaptea de marți spre miercuri, fiind aproape de scufundare la nord de Port Said, în apropierea intrării nordice a Canalului Suez, a anunțat Autoritatea Canalului Suez (SCA). Administrația Canalului Suez a declarat că toți cei 12 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, […]
15 ianuarie 2026
17:10
Răspunsul MAIA: când va fi finalizat Programul Strategic de Politici Agricole pentru 2026 # Agrobiznes
După apelul public lansat de Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar privind lipsa unui cadru de subvenționare aplicabil pentru anul 2026, Agrobiznes a solicitat precizări de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) referitoare la stadiul documentelor de politici și la abordarea autorităților în această perioadă. Potrivit MAIA, Programul Strategic de Politici Agricole se află în […]
16:20
La 15 ianuarie, Agenția Turcă pentru Cereale (TMA) a organizat o licitație internațională pentru achiziția de orz furajer, potrivit Reuters. Au fost achiziționate 210.000 de tone, conform planului. Livrări către portul Iskenderun: Livrări către portul Adana: 50.000 tone de la Bunge, la 260,90 USD/t CFR Livrări către portul Mersin: 25.000 tone de la Bunge, la […]
10:40
Dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare a strugurilor de masă, împreună cu progresul în domeniul selecţiei, a condus la obţinerea unor soiuri tot mai performante. Noile varietăţi sunt create pentru a răspunde cerinţelor pieţii, fiind adaptate la diferite regiuni pedoclimatice şi sisteme de cultivare. Programul de ameliorare genetică ARRA™ dispune de un set larg de diverse […]
10:00
În urma solicitărilor venite din partea fermierilor, revenim cu explicații detaliate despre modul de completare a Cărții istoriei câmpului, un document obligatoriu pentru evidența agricolă și protecția solului. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a precizat că Regulamentul a fost transmis în teritoriu, la Direcțiile Agricole Raionale și urmează să fie organizate sesiuni de instruire. Ce […]
09:20
CAPA: Incertitudinea privind subvenționarea în 2026 afectează investițiile agroalimentare # Agrobiznes
Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar (CAPA), o platformă care reunește 16 asociații agricole reprezentative, active în sectoare precum cereale, zootehnie, horticultură, apicultură și vitivinicultură, a înaintat o solicitare către autorități. Potrivit CAPA, investițiile reprezintă un element central în funcționarea sectorului agroalimentar, atât din perspectiva dezvoltării fermelor și unităților de procesare, cât și prin impactul asupra […]
14 ianuarie 2026
16:30
Un cireș cu creștere continuă ridică noi întrebări despre repausul vegetativ și adaptarea la schimbările climatice # Agrobiznes
Cireșul este una dintre speciile pomicole strict dependente de alternanța anotimpurilor. Intrarea în repaus vegetativ toamna și ieșirea din acesta primăvara sunt procese fundamentale pentru supraviețuire, înflorire și producție. Tocmai de aceea, descoperirea unui genotip de cireș (Prunus avium) care nu intră în repaus vegetativ a atras atenția cercetătorilor și deschide o discuție importantă pentru […]
11:30
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, modificări importante la cadrul normativ privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane, precum și actualizarea regulamentului referitor la standardele de calitate ale apelor subterane. Decizia are ca obiectiv garantarea calității apei potabile pentru populație și consolidarea unui management mai […]
10:20
Președintele Lituaniei: Nu vom permite tranzitul îngrășămintelor din Belarus după ridicarea sancțiunilor SUA # Agrobiznes
Lituania intenționează să mențină o „poziție fermă” în cazul unor presiuni pentru reluarea tranzitului îngrășămintelor belaruse, a declarat președintele Gitanas Nausėda într-un interviu acordat agenției de știri baltice BNS. Întrebat dacă Lituania ar putea relua tranzitul în schimbul majorării contingentului militar american din țară sau cu condiția ca profiturile să meargă direct la bugetul apărării, […]
09:50
A intrat în vigoare Metodologia de calcul al pierderilor cauzate de trecerea terenurilor agricole sau destinate fondului forestier la o altă categorie # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că a intrat în vigoare noua Metodologie de calcul al pierderilor cauzate de trecerea terenurilor cu destinație agricolă sau destinate fondului forestier la o altă categorie de destinație, aprobată prin Legea nr. 239/2025. Noua metodologie stabilește modul unitar de evaluare a pierderilor suportate ca urmare a scoaterii terenurilor agricole și forestiere […]
13 ianuarie 2026
17:40
Republica Moldova a decis suspendarea temporară a tuturor importurilor de furaje combinate din Ucraina, după ce autoritățile au depistat contaminarea cu Metronidazol, un antibiotic interzis pentru animalele destinate consumului uman. Anunțul a fost făcut de directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, în cadrul unei conferințe de presă, notează Mold-street. Șeful […]
