/VIDEO/ Cât de mult s-ar putea ieftini gazul: Energocom a depus cerere la ANRE

TV8, 31 ianuarie 2026 03:30

/VIDEO/ Cât de mult s-ar putea ieftini gazul: Energocom a depus cerere la ANRE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum o oră
03:30
/VIDEO/ Cât de mult s-ar putea ieftini gazul: Energocom a depus cerere la ANRE TV8
Acum 6 ore
23:50
/VIDEO/ „Parcă sunt într-o zonă de război”: Furtuna Kristin continuă să facă ravagii în Portugalia TV8
23:40
/VIDEO/ Filmuleț viral: Un pieton, la un pas de tragedie pe zebră. Cum a fost pedepsit șoferul cu BMW TV8
23:10
Ucraina are șansa de a adera la UE până în 2027? Friedrich Merz face claritate TV8
22:50
„Cel mai mare jaf în cadrul unui ocol silvic”: Jumătate de milion de lei prejudiciu după tăierea ilegală a arborilor la Ghidighici TV8
22:40
/VIDEO/ Lacrimi de fericire: Militarii moldoveni au revenit din Kosovo. Unii și-au îmbrățișat pentru prima dată copiii TV8
Acum 8 ore
22:10
/VIDEO/ Controale extinse: Calitatea motorinei e testată și la punctele de trecere a frontierei TV8
21:40
/VIDEO/ „Cât pe ce să-mi rup gâtul!” Cum reușesc oamenii să facă față vremii extreme - la „Întreabă Ghețu” TV8
21:20
/FOTO/ A murit mama lui Kevin din „Singur acasă”: Actrița Catherine O’Hara avea 71 de ani TV8
21:10
/VIDEO/ PAS va boicota ședințele CMC: „Domnule primar, v-am stresat și ați mobilizat echipa să verifice gropile” TV8
20:40
Mai multe localități rămân încă fără energie electrică: Vremea rea poate produce și alte avarii TV8
Acum 12 ore
20:20
/LIVE/ „Cât pe ce să-mi rup gâtul!” Cum reușesc oamenii să facă față vremii extreme - la „Întreabă Ghețu” TV8
20:00
/VIDEO/ Accident din cauza poleiului și carosabilului alunecos: Cum se circulă pe traseele din țară TV8
19:50
/VIDEO/ Polei și carosabil alunecos: Cum se circulă pe traseele din țară TV8
19:30
/VIDEO/ Sancțiuni mai dure pentru Rusia: UE ar putea anunța al 20-lea pachet la 4 ani de război TV8
19:20
Zi istorică la Australian Open: Carlos Alcaraz și Novaj Djokovic vor juca în marea finală la masculin TV8
19:00
Traficul camioanelor, restricționat în mai multe regiuni: Se circulă în condiții meteorologice periculoase TV8
18:50
Traficul camioanelor, restricționat la Dondușeni și Palanca: Se circulă în condiții meteorologice periculoase TV8
18:20
Gazdele Eurovision 2026, dezvăluite: Cine sunt Victoria Swarovski și Michael Ostrowski TV8
17:50
/VIDEO/ Ucis la volan cu o zi înainte de aniversare: Armata rusă a atacat un microbuz în Herson TV8
17:30
/VIDEO/ Cum Nicanor Ciochină ar fi torturat un bărbat din Boldurești: Victima era bolnavă TV8
17:20
Evadare sub ochii poliției: Un deținut de la Penitenciarul nr. 13, a fost prins în Capitală TV8
17:00
/VIDEO/ Nicanor Ciochină va sta 20 de zile după gratii: Prima reacție a inculpatului și avertizarea avocatului TV8
16:50
Carburanții se scumpesc: Prețurile pe 31 ianuarie, 1, 2 februarie 2026 și explicația ANRE TV8
16:20
Zelenski refuză invitația lui Putin, dar are altă propunere: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti” TV8
15:40
/VIDEO/ Blocați în munți la -17 grade: Doi ucraineni care fugeau de război, afectați de frigul extrem TV8
15:30
Atenție la tentativele de fraudă online: Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei TV8
15:30
Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League: Duel românesc în faza eliminatorie TV8
Acum 24 ore
15:10
Evadare sub ochii poliției: Un deținut de la Penitenciarul nr. 13, dat în căutare TV8
14:40
Premiu pe 4 roți, la „preț” de închisoare: Bărbat, condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansă” TV8
14:30
/VIDEO/ Nicanor Ciochină ar putea sta 30 de zile după gratii: Prima reacție a inculpatului și avertizarea avocatului TV8
14:30
Tragerea la sorți în Liga Campionilor: Real Madrid va întâlni din nou Benfica. Duelurile din play-off TV8
14:10
Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei /P/ TV8
14:10
iTicket: Unde ieșim de Ziua Îndrăgostiților 2026? 8 evenimente speciale pentru o seară de neuitat TV8
14:10
Nicanor Ciochină ar putea sta 30 de zile după gratii: Avertizarea avocatului TV8
14:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1437: Atac mortal și condiția Rusiei. Trump anunță armistițiu, Zelenski are o invitație, iar Putin tace TV8
14:00
/HARTĂ/ Avertizare de vânt puternic în jumătate de Moldova: Când este valabil codul galben TV8
13:40
Dublul omor la Grătiești: Suspectul și-a aflat sentința. Cât ar putea sta după gratii TV8
13:30
Alertă la vama Tudora: Punctul de trecere, blocat după descoperirea unui bagaj suspect TV8
13:00
/VIDEO/ Rusia a atacat Ucraina, deși Donald Trump a anunțat armistițiu: Cum se descurcă oamenii TV8
12:40
/VIDEO/ „Haos total”: Munți de gunoi în centrul Chișinăului. Locatarii unui bloc trag un semnal de alarmă TV8
12:00
Programul grădinițelor din Chișinău, modificat: Cum vor activa pe 30 ianuarie 2026 TV8
11:40
/VIDEO/ „Situație extraordinară”: Pericol de noi avarii. Poleiul și chiciura pun presiune pe rețelele electrice TV8
11:10
Faza grupei unice în Europa League s-a încheiat: FCSB ratează primăvara europeană. Echipele calificate TV8
11:10
Domiciliați fictiv în Botoșani: Peste 8.000 de persoane, inclusiv din Moldova, riscă să rămână fără act de identitate românesc TV8
10:50
/ULTIMA ORĂ/ Cât de mult s-ar putea ieftini gazul: Energocom a depus cerere la ANRE TV8
10:40
Vasile Tarlev, respins de Curtea Constituțională: Nu este de acord ca poliția să cerceteze corupția electorală TV8
09:50
/VIDEO/ Celulă de criză în Moldova: Cum intervin acum drumarii și ce trebuie să știe șoferii TV8
09:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1437: Atac mortal și condiția Rusiei. Trump anunță armistițiu, Zelenski e prudent, iar Putin tace TV8
09:10
/PROMO/ „Cât pe ce să-mi rup gâtul!” Cum reușesc oamenii să facă față vremii extreme - de la 20:00, la „Întreabă Ghețu” TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.