LIVE TEXT/ Atacuri la Harkiv: o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1437

13:10

UPDATE 13:00 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat pe 28 ianuarie că aderarea Ucrainei la UE anul viitor nu este un obiectiv fezabil, subliniind că aderarea este un proces de lungă durată. „Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz la Berlin, potrivit agenției de știri DPA, citată de presa...