13:30
Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor din Moldova – renovat cu o investiție de 1,2 milioane de euro # Agrobiznes
La Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a fost finalizată construcția unui spațiu frigorific modern, cu o capacitate de stocare de peste 780 de metri cubi, destinat conservării fondului genetic și menținerii viabilității semințelor. Noua infrastructură creează premise solide pentru obținerea unor recolte de calitate, prin păstrarea semințelor în condiții controlate, conforme cerințelor […]
12:30
UFOP: 7% din terenurile arabile cultivate ale lumii sunt folosite pentru biocombustibili # Agrobiznes
În 2024, aproximativ 1,2 miliarde de hectare de teren la nivel mondial au fost alocate principalelor culturi agricole – cereale, oleaginoase, fructe, legume și altele. Marea majoritate a acestor suprafețe susține producția de alimente pentru consumul uman, direct sau prin intermediul producției de furaje. Cultivarea materiilor prime pentru biocombustibili a reprezentat doar circa 7% din […]
10:50
Raportul USDA din ianuarie pentru sezonul 2025/26 aduce câteva repere care merită urmărite atent: stocuri globale de grâu în creștere, exporturi mai agresive din bazinul Mării Negre și America de Sud și o ofertă abundentă de porumb la nivel mondial. Chiar dacă cifrele pornesc din afara Europei, efectul lor se va simți în piața comunitară […]
09:50
Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) a publicat cele mai recente estimări și prognoze pentru sezonul agricol 2025/26, conturând o imagine a pieței oleaginoaselor marcată de producții mai ridicate, stocuri finale în creștere și ajustări ale prețurilor, în special la soia. În Statele Unite, producția totală de oleaginoase este estimată la 126,2 milioane de […]
09:00
În cadrul proiectului „Livada Moldovei”, finanțat de Banca Europeană de Investiții, a fost lansată procedura de achiziție pentru lucrările de construcție ale Centrului de cercetare în virologie horticolă, prin reconstrucția unei clădiri existente și extinderea acesteia cu niveluri suplimentare. Investiția este destinată Institutului Național de Cercetări Aplicate în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV) și urmărește […]
12 ianuarie 2026
17:10
În 2023, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană a fost de 11.791 euro, în timp ce prețul mediu anual al arendei pentru terenurile arabile și/sau pășunile permanente a fost de 173 euro pe hectar. Aceste informații provin din datele privind prețurile și chiriile terenurilor agricole, publicate de Eurostat. Cel mai […]
15:20
Prin programele IFAD, tinerii fermieri și femeile antreprenoare din mediul rural pot beneficia de credite de până la 150.000 EUR, destinate modernizării serelor și adoptării tehnologiilor sustenabile. Finanțarea este orientată spre investiții care cresc productivitatea și reduc dependența de condițiile climatice imprevizibile. Ce investiții pot fi finanțate prin IFAD Creditele IFAD pot fi utilizate pentru […]
14:10
Producătorii de fructe din Republica Moldova sunt aproape de a finaliza limitele cotelor de export fără taxe aplicabile pentru principalele lor produse horticole pe piața Uniunii Europene, în contextul sezonului de export 2025–2026. La ce nivel au fost stabilite noile contingente În vara anului 2025, în urma negocierilor dintre Guvern și Comisia Europeană, Uniunea Europeană […]
13:20
Un sfert de secol Agrostoc – cooperativa invită fermierii la o întâlnire de dialog și analiză # Agrobiznes
Agrostoc invită comunitatea agricolă la un eveniment care pune în prim-plan cooperarea, responsabilitatea și angajamentul față de agricultură, organizat joi, 29 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Capitoles Park. Sub tematica „Agrostoc – 25 de ani împreună, alături și dedicați fermierilor”, evenimentul propune o abordare aplicată, ancorată în experiența acumulată și în provocările actuale […]
11:10
Producătorii moldoveni au epuizat cotele de export pentru mere, prune și struguri în UE # Agrobiznes
Producătorii de fructe din Republica Moldova au atins limitele cotelor de export fără taxe aplicabile pentru principalele lor produse horticole pe piața Uniunii Europene, în contextul sezonului de export 2025–2026. Astfel, cotele tarifare negociate anterior între Chișinău și Bruxelles, care permit exportul de mere, prune și struguri de masă și altor produse în cantități definite […]
09:30
Introducerea taxelor la export pentru soia și rapiță a avut un efect direct și măsurabil: gradul de utilizare a capacităților de procesare a crescut până la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Datele au fost comunicate de Ministerul Economiei și Agriculturii din Ucraina. „Efectul stimulării procesării este evident și cuantificabil. Gradul de utilizare a […]
