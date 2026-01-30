/VIDEO/ „Haos total”: Munți de gunoi în centrul Chișinăului. Locatarii unui bloc trag un semnal de alarmă
TV8, 30 ianuarie 2026 12:40
/VIDEO/ „Haos total”: Munți de gunoi în centrul Chișinăului. Locatarii unui bloc trag un semnal de alarmă
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
13:00
Acum 30 minute
12:40
Acum 2 ore
11:40
11:10
11:10
Acum 4 ore
10:40
09:50
09:20
09:10
Acum 6 ore
08:50
07:30
Acum 24 ore
23:40
22:40
21:50
21:10
20:30
20:20
19:50
19:20
19:00
17:50
17:00
17:00
16:40
16:10
16:00
15:00
14:30
14:10
14:00
13:40
13:30
Ieri
13:00
12:00
11:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